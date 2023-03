'Rimi' Rīgas maratons cer pulcēt teju 30 000 skrējēju, atrāda jaunās medaļas

"Rimi" Rīgas maratons 6. un 7. maijā pulcēs teju 30 000 dalībnieku - skriešanas mīļotājus un veselīga dzīvesstila cienītājus no vismaz 70 pasaules valstīm, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Maratons no vienkārši liela sporta notikuma izaudzis gan par veselīga dzīvesveida un skriešanas kultūras katalizatoru, gan galvaspilsētas vizītkarti ar nozīmīgu sociālo un ekonomisko pienesumu. Prieks, ka pandēmijas radītā tautas sporta krīze būs pieveikta, un Rīgas ielas atkal kuplā skaitā pulcēs skriešanas mīļotājus ne tikai no Latvijas, bet vismaz 70 pasaules valstīm. Sagaidām, ka Rimi Rīgas maratona nedēļas nogalē no ārvalstīm Rīgā ieradīsies vismaz 6000 viesu," uzsver Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Visi finišētāji saņems Pauļa Liepas dizainētās medaļas

"Rimi" Rīgas maratonā, kas iecerēts kā pasaules čempionāta skriešanā rudenī ģenerālmēģinājums.

Organizatoru prognozes liecina, ka vislielāko dalībnieku izaugsmi piedzīvos DPD jūdzes distance, kas 6. maijā varētu pulcēt teju 3000 dalībnieku. Demokrātiskā 1609 metrus garā distance jau pagājušajā gadā izbaudīja visplašāko dalībnieku vecumu amplitūdu, pulcējot gan Latvijas čempionus jūdzē, gan skolēnus, gan ģimenes ar bērniem kuplā skaitā. Olimpiskajā bērnu dienā, kas sestdien 6. maijā atkal norisināsies pie Brīvības pieminekļa, organizatori fiksējuši dalībnieku limitu – bez maksas pieteikties varēs 8000 mazo bērnu. Bez ierastajām "Happy" mazuļiem rāpošanas, 200 metru un 400 metru distancēm, Bērnu diena šogad piedāvās arī 60 metru "Sprinta karaļa un karalienes" distanci.

Svētdien, 7. maijā, viskuplāk pārstāvētas būs desmit un piecu kilometru distances, katrā izaicinot vismaz 5000 un 8000 skrējēju, savukārt, garākajās pusmaratona un maratona distancēs, kas startēs jau plkst. 8 no rīta, tiek gaidīts ap pusotram tūkstotim maratonistu un četriem tūkstošiem pusmaratona medaļu tīkotāju. Savukārt, ikgadējā Latvijas Skolu kausā par samazinātu dalības maksu (2 eiro) sacentīsies vairāk nekā 2000 skolēnu, kas veiks gan DPD jūdzes, gan piecu kilometru distances.

"Sviedru pile kā medaļas centrālais tēls ir veltījums skrējēju neatlaidībai, izturībai un trasē izlietajiem sviedriem. Tā ir arī gana uzkrītoša atsauce uz ūdeni kā visai svarīgu un nepieciešamu elementu skriešanas procesā, gan atjaunojot šķidruma rezerves cilvēka organismā, gan ņemot vērā, ka maratona trase metot apļus pa Rīgas ielām un tiltiem, vairākkārt šķērso Daugavu. Savukārt, medaļas forma apli nevis noslēdz, bet norāda uz turpinājumu, pacelšanos jaunā līmenī un došanos pretī nākamajiem izaicinājumiem," atklāj medaļas dizaina autors grafiķis Paulis Liepa.

Īpaša vieta gaidāmajā maratonā atvēlēta uzņēmumu un organizāciju komandām. Sagaidāms, ka "Rimi" komandu kausā sacentīsies ap 500 Latvijas uzņēmumu komandu. Komandu kausa ietvaros uzņēmumu komandas gan saliedēsies, gan cīnīsies par vērtīgām balvām. Vienības sacentīsies trīs kategorijās – no 15 līdz 29 dalībniekiem, no 30 līdz 49 dalībniekiem un virs 50 dalībniekiem. Komandu konkurencē uzvarētāji tiks noteikti pēc dalībnieku individuālajiem rezultātiem vecuma grupās. Savukārt balvās varēs iegūt dalības pasaules čempionātā skriešanā Rīgā jau šajā rudenī, kā arī prestižajos Kopenhāgenas, Valensijas un Kārdifas pusmaratonos.

Viens no lielākajiem trases jaunumiem – enerģiskākais līdzi jušanas punkts ar saukli "Tā tik ir enerģija!" Vanšu tilta sākumā – taps sadarbībā ar "Rimi" Rīgas maratona partneri "Elektrum".

Savukārt straujāk augošais pensiju fondu pārvaldītājs Latvijā "Indexo" maratonā rūpēsies par mūzikas punktiem, nodrošinot dalībniekiem un līdzjutējiem vēl draudzīgāku un īpašāku pieredzi pasākumā. "Rimi" Rīgas maratona dalībniekiem un līdzjutējiem "Indexo" nodrošinās arī mobilo lietotni, kurā iespējams sekot ikviena skrējēja un līderu gaitām un pozīcijai trasē, kā arī uzzināt skrējiena rezultātus uzreiz pēc finiša.

Visbeidzot, svinot tautas sporta atveseļošanos no pandēmijas, organizatori aicina dalībniekus (it īpaši, īsāko distanču) uz startu pasākumā ierasties asprātīgos, košos, radošos un neierastos svētku tērpos. Šogad sadarbībā ar tirdzniecības centru "Spice" tiek izsludināts "Spices stila pjedestāls", konkurss, kura ietvaros atraktīvākie skrējēji košos tērpos cīnīsies par vērtīgām tirdzniecības centra "Spice" dāvanu kartēm - pirmā vieta saņems 300 eiro, otrā - 200 eiro, bet trešā - 100 eiro vērtas "Spices" dāvanu kartes.