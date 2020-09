Sākas starta numuru izņemšana 'Rimi' Rīgas maratona Bērnu dienai

"Rimi" Rīgas maratona nedēļas nogali 10. oktobrī pie Brīvības pieminekļa atklās Bērnu diena, ļaujot kustību prieku piedzīvot pašiem mazākajiem pasākuma dalībniekiem un ģimenēm – "Happy" mazuļiem trasītē, 200 un 400 m trasītēs un 4,2 km garajā Ģimeņu skrējienā, ziņo organizatori. No pirmdienas Bērnu dienas starta numurus mazajās 200 un 400m distancēs iespējams izņemt t/c "Alfa", t/c "Spice" un Pulkveža Brieža ielas "Rimi" veikalu informācijas centrā. Organizatori aicina vecākus pievērst uzmanību starta intervālam uz numura, jo ierašanās norādītajā laikā šogad ir obligāts nosacījums. "Rimi" Rīgas maratona Bērnu dienu noslēgs 4,2 km garais Ģimeņu skrējiens ar startu plkst. 15.00 pie Brīvības pieminekļa. Reģistrēties Bērnu dienai vēl var trīs dienas līdz 30. septembrim "Rimi" Rīgas maratona mājaslapā.

"Esam apņēmības pilni noorganizēt drošu Bērnu dienu, maksimāli ierobežojot Covid-19 riskus un ievērojot SPKC ieteiktos drošības pasākumus. Tieši tāpēc mazajās distancēs esam uz starta numuriem norādījuši precīzu laika intervālu, kurā bērnam ar vecākiem jādodas trasē. Un tā ir obligāta prasība – doties trasē norādītajā laikā –, lai mēs varētu minimizēt pulcēšanās riskus. Esam atcēluši visas ārpus trašu aktivitātes un izklaides, kas veicina drūzmēšanos un kopā būšanu," maratona direktors Aigars Nords stāsta par Covid-19 risku ierobežošanu.

No pirmdienas, 28. septembra līdz 10. oktobrim Bērnu dienas starta numurus iespējams izņemt t/c "Alfa", t/c "Spice" un Pulkveža Brieža ielas 33a "Rimi" veikalu informācijas centrā. Savukārt Ģimeņu skrējiena starta numuri būs aprīkoti ar īpašu laiku mērīšanas čipu, tādēļ tie tāpat kā maratona dienas numurus tiks piegādāti ar maratona oficiālā kurjerpasta DPD starpniecību. Ģimeņu skrējiena dalībnieki savus numurus varēs saņemt izvēlētajā DPD Pickup punktā – vēlamo DPD Pickup punktu, aizpildot anketu, Ģimeņu skrējiena dalībniekiem iespējams norādīt līdz 30. septembrim (sīkāka info mājaslapā).

Mazās trasītes – "Happy" mazuļiem, 200 m un 400 m – 10. oktobrī darbosies no plkst. 10.00 līdz 14.00 ar starta principu: kā nāc, tā dodies trasē. "Happy" Mazuļiem trasīte būs izvietota Brīvības pieminekļa laukumā, savukārt 200 m trasīte būs no Brīvības pieminekļa pa labi ar finišu pie Latvijas Nacionālā operas, kamēr 400 m trase pieminekļa otrajā pusē – ar finišu Bastejkalna pakājē. "Happy" arī nodrošinās jaunajām māmiņām un tētiem mazuļu pārtīšanas zonu netālu no "Happy" mazuļiem trasītes.

Bērnu dienu noslēgs 4,2 km garais Ģimeņu skrējiens ar startu pie Brīvības pieminekļa plkst. 15.00. Reģistrēties Bērnu dienai iespējams vēl trīs dienas līdz 30. septembrim. Dalība Bērnu dienas 200 m, 400 m un "Happy" mazuļiem trasītēs ir bez maksas, savukārt dalības maksa Ģimeņu skrējienā ir 5 EUR par vienu skrējēju.