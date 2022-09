Septembra beigās Latvijā risināsies Eiropas Sporta nedēļa

Jau mazāk nekā pēc mēneša ¬– no 23. līdz 30. septembrim ¬– visā Latvijā ar daudzveidīgiem bezmaksas sporta pasākumiem startēs Eiropas Sporta nedēļa.

Šī gada programmu rīkotāji atklās ar tradicionālo #BeActive Pārgājienu Abavas senlejā 24. septembrī, notiks Ģimeņu pludmales spēles, Latvijas Orientēšanās nakts 20 pilsētās, Nakts peldējums, #BeActive Zumba nakts, Sporta forums "SPORTSCOMM '22", Eiropas Skolu sporta diena un citi sportiski notikumi visā Latvijā. Ikvienam entuziastam, sporta vai fitnesa klubam, uzņēmumam vai skolai ir iespēja organizēt arī savu sporta pasākumu un to reģistrēt kopējā sporta notikumu kartē - https://beactive.lv/pasakumu-karte.

Vairāk nekā 40 valstīs vienlaikus notiekošās sociālās kampaņas mērķis ir motivēt cilvēkus kļūt fiziski aktīviem ikdienā, vairot izpratni par regulāras sportošanas ieguvumiem – veselībai, darba spējām, vispārējai dzīves kvalitātei. "Pat neliela izkustēšanās ik dienas ir iespēja būtiski mazināt saslimšanas risku ar daudzām, tajā skaitā sirds asinsvadu slimībām. Pasaules Veselības organizācija iesaka – 30 minūtes mērenas intensitātes slodzes 5 reizes nedēļā ikvienam. Lai arī vairums no mums labi apzinās regulāras sportošana ieguvumus veselībai, katrs trešais jeb 28% Latvijas iedzīvotāju atzīst – ka ikdienā nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm," liecina iepriekšējos gados #BeActive veiktais pētījumu par sportošanas paradumiem Latvijā.

"Mūsu galvenais uzdevums šīs nedēļas laikā ir atgādināt – sportošana ikdienā ir vienkāršākais veids, kā parūpēties par savu veselību," uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis. "Mazkustība arī Latvijā ir realitāte lielai daļai sabiedrības. Tāpēc svarīgi cilvēkus nepārtraukti iedrošināt – nav nepieciešams dārgs ekipējums vai citi ieguldījumi, lai būtu fiziski aktīvs. Tā var būt pastaiga, viegls skrējiens, nūjošana vai vingrinājumi mājās, var aktīvi atpūsties dabā, kopā ar draugiem, ģimeni. "

Daudzveidīgie Eiropas Sporta nedēļas pasākumi pasākumi būs bez maksas un pieejami ikvienam. #BeActive Pārgājienā Kurzemes burvību un Abavas senlejas līkločus Talsu un Tukuma novados varēs izbaudīt četrās dažāda garuma distancēs dienas laikā – 3 km, 11 km, 16 km un 27 km garumā, kā arī 9 km krēslas posmu.

Taču jau šobrīd, ņemot līdzi draugus, ģimeni vai kolēģus, ikviens var doties #BeActive Taku izaicinājumā. Sadarbībā ar aktīvās atpūtas profesionāļiem no PostNos, piedāvājam 12 bezmaksas taku maršrutus visā Latvijā – no 11. augusta līdz 31. oktobrim, izejot trīs no tiem, iespējams laimēt ceļojumu uz Gruziju, kā arī citas pārsteiguma balvas, tajā skaitā telti un piepūšamo SUP dēli iesācējam. Vietnē www.beactive.lv sporta nedēļas laikā ikviens varēs atrast sev piemērotāko no pasākumiem un pievienot savu sporta notikumu – organizējot koptreniņu draugiem vai darba kolēģiem.

"Sāciet sportot laicīgi – negaidot kā es, kad ārsta diagnozes dēļ nākas pieņemt kardinālus lēmumus," aicina šī gada #BeActive vēstnese Sarmīte Pīka. Šobrīd aktīvā uzņēmēja pirms vairākiem gadiem, lai izbēgtu no zālēm, izvēlējās mainīt dzīvesveidu un sāka regulāri braukt ar riteni. "Visgrūtāk ir izturēt pirmo mēnesi. Tas ir laiks, kad organisms brēc: liec man mieru, viss sāp un es negribu. Taču svarīgi pārvarēt visus attaisnojumus un slinkumu. Mēneša laikā regulāra kustēšanās kļūst par ieradumu un ikdienas vajadzību. Tikai jātiek pāri slinkumam!" aicina Sarmīte.

"Kad pēc treniņiem es skatos uz cilvēkiem, viņu sejās nolasāms, cik daudz mierīgāki, harmoniskāki un laimīgāki viņi jūtas. Tās ir pilnīgi citas emocijas. Turklāt, tas ir zinātniski pierādīts fakts, tajā skaitā arī manā doktora disertācijā – sportošanai ir tieša saistība ar endorfīnu skaita izmaiņām organismā un tieši ietekmē mūsu labsajūtu," sportot iedrošina cita šī gada #BeActive vēstnese sertificēta fizioterapeite, sporta zinātnes doktore, fitnesa un veselības studijas Vingro sev īpašniece Ieva Zvīgule.

Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un par tās šī gada vēstnešiem kļuvuši arī pludmales volejbolists Edgars Točs, para airētājs Krists Mickēvičs, entuziastisku piedzīvojumu meklētājs un pētnieks, arhitekts, Latvijas Dabas tūrisma asociācijas līdzdibinātājs Matijs Babris.