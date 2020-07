Sevastova ar Ozoliņu un Gorkšs ar Grēviņu sacentīsies 'Vasaras maču' otrajā posmā

Ceturtdien sākās Latvijas neformālā skriešanas čempionāta jeb "Rimi" Rīgas maratona "Vasaras maču" otrais posms, kurā skriešanas mīļotāji šajā nedēļas nogalē no 30. jūlija līdz 2.augustam aicināti spēkus pārbaudīt 5 km, 10 km vai 21 km distancē.

Savu dalību "Vasaras mačos" 5 km distancē apstiprinājusi viena no Latvijas spēcīgākajām tenisistēm Anastasija Sevastova un leģendārais NHL hokejists Sandis Ozoliņš, savstarpējo cīņu 10 km distancē turpinās titulētās gargabalnieces un bijušās sāncenses Jeļena Prokopčuka un ilggadējā pasaules rekordiste maratonā Pola Redklifa, savukārt 21 km distancei pieteikušies Latvijas Radio 5, pieci.lv dīdžejs un radošais direktors Toms Grēviņš un bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis un Latvijas Futbola federācijas vadītājs Kaspars Gorkšs. Reģistrēšanās skrējienam bez maksas iespējama Rimi Rīgas maratona skriešanas klubā un pieejama visas nedēļas nogales garumā.

Vasaras maču 2. posms Rimi Rīgas maratona virtuālajā skriešanas klubā pulcēs neierobežotu skaitu skriet-gribētāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Reģistrējoties klubā, dalībnieki sacensības var izskriet jebkurā Latvijas (vai pasaules) vietā nedēļas nogales garumā no 30. jūlija līdz pat 2. augusta pusnaktij, rezultātus un distances automātiski nolasot no viedtālruņiem, populārākajām skriešanas vietnēm un pulsometriem. Tomēr "Vasaras maču" ideja nav vis ātrums, bet gan izkustēšanās, veselīgs dzīvesveids un virtuāla kopā būšana, kas sakrātos kilometrus ļauj pārvērst vērtīgās balvās un medaļās.

"Vasaras maču" otrajā posmā Latvijas sporta leģendām Sandim Ozoliņam un Kasparam Gorkšam, kuri startēja jau pirmajā posmā, pievienosies viena no Latvijas vadošajām tenisistēm Anastasija Sevastova, sporta dzīves organizators Rimants Liepiņš, Latvijas Televīzijas žurnālisti un sejas Karīna Rubene un Reinis Ošenieks un Latvijas Radio 5, pieci.lv dīdžejs un radošais direktors Toms Grēviņš. Savstarpēju cīņu 10 km distancē turpinās arī Jeļena Prokopčuka un Pola Redklifa. Dāmām pievienosies arī pārējie vadošie garo distanču skrējēji Karīna Helmane – Soročenkova, Ilona Marhele, Dmitrijs Serjogins, Jānis Višķers un citi.

Reģistrācija "Vasaras maču" 2. posmam

Reģistrēties Rimi Rīgas maratona skriešanas kluba sacensībām bez maksas iespējams mājaslapā www.rimirigamarathonvc.com. Kluba lielākā priekšrocība ir tā, ka skrējienu, treniņu un izaicinājumu uzskaitei varēs izmantot populārākās viedierīces un lietotnes, tādējādi nespiežot skrējējus mainīt savus skriešanas "gadžetu" lietošanas paradumus. Reģistrēties un skriet Vasaras maču 2.posmā iespējams no ceturtdienas, 30. jūlija plkst. 5.00 rītā līdz pat svētdienas, 2. augusta pusnaktij plkst. 23.59.

"Vasaras mači" trīs posmos

"Vasaras maču" pirmais posms tika aizvadīts jūnija beigās, otrais posms sākas šodien no 30. jūnija līdz 2.augustam, savukārt trešais norisināsies no 4. līdz 6. septembrim. No katra posma rezultātiem, kurus virtuālā kluba vietne www.rimirigamarathonvc.com automātiski augšupielādēs no dalībnieku viedierīcēm, divi labākie posmi tiks summēti kopvērtējumā, nosakot ātrākos 5 km, 10 km un 21 km skrējējus.

Medaļas skrējienu dalībniekiem

Rimi Rīgas maratona organizatori ir sarūpējuši īpašas medaļas "Vasaras maču" dalībniekiem. To autors ir Ziemeļvalstu un Baltijas gada labākā gleznotāja titula īpašnieks un "Purvīša balvai 2021" nominētais jaunais talants Jānis Šneiders. Mākslinieks katra posma medaļu veido kā svarīgu un simbolisku trešdaļu no "Vasaras maču" medaļu komplekta (triptiha). Katra medaļa ir unikāla un pašpietiekama, bet tikai visas trīs kopā tās veidos iluzoru telpu, kā to iecerējis mākslinieks. Jāņa Šneidera radītās medaļas katram "Vasaras maču" posmam ir iespējams iegādāties Rimi Rīgas maratona online veikalā pēc katra posma.