Skriešanas seriāls 'Skrien Latvija' startēs Liepājā

Jau pēc četrām nedēļām, 11. aprīlī Kurzemes lepnumā - Liepājā - gaidāmi aizraujoši un sportiski svētki, kuros vērts pievienoties ikkatram. Desmito jubileju šogad svin ne vien valstī lielākais pilsētu skriešanas seriāls "Skrien Latvija", bet arī tā pirmais posms - Liepājas pusmaratons. Šī būs aktīva sestdiena, kurā vislabākajā kompānijā piedzīvot starta svaigumu, finiša gandarījumu, kā arī baudīt pavasari pārsteigumiem pilnā kultūras programmā, mudina rīkotāji.

Tāpat kā iepriekš, arī 2020. gadā aktīva dzīvesveida cienītāju izvēlei tiek piedāvātas "Skrien Latvija" klasiskās distances - pusmaratons, desmit kilometru skrējiens, kā arī piecu kilometru trase, kuru varēs veikt gan skrienot, gan nūjojot. Savukārt pasākuma jaunākie apmeklētāji tiks aicināti baudīt kustību prieku Bērnu skrējienos.

Iecienītā skriešanas seriāla "Skrien Latvija" pirmais posms Liepājā ik gadu dalībniekus pārsteidz ar jaunumiem un tādi plānoti arī šoreiz.

"Dalībniekus sagaida vēl nebijušas un nepieredzētas skrējienas trases. Būs ekskluzīva iespēja skrējiena ietvaros pabūt vietā, kura ikdienā ir slēgtā zona; kāda no distancēm šķērsos arī Liepājas molu. Tādējādi ikvienam būs iespēja iepazīt pilsētu no jauna, sajust tās īpašo atmosfēru un baudīt kilometrus Kurzemes hercogistes vējā tā, it kā tas būtu pirmoreiz. Taču ir tradīcijas, kuras ir vērts turpināt, tāpēc arī šogad pasākuma centrs, starta un finiša zona nemainīgi atradīsies pilsētas spožākajā vietā - pie koncertzāles Lielais Dzintars," sola rīkotāji.

Diena pirms Lieldienām, 11 aprīlis, Liepājā solās būt emocijām bagāts. Visas dienas garumā interesanti laiku pavadīt varēs kā lielie, tā arī mazie liepājnieki un pilsētas viesi - paredzēta vērienīga kultūras programma un īpaši svētku pārsteigumi. Pasākuma rīkotāji atgādina, ka "seriāla Skrien Latvija pasākumi jau sen vairs nav tikai skriešanas sacensības - tie ir atmiņā ilgi paliekošu emociju svētki visai ģimenei, kuros baudīt spraigas cīņas trasē, labi pavadīt laiku ārpus tās, kā arī iegūt jaunus draugus."

Pieteikties Liepājas pusmaratonam iespējams pasākuma oficiālajā interneta vietnē www.skrienlatvija.lv un sporta preču veikalos "Sportland" visā Latvijā.

Trīs sestdienās Liepājā no 14. līdz 28. martam pulksten 12:00 norisināsies bezmaksas koptreniņi svaigā gaisā – vietā, kur jau 11. aprīlī skries vairāki tūkstoši dalībnieku. Sagatavoties skriešanas seriāla "Skrien Latvija" 10. sezonas atklāšanas sacensībām Liepājā, izkustēties un pabūt labā kompānijā aicināts ikviens. Reģistrācija katram treniņam notiks 14., 21. un 28. martā pasākumu norises vietā Tirdzniecības kanāla promenādē pie Dzintara pulksteņa, 15 minūtes pirms to sākuma - pulksten 11:45.

Pēc enerģiska sezonas pirmā posma vēju pilsētā un Liepājas pusmaratona, kurš jau 10. gadu tiek organizēts ar Liepājas pilsētas atbalstu, skriešanas seriāla Skrien Latvija ietvaros būs iespējams pavadīt vēl septiņas aktīvas, sportiskas un pozitīvām emocijām piepildītas nedēļas nogales septiņās skriešanas tradīcijām bagātās pilsētās :

25. aprīlī - Daugavpilī ;

30. maijā - Rēzeknē;

21. jūnijā - Ventspilī;

25. jūlijā - Jelgavā;

8. augustā - Kuldīgā;

20. septembrī - Valmierā;

17. oktobrī - Siguldā.