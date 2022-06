Slavenais skrējiensoļojums Rīga–Valmiera norisināsies 11. jūnijā

Sestdien, 11. jūnijā izturīgākie Latvijas skrējēji pulcēsies gadskārtējā labdarības skrējiensoļojumā Rīga–Valmiera, kas notiks devīto gadu pēc kārtas, ziņo Valmieras novada pašvaldība.

2014. gada pavasarī, kad skrējiensoļojums tika atjaunots pēc 21 gada pārtraukuma, Krimas notikumu ēnā nebija šaubu, ka dalībnieku numurus rotās uzraksts "Brīvību Latvijai", tāpat kā pirmajā skrējienā dažas dienas pēc tautu vienojošā Baltijas ceļa 1989. gada 27. augustā.

Šodien vēl labāk saprotam gan brīvības vērtību, gan tās cenu. Un par to ir vērts skriet no paša Brīvības pieminekļa Rīgā līdz Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas durvju kliņķim Valmieras sirdī.

Kopš 2015. gada skrējiensoļojums nes labdarības pasākuma vārdu, vācot ziedojumus Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem. Šogad savāktie līdzekļi tiks Kristai Spirģei no Piebalgas, lai palīdzētu ārstnieciskajā rehabilitācijā pēc vairāku stundu ilgas mugurkaula operācijas, ko februārī sekmīgi veica Vācijas mikroķirurgi. Pāris dienas pēc operācijas mazajai vidzemniecei bija jāiemācās pašai apsēsties un jāsāk apgūt visas kustības no jauna. Tas noteikti ir lielāks izaicinājums par nokļūšanu ar kājām no Rīgas līdz Valmierai.

Krista sagaidīs skrējējus finišā, bet jau no paša rīta ātrākie ceturto gadu pēc kārtas sadalīs Latvijas čempionāta medaļas 100 kilometru skrējienā. Bet trešo gadu pēc kārtas skrējiensoļojumam Rīga–Valmiera piešķirts Starptautiskās ultragaro skrējienu asociācijas (IAU) kvalitātes zīme – bronzas statuss. Par to jāpateicas ne tikai sertificētai trasei, bet arī iepriekšējo gadu augstvērtīgajiem rezultātiem, brīvprātīgo darbam deviņos kontrolpunktos un finišā, kā arī dalībnieku ilggadējai uzticībai.

Pērnvasar piedzīvojām ne tikai karstāko skrējienu pēdējo gadu vēsturē, bet arī sveicām leģendāro ultramaratonistu un rekordistu Viktoru Suborinu ar desmito Rīga–Valmiera 107 kilometru finišu, kas sasniegts 70 gadu vecumā.

Latvijas garākajā šosejas skrējienā par intrigu rūpēsies rūdītie Mārtiņš Sirmais un Valmieras novada pārstāvis Dmitrijs Ničipors, mēģinot sasniegt devīto finišu pēc kārtas.

Tradicionāli finišētāji pie Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas tiks pie malka kefīra un ābolu strūdeles, kā arī paša izvēlētās dziesmas. Ierasts, ka skrējējus visas dienas garumā sagaida ne tikai ģimenes un draugi, bet tas ir arī notikums valmieriešiem. Tāpēc pirms apbalvošanas ceremonijas plkst.18 plānots stundu ilgs koncerts, kurā uzstāsies "Čipsis un Dullais", kuru dziesmas izmantotas pat kinofilmās.

Skrējiensoļojumu Rīga–Valmiera organizē sabiedriskā labuma organizācija "Biedrība Ultrataka" sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. Plašāk mājaslapā "ultrataka.lv".

Tiekamies Valmieras šosejas skriešanas svētkos 11. jūnijā!