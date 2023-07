'Stirnu bukā' labi nostartējuši Rastorgujevs un Eiduka, Ronimoiss un Armane uzvar 86 kilometru distancē

Nedēļas nogalē Alūksnē Baltijas valstīs populārākā un lielākā taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" ceturtajā posmā, kur vienīgajā bija ultra garā "Garmin FēnixVilka" distance - 86 kilometri no Munameģa līdz Alūksnei, pirmās vietas izcīnīja Andris Ronimoiss un Agate Armane, pirmo reizi uzvarot šajā prestižajā distancē. Īsākās distancēs ar otro un pirmo vietu atzīmējušies Andrejs Rastorgujevs un Patrīcija Eiduka, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

"Stirnu buka" jubilejas desmitās sezonas vidus tika aizvadīts Opekalnā Alūksnē, kur iepriekšējo reizi iecienītais taku skriešanas seriāls viesojās tieši pirms četriem gadiem – 2019. gada jūlija sākumā. Arī šoreiz Alūksnē neiztika bez lietus, tomēr noslēgumā bija saulains un silts laiks.

Ceturto gadu pēc kārtas "Stirnu bukā" vienā no sezonas posmiem tika iekļauta īpaši garā un izaicinošā distance – "Garmin Fēnix Vilka" distance, ka aizstāj ierasto "Garmin Lūša" distanci un kur šoreiz skrējējiem bija jāmēro 86km. Starts viņiem tika dots jau sešos no rīta, turklāt 86km distanci vairāk nekā divi simti gargabalnieki uzsāka Igaunijas teritorijā Hānjas Atpūtas un sporta centrā pie slavenā Munameģa. Tādējādi pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē kādai no "Stirnu buka" distancēm starts tika dots ārpus Latvijas teritorijas.

Tā kā iepriekšējo trīs gadu uzvarētāji (Gvido Kalniņš, Artūrs Vadzis divas reizes, Anete Švilpe, Ilze Limanāne, Amanda Krūmiņa) šoreiz nepiedalījās, tad jau pirms starta bija zināms, ka šogad būs jauni uzvarētāji. Par tiem kļuva Andris Ronimoiss un Agate Armane. Ronimoiss, kurš 2020. gadā finišēja piektais, bet pērn bija otrais, bija apņēmies pārtraukt otro vietu sēriju, taču lielāko distances daļu vadībā atradās Rīga-Valmiera eksrekordists Pēteris Grīviņš, kurš pirms starta atzina, ka vēl nav līdz galam atguvies no garās distances veikšanas pasaules čempionātā šī mēneša sākumā.

Izskrienot cauri sacensību centram pie 66km atzīmes, Grīviņš bija vadībā ar minūtes pārsvaru, bet klātesošo skaļās ovācijas bija iedvesmojušas Ronimoisu, kurš noslēdzošajā nogrieznī spēja izvirzīties vadībā un pirmo reizi uzvarēt Vilka distancē, beidzot pārtraucot otro vietu sēriju, turklāt to paveicot savā dzimtajā Alūksnē. Grīviņam debijā Vilka distancē otrā vieta, bet pērno septīto vietu uzlaboja un pirmo godalgu Vilkā nopelnīja Alvis Danovskis, kurš tāpat kā pirms mēneša Lūsī Ogrē arī šoreiz finišēja trešais. Arī 4. un 6. vietā finišējušie Modris Trūlis un Voldemārs Lejnieks sasniedza savus labākos rezultātus vilkā, bet pa vidu viņiem piektais finišēja Rīga-Valmiera rīkotājs Matīss Vecvagaris, kurš pa taisno bija ieradies no Polijas, Sigitai Vācei stūrējot, un kurš pirms diviem gadiem bija ceturtais.

Sievietēm 86km "Garmin Fēnikss Vilku" ātrāk uzsāka Linda Boldāne, bet jau pusdistancē vadībā izvirzījās pasaules čempionāta taku skriešanā startējusī Agate Armane, kura debitēja tik garā distancē. Šajā sezonā līdzšinējos trijos Lūšos uzvarējusī Armane atlikušajā daļā palielināja pārsvaru un turpināja uzvaru sēriju Latvijā. Pasaules čempionātā garajā distancē mēneša sākumā startējusī Boldāne, beigās tāpat kā 2020. gadā ieņēma otro vietu. Pirmo godalgoto vietu Vilka distancē savā kontā ierakstīja Viviana Kirilova, kurai pirms trim gadiem ceturtā vieta.

"Venden Stirnu buka" distancē "acītes" jeb 21km vīriešiem startēja ļoti spēcīgs sastāvs. Otro reizi sezonā uzvaru izcīnīja Igaunijas izlases orientierists Keni Kivikas, kurš tieši pirms pasaules čempionāta Šveicē parādīja, ka ir labā formā. Otro un trešo vietu ieguva Latvijas biatlonisti. Šajā sezonā Pasaules kausa posmā trešo vietu jauktajā sprinta stafetē un pasaules čempionātā 5. vietu izcīnījušais Andrejs Rastorgujevs finišēja otrais, nedaudz apsteidzot pasaules čempionātā stafetē startējušo Gintu Lūsi. Pirmo trīs posmu Lūša distances uzvarētājam un trīs ozols iestādījušajam Kristapam Bērziņam nebija īstā diena, finišējot ceturtajam.

Sievietēm otro posmu pēc kārtas uzvarēja Zanda Malančuka, ceturto reizi šosezon trijniekā iekļuva otro laiku uzrādījusī Kristīne Kuzņecova, bet Valmieras posma uzvarētāja – olimpiete Agnese Pastare, ar trešo vietu nopelnīja pilnu godalgoto vietu komplektu šosezon.

14km "Vivacolor Zaķi" visātrāk nocilpoja daudzkārtējais Latvijas čempions vieglatlētikā Jānis Girgensons, svinot otro uzvaru šogad. Otrais atskrēja un pirmo godalgu šogad ieguva Rīga-Valmiera un Vilkaču maratona uzvarētājs Didzis Glušņevs, bet otro posmu pēc kārtas trijnieku noslēdza Jānis Mežiels. Iztrūka divu spēcīgu skrējēju – pagājušajā gadā visos sešos un šogad trijos posmos trijniekā tikušā titulētā triatlonista Andreja Dmitrijeva, kuram līdz ar to pārtrūka deviņu pjedestālu sērija, kā arī vadošā Latvijas šķēršļu skrējēja Artjoma Rekuņenko, kurš šogad visos posmos bija ticis Top3.

Sievietēm trijniekā iekļuva tikai olimpietes. Otro posmu pēc kārtas uzvarēja pasaules U23 vicečempione slēpošanā Patrīcija Eiduka, aiz kuras otrā finišēja 2003.gada Eiropas čempione 3000m Inna Žolneroviča. Trijnieku noslēdza Rio olimpiskajās spēlēs maratonu skrējusī Ilona Marhele, tāpat kā Žolneroviča tiekot pie pilna godalgoto vietu komplekta šajā sezonā.

Latvijas valsts mežu skolu čempionātā ierasto 5-7km vietā bija jāmēro 8km. Puišiem turpinājās tradīcija ar jaunu uzvarētāju, par ko šoreiz kļuva savā vecuma grupā Latvijas čempionātā sudraba medaļu kavēkļu skrējienā izcīnījušais Ralfs Dzosens, kuram tas bija pirmais starts šosezon "Stirnu bukā". Aiz ogrēnieša finišēja divi Talsu slēpotāji un biatlonisti – Adrians Šņoriņš un pagājušā posma uzvarētājs un Latvijas čempions slēpošanā un riteņbraukšanā Rihards Lozbers. Meitenēm tāpat kā Valmieras posmā aprīlī pirmās divas vietas aizņēma Anitas Klapotes audzēknes no Skriešanas skolas, tikai šoreiz mainītās lomās, proti, uzvaru izcīnot šī gada junioru čempionei 3000m Valērijai Curikovai, bet otrajai finišējot pagājušā gada junioru čempionei Alisei Petrovai, kura nedaudz pamežģīja kāju. Trijnieku noslēdza "Arkādija" pārstāve Linda Auziņa, kurai Latvijas čempionātā šogad sudrabs juniorēm 3000m aiz Curikovas.

Līdz ar to arī "Sportland Vāvere" bija jārēķinās ar garāku nekā ierasts distanci – 8km. Otro posmu pēc kārtas nepārspēts palika Mareks Zālītis, bet sievietēm arī otro uzvaru, bet ne pēc kārtas šajā sezonā izcīnīja Simona Kārkliņa. "Salamon" sprinta etapos visātrāk joza Edgars Sprūds un Patrīcija Eiduka. "Green Motors Škoda" komandu ieskaitē trešo posmu pēc kārtas visvairāk punktus nopelnīja "Pulsometrs.lv".