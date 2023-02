Taku skrējiena seriāls 'Gjensidige Stirnu buks' ielēks savā desmitajā jubilejas sezonā

Taku skrējienu seriāls "Gjensidige Stirnu buks" savu jubilejas - desmito - sezonu sāks marta beigās ar posmu Sila priedēs, sporta kompleksā "333". Populārā sacensību seriāla piekritēji sezonas gaitā varēs izmēģināt spēkus septiņos posmos.

2014.gadā 23.augustā Latvijā dzima taku skrējēju kultūra, kuras pārstāvji nu jau desmito gadu paši sevi dēvē par Stirnu bukiem! Žurnāliste Gunita Nagle vēl tālajā 2018.gadā publikācijā žurnālā "Ir" uzsvēra:: "Lielai daļai Latvijas skrējēju jaunais gads, gluži kā pagānu laikos, sākas pavasarī. Tikai ne ar saulgriežiem, bet ar taku skrējienu seriāla "Stirnu buks" pirmo posmu. Tā gaidas nav salīdzināmas ne ar Ziemassvētku, ne pirmsjāņu laiku. Viegls satraukums mijas ar uztraukumu, vai fiziskā forma ir piemērota Latvijas augstākajiem pauguriem. Izskrienot piemājas parku vai mežu ceļus, noteikti gadās sastapt vēl kādu skrējēju, kuram samājoties jāpajautā: "Buks?" Parasti skan atbilde: "Jā!"

Taku skrējienu seriāls "Gjensidige Stirnu buks" ir lielākais tautas sporta seriāls Latvijā, kurš šogad svin savu 10.sezonas jubileju. Ik posmā, skrējējiem un nūjotājiem, bet no šī gada – arī pārgājienu distances dalībniekiem bez laika kontroles - ir iespēja iepazīt skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas un mežus. Stirnu buka sezona sākas martā un noslēdzas oktobrī, sezonas laikā piedāvājot septiņus dažādus posmus, dažādās ainaviskās vietās.

Pasākums pulcē dažāda vecuma cilvēkus, kuru sirdīs ir mīlestība pret aktīvu dzīvesveidu un kvalitatīva laika pavadīšanu dabā. Pasākums ir īpaši draudzīgs sportiskām ģimenēm, jo visiem ģimenes locekļiem būs iespēja izskrieties kādā no piedāvātajām distancēm. Stirnu buks popularizē veselīgu dzīvesveidu arī jauniešu vidū, organizējot skolēnu čempionātu, kurš ik gadus pulcē dažāda vecuma skolēnus no daudzām Latvijas skolām.

Pēc dalībnieku apmeklējuma skaita eksplozijas 2019.gada sezonā, kad vidēji katru no taku skrējienu seriāla "Stirnu buks" 7 pasākumiem apmeklēja aptuveni 4000 dalībnieku, padarot šo skrējienu seriālu par vienu no lielākajiem Ziemeļeiropā, sekoja drastiskie Covid gadi ar striktajiem ierobežojumiem un dalībnieku skaita manāmu apsīkumu nenoteiktības gados.

"Šobrīd ceram atgriezties 3000 dalībnieku ik posmā robežās", uzsver taku skrējienu seriāla dibinātājs Rimants Liepiņš, "Un jā, šobrīd šis mums ir izdzīvošanas jautājums, jo pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas ir pieaugušas vairāk nekā drastiski, no otras puses esam pārliecināti, ka Stirnu buki ir nocietušies skriet mežā, un iesūnojušie piecelsies no dīvāniem, lai atgrieztos trasēs! Iepriekšējo deviņu sezonu 47. taku skrējienu seriāla "Stirnu buks" sacensībās izkustējušies vairāk, kā 12o tūkstoši taku skrējēju, no tiem gandrīz trešdaļa - skolas vecuma jaunieši un pirmsskolas bērni!"

Taku skrējēju lieldraugs arī šajā sezonā būs apdrošināšanas kompānija "Gjensidige". "Mēs savā komandā ticam, ka viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām ir uzdrīkstēties un rīkoties. Tieši tādēļ esam patiesi gandarīti jau vairākus gadus būt lieldraugs šim projektam, kas mudina cilvēkus atklāt jaunus apvāršņus vai droši skriet pa jau iemītajām takām. Tāpat vēlamies atgādināt ikvienam, lai pasākums izvērstos ne tikai aizraujošs, bet arī drošs, tam nepieciešams sagatavoties, treniņus uzsākot laikus," stāsta "Gjensidige Latvija" vadītāja Sanita Glovecka.

Pēc trīs nebeidzami garu sezonu dīkstāves, pārcelšanas un nenoteiktības mokām, taku skrējienu seriāls cer atgriezties ierastā 7 posmu pilnas sezonas ritmā! Svarīga ziņa – tehnisku iemeslu dēļ mainīta sezonas atklāšanas posma norises vieta! Sacensību sezonu atklāsim piejūras sila priežu kāpās, kas, iespējams, ne vienam vien taku minējam būs patīkams pārsteigums. Pirmā posma sacensību centru plānots izvietot sporta kompleksā "333", Ropažu novadā.

SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra uzsver:: "Esam gandarīti, ka jau otro gadu pēc kārtas tieši mūsu uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās notiek "Gjensidige Stirnu buks" sezonas atklāšanas posms. Šis posms, kas notiks mūsu Gaujas mežniecībā, būs izaicinošs, bet vienlaikus arī bagāts ar skaistajiem skatiem un dabas daudzveidību. Reljefainās piejūras kāpas, kuras klāj sausie priežu meži, ieplakās nomainīs purvainākas mitrāju vietas. "Stirnu buka" komandas izveidotās skriešanas takas "Rīgas mežu" teritorijā būs arī pēc pasākuma, jo uzņēmums vēlas šo vietu saglabāt kā aktīvās atpūtas teritoriju."

Šī gada trešais posms Ogrē, būs ne tikai pirmais krēslas posms taku skrējienu seriāla vesturē, bet arī jau 50. (!) taku skrējienu sacensības seriāla ietvaros! Seriāla desmitgades posms, protams, notiks Šlokenbekas muižā, kur 2014.gada 22. augustā notika pirmais taku skrējiens "Āžu kalna Stirnu buks"! Organizatori sola šī skrējiena distances veidot iespēju robežās maksimāli tās pietuvinot 2014.gada skrējieniem!

Novērtējot taku skrējēju cilts ilgstošo atsaucību, Pietukuma mežos Āžu kalna apkaimē tiks uzstādīta Stirnu buku cilts zīme, kuras izgatavošanai daļu no ienākumiem taku skrējēji ziedoja, nododot izlietoto dzērienu iepakojumu Depozīta iepakojuma taromātā sacensību norises laikā. Cilts zīme tiek veidota AS LVM Tērvetes koktēlnieku darbnīcā. Arī Pietukuma mežos šopavasar plānots izveidot 3 pastāvīgas tūrisma takas izaicinošā Āžu kalna apvidus mežos, lai šo apvidu varam izbaudīt ne tikai populārā sacensību seriāla ietvaros.

25.03. "Sila priežu Stirnu buks" I Sila priedes (333 sporta komplekss), Ropažu novads

22.04. "Gaujmaliešu Stirnu buks" I Valmiera, Valmieras novads

27.05. "Zilo kalnu Stirnu buks" I Ogre, Ogres novads

01.07. "Opekalna baznīcas Stirnu buks" I Opekalns, Alūksnes novads

12.08. "Šlokenbekas muižas Stirnu buks" I Milzkalne, Tukuma novads

09.09. "Raiskuma ezera Stirnu buks" I Raiskums, Cēsu novads

07.10. "Sabiles Vīna kalna Stirnu buks" I Sabile, Talsu novads