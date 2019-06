Vasaras pilnbriedā 'Stirnu buki' lēks 'Latvijas Ziemeļpolā'

Nu jau ierasts, ka reizi sezonā pašā vasaras pilnbriedā taku skrējienu seriāls "Stirnu buks" vienu no posmiem rīko dienas otrajā pusē, lai ne tikai dalībniekiem ļautu izbaudīt skaistākās Latvijas dabas takas, bet arī kopīgi atpūsties, izbaudīt vasaras nakts kopābūšanas burvību un nedaudz arī kopīgi paballētu. Šoreiz šī tradīcija tiks turpināta jūlija pirmajā nedēļas nogalē Alūksnē.

6.jūlijā pulksten 15:00 Pilssalas kompleksā, Alūksnē starts tiks dots pašiem mazākajiem – distances "Gardu Muti Susurs" (~1km) dalībniekiem, tiem sekos LVM čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem (5.5km), distanču "Viršu Zaķis" (12.5km), "VENDEN Stirnu buks" (20km), "BENU Aptieka Lūsis" (27km) dalībnieki. Kā pēdējie trasē dosies "EJ! Vāvere" (5.5km) skrējēji.

Drošības apsvērumu un lielā dalībnieku skaita pieplūduma dēļ pirmoreiz tiks nodalīti starti skolēniem un distances "EJ! Vāvere" (skolotāji un vecāki, kuri pavada savus juniorus drīkstēt izvēlēties, kurā no plūsmām startēt) dalībniekiem, kā arī katras distances nūjotāji startēs 10 minūtes pēc skrējējiem.

"Reiz Kornetu puse mūs jau pamatīgi pārsteidza ar slaveno Drusku pilskalnu un Tatru priekškalniem cienīgu Kornetu ezeru virknes padziļinājumu, nez ko bukiem šoreiz sola Alūksnes izteiksmīgās pakalnu formas? Vai mums izdosies iztēloties, kā savulaik izskatījās viena no visilgāk apdzīvotajām vietām Latvijā, skatot viduslaiku Marienburgas pilsdrupas Pilssalā no senā latgaļu pilskalna un senpilsētas - Tempļa kalna pār Alūksnes ezera līcim? Ja vien skrienot augšup kalna karaļa posmā Tempļa kalnā jau nebūsi izlaidis iņģi (izlaidis garu - malēniešu valodā)," pirms sacensībām piedzīvojumus sola rīkotāji. "Jā, Alūksne atrodas 204 km attālumā no Rīgas, vienpadsmitā Latvijas lielākā ezera - Alūksnes ezera - krastā. Bet sacensību organizatoriem patiešām šķiet, ka ir vērts doties izbaudīt Alūksnes novada ainavas, takas un tālās skatu perspektīvas, iepazīt malēniešu dabu un malēniskās izloksnes izpausmes kultūrā."

"Stirnu buka" posmu noslēgs "meža zvēru" nakts ballīte pasakaini skaistajā Pilssalas kompleksā, kur sacensību dalībniekus priecēs DJ Monsta un Laima Jansone (projekts ZeME) un TirkizBand.