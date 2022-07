Ventspilī aizvadīts jubilejas 'Ghetto Games' festivāls

22.-24. jūlijā Ventspilī norisinājās jubilejas ielu sporta un kultūras "Ghetto Games Festivāls". Jau desmito reizi pasaules līmeņa sportisti, amatieri un citi ekstrēmo sporta veidu cienītāji satiekas Ventspilī – lielākajā alternatīvo sporta veidu un ielu kultūras notikumā Baltijā – "Ghetto Games Festivālā 2022", informē rīkotāji.

"Ghetto Brīvrunu batla" šogad Ventspilī piedalījas vieni no spēcīgākiem Latvijas brīvrunu pārstāvjiem. Šoreiz par uzvārētāju sīvā cīņā kļuvis jelgavnieks Olafs Skulte jeb "Burlax".

"Ghetto Dance" starptautiskās hiphop deju sacensībās čempiona titulu ir izcīnījis Latvijas pārstāvis Daniels Orlovs jeb "Eagle".

"Ghetto Fight" cīņu turnīra ietvaros Ventspilī norisinājas 15 cīņas. Kuldīgas parstāvis Māris Didžus ir atzīts ka labākais pasākuma cīkstonis. Par "Ghetto Fight" čempiona jostu cīnījās astoņi sportisti no dažādām valstīm, bet šoreiz specīgākais bija Mahmud Sajfullajev no Uzbekistānas. Labākais turnīra klubs – "MMA Bauska".

Uz "Ghetto Games" festivālu bija atbraukuši vairāk, nekā 120 futbolistu, lai piedalītos "Ghetto Football" 3 pret 3 sacensībās. Rezultāti

U19 grupa:

1. "4FSTRIKE" (Dmitrijs Skugarevs, Nikita Pisarevs, Rainers Murnieks)

2. "Longshot" (Olegs Ivanovs, Mihails Terleckis, Alans Orda, Kirils Zaharovs)

3. "Vangažu Beasts" (Antons Zaharovs, Eduards Pedelis, Rustams Mamedovs)

20+ grupa:

1. "TENRG" (Andžejs Mickēvičs, Mikuss Kobra, Artjoms Kadnikovs, Aleksejs Lukjancikovs)

2. "Amatieri" (Vadims Kuprijanovs, Artjoms Kozlovskis, Andrejs Nikolajevs, Eduards Martins)

3. "Lakers" (Mārtiņš Ēriks Veckāgans, Viktors Grigorjevs, Krists Villers, Leo Villers).

Pirmo reizi Ventspilī notika starptautiskais "Ghetto Football freestyle" un "Panna" turnīri, kur piedalījas vieni no labākajiem Eiropas ielu futbolistiem. Par "Panna" čempionu kļuvis Ilyas Touba no Beļģijas un "Ghetto Football freestyle" sacensību uzvarētājs ir Mohammad Akbari no Irānas.

"Ghetto Basket" turnīra gaitā pieteicas 236 dalībnieki jeb 59 komandas. Par labākām komandām kļuvuši:

1. "Bauerfeind" (Uģis Kasparāns, Ņikita Kuzņecovs, Mārcis Osis, Jānis Ābols)

2. "Kuilis" (Armands Mežaraups, Mārtiņš Pētersons, Jānis ķudis, Niks Gaigalietis)

3. "Tumši gaišs" (Artūrs grinbergs, Dāvis Kundrats , Linards Jaunzems , Kārlis Apsitis)

"Slam Dunk" konkursa uzvarētāji:

1. Kristaps Dārgais

2. Kārlis Apsītis

3. Arnolds Krauklis

"Ghetto Floorball" turnīrā pieteicas 156 dalībniekie jeb 39 komandas. Labākas spēlētāju komandas:

1. "Rīta stienis" (Jānis Plūme, Sandis Venevics, Dāvis Venevics, Regnārs Šmits)

2. "Es, tu, viņš" (Edijs Hammers, Krists Bitenbinders, Raivis Kurnigins, Aleksejs Popovs)

3. "777" (Roberts Romanovs, Oskars Tūtāns, Andrejs Šķerbergs, Endijs Kleistrovs)

Pilsētas skeitparkā zonā notika Inline Latvijas kausa izciņa, Latvijas skeitborda līgas posms, Scooter ekstrēmo skrejriteņu un "BMX park" sacensības. Rezultāti:

Inline Latvijas kausa izciņas uzvarētāji:

1. Bobi Spas (Izraēla)

2. Tomek Przybilik (Polija)

3. Valtes Grasmanis (Latvija)

"BMX park" scensību uzvarētāji:

1. Ernests Zebolds (Latvija)

2. Tomass Grinbergs (Latvija)

3. Ernests Šūlcs Zimbabve (Latvija)

Scooter ekstrēmo skrejriteņu sacensību uzvarētāji:

1. Miro Rasinmaki (Somija)

2. Maxim Tiihimirov (Igaunija)

3. Semen Basov (Igaunija)

Latvijas skeitborda līgas posma uzvarētāji:

1. Artūrs Bogdanovičs (Latvija)

2. Rūdolfs Rorbahs (Latvija)

3. Niklāvs Vētra (Latvija)