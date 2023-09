Video: baiss kritiens 'Elektrum' Vienības velobraucienā

"Elektrum" 33. Vienības velobraucienā, kas risinājās nedēļas nogalē, piedzīvoti vairāki kritieni, kuri beigušies arī ar smagām sekām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka brauciena laikā palīdzība sniegta 16 braucējiem, no kuriem seši nogādāti slimnīcā. Diviem cilvēkiem traumas ir smagas, bet četriem – vidēji smagas.

Lietotāja "MaSt Bikes" ievietotajā video redzams, ka viens no kritieniem bijis pēc iebraukšanas Raganā. Lielā braucēju grupā viens no dalībniekiem piedzīvojis kritienu, kas izraisījis citus kritienus. Vairāki dalībnieki, izvairoties no kritiena, iebrauca grāvī.

Video redzams, ka kritiena brīdī sportistu ātrums pa svaigi uzklāto asfaltu bijis ap 50 km/h.