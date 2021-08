Tokijas olimpiskās spēles: izslēgšanas cīņu lielā atbildība. Teksta tiešraide

Tokijas olimpiskās spēļu 13. dienā Kalvis Kalniņš piedalās pirmajās vēsturiskajās karatē sacensībās olimpiskajās spēlēs, vīriešu basketbola izlases noskaidro finālistus, bet modernās pieccīņas sportists Pāvels Švecovs aizvada paukošanas sacensības.

Tokijas olimpiskās spēles: 13. diena

Ūdenspolo/SievietesKOK spēlētājas arī pēc pirmā puslaika saglabājušas vienu vārtu pārsvaru mačā pret ASV - 7:6

Bokss/VīriešiPar Tokijas olimpisko spēļu čempionu boksā pusvieglajā svara kategorijā (52-57 kg) kļuva Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportists Alberts Batirgazijevs, kurš finālā ar 3:2 pārspēja amerikāni Djūku Reiganu.

Vieglatlētika/Vīrieši“ASV izlases nespēja sasniegt 4x100 metru stafetes fināli ir pilnīga izgāšanās,” kritisks par savu tautiešu sniegumu bija ASV sprinta leģenda Karls Lūiss. Amerikāņi šajās olimpiskajās spēlēs savā skrējienā ierindojās tikai sestajā vietā.

Ūdenspolo/SievietesPēc pirmās ceturtdaļas KOK spēlētājas pusfināla mačā izvirzījušās vadībā ar 3:2 pār ASV.

Tokijā aizvadīts pietiekami saspringts rīta posms, pēc kura seko mazs klusums. Šobrīd notiek sacensības tikai četros sporta veidos (bokss, daiļlēkšana, golfs un modernā pieccīņa). Taču jau tepat aiz stūra ir dažādi interesanti notikumi. Latvijas līdzjutējus galvenokārt varētu interesēt pulksten 10.30 gaidāmā paukošanas disciplīna modernajā pieccīņā. Tajā piedalīsies arī Latvijas sportists Pāvels Švecovs. Savukārt kaimiņi lietuvieši cerēs uz, iespējams, pēdējo iespēju tikt pie medaļas. Viņus pārstāvēs trīskārtējais pasaules čempions Justins Kinderis.

Volejbols/VīriešiPēc zaudēta pirmā seta KOK volejbolisti uzvarēja nākamos trīs setus un iekļuva finālā, ar 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) pārspējot Brazīliju. Rio spēļu čempioni tagad var cerēt tikai uz bronzas medaļu.KOK pretinieki finālā būs Argentīnas un Francijas dueļa uzvarētājs.

BokssTrīs svara kategorijās šodien notiek pusfināla cīņas, bet pulksten 9.35 risināsies fināla cīņa pusvieglajā svara kategorijā starp Djūku Reiganu no ASV un KOK pārstāvi Albertu Batigrajevu.

Kalvis Kalniņš - Hamūns Derafšipurs 3:5. Kalniņš ar zaudējumu noslēdz olimpiskās spēles.Kalniņš trāpīja pretiniekam pa seju, un cīņa uz brīdi tika apturēta, jo Derafšipuram vajadzēja palīdzību, jo asiņoja lūpa. Par šo uzbrukumu viņš pie punktiem netika. 11 sekundes pirms cīņas beigām irānis tika pie punkta, tad vēl viens punkts viņam.

3:3Astoņu sekunžu laikā Kalniņš guva divus punktus, izlīdzinot rezultātu.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 97:78Abas vienības var sākt gaidīt otro pusfināla spēli starp Franciju un Slovēniju. Amerikāņu labā 23 punkti Durantam, Austrālijas izlases rindās 15 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles Milsam.

1:3Lai arī bija abpusējs uzbrukums, tomēr irānis bija nedaudz ātrāks, tiekot pie vēl viena punkta. Pēc tam viņš vēlreiz bija rezultatīvs, trāpot ar roku.

1:1Irānis sita ar roku un arī tika pie viena punkta. Pusotra minūte līdz cīņas beigām.

1:0Kalniņš cīņu sāka enerģiski, un viņš izcēlās ar labu sitienu ar roku, bet tiesneši to novērtēja kā pārāk spēcīgu uzbrukumu, punktu nepiešķirot. Nākamajā epizodē Kalniņš guva punktu ar sitienu.

Kalvis Kalniņš - Hamūns Derafšipurs. Cīņa sākusies!

Karatē/VīriešiKalvis Kalniņš dodas aizvadīt savu pēdējo cīņu olimpiskajās spēlēs, sacenšoties bēgļu komandu pārstāvošo irāni Hamūnu Derafšipuru.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 88:70Austrālijas izlase nomaina Milsu, Inglsu un Taibulu. Tas ir sava veida baltais karogs. Jāatceras, ka Austrālijas valstsvienība cer ar piekto piegājienu beidzot uzvarēt olimpisko spēļu bronzas mačā.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 86:68Abas izlases joprojām spēli uztver pietiekami nopietni. Milss pēc pieciem ātriem punktiem izlaiž emocionālu kliedzienu, bet Gregs Popovičs pēc sava ilggadējā audzēkņa tālmetiena lūdz minūtes pārtraukuma. Atlikušas piecas minūtes.

Smaiļošana/SievietesJaunzēlandes smaiļotāja Līza Keringtona ceturtdien ar uzvaru 500 metru sprinta sacensībās kļūst par savas valsts visu laiku titulētāko olimpieti. Sudraba medaļa ungārietei Tamārai Čipesai, bet dāniete Emma Ostranda Jergensena finišēja trešā.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 81:61Midltons ar tālmetienu pēc amerikāņu atlēkušās uzbrukumā panāk jau +22. Džoks Landeils beidzot triec bumbu grozā no augšas. Viņš otrajā puslaikā bija izniekojis jau divas līdzīgas iespējas. Šajā spēlē intriga ir beigusies. Atgādinām, ka pulksten 14.00 gaidāma ļoti aizraujoša spēle starp Slovēnijas un Francijas izlasēm.

Septiņcīņa/SievietesBeļģijas vieglatlēte Nafi Tiama tuvojas savai otrajai olimpisko spēļu zelta medaļai pēc kārtas, būdama vadībā pēc sešām disciplīnām. Anuka Vetere no Nīderlandes ir otrā, bet Kendela Viljamsa no ASV un Emma Ostvervegela sīvi cīnās par trešo vietu.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 74:55. Noslēgusies trešā ceturtdaļaAmerikāņi sākuši krietni veiksmīgāk kustināt bumbu. Austrālijas izlase nespēj izrotēt līdzi aizsardzībā. ASV valstsvienība ceturtdaļas laikā realizēja četrus tālmetienus. Pirmajā puslaikā viņi trāpīja kopā tikai divus trīspunktniekus.

Volejbols/VīriešiBrazīlijas un Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) izlases pusfinālā spēlē pēc diviem setiem cīnās neizšķirti 1-1, bet trešajā setā brazīlieši šobrīd ir vadībā ar 20:15.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 65:53Savu meistarību nodemonstrē arī Devins Bukers, kurš divu uzbrukumu laikā sakrāj sešus punktus. Aizsargs vispirms trāpa tālmetienu no stūra pēc Duranta piespēles, bet nākamajā uzbrukumā caurgājienā izceļas ar 2+1 gājienu.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 59:50Neapturams bijis Kevins Durants, kuram jau ir 23 punkti. Austrālieši vairākas reizes aizsardzībā izdara visu, kas iespējams, bet Durants tāpat realizē sarežģītu metienu palēcienā.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 51:45Amerikāņi reizi pēc reizes tiek līdz groza apakšai, kur viņiem ir milzīgs pārsvars. Austrālijas izlasei pietrūkst savainotais Ārons Beinss. Arīdzan aizsardzībā ASV valstsvienība sākusi spēlēt uzmanīgāk un agresīvāk.

Trīssoļēkšana/Vīrieši"Esmu ļoti laimīgs par Burkinafaso tāpēc, ka šodien ir manas valsts neatkarības diena, un es izcīnīju tai pirmo medaļu," olimpisko spēļu pārstāvjiem stāsta bronzas medaļnieks Igs Fabriss Zango. "Šis ir vēsturisks notikums man un manai valstij. Tā nav tā medaļa, kuru vēlējos izcīnīt, bet Burkinafaso ir ļoti laimīga. Domāju, man atgriežoties, tiks sarīkota lieliska ballīte."

Karatē/VīriešiSituācija turnīra tabulā B apakšgrupā:

Noslēdzošajā apakšgrupas cīņā Kalniņš spēkosies ar bēgļu komandu pārstāvošo irāni Hamūnu Derafšipuru.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 42:45. Noslēdzies pirmais puslaiksNevajadzīgas kļūdas Austrālijas izlases izpildījumā ļāvušas amerikāņiem atspēlēties, kuri veiksmīgi izmantoja savu meistarību pārejas uzbrukumos.

Karatē/VīriešiPēc trim cīņām Kalniņam viena uzvara un divi zaudējumi. Izredzes iekļūt pusfinālā ir tikai teorētiskas.

Kalvis Kalniņš - Stīvens da Kosta 2:11. Kalniņš piedzīvo zaudējumu. Latvieša video atkārtojuma izskatīšanas pieprasījums punktu nedeva, bet pēc tam da Kosta guva vēl vienu punktu. Kalniņš pēdējā minūtē devās uzbrukumā, taču neveiksmīgi. Precīzi spērieni Francijas karatistam deva ļoti pārliecinošu uzvaru. Cīņa ieilga, jo vairākkārt tika skatīti video atkārtojumi.

2:3Kalniņš bija mazliet ātrāks un ar roku veiksmīgi uzbruka korpusā, gūstot savu otro punktu.

1:3Pirmajā pusminūtē francūzis bija aktīvāks. Kalniņa metiena mēģinājums bija neveiksmīgs. Tad da Kosta guva divus punktus ar spērienu pa korpusu ("waza-ari"), bet brīdi vēlāk abiem pa vienam punktam ("yuko") pēc abpusēja uzbrukuma.

Kalvis Kalniņš - Stīvens da Kosta. Cīņa sākusies!

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 26:41Jau +15! Patijs Milss vispirms izcīna atlēkušo bumbu un pārmet bumbu pāri visiem pieciem amerikāņiem, izkārtojot 2+1 gājienu Matīsam Taibulam. Uzbrukumu vēlāk Dante Eksams izkārto "gaisiņu" Džokam Landeilam! Austrālieši apspēlē amerikāņus gan spēles izpratnē, gan centībā, gan izpildījumā uzbrukumā un aizsardzībā.

Karatē/Vīrieši.Tūlīt sāksies grupu turnīra trešās cīņa starp Kalvi Kalniņu un Stīvenu da Kostu no Francijas.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 20:29Midltons desmit sekunžu laikā triec bumbu garām grozam un pārkāpj noteikumus pret Guldingu tālmetiena laikā.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 18:24. Noslēgusies pirmā ceturtdaļaKriss Guldings ar precīzu tālmetienu noslēdz pirmās desmit minūtes. ASV izlase sadeldēja pārsvaru ar pāris pārāk vienkāršiem caurgājieniem. Šādi spēlējot amerikāņiem, šķiet, ka viņu vienīgais glābiņš ir Kevina Duranta individuālā meistarība (viņam astoņi punkti). Austrālijas valstsvienībai ir labas cerības uz uzvaru.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 10:18Kā jau ierasts, pretinieku aizsardzību tracina Patijs Milss. Saspēles vadītājs pusminūtes laikā izprovocē divas piezīmes Dreimondam Grīnam, nākamajā uzbrukumā izkārto tālmetienu Dantem Eksamam, bet tad caurgājienā gūst vēl divus punktus. Austrālija gluži vienkārši tiek pie daudz labākiem metieniem.

Karatē/VīriešiItālijas sportists Andželo Kresčenzo izstājies no sacensībām. Tāpēc atcelta Kalniņa ceturtā spēle, kas bija paredzēta pret itāli. Savukārt trešajā cīņā latvietis tiksies ar francūzi Stīvenu da Kostu.

Basketbols/VīriešiASV – Austrālija 6:7Austrālieši izskatās gatavi līdzvērtīgi cīnīties. Spēles ievadā viņiem vadību devuši divi apmēram 20 sekunžu laikā realizēti Džo Inglsa tālmetieni.

Kalvis Kalniņš - Andresu Eduardo Maderu-Delgado 4:2. Kalniņš gūst savu pirmo uzvaru turnīrāKalniņš nobloķēja pretinieka mēģinājumu gūt trīs punktus ar sitienu ar kāju pa galvu. Venecuēlietis devās uzbrukumā, Kalniņš to atvairīja un atbildēja ar prettriecienu, gūstot vēl vienu "yoko".

3:2Lai arī izskatījās, ka abi karatisti vienlaicīgi atkal izdarīja sitienus, taču punktu piešķīra tikai Kalniņam. Pāris sekundes vēlāk arī venecuēlietis punktu atguva.

2:1Jau pirmajās 18 sekundēs abi karatisti sitienu ar roku pa korpusu izdarīja vienlaicīgi, tāpēc abi tika pie punkta ("yuko"). Tad latvietim vēl viens sitiens ar roku pa korpusu. .

Kalvis Kalniņš - Andress Eduardo Maders-Delgado. Cīņa sākusies!

Karatē/VīriešiSacensību programmā notika nelielas izmaiņas, un Kalniņa otrā cīņa jau tagad!

Basketbols/VīriešiASV – AustrālijaBasketbola turnīrs sasniedzis pusfināla kārtu, kurā mūs sagaida divas ļoti aizraujošas spēles. ASV basketbolisti līdz šim nav rādījuši pārliecinošu sniegumu. Amerikāņi grupu turnīrā zaudēja Francijas izlasei, bet ceturtdaļfinālā tai nemaz negāja tik viegli pret gados veco Spānijas "zelta paaudzi". Tiesa, jau šajā mačā izcilais Kevins Durants izrādīja gatavību ņemt spēli savās rokās.Austrālijas basketbolistiem tas varētu būt pa spēkam. Vienība amerikāņus jau pieveica pārbaudes spēlē. Taču, vai tas iespējams divreiz vienā vasarā? Nāk prātā 2004. gada olimpiskās spēles, kad Lietuvas izlase uzvarēja ASV grupu turnīrā, bet cīņā par trešo vietu viņiem nepaveicās. Šai valstsvienības paaudzei ir milzu motivācija tikt pie medaļas. Austrālijas izlases kontā ir četras (!) ceturtās vietas olimpiskajās spēlēs, tai skaitā Rio, kā arī ceturtā vieta 2019. gada Pasaules kausā.

Krauzers pēc olimpiskās zelta medaļas iegūšanas, demonstrējot iespaidīgu sniegumu, nosūtīja ziņu savam vectēvam: "Mums tas izdevās".

Karatē/VīriešiSākas otrās kārtas cīņas B grupā! Vēl divas cīņas līdz Kalniņa otrajam uznācienam Tokijā.

Trīssoļlēkšana/VīriešiSezonas līderis Pedro Pičardo (Portugāle) pierāda favorīta statusu, ar jaunu valsts rekordu (17,98 metri) triumfējot olimpiskajās spēlēs.Otrā vieta ar jaunu personīgo rekordu (17,57 metri) ķīnietim Džu Jaminam, bet trešais finišēja Burkinafaso vieglatlēts Igs Fabriss Zango, kurš ar rezultātu 17,47 metri izcīna savai valstij pirmo medaļu olimpisko spēļu vēsturē! Katram no trio ir rezultāti, kuru priekšā arī Māris Bružiks varētu novilkt cepuri.

Jāšanas sports/Vīrieši"Bijām ļoti tuvu, lai izlektu tīri. Esmu sajūsmā par "Valour" sniegumu. Trīs pieļautās kļūdas bija minimālas. Visu grūtāko mēs izlēcām," četrkājaino partneri slavē Kristaps Neretnieks, kurš cer ar zirgu piedalīties 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs.Atgādinām, ka Neretnieks olimpiskajā debijā sasniedza finālu, kurā ieņēma 23. vietu.

Lauka hokejs/VīriešiIndijas hokejisti kļuvuši par bronzas medaļas ieguvējiem. Cīņā par trešo vietu indieši ar rezultātu 5:4 pārspēja Vāciju.

Karatē/VīriešiKalniņam nākamā cīņa būs pēc septiņām nākamajām cīņām uz paklāja. Otrajā duelī viņš spēkosies ar venecuēlieti Andresu Eduardo Maderu-Delgado.

Kalvis Kalniņš - Abdels Rahmans Almasatfs 3:8. Kalniņš piedzīvo zaudējumu pirmajā cīņā.Abi karatisti guva "yuko", bet cīņas izskaņā vēl viens sitiens ar kāju pa galvu Jordānijas sportista izpildījumā ("ippon").

2:4Sitiens ar kāju Almasatfam deva trīs punktus ("Ippon"), un Kalniņš nonācis iedzinējos.

2:1Pirmo punktu guva arī Jordānijas pārstāvis.

2:0Vēl viens uzbrukums ar roku pa krūtīm, tiesnesis piešķir vēl vienu "Yuko" Kalniņam.

1:0Kalniņam izdevās labs uzbrukums ar labo roku, un viņam par šo "Yoko" piešķīra vienu punktu.

Cīņā sākusies!

Karatē/VīriešiKalvis Kalniņš stādīts priekšā olimpisko spēļu arēnā. Sacensības ir atklātas. Kalniņš un Almasatfu pēc brīža uzsāks cīņu.

Lodes grūšana/VīriešiKas par pēdējo mēģinājumu sēriju! Volšs vispirms sasniedz jaunu sezonas labāko rezultātu, bet ar 22,47 metriem viņam nepietiek sudrabam. Kovačs pietuvojas savam labākajam rezultātam, bet to neuzlabo (22,60 metri). Savukārt Krauzers uzstāda jaunu olimpisko rekordu (23,30 metri), vien par septiņiem centimetriem atpaliekot no pasaules rekorda. Katrs no sportistiem godam nopelnījis cēlmetālu!

Karatē/VīriešiPirms Kalniņa cīņas darbinieki veica izmaiņas cīņas paklājā pēc "Kata" sacensībām. Vēl rit pēdējie sagatavošanās darbi, tad latvietis aizvadīs pirmo olimpisko karatē cīņu vēsturē.

Lodes grūšana/VīriešiLabi zinām, ka viens no portāla "Delfi" lasītāju favorītiem ir lodes grūdējs Raiens Krauzers. Amerikānis, kurš šovasar laboja 31 gadu veco pasaules rekordu (23,37 metri), ar jaunu olimpisko rekordu (22,93 m) atrodas sacensību vadībā. Šobrīd notiek sesto mēģinājumu sērija, kurā viņa konkurenti var censties izraut uzvaru.Zīmīgi, ka labāko trio varētu būt tāds pats kā Rio. Otrais ir Krauzera tautietis Džo Kovačs (22,65 metri), bet atkal trešais ir jaunzēlandietis Tomass Volšs (22,18 metri).

Karatē/VīriešiJau šobrīd zināms, ka Kalniņš šodien noteikti aizvadīs vismaz piecas cīņas. Turnīru veido divas apakšgrupas. Kalniņa grupā ir seši sportisti, otrā grupā ir pieci karatisti. Katras grupas labākie divi sportisti sasniegs pusfināla kārtu, kurā cīnīsies par medaļām.

Karatē/VīriešiVairāk par īpašo jelgavnieka stāstu var lasīt medijā MVP. Sportists ar iedzimtām redzes problēmām pārvarēja smagu atlasi uz olimpiskajām spēlēm, kā arī startē ārpus komforta zonas, jo Eiropas spēlēs uzvarēja svara kategorijā līdz 60 kilogramiem. Tokijā šādas kategorijas nav.

Karatē/VīriešiĪpaši jāuzsver, ka karatē sacensību programmā iekļauts izņēmuma kārtā. Tam nav paredzēta vieta Parīzes olimpiskajās spēlēs. Kalniņš, piedaloties pirmajā cīņā kungu konkurencē, piedalās pietiekami unikālā un vēsturiskā notikumā.

Karatē/Vīrieši Kalvis Kalniņš pirmajā cīņā "Kumite" svara kategorijā līdz 67 kilogramiem tiksies ar jordānieti Abdelu Rahmanu Almasatfu. Šai cīņai vajadzētu sākties pulksten 6.05 pēc Latvijas laika. Šobrīd vēl risinās sacensības sieviešu "Kata". Iespējams, latvieši cīņa sāksies pāris minūtes vēlāk.

110 metru barjersprints/VīriešiMilzu pārsteigums finālā! Pieredzējušais jamaikietis Hansls Parčments, kuram ir tikai 11. ātrākā sprintera statuss šosezon, pēdējos metros izrauj zeltu (13,04 sekundes).Ilgi vadībā bija galvenais favorīts, 2019. gada pasaules čempions un sezonas līderis Grants Holovejs (ASV), kuram šķiet nepadevās veiksmīgi pārlekt priekšpriekšpēdējo barjeru, tādējādi zaudējot ātrumu. Amerikānis samierinās ar otro vietu (13,09 sekundes). Bronzas medaļa citam Jamaikas sportistam Ronalds Levi (13,10 sekundes). Holovejs gan spēj izbaudīt mirkli, soļojot plecu pie pleca ar Parčmentu. Viņam uz muguras ir ASV karogs, bet sejā smaids.

Nupat noslēdzās arī 200 metru smaiļošanas finālsacensības, kurās pēdējā, astotajā vietā finišēja Roberts Akmens. Pēc šī starta gan nevar spriest par viņa olimpisko debiju. Pusfinālā talsenieks apsteidza divus titulētus sportistus, kuri tādējādi neiekļuva labāko astotniekā.

https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/graudinakravcenoka-pec-zaudejuma-pusfinala-cinisies-par-olimpisko-bronzas-medalu.d?id=53458685

Labrīt! Notikumi Tokijā šodien noteikti daudziem laupa miegu. Jau pirms pulksten 4.00 finālu 200 metru smaiļošanā sasniedza talsenieks Roberts Akmens! Savukārt tūlīt pēc tam pusfināla spēlē piekāpās pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka.