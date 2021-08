Tokijas olimpiskās spēles: Kalniņš cīnās pirmajā OS karatē turnīrā. Teksta tiešraide

Tokijas olimpiskās spēļu 13. dienā Kalvis Kalniņš piedalās pirmajās vēsturiskajās karatē sacensībās olimpiskajās spēlēs, vīriešu basketbola izlases noskaidro finālistus, bet modernās pieccīņas sportists Pāvels Švecovs aizvada paukošanas sacensības.

Tokijas olimpiskās spēles: 13. diena

Karatē/VīriešiKalniņam nākamā cīņa būs pēc septiņām nākamajām cīņām uz paklāja. Otrajā duelī viņš spēkosies ar venecuēlieti Andresu Eduardo Maderu-Delgado.

Kalvis Kalniņš - Abdels Rahmans Almasatfs 3:8. Kalniņš piedzīvo zaudējumu pirmajā cīņā.Abi karatisti guva "yuko", bet cīņas izskaņā vēl viens sitiens Jordānijas sportistam.

2:4Sitiens ar kāju Almasatfam deva trīs punktus ("Ippon"), un Kalniņš nonācis iedzinējos.

2:1Pirmo punktu guva arī Jordānijas pārstāvis.

2:0Vēl viens uzbrukums ar roku pa krūtīm, tiesnesis piešķir vēl vienu "Yuko" Kalniņam.

1:0Kalniņam izdevās labs uzbrukums ar labo roku, un viņam par šo "Yoko" piešķīra vienu punktu.

Cīņā sākusies!

Karatē/VīriešiKalvis Kalniņš stādīts priekšā olimpisko spēļu arēnā. Sacensības ir atklātas. Kalniņš un Almasatfu pēc brīža uzsāks cīņu.

Lodes grūšana/VīriešiKas par pēdējo mēģinājumu sēriju! Volšs vispirms sasniedz jaunu sezonas labāko rezultātu, bet ar 22,47 metriem viņam nepietiek sudrabam. Kovačs pietuvojas savam labākajam rezultātam, bet to neuzlabo (22,60 metri). Savukārt Krauzers uzstāda jaunu olimpisko rekordu (23,30 metri), vien par septiņiem centimetriem atpaliekot no pasaules rekorda. Katrs no sportistiem godam nopelnījis cēlmetālu!

Karatē/VīriešiPirms Kalniņa cīņas darbinieki veica izmaiņas cīņas paklājā pēc "Kata" sacensībām. Vēl rit pēdējie sagatavošanās darbi, tad latvietis aizvadīs pirmo olimpisko karatē cīņu vēsturē.

Lodes grūšana/VīriešiLabi zinām, ka viens no portāla "Delfi" lasītāju favorītiem ir lodes grūdējs Raiens Krauzers. Amerikānis, kurš šovasar laboja 31 gadu veco pasaules rekordu (23,37 metri), ar jaunu olimpisko rekordu (22,93 m) atrodas sacensību vadībā. Šobrīd notiek sesto mēģinājumu sērija, kurā viņa konkurenti var censties izraut uzvaru.Zīmīgi, ka labāko trio varētu būt tāds pats kā Rio. Otrais ir Krauzera tautietis Džo Kovačs (22,65 metri), bet atkal trešais ir jaunzēlandietis Tomass Volšs (22,18 metri).

Karatē/VīriešiJau šobrīd zināms, ka Kalniņš šodien noteikti aizvadīs vismaz piecas cīņas. Turnīru veido divas apakšgrupas. Kalniņa grupā ir seši sportisti, otrā grupā ir pieci karatisti. Katras grupas labākie divi sportisti sasniegs pusfināla kārtu, kurā cīnīsies par medaļām.

Karatē/VīriešiVairāk par īpašo jelgavnieka stāstu var lasīt medijā MVP. Sportists ar iedzimtām redzes problēmām pārvarēja smagu atlasi uz olimpiskajām spēlēm, kā arī startē ārpus komforta zonas, jo Eiropas spēlēs uzvarēja svara kategorijā līdz 60 kilogramiem. Tokijā šādas kategorijas nav. Detalizētais raksts ļauj arī labāk izprast karatē noteikumus un sporta veida savdabīgo vidi.https://www.delfi.lv/mvp/cilveks/nevaru-iedomaties-ka-butu-ja-es-redzetu-ar-abam-acim-cinas-sporta-unikalais-kalvis-kalnins?id=53429921

Karatē/VīriešiĪpaši jāuzsver, ka karatē sacensību programmā iekļauts izņēmuma kārtā. Tam nav paredzēta vieta Parīzes olimpiskajās spēlēs. Kalniņš, piedaloties pirmajā cīņā kungu konkurencē, piedalās pietiekami unikālā un vēsturiskā notikumā.

Karatē/Vīrieši Kalvis Kalniņš pirmajā cīņā "Kumite" svara kategorijā līdz 67 kilogramiem tiksies ar jordānieti Abdelu Rahmanu Almasatfu. Šai cīņai vajadzētu sākties pulksten 6.05 pēc Latvijas laika. Šobrīd vēl risinās sacensības sieviešu "Kata". Iespējams, latvieši cīņa sāksies pāris minūtes vēlāk. https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/kalninam-apaksgrupa-ieloze-vairakus-lidz-sim-nesastaptus-karatistus.d?id=53457227

110 metru barjersprints/VīriešiMilzu pārsteigums finālā! Pieredzējušais jamaikietis Hansls Parčments, kuram ir tikai 11. ātrākā sprintera statuss šosezon, pēdējos metros izrauj zeltu (13,04 sekundes).Ilgi vadībā bija galvenais favorīts, 2019. gada pasaules čempions un sezonas līderis Grants Holovejs (ASV), kuram šķiet nepadevās veiksmīgi pārlekt priekšpriekšpēdējo barjeru, tādējādi zaudējot ātrumu. Amerikānis samierinās ar otro vietu (13,09 sekundes). Bronzas medaļa citam Jamaikas sportistam Rolandam Levijam (13,10 sekundes). Holovejs gan spēj izbaudīt mirkli, soļojot plecu pie pleca ar Parčmentu. Viņam uz muguras ir ASV karogs, bet sejā smaids.

Nupat noslēdzās arī 200 metru smaiļošanas finālsacensības, kurās pēdējā, astotajā vietā finišēja Roberts Akmens. Pēc šī starta gan nevar spriest par viņa olimpisko debiju. Pusfinālā talsenieks apsteidza divus titulētus sportistus, kuri tādējādi neiekļuva labāko astotniekā.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/akmens-olimpisko-debiju-smailosana-nosledz-ar-negaiditi-augsto-astoto-vietu.d?id=53458663

https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/graudinakravcenoka-pec-zaudejuma-pusfinala-cinisies-par-olimpisko-bronzas-medalu.d?id=53458685

Labrīt! Notikumi Tokijā šodien noteikti daudziem laupa miegu. Jau pirms pulksten 4.00 finālu 200 metru smaiļošanā sasniedza talsenieks Roberts Akmens! Savukārt tūlīt pēc tam pusfināla spēlē piekāpās pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka.