3x3 komandas kapteinis Čavars: finālā 'ēdīsim zemi'

Viena spēle vēl ir priekšā un tajā "ēdīsim zemi" – pēc iekļūšanas Tokijas olimpisko spēļu finālā uzsvēra Latvijas 3x3 basketbola komanda.

Olimpisko spēļu pusfinālā Latvijas komanda Agnis Čavars, Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis un Edgars Krūmiņš pārliecinoši ar 21:8 sagrāva Beļģiju, kurai piekāpās grupas turnīrā. Tagad finālā pulksten 16.20 Latvijas komanda spēlēs pret Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu, kas otrā pusfinālā sensacionāli ar 21:10 pieveica galveno favorīti Serbiju. Interesanti, ka abas pusfināla uzvaras ir graujošākās visa turnīra gaitā.

"Redzot, ka mēs grupas turnīrā spēlējām kā pa viļņiem… Paldies Dievam, ka, sākot no spēles pret Nīderlandi, sākām rādīt stabilu sniegumu. Stabilais sniegums nekur nepazudīs, un ceram uz tik pozitīvas nots arī pabeigt finālu," sacīja Krūmiņš.

"Ļaujiet papriecāties, bet mums vēl viena spēle ir palikusi," īsi piebilda Miezis, kuram piebalsoja Lasmanis. "Vēl viens solis jāizdara. Par emocijām runāsim vēlāk."

"Vēl viena cīņa ir priekšā. Galvenais, ka ir medaļa. Mūsu mazajai valstiņai, kurā visi esam vienoti, tas ir panākums. Vismaz manā sirdī liekas, ka visi esam vienoti, un tas jau ir labs panākums, ka esam finālā. Protams, finālā mēs "ēdīsim zemi", bet šī bija ļoti grūta spēle. Šajā sporta veidā, ja nedabū nomainīties kādas trīs minūtes, tad vari plaušu izklepot," atguvis spēkus teica Čavars.

Spēles gaitā pārtraukumos uz seguma atgūlās gan Miezis, gan Lasmanis, kuriem kādu dzestrumu, vēdinot dvieli, deva Krūmiņš. "Karstums nenormāls. Jebkurš dzestrums, ko vari dabūt kaut vai no tās dvieļa plivināšanas, kaut ko dod. Katra niansīte dod atelpas mirkli. Mums tur bija ledus maisi, viss kaut kas. Mēģinām pēc iespējas vairāk pārtraukumā atbrīvoties. Nevienam nav viegli. Es gandrīz nomiru uz laukuma. Brīnos, kur Kārlis un Nauris to enerģiju rod. Super! Malači!"

Grupas turnīrā pirms divām dienām Latvija ar 15:19 zaudēja nākamajiem pretiniekiem finālā KOK komandai. Čavars atgādina, ka KOK spēlētājiem toreiz bija laba precizitāte, un viņi ar to ir labi zināmi: "Viņi uzvarēja ar trakiem metieniem. Tagad ir jau piektā diena, kājas vairs neklausa. Gribasspēks vai veiksme izšķirs, un viens, divi metieni."

"Kad zaudējām KOK, sanācām kopā kā komanda, izrunājām visus plusus un mīnusus. Mēs esam tā latviešu tautas daļa, kas sāk labi spēlēt tajā brīdī, kad ūdens sāk smelties mutē. Mēs vienkārši ieslēdzām "nezināmo ātruma robu" un sākām spēlēt citu spēli," stāsta Čavars.

"To esam pierādījuši vairākas reizes, kad zaudējam grupas spēlēs, bet pēc tam… Tāpēc jau arī pēc zaudējuma beļģiem teicu, ka vajag to vienu zaudējumu, to grūdienu mugurā, lai saņemtos un lai tiktu tajā finālā. Šoreiz noderēja. Tagad paliek vēl fināls: latvieši, izbaudām finālu," emocionāli sacīja Čavars. "Tagad jāatpūšas. Domāju, ka treneris sazīmēs kaut ko foršu pret KOK. Redzēsim, kā būs, negribu neko solīt."