ASV basketbolistiem pirmā uzvara Tokijā; Vācija atspēlējas pret Nigēriju

Trešdien turpinās Tokijas olimpisko spēļu basketbola turnīrs vīriešiem, kur pirmajās divās dienas spēlēs uzvaras svinēja ASV un Vācijas basketbola izlases.

ASV basketbolisti ar rezultātu 120:66 (28:12, 32:18, 22:13, 38:23) pārspēja Irānas valstsvienību, izcīnot pirmo uzvaru šajās olimpiskajās spēlēs. Amerikāņi, ieskaitot arī pārbaudes spēles, šovasar uzvarējuši tikai trīs no sešām spēlēm.

Irānas izlase tempu izturēja vien dažas minūtes (12:9), sešus ātrus punktus gūstot Āzijas basketbola leģendai Hamedam Hadadi. Taču ātri vien ASV spēli pārvērta pār sagrāvi. Pirmajā puslaikā vienība realizēja 11 tālmetienus, no kuriem sešus trāpīja Deimiens Lilards.

Otrajā puslaikā spēle norisinājās nepiespiestā gaisotnē, ASV vēl pašās spēles beigās pretendējot uz divreiz vairāk punktiem nekā pretiniekiem (114:57).

Uzvarētāju labā 21 punktu guva Lilards (precīzi septiņi no 13 tālmetieniem), bet ar 16 punktiem izcēlās Devins Bukers. ASV izlase realizēja 19 no 39 tālmetieniem un 17 no 18 soda metieniem. Irānas labā pa 14 punktiem guva Hadadi un Mohamads Džamšidi.

A apakšgrupā trešdien savā starpā vēl tiksies Francijas un Čehijas izlases, kuras turnīru uzsāka ar uzvarām pār attiecīgi ASV un Irānu.

Savukārt dienas pirmajā spēlē pie pirmās uzvaras tika arī Vācijas izlase, kas ar 99:92 (24:21, 26:29, 24:24, 25:18) pārspēja Vācijas izlasi. Spēli tiesāja Grobiņā dzimušais tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis.

Ļoti rezultatīvās spēles otro puslaiku veiksmīgi uzsāka Nigērijas izlase. Trīs tālmetienus pirmo trīsarpus minūšu laikā guva uzbrucējs Džordans Vora, panākot rezultātu 66:55. Taču ceturtdaļu veiksmīgi noslēdza Dāvja Bertāna un Jāņa Strēlnieka komandas biedri klubos Mo Vāgners un Johanness Fogtmans, izlīdzinot rezultātu.

Izšķirīgie notikumi norisinājās ceturtās ceturtdaļas vidusposmā, kad Nigērijas izlase nespēja liegt Danilo Bartelam un Maodo Lo pateicīgus metienus no soda laukuma. Vācieši trīs minūtes pirms spēles beigām attīstīja desmit punktu pārsvaru (91:81), ko arī noturēja līdz pamatlaika izskaņai.

Uzvarētāju labā 19 punktus guva Fogtmans, bet ar 17 punktiem piebalsoja Vāgners. Nigērijas izlases rindās ar 33 punktiem izcēlās Džordans Vora.

B apakšgrupā vēl sagaidāma tikšanās starp Austrālijas un Itālijas valstsvienībām, kuras pirmajā spēlē pieveica Nigēriju un Vāciju. Savukārt ceturtdien turnīru turpinās C apakšgrupas vienības, spēles aizvadot Slovēnijai un Japānai, kā arī Spānijai un Argentīnai.

No katras apakšgrupas izkļūs divas labākās komandas, bet ceturtdaļfinālu sasniegs arī divas no trim spēcīgākajām trešo vietu ieguvējām.