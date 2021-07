Dončiča fenomenālais sniegums sagādā Slovēnijai uzvaru olimpiskajā debijā

Slovēnijas basketbola izlase pirmdien ar graujošu uzvaru debitēja olimpiskajās spēlēs, pateicoties Lukas Dončiča fantastiskajam sniegumam.

Tokijas olimpisko spēļu vīriešu basketbola turnīra C apakšgrupas mačā Slovēnija ar rezultātu 118:100 (32:24, 30:18, 26:24, 30:34) pieveica Argentīnu.

Dončičs šajā mačā guva 48 punktus, realizējot 18 no 29 metieniem no spēles un 12 no 15 soda metieniem. Viņam arī 11 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, kā arī sešas kļūdas. Klemens Peperličs piebalsoja ar 22 punktiem, Vlakto Čančars pievienoja 12 punktus, bet Maikam Tobijam 11 punkti un 14 atlēkušās bumbas.

Argentīnas izlasē rezultatīvākais ar 23 punktiem bija 41 gadu vecais Luiss Skola, 21 punktu pievienoja Fakundo Kampaco, bet 17 punkti Gabrielam Dekam.

Slovēnija jau mača sākumā izcēlās ar augstu metienu precizitāti, un Dončiča pirmajā ceturtdaļā gūtie 17 punkti deva slovēņiem astoņu punktu vadību. Viņš turpināja dominēt un veicināja Slovēnijas 20 punktu pārsvaru pēc pirmā puslaika. Turpinājumā Slovēnijas pārsvars uz brīdi bija pat 30 punkti, un argentīniešiem atspēlēties slovēņi neļāva. Droša uzvara olimpiskajā debijā.

Dončičam pietrūka septiņi punkti, lai atkārtotu olimpisko spēļu rekordu viena mača gūto punktu ziņā. Rekords pieder Brazīlijas basketbola leģendai Oskaram Šmitam.

Citā C grupas mačā vēlāk tiksies Spānijas un Japānas valstsvienības.