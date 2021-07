Graudiņa un Kravčenoka: esam ļoti labā formā, bet pīķis nav sasniegts

Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm sasniegušas ļoti labu fizisko formu, kas ļāvis veiksmīgi startēt pēdējos Pasaules tūres posmos, taču šis vēl nav uzskatāms par sportistu pīķi, sarunā ar Latvijas žurnālistiem Tokijā atzina volejbolistes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pludmales volejbolistes Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka ar treneri Gustavo da Silvu Rošu uz Tokiju devās jau 16. jūlijā, bet dalību olimpiskajās spēlēs sāks pirmdien, 26. jūlijā. Gados jaunajām tenisistēm (Graudiņa ir 23 gadus veca, Kravčenoka – 24) šī ir debija olimpiskajās spēlēs. Viņas kļūs par pirmo sieviešu pludmales volejbola duetu, kas pārstāvējis Latviju olimpiskajās spēlēs.

Lai gan arī sportistiem – gluži kā žurnālistiem – jāizmanto dažādas lietotnes, lai veiksmīgi nokļūtu Tokijas olimpiskajā ciematā, sportistes nesūdzas par piedzīvoto ceļā uz Japānas galvaspilsētu.

"No lidostas tikām ārā ātrāk nekā trīs stundās," stāsta Graudiņa. "Ar sarežģījumiem neesam saskārušās. Mūsu delegācijas vadītāja visu tik labi sagatavoja, ka mums tikai atlika uzzināt, ko mums vajag izdarīt."

Volejbolistes atzīstami vērtē arī ēdināšanu, sportistu apdzīvotās istabiņas, kā arī jau labi zināmās kartona gultas. Graudiņa piebilst, ka guļ ļoti labi, bet Kravčenoka nosmej: "Garie cilvēki gultu var sev uztaisīt vēl garāku. Šodien internetā skatījos video. Tā kā gultas ir ļoti labas."

Īpaši karstajā Tokijā pludmales volejbola spēles norisināsies "Shiokaze Park" laukumā. Tajā organizatori apzināti ieklājušas baltas smiltis, par ko prieku pauž Latvijas sportistes. Taču pilnībā izvairīties no "pēdu degšanas", visticamāk, nesanāks.

"Pat baltās smiltis tik un tā paliek karstas. Ceram, ka spēļu laikā organizatori laistīs laukumus. Redzēju, ka viens spēlētājs [sociālajā vietnē] "Instagram" bija ielicis bildi, un teica, ka smiltis bija sakarsušas līdz +50 grādiem," klāsta Graudiņa, kura nosaka, ka smiltis diez vai ir dabīgas.

Joprojām aktuāls ir jautājums, vai pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs vispār aizvadīs pirmo apakšgrupas spēli. Latviešu pretinieki Ondržejs Perušičs/Davids Šveiners inficējušies ar Covid-19, kas smagi skāris Čehijas delegāciju. Nelaime piemeklējusi arī pludmales volejbolisti Markētu Slukovu-Naušu, kuras pārstāvētais duets jau atteicies no dalības turnīrā. Turklāt – kā ziņojis portāls "Delfi" – Čehijas sportisti uzturas vienā daudzstāvu ēkā ar Latvijas delegāciju.

"Žēl, ka apstiprinātais gadījums ir ne tikai mūsu mājā, bet arī mūsu sporta veidā. Ļoti uzmanāmies, jo šis ir sliktākais brīdis, kad kaut ko "saķert"," min Graudiņa.

Sportistes gan ir pietiekami pieradušas pie šādas realitātes. Kravčenoka uzsver, ka šādi pavērsieni vairs nespēj pārlieku uztraukt: "Covid-19 jau sen ir starp mums, Mēs neko nevaram darīt. Mazgājam un dezinficējam rokas, velkam maskas, ēdnīcā lietojam cimdus, darām visu iespējamo. Nedomājam īsti par to."

2020. gada Eiropas čempiones divos no pēdējiem trim Pasaules tūres četru zvaigžņu posmiem sasniegušas līdz šim nepieredzētus rezultātus – Sočos un Gštādē ieņemta ceturtā vieta. Portāls "Delfi" taujāja, vai duets uzskata, ka īstajā brīdī sasniedzis savu sportisko pīķi.

"Mēs vienmēr varam labāk," uzskata Graudiņa. "Pīķis varbūt nav, bet esam ļoti labā formā. Mūsu treneris teiktu, ka ir tik daudz ko uzlabot, vairākas lietas, ko varam labāk darīt."

D apakšgrupā Latvijas sportistēm pretī stāsies divi pietiekami spēcīgi pāri – trešajā vietā pasaules rangā esošās amerikānietes Kellija Kleisa un Sāra Sponsila, kā arī desmitās pozīcijas īpašnieces Ana Ramosa un Rebeka Silva no Brazīlijas. Savukārt vien 97. vietā atrodas kenijietes Gaudensija Makoha/Breksaidsa Hadambi.

"Divas no komandām – amerikānietes un brazīlietes – pazīstam labi. Mums ir priekšrocība, ka pret kenijietēm spēlēsim pēdējās, līdz ar to redzēsim, kā pārējās komandas pret viņām spēlē. ASV un Brazīlija ir pludmales volejbola lielvalstis. Vieglas spēles nebūs," atzīst Graudiņa.

Olimpiskajā pludmales volejbola turnīrā piedalās 24 komandas, kuras sastāda sešas apakšgrupas. No katras grupas astotdaļfinālā iekļūs pa divām labākajām vienībām, kā arī divas labākās trešajā pozīcijā esošās komandas. Pārējās trešo vietu īpašnieces izspēlēs "play-off" par atlikušajām divām vietām nākamajā kārtā.

"Ir tāds paradokss – negribi pateikt kaut ko, kas pēc tam nepiepildās. Gribam realizēt to, ko esam iemācījušās treniņos, demonstrēt labo spēli, ko esam rādījušas pēdējā laikā. Vēlamies labi nospēlēt! Iepriekš sev esmu teikusi, ka gribētu tikt ārā no apakšgrupas. To noteikti varam izdarīt! Tas ir pirmais mērķis," nosaka Graudiņa.

Graudiņai un Kravčenokai olimpiskais turnīrs sāksies pirmdien, kad pulksten 9.00 (3.00 pēc Latvijas laika) Latvijas pārstāves tiksies ar ASV volejbolistēm Kelliju Kleisu un Sāru Sponsilu. Mačs pret brazīlietēm gaidāms trešdien, bet grupu turnīrs noslēgsies sestdien ar dueli pret kenijietēm.