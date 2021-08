Graudiņa/Kravčenoka bija pārliecinātas par uzvaru: 'tikai negribējām to teikt skaļi'

Latvijas pludmales volejbolistes Tīnas Graudiņa un Anastasija Kravčenoka bija pārliecinātas par uzvaru Tokijas olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā, un viņas ar satraukumu tika galā daudz labāk par pretiniecēm no Kanādas, pēc spēles žurnālistiem atzina latvietes.

Jau vēstīts, ka Graudiņa/Kravčenoka ar rezultātu 2-1 (21:13, 18:21, 15:11) pārspēja kanādietes Heteru Bensliju un Brendiju Vilkersoni un sasniedza pusfinālu. Tajā viņas spēkosies ar austrālietēm Mariafi Artačo del Solaru un Talikvu Klensiju.

"Mēs zinājām, ka uzvarēsim, mums bija iekšā šī pārliecība. Mēs negribējām skaļi to teikt," pēc mača sarunā ar žurnālistiem neslēpa Graudiņa. "Tajā pašā laikā olimpiskajās spēlēs visa vēsture neko vairs nenozīmē. Galvenais ir tas, kā tu izej uz laukuma, jo visiem tās rociņas trīc. Svarīgākais - kā ar to tiek galā. Es teiktu, ka viņas diezgan slikti ar to tika galā. Mēs – ļoti labi."

Šī abiem duetiem bija trešā savstarpējā spēle. Visas trīs spēles ilga trīs setus, un latvietes tagad uzvarējušas visās šajās cīņās.

Kravčenoka arī "parāva uz zoba" Kanādas dueta spēlētājas Vilkersones servēšanas tehniku, sakot: "Es negribētu, lai tāda komanda ir pusfinālā tikai tāpēc, ka bloķētāja šādi servē. Lai bērni, kuri skatās pludmales volejbolu, neredz to tehniku." Graudiņa piebilda, ka, lai bērni labāk skatās, kā viņas servē.

"Pretinieces pieļāva ļoti daudz kļūdu, taču mums vajadzēja turpināt spēlēt savu spēli," stāstīja Kravčenoka. "Mēs zinājām, ka varam viņas uzvarēt. Spēle nebija pārāk laba. Pret amerikānietēm, brazīlietēm un krievietēm spēles bija daudz grūtākas. Šeit mēs izdarījām to, ko vajadzēja izdarīt. Mēs zinām, ka to varam un tagad esam olimpisko spēļu pusfinālā, kas šķiet kaut kas nereāls un neticams."

Graudiņa un Kravčenoka pēc uzvarēta pirmā seta turpināja spēlēt pietiekami veiksmīgi, taču otrā seta beigu daļā kanādietes tomēr spēja gūt vairākus punktus pēc kārtas, kas deva vadību. "Otrais sets mums izslīdēja no pirkstiem. Mums bija sajūta, ka mēs to zaudējām, nevis viņas uzvarēja. Mums uz trešo setu vajadzēja iziet ar agresīvu noskaņojumu. Un to arī izdarījām," Graudiņa norādīja.

"Viņas neko nemainīja," papildināja Kravčenoka. "Mēs sākām pieļaut vairāk kļūdu. Tāpēc zinājām, kas mums trešajā setā ir jādara. Bija simtprocentīga pārliecība, ka to izdarīsim."

Austrālietes del Solara/Klensija savā ceturtdaļfinālā pieveica citas kanādietes Sāru Pavānu un Melisu Humanu-Paradesu. Tomēr latvietēm bija pilnīgi vienalga, pret ko būs jāspēlē pusfinālā.

"Nav svarīgi pret ko mēs spēlēsim pusfinālā, mums jāparāda sava labākā spēle. Mums jāturpina būt tikpat pārliecinātām laukumā," sacīja Kravčenoka. "Viss ir galvā. Mēs visu mākam. Ir labi jāizguļas, jāpaēd. Viss plāns mums ir sarakstīts. Par spriedzi nevajag domāt. Jāiet un jāspēlē."

"Mums medaļa nozīmētu ļoti daudz," neslēpa Graudiņa. "Mēs esam maza valsts, un katra medaļa tiek novērtēta. Mēs turpināsim pārstāvēt savu valsti tik labi, cik vien iespējams."