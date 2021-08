Grigorjevas treneris norāda uz pretinieces netīro cīņu; Latvijas cīkstone apņēmīgi tēmē uz Parīzi

Latvijas brīvās cīņas sportiste Anastasija Grigorjeva pēc piektās vietas Tokijas olimpiskajās spēlēs plāno turpināt karjeru un tēmē uz 2024. gada olimpiskajām spēlēm Parīzē. Savukārt treneris Armands Zvirbulis pēc cīņas norādīja uz pretinieces netīro cīnīšanos, kas ietekmējis iznākumu.

Tokijas olimpisko spēļu brīvās cīņas sacensību svara kategorijā līdz 62 kilogramiem gandarījuma turnīra finālā, kas bija cīņa par bronzu, 31 gadu vecā Grigorjeva ar rezultātu 1:3 piekāpās 22 gadus vecajai Ukrainas sportistei Irinai Koļadenko.

"Ja nav medaļas, tad ir vienalga (kura vieta). Grūti vērtēt cīņu. Pēc cīņas uzreiz liekas, ka varēji labāk un vairāk izdarīt. Visu, ko varēju, izdarīju uz paklāja. Ne brīdi nedomāju, ka jāpastāv vai jāpagaida, jāpataupa spēki. Rezultāts ir tāds, kāds ir. Neesmu apmierināta. Esmu vīlusies, ka nesasniedzu mērķi," Grigorjeva neslēpj, ka Tokijā tēmējusi uz olimpisko godalgu. "Beigās mēģināju "aizāķēt". Mēģināju, varbūt sanāks kāds brīnums. Pretiniece var paklupt vai kas cits notikt. Bet nu pēdējās desmit sekundēs bija izmisums, jo zaudēju medaļu. Tā nebija parasta cīņa, bet medaļas cīņa."

Latvijas cīkstone neslēpa, ka pirms cīņas bija plānots neļaut pretiniecei satvert galvu no augšas, kas gan ukrainietei ik pa laikam izdevies.



"Kas tālāk? Atpūta, rehabilitācija, veselība jāsaved kārtībā. Medaļas nav, jāgatavojas tālāk. Būtu medaļa? Tad arī runātu, jo medaļas nav," emocionāli piebilda Latvijas sportiste.

Tikmēr Grigorjevas treneris Zvirbulis izcēla, ka cīņa aizvadīta labi taktiski, tomēr dažos gadījumos iznākumu izšķīruši tiesneši lēmumi.

"Visu apturējām. Nenokļuvām parterī, kur viņa ir spēcīga. Taktiskā brīdī atdevām vienu punktu... Vajadzēja paņemt savus tehniskos punktus, kam Anastasija ir gatava, un tad jau varētu," uzskata Zvirbulis.

Lielāko akcentu Zvirbulis gan vērsa uz pretinieces cīņas stilu, kas, viņaprāt, ir neatļauts brīvajā cīņā. "Ukrainiete ņēma galvu ar divām rokām, kas ir aizliegts cīņā. Nav jau tā, ka pirmo reizi viņa ir cīņā. Jau daudz gadus viņa to dara. Tikai otrajā periodā vienā brīdī tiesneši viņu pabrīdināja. Viņi jau nesaprot, ka jābrīdina pirmajā periodā. Pie otrā brīdinājuma būtu punkts," brīvās cīņas nianses atklāj Zvirbulis. "Viņa visu cīņu ņem galvu ar divām rokām, un beigās tikai pabrīdina. Mēs jau negatavojamies treniņos pret aizliegtu taktiku. Tādā veidā viņa neļāva Anastasijai paņemt savus punktus."

Zvirbulis norāda, ka treneriem īsti nav "ieroču", kā pret to cīnīties pašas cīņas laikā. No malas tas tiek teikts, bet netika ņemts vērā. "Es jau Anastasijai teicu, ka pašai vajadzēja varbūt kaut ko neatļautu darīt. Lai pabrīdina, tas nekas, un tad domās. Kamēr atļauj, tikmēr jādara. Mēs bļaujam un bļaujam, tikai beigās pabrīdina."

Zvirbulis piebilda, ka nianses sakrājušās un tas beigās nospēlējis pret Grigorjevu. Cīņas beigās Grigorjeva nometa ukrainieti uz paklāja, bet tajā brīdī pretiniece ieķērusies triko, kas ir liegts. "Bet ar to pietiek, lai tevi apturētu. Varējām protestēt, tad būtu dažas sekundes pielikuši. Varbūt iedotu punktu, bet ar to nepietiktu. Ja laicīgi būtu sodījuši par to galvas tvērienu, tad turpinātu brīdināt, viens punkts, tad vēl ieķeršanās triko un rezultāts būtu līdzīgs."