Krievs Batirgazijevs izcīna Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļu boksā

Alberts Batirgazijevs dominēja taktiskā cīņā un uzvarēja amerikāni Djūku Reiganu, izcīnot Krievijas Olimpiskās komitejas komandas pirmo zelta medaļu boksa sacensībās Tokijas olimpiskajās spēlēs.

23 gadus vecais Batirgazijevs uzvarēja savu vienaudzi boksa svara kategorijā no 52 līdz 57 kilogramiem fināla cīņā.

Amerikānis cīņu par zelta medaļu sāka ar labu tehnisku sniegumu, tomēr viņam neizdevās iecerētās dunkas un krievu sportista pārliecība auga.

Batirgazijevs atbildēja ar pāru sitieniem, no kuriem Reigans nespēja izvairīties, zaudēja klinčā un vairākas reizes tika nospiests pie zemes. Reiganam bija jāiet uz visu banku pēdējā raundā, tomēr Batirgazijevs viņu apslāpēja un izcīnīja zelta medaļu, uzvarot pēc punktiem ar 3:2.

"Pirms es devos uz šejieni savas pilsētas iedzīvotājiem teicu, ka atvedīšu mājās zelta medaļu," teica Batirgazijevs, kurš tikai pērn pievērsās profesionālajam boksam.

"Savu vārdu esmu turējis un tagad došos mājās un svinēšu ar viņiem," viņš pauda prieku.

Reigans atzina, ka nebija savā labākajā fiziskajā formā un uzvarēja labākais.

"Attaisnojumu nav, jūtu, ka cīnījos labi, un esmu laimīgs, ka dodos mājup ar sudraba medaļu," teica amerikānis.

Bokseru svara kategorijā no 48 līdz 52 kilogramiem bronzas medaļas ceturtdien izcīnīja japānis Rjomei Tanaka un Sakens Bibosinovs no Kazahstānas.

Šajā svara kategorijā fināla cīņā sestdien boksēsies filipīnietis Karlo Pālms un Jafai Galals no Lielbritānijas.

Pusfinālā Pālms Tanaku uzvarēja ar 5:0 pēc punktiem, bet Galals cīņā ar Bibosinovu bija pārāks ar 3:2 pēc punktiem.

Svara kategoprijā no 69 līdz 75 kilogramiem ceturtdien bronzas medaļas ieguva Eumirs Marsjals no Filipīnām un Gļebs Bakši no OKR, kuri savās cīņās atzina ukraiņa Oleksandra Hičņaka un Ēberta Sozas no Brazīlijas pārākumu. Hičņaks Barsjalu uzvarēja ar 3:2 pēc punktiem, bet Soza Bakši pārspēja ar 4:1 pēc punktiem.

Arī Hičņaka un Sozas cīņā par Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļu notiks sestdien.

Sievietēm svara kategorijā no 57 līdz 60 kilogramiem ceturtdien pirmajā pusfinālā uzvarēja īriete Kellija Anna Heringtone, kura ar 3:2 pēc punktiem pārspēja Sudapornu Sīsondī no Taizemes.

Otrajā pusfinālā Beatrīša Ferreira ar 5:0 pēc punktiem pieveica somieti Mīru Potkonenu.

Sīsondī un Potkonena šajā svara kategorijā ieguva bronzas medaļas, bet Heringtone un Ferreira svētdien cīnīsies par olimpiskās čempiones titulu.