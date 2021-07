Latvijas 3x3 basketbolisti rezultatīvā spēlē pārvar Japānas neticamo metienu precizitāti

Latvijas 3x3 basketbola izlase (Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis) svētdien Tokijas olimpisko spēļu turnīrā aizraujošā spēlē pārspēja Japānas izlasi, bet dienas pirmajā daļā vien pašā mača izskaņā uzvarēja Ķīnas valstsvienību, kuras rindās neapturams bija centra pozīcijas spēlētājs Hu Dzjiņcju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas 3x3 basketbola izlase dienas noslēdzošajā spēlē ar rezultātu 21:18 pieveica Japānas basketbolistus, kuri spēli uzsāka, izcili izpildot sarežģītus metienus no distances.

Savukārt diena tika iesākta ar uzvaru pret Ķīnas izlasi. Latvieši uzvarēja ar rezultātu 18:17, uzvaras metienu realizējot Naurim Miezim. Vēl pusotru minūti pirms spēles beigām latviešiem bija sešu punktu pārsvars (17:11).

Valstsvienība pēc četrām apakšgrupas spēlēm ar trim uzvarām pakāpusies uz otro vietu grupā, ieņemot pozīciju tieši aiz konkurentes Serbijas izlases (4-0), ar kuru laukumā jātiekas pirmdien pulksten 9.25 pēc Latvijas laika. Savukārt dienas otrajā pusē (pulksten 16.00) sagaidāma spēle ar Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) vienību.

Latvijas vienība spēli uzsāka ar izcili izspēlētu sadarbību, kuru ar precīzu metienu noslēdza Agnis Čavars. Komandas kapteinis bija lielisks visas spēles garumā, neskaitāmas reizes aizsardzībā apturot naturalizēto amerikāni Airu Braunu. Latvieši nepilnu divu minūšu laikā guva septiņus punktus, bet Japānas izlase uz to atbildēja ar četriem precīziem tālmetieniem, ASV studējošajam Keisei Tominagam trāpot pāris ļoti sarežģītus divpunktniekus.

Rezultāts uz brīdi pat kļuva 12:14. Tominaga realizēja pustālo lēcienā no vienas kājas, bet Rjuto Jasuoka arī trāpīja tālmetienu kritienā prom no groza. Japāņi šajā spēles brīdī bija trāpījuši piecus no septiņiem tālmetieniem.

Tomēr spēles turpinājumā savu atlētismu lieti izmantoja Miezis un Lasmanis, kuri vairākas reizes guva punktus soda laukumā. Japāņiem palīdzēja Latvijas izlases sasniegtā noteikumu pārkāpumu robeža, tomēr pēdējais vārds piederēja Edgaram Krūmiņam, kurš ar tālmetienu nodrošināja uzvaru 21:18.

Uzvarētāji izcēlās ar sabalansētu punktu krājumu. Lasmanis guva septiņus punktus, Miezis izcēlās ar sešiem punktiem un trim rezultatīvām piespēlēm, bet Krūmiņam un Čavaram bija pa četriem punktiem, Čavaram arī bloķējot četrus metienus.

Japāņu labā deviņus punktus guva Keisei Tominaga, kurš realizēja sešus no deviņiem metieniem, vērā ņemamu daļu raidījumu izpildot teju bezizejas situācijās. Japānas izlases tālmetienu precizitāte gan noplaka, komandai netrāpot pēdējos četrus mēģinājumus (5/11 kopā spēlē).

Savukārt dienas pirmajā mačā Ķīnas izlase jau no pirmajām spēles sekundēm uzkrītoši bieži bumbu nogādāja 2,11 metrus garajam Hu Dzjiņcju, kurš pārstāvējis Ķīnas izlasi arī klasiskajā basketbolā. Izprovocētas pretinieku piezīmes, kā arī Mieža un Lasmaņa tālmetieni ļāva gan panākt rezultātu 8:4, visus pretinieku punktus no groza apakšas gūstot Hu.

Taču attālināties liedza ļoti vājā tālmetienu precizitāte. Agresīva došanās pēc atlēkušajām bumbām uzbrukumā šo trūkumu noslēpa, Lasmanim izmantojot Ķīnas izlases sasniegto noteikumu pārkāpumu robežu un trāpot divus soda metienus (14:10).

Mazāk nekā divas minūtes pirms spēles beigām Lasmanis arī trāpīja tālmetienu, panākot 17:11. Tomēr ķīnieši negaidīti atspēlējās. Hu guva četrus punktus pēc kārtas, bet tad beidzot atbildīgā brīdī izpalīdzēja kāds viņa komandas biedrs, divpunktnieku trāpot Gao Šijaņam – rezultāts jau 17:17.

Latvijas izlase gan uzvaru neizlaida no rokām, Naurim Miezim pēc caurgājiena panākot 18:17. Vienība pēc tam veiksmīgi iztērēja atlikušo spēles laiku, uz ko pārsteidzoši nereaģēja Ķīnas izlase.

Uzvarētāju rindās 11 punktus sakrāja Kārlis Lasmanis, četrus punktus guva Nauris Miezis, ar diviem punktiem atzīmējās Edgars Krūmiņš, bet viens punkts Agņa Čavara kontā. Ķīnas izlases neapšaubāms līderis bija Hu, kurš sakrāja 12 punktus (trāpot 11 no 14 metieniem no spēles) un 11 atlēkušās bumbas.

Abas vienības pievīla divpunktu metienu precizitāte. Latvieši trāpīja vien trīs no 18 tālmetieniem, kamēr ķīnieši realizēja divus no 13 tālmetieniem.

Latvijas izlase pulksten 16.25 aizvadīs spēli ar Japānas izlasi, kas sestdien piekāpās Polijas valstsvienībai, bet pieveica Latvijas pārdarītājus Beļģijas basketbolistus.

3x3 basketbola turnīra sacensībās piedalās astoņas komandas, kuras katra izspēlēs spēli ar katru. Labākās divas vienības uzreiz nodrošinās vietu pusfinālā, bet trešā līdz sestā labākā komanda dalību turnīrā turpinās no ceturtdaļfināla.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēļu teksta tiešraidi.