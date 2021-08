Neretnieks: finālā būs divreiz grūtāks maršruts

Tokijas olimpisko spēļu konkūra sacensībās fināls būs divreiz grūtāks nekā kvalifikācijas sacensības, prognozē Latvijas vadošais jātnieks Kristaps Neretnieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Neretnieks kopā ar zirgu "Valour" otrdien kvalifikācijas maršrutu veica bez kļūdām un nodrošināja vietu trešdien gaidāmajā finālā, kur startēs 30 jātnieki ar saviem četrkājainajiem kompanjoniem.

"Zirgs ir salīdzinoši mazpieredzējis šāda līmeņa sacensībām, bija pārsteigts par laukuma šķērsļiem, kas uztaisīti katrs citādāks ar savu veidolu un vēsturi. Daudzi zirgi pie tiem šķēršļiem apstājās. Valūrs paskatījās un pabolījās, bet pēc tam nomierinājās un sākām maršrutu. Tad jau viss aizgāja droši un pārliecinoši," kvalifikācijas gaitu sarunā ar Latvijas medijiem komentēja Neretnieks.

Vislielākās bažas Neretniekam bija par trīskāršo šķēršļu sistēmu, jo zirgam Valūram ir milzīgi aulekši. Stāstot par dalībnieku sastāvu, Neretnieks atzina, ka divas trešdaļas no jātniekiem ir paša augstākā līmeņa, bet trešdaļa tādi, kuriem nepieciešams progresēt.

Arī maršruti ir augsta līmeņa, jo jātnieku sportā olimpiskās spēles kotējas visaugstāk, tās ir visgrūtākā līmeņa sacensības.

"Maršruts bija grūts un interesants, bet finālā būs vēl divreiz grūtāks. Maršruta plānu saņēmām vakar, bet tas ir tikai uzzīmēts uz papīra. Dzīvē to ieraugam tikai divas stundas pirms sacensību sākumam, kad izmēram visu distanci un rēķinam, ar cik lēkšiem būtu optimāli to izjāt. Ir stratēģiski pareizi jāizplāno, lai maršrutu varētu veikt no pirmā līdz 14.šķērslim," skaidroja Neretnieks.

Neretnieks olimpiskajām spēlēm kvalificējās ar zirgu "Moon Ray", bet Tokijā startē ar "Valour". Šādu izvēli piespieda veikt spēļu pārcelšana par gadu, kā arī "Moon Ray" vecums. "Valour" iepriekš karjerā startējis sacensībās ar 160 centimetru šķēršļiem.

"Gandrīz visi jātnieki ar saviem zirgiem ir kopā vairākus gadus, dažs pat visu mūžu, bet man ir bijuši tikai daži mēneši laika. Domāju, ka tikai šodien izdevās atrast kopīgu valodu - tādu, kas ir tuva ideālam," atzina Neretnieks.

Olimpisko spēļu debitants ar zirgu "Valour" distanci veica nesteidzīgi, rūpīgi gatavojoties katram nākamajam šķērslim, un finišēja bez soda punktiem, distanci veikdams 87,66 sekundēs.

Finālā iekļuva visi 25 sportisti, kuri distanci veica bez soda punktiem, kā arī četri sportisti ar vienu soda punktu un viens - ar diviem.

Ātrāko laiku no tiem, kuri spēja distanci beidza bez soda punktiem, ar zirgu "Explosion W" uzrādīja Lielbritānijas pārstāvis Bens Mārs.

Neretnieka mērķis bija kvalificēties finālam, kurā iekļuva 30 labākie no 73 sportistiem.