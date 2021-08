Neretnieks sajūsmā par 'Valour' sniegumu; cer turpināt sadarbību līdz Parīzes spēlēm

Tokijas olimpiskajās spēlēs jātnieku sportā fināla sacensībās konkūrā zirgs "Valour", lai arī nepieredzējis, demonstrēja lielisku sniegumu, sarunā ar žurnālistiem no Latvijas teica Kristaps Neretnieks, paužot cerību, ka abu sadarbība ilgs arī turpmāk.

Jau ziņots, ka Latvijas sportists Kristaps Neretnieks trešdien Tokijā konkūra sacensību finālā ar zirgu "Valour" nopelnīja 13 soda punktus un ieņēma 23. vietu. Neretnieks ar "Valour" startēja kā 11. no 30 dalībniekiem.

Pēc kvalifikācijas sacensībām Neretnieks norādīja, ka finālā paredzētais maršruts būs divreiz grūtāks. Trešdien prognozes apstiprinājušās: "Tādu maršrutu biju gaidījis. Tas tiešām bija tāds, kādu to iztēlojos," pēc fināla teica Neretnieks. "Šodien pats biju mierīgāks – morāli nobriedis."

Grūtajā šķēršļu distancē par pirmo sportistu, kurš veica distanci bez soda punktiem, kļuva zviedrs Henriks von Ekermans, bet kopumā distanci bez soda punktiem veica seši jātnieki, kuri pārlēkšanā noteica medaļu ieguvējus. Viņu vidū bija trīs zviedri. Visi seši pārlēkšanu beidza bez soda punktiem, visu izšķirot distances veikšanas ilgumam.

"Mūsu gadījumā tas laikam bija pieredzes trūkums sacensībās," vienu no iemesliem, kāpēc neizdevās sasniegt labāku rezultātu, norādīja zirga "Valour" partneris. ""Valūrs" ko tādu redzēja pirmo reizi. Arī es. Gribētu domāt, ka, ja ne perfekti, tad ļoti labi izjāju maršrutu."

""Valour" pēdējo reizi lielās sacensībās startēja pirms diviem gadiem," skaidroja Neretnieks. "Pavasarī ieguvām iespēju startēt vien dažās sacensībās, kurās šķēršļu augstums bija līdz 150 centimetriem. Iepriekš 160 centimetru šķēršļus nebijām lekuši, šeit tā mums bija pirmā reize."

Neretnieks bija sajūsmā par "Valour" sniegumu Tokijas olimpiskajās spēlēs. Trūcis tikai pieredzes un arī nedaudz veiksmes: "Bijām ļoti tuvu, lai izlektu tīri. Esmu sajūsmā par "Valour" sniegumu," četrkājaino partneri slavēja Neretnieks. "Trīs pieļautās kļūdas bija minimālas. Visu grūtāko mēs izlēcām."

Īpaši sarežģīta bija maršruta daļa, kurā bija trīs šķēršļu kombinācija, taču "Valour" Neretnieka skatījumā šo posmu nostrādāja perfekti, lai arī bija nedaudz uztraucies.

"Kolosāls zirgs. Esmu ļoti laimīgs," uzsvēra olimpisko spēļu debitants. "Nekas nekad nav akmenī sists, bet ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies un varēsim kvalificēties Parīzei."

Distances sākumā zirgs aizskāra vienu no šķēršļiem, to nogāžot. Distances vidū šaurā vietā divu šķēršļu kombinācijā tika nogāzts otrais, bet beigu daļā no zirga pakaviem cieta arī dēlītis virs šķēršļa ar uzgleznotu ainavu.

Papildus 12 soda punktiem vēl viens soda punkts tika nopelnīts par neiekļaušanos laika limitā. Neretnieks ar "Valour" distanci veica 88,75 sekundēs, par 0,75 sekundēm pārsniedzot laika limitu. Tobrīd Neretnieks ierindojas sestajā vietā, bet viņam vēl bija jāsagaida 19 jātnieku finišs. Sacensību beigās jātnieks ierindojās 23. vietā 25 finišējušo vidū.

"Mūsu uzvara jau bija vakar, kad kvalificējāmies finālam," apmierināts ar sasniegto rezultātu bija Neretnieks, kurš tobrīd vēl nezināja vietu kopvērtējumā.

"Šī bija kolosāla pieredze. Gluži kā atkarība, šādās sacensībās gribētu startēt vēl un vēl," sasniegtais rezultāts Tokijā sniedz gandarījumu. "Pēc rakstura esmu cīnītājs, tāpēc patika milzīgais izaicinājums. Jo sarežģītāk, jo man tas patīk labāk."

Neretnieks ir pārliecināts, ka nākotnē olimpiskajās spēlēs iespējams sasniegt vēl labāku rezultātu. To pašu būtu iespējams paveikt Tokijā, ja vien dotu vēl vienu iespēju. Jātnieku sporta pārstāvis pauda, ka nākamajā mēģinājumā maršrutu spētu veikt bez kļūdām.

"Šeit startē vairāki topa līmeņa atlēti, bet arī viņi ar divām – trim kļūdām sasniegtu līdzīgu rezultātu," piebilda Neretnieks.

"Valour" 10. augustā lidos uz Beļģiju, pēc tam priekšā ceļš uz Vāciju, kur būs pelnīta trīs nedēļu atpūta. Savukārt augusta beigās jau plānots starts četru zvaigžņu sacensībās.

Ar citiem zirgiem Neretnieks augusta trešajā nedēļā plāno startēt Rīgā, kur notiks Pasaules kausa posms. Jātnieku sportā sezona ilgst visu gadu. Lielāks pārtraukums bija pērn un arī šogad pavasarī, kad Eiropā plosījās zirgu herpes vīruss.

Par olimpisko čempionu kļuva Lielbritānijas pārstāvis Bens Mērs, kurš ar zirgu "Explosion W" ātrāko laiku uzrādīja arī kvalifikācijā, distanci beidzot bez soda punktiem. Viņš pārlēkšanā distancē uzturējās 37,85 sekundes.

Sudrabu izcīnīja zviedrs Peders Fredriksons, kurš ar zirgu "All In" finišēja 38,02 sekundēs, bet bronzu – Nīderlandes pārstāvis Maikels van der Vlētens, kurš distancē ar zirgu "Beauville Z" pavadīja 38,90 sekundes, par 0,81 sekundi apsteigdams von Ekermanu.

Sacensības konkūrā uzsāka 73 sportisti.