Ostapenko mača galotnē piekāpjas Vesņinai un arī izstājas no Tokijas olimpiskajām spēlēm

Jeļena Ostapenko Tokijas olimpiskajās spēlēs vienspēļu turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 4-6, 7-6 (7:2), 4-6 sīvā cīņā piekāpās Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) pārstāvei Jeļenai Vesņinai.

Tokijas olimpiskās spēles: Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 4-6. Arī Ostapenko izstājas no olimpiskā vienspēļu turnīra. Aizraujošā izspēlē abas tenisistes nonāca pie tīkla, bet Vesņina spēja pārsist bumbiņu pāri Ostapenko un gūt pirmo punktu. Krieviete pie tīkla panāca 30:0, bet tad arī trešajā izspēlē Ostapenko neizdevās trāpīt apvedošo sitienu, kad Vesniņa bija sava laukuma vidū. Tenisiste no Krievijas bija panākusi trīs mačbumbas.Vesņina pieļāva dubultkļūdu, bet tad viņa ātrā izspēlē pārsita pāri laukumam, taču atspēlēt trešo punktu pēc kārtas Ostapenko neizdevās. Neliels auts, un mačs noslēdzās.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geimā īsās izspēlēs tenisistes aizspēlēs līdz rezultātam 30:30, bet tad rīdziniece pieļāva dubultkļūdu. Breikbumbu Ostapenko nespēja atspēlēt, no kreisās sitot bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 4-4Vesņina pēc serves izdarīja sitienu no kreisās un trāpīja pa sāna līniju. Ostapenko atbildēja ar lielisku uzbrukumu serves uzņemšanā, bet pēc tam Krievijas Olimpiskās komitejas komandas pārstāve guva punktus ar savām servēm. Latvijas tenisiste guva punktu ar precīzu un spēcīgu sitienu no kreisās, bet viņai paveicās, kad sitiens no labās trāpīja pa tīkla trosi un ielēca laukumā (40:40). Ostapenko panāca breikbumbu, bet no nespēja izmantot, no labās sitot bumbiņu tīklā. Vesņina ar servi panāca rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Ostapenko neizdevās trāpīt laukumā no labās.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 4-3Teicama servēšana Ostapenko izpildījumā!

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 3-3Ostapenko piesteidzās pie bumbiņas, bet sitiens no kreisās asā leņķī bija neprecīzs. Vesņina pēc tam izcēlās ar kārtējo "eisu", tad Ostapenko netrāpīja laukumā serves uzņemšanā. Viņa tiesnesei norādīja, ka serve bija ārpus serves laukuma. Pie punkta rīdziniece tā arī netika.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 3-2Ostapenko turpināja savu izrāvienu un serves geimā guva četrus punktus pēc kārtas, atstājot pretinieci "sausā".

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Vesņina no kreisās netrāpīja laukumā īsas izspēles laikā, turpinājumā abas tenisistes apmainījās ar ātriem punktu guvumiem, bet tad Ostapenko nepaveicās, kad bumbiņa no tīkla troses nepārvēlās pāri un neiekrita pretinieces laukumā. Ostapenko spēcīgi uzbruka no labās pa diagonāli, un to krieviete atvairīt nespēja. Vesņina pieļāva dubultkļūdu un rezultāts setā kļuva neizšķirts.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 1-2Šoreiz serves geims Ostapenko izdevās daudz veiksmīgāks, un viņa ātri guva trīs punktus pēc kārtas. Noslēgumā perfekts sitiens no labās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 0-2Ostapenko ar otro sitienu pie tīkla guva punktu, taču pēc tam viņai divas reizes pēc kārtas neizdevās uzņemt servi. Vēl viens sitiens ārpus laukuma Ostapenko izpildījumā, bet Vesņina trāpīja "eisu". Tad Latvijas tenisiste šoreiz latviski sasaucās ar savu komandu, sakot, ka viņai apnika dzirdēt vārdus: "spēlē, spēlē!"

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2), 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko trešo setu sāka ar dubultkļūdu, bet tad viņa izspēlē netrāpīja laukumā sitienu no labās. Vesņinai neizdevās serves uzņemšana trešajā izspēlē, bet tad Ostapenko no kreisās netrāpīja sitienu pa diagonāli. Ar dubultkļūdu Ostapenko noslēdza geimu.

Tenisistes atgriezušās kortā. Spēle var atsākties.

Otrā seta statistika:

Pirms trešā seta arī šajā mačā neliela pauze tenisistēm, lai varētu atveldzēties no lielā karstuma. Pauzes ilgums būs aptuveni 15 minūtes.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 7-6 (7:2). Ostapenko uzvar 2. setu.Taibreika izspēle:0:1 Vesņinai izdevās precīzs sitiens no labās laukuma stūrī. 1:1 Ostapenko veiksmīgi servēja, un pretiniecei neizdevās uzbrukums uzņemšanā.2:1 Ostapenko trāpīja pa gala līniju, kas izsita no ritma Vesņinu, un viņa netrāpīja laukumā.3:1 Pēc Ostapenko uzbrukuma Vesņina steidza pēc bumbiņas, bet no labās trāpīja tīklā.3:2 Ostapenko no labās sita pār laukumam. 4:2 Ostapeko precīzi servēja, un Vesņina uzņemšanā sita tīklā no kreisās.5:2 Vēl viena laba serve Ostapenko izpildījumā.6:2 Vesņina pieļāva dubultkļūdu.7:2 Vēl viena dubultkļūda krievietei

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 6-6Pirmajā izspēlē Vesņina sita bumbiņu tīklā, pēc tam viņa neprecīzi uzbruka pa diagonāli. Nākamajā epizodē Ostapenko panāca 40:0, bet noslēgumā sitiens no labās ļāva geimu uzvarēt "sausā".

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 5-6Ostapenko no labās pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, pēc tam Vesņina pieļāva dubultkļūdu. Krieviete reabilitējās ar spēcīgu servi un atguva vadību, tad viņa uzvarēja izspēli, sitot brīvajā laukuma pusē. Ostapenko uzreiz apelē pie tiesnešiem, ka pirms tam pretiniecei bijis auts. Ar uzbrukumu serves uzņemšanā Ostapenko punktu atguva, bet vēl viens šāds mēģinājums gūt punktu nebija veiksmīgs.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 5-5Ostapenko svarīgo geimu sāka ar precīzu servi, bet tad viņa dzenāja Vesņinu pa gala līniju, taču pati netrāpīja laukumā. Tenisiste no Krievijas trešajā izspēlē neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, brīdi vēlāk Ostapenko guva vēl vienu punktu. Vesņina noslēgumā no labās netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 4-5Ostapenko izdevās izdarīt spiedienu uz pretinieci viņas serves geimā. Garā izspēlē Vesniņa no labās netrāpīja laukumā, rezultātam kļūstot 30:30. Tad Ostapenko izspēlēja kombināciju un bija labā uzbrukuma pozīcijā, taču bumbiņa tomēr atdūrās tīkla trosē. Noslēgumā Ostapenko neizdevās uzņemt pretinieces otro servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 4-4Ostapenko serves geimā nebija garu izspēļu, bet cīņa ritēja punkts punktā. Pie rezultāta 30:30 Latvijas tenisiste uzvarēja nākamās divas izspēles, un ar saucienu to atzīmēja.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 3-4Vesņina trāpīja "eisu" ar otro servi, tad Ostapenko no kreisās sita tīklā un atkal bija ļoti sašutusi. Pēc Vesņinas vēl viena "eisa" Ostapenko skatījās uz saviem treneriem un teica, lai kāds pamet kortu. Tad krieviete pielika punktu savam serves geimam. Ostapenko turpināja runāt ar saviem treneriem, līdz viņas māte Jeļena Jakovļeva pārsēdās citās sēdvietā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 3-3Vesņinai neizdevās sitiens no kreisās aizsardzības stājā, bet viņa pēc tam precīzi uzbruka serves uzņemšanā. Ostapenko ātri guva nākamo punktu, bet tad garā izspēlē viņai vajadzēja pamatīgi nopūlēties, lai apspēlētu pretinieces aizsardzību. Pēc tam viņa ar sitienu no kreisās pielika punktu geimam.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 2-3Ostapenko atkal neko īsti nespēja izdarīt pie Vesņinas serves geimā. Viņa pie punktiem tā arī netika.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 2-2Ostapenko izdevās neforsēt notikumus kortā, un tas atmaksājās, gūstot trīs punktus pēc kārtas. Noslēgumā precīzs sitiens laukuma stūrī panāca to, ka Vesņina izsita ārpus laukuma

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 1-2Ostapenko netika galā ar Vesņinas servēm un nonāca iedzinējos ar 0:40. Pēdējā izspēle bija garāka, un tajā krieviete guva punktu ar sitienu no kreisās laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 1-1Ostapenko ļoti neveiksmīgs serves geima sākums, un viņa īsās izspēlēs nonāca iedzinējos ar 15:40. Tad viņa krievu valodā skaļi nobļāvās: "Nevaru paspēlēt!". Pēc šīs epizodes viņai izdevās divas labas serves, kas ļāva izlīdzināt rezultātu. Tad vēl viens bļāviens pa visu laukumu, šoreiz jau par veiksmīgo epizodi. Ar vēl vienu labu servi viņa panāca rezultātu "vairāk", bet Vesņina atbildēja ar precīzu trāpījumu laukuma stūrī. Ostapenko guva nākamo punktu, bet tad divās izspēlēs pēc kārtas sita ārpus laukuma, dodot pretiniecei breika iespēju. Viņa izpildīja labu servi, un uzņemšanā Vesņina sita tīklā. Tenisiste no Krievijas Olimpiskās komitejas komandas nākamajā epizodē otrās serves uzņemšanā izdarīja precīzu sitienu, bet arī šo breika iespēju viņa neizmantoja, kļūdoties uzbrukumā. Tenisistes vēlreiz apmainījās ar punktu guvumiem, bet tad Ostapenko uzbrukums pa diagonāli izprovocēja Vesņinas sitienu tīklā. Krieviete vēlreiz nepārsita bumbiņu pāri savai laukuma pusei, un smagā geimā Ostapenko nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6, 0-1Vesņina ar labu servēšanu sāka otro setu, bet Ostapenko tika tikai pie viena punkta.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-6. Ostapenko zaudē pirmo setu. Ostapenko sev izkārtoja lielisku sitiena pozīciju, taču viņa no labās raidīja bumbiņu tīklā. Tam sekoja sitiens ārpus laukuma, bet trešajā izspēlē pēc labas serves Ostapenko sita bumbiņu precīzi gar sāna līniju. Taču Vesņina nākamajā epizodē ieguva divkāršo breika iespēju, taču pirmo Ostapenko īsā izspēlē atspēlēja. Bet noslēgumā Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un zaudēja 1. setu.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-5Vesņina serves geimā guva divus punktus pēc kārtas. Ostapenko bija sašutusi par netrāpītajiem sitieniem un meta raketi pret zemi. Šajā geimā viņa ieķerties tā arī nespēja.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Vesņina serves uzņemšanā precīzi trāpīja laukuma stūrī, un Ostapenko atlika tikai noskatīties uz bumbiņu. Krieviete pēc tam netrāpīja laukumā, taču arī latviete brīdi vēlāk pieļāva kļūdu. Vesņina ar labu uzbrukumu ieguva divkāršo breikbumbu, bet Ostapenko mēģinājums izspēlēt saīsināto sitienu bija neveiksmīgs.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-3Ostapenko trīs reizes pēc kārtas gribēja gūt ātrus punktus, bet visas trīs reizes viņa netrāpīja laukumā. "Sausā" viņa nepalika un diezgan sarežģītā epizodē spēja trāpīt bumbiņu garām Vesņinai, kura jau devās pie tīkla. Tad Ostapenko lieliski uzņēma otro servi un raidīja bumbiņu precīzi brīvajā laukuma pusē, taču pēc tam neizdevās uzņemt nākamo pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 4-2Ostapenko ļoti pārliecinoši darbojās serves geimā, un ātri panāca rezultātu 40:0. Punktu geimam Latvijas tenisiste gribēja pielikt ar saīsināto sitienu, taču bumbiņa atdūrās tīklā. Taču brīdi vēlāk netverama serve nostiprināja Ostapenko vadību.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Vesņina izcēlās ar "eisu" otrajā servē, bet Ostapenko ar labiem uzbrukumiem pa gala līniju panāca pretinieces kļūdu otrajā izspēlē. Tad vēl viens jaudīgs uzbrukums no labās deva punktu, savukārt uzbrukums no kreisās serves uzņemšanā rīdziniecei deva pirmās breika iespējas. Ostapenko neizdevās uzbrukums no labās pa diagonāli, bet tad Vesņina pie tīkla kļūdījās gremdes sitienā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 2-2Ostapenko ar labu servēšanu ātri uzvarēja geimu. Tajā bija tikai viena ne pārāk gara izspēle, bet Vesņina guva tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 1-2Pie rezultāta 15:15 Ostapenko uzņēma saīsināto sitienu, bet Vesņina ar apvedošo sitienu guva punktu. Latvijas tenisistei turpinājumā neizdevās tikt galā ar nākamajām servēm.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 1-1Ostapenko izmantoja savu spēcīgo sitienu un lika pretiniecei strādāt aizsardzībā. Viņa panāca divas Vesņinas kļūdas, bet tad no labās guva "tīru" punktu. Noslēgumā Vesņina uzbruka otrās serves uzņemšanā, bet netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina 0-1Ostapenko pirmajā uzbrukumā no kreisās sita ārpus laukuma, tad viņa serves uzņemšanā sita tīklā un noskatījās uz tiesnešiem, uzskatot, ka pretiniece netrāpīja serves laukumā. Vesņina pēc tam pieļāva dubultkļūdu un uzdāvināja latvietei pirmo punktu. Pēc krievietes sitiena tīklā rezultāts kļuva neizšķirts 30:30. Nākamās divas izspēles Ostapenko zaudēja.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Vesņina. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abas tenisistes jau devušās laukumā un iesildās!

Tiesa, Latvijas tenisiste šobrīd rangā atrodas 30. vietā, kamēr Vesņina atrodas vien 305. pozīcijā, jo šogad profesionālajā tenisā atgriezusies pēc bērniņa piedzimšanas.

Ostapenko laukumā tiksies ar Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportisti Jeļenu Vesņinu. Ostapenko un Vesņinas ceļi vienspēlēs krustojušies divas reizes, un abās spēlēs uzvarējusi Vesņina. 2016. gadā Madrides turnīrā Ostapenko zaudēja ar 5-7, 0-6, bet divus gadus vēlāk Dubaijā piekāpās ar 1-6, 6-7 (6:8).

Latvijas tenisa līdzjutējiem vienspēļu turnīrā atliek cerēt uz Jeļenu Ostapenko. Viņa spēlēs tieši tajā pašā laukumā, kurā tikko zaudējumu piedzīvoja Anastasija Sevastova. Agrie rīta putni varēja vērot, kā Sevastova piekāpjas cīņā gan ar karstumu, gan Fionu Ferro no Francijas, zaudējot ar 6-2, 4-6, 2-6.