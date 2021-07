Ostapenko un Sevastova nedomā par Tokijas karstumu, bet par savu spēli

Pirmo reizi Latvijas sporta vēsturē olimpiskajās spēlēs sieviešu tenisa vienspēlēs būs divas pārstāves – Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova, kuras jau vairākus gadus sevi apliecinājušies dāmu tenisa elitē. Abas tenisistes Tokijā ieradušās jau laicīgi un apņēmīgi gatavojas olimpiskajām spēlēm, un nesūkstas par karstumu, kas šobrīd valda Japānas galvaspilsētā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturtdien notika Tokijas olimpisko spēļu tenisa turnīra izloze. Ostapenko pirmajā kārtā spēlēs pret Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) sportisti Jeļenu Vesņinu, bet Sevastovu gaida cīņa pret francūzieti Fionu Ferro. Latvijas tenisa dāmas Tokijā redzēsim arī dubultspēļu turnīrā, kurā pirmajā kārtā būs jāspēkojas ar austrālietēm Samantu Stosuru un Elenu Peresu.

Ostapenko: mēģināšu spēlēt gudri

Latvijas tenisistes jau divas dienas trenējas savā starpā. Lai gan Tokijā jāspēlē dubultspēlēs, šobrīd treniņos uzsvars uz vienspēlēm. Paredzams, ka jau piektdien tenisistes pamainīs partneres treniņos, lai padarītu daudzpusīgāku sagatavošanos.

"Šodien bija otrais treniņš kopā, labi patrenējāmies. Korti? Nevaru īsti saprast – it kā lēni, bet dažos momentos bumbiņa it kā noslīd. Līdz galam mēs pat nevaram saprast, kādi ir šie korti," saka Ostapenko kura pirms Sevastovas atlidošanas uz Tokiju aizvadīja sparingtreniņus ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) delegācijas vadītāju, bijušo tenisistu Kārli Lejnieku. "

Pēc veiksmīgi aizvadītā vasaras posma Ostapenko pasaules rangā šobrīd ieņem 30. vietu, bet Vesņina, atgriežoties tenisā pēc bērna piedzimšanas, šobrīd ir vien 305. pozīcijā. "Izloze ir laba, bet viss atkarīgs no manis un no tā, kā es spēlēšu. Šobrīd esmu labā formā, kā man liekas. Pietiekoši ātri te atlidoju, pieradu. Cerams, ka viss izdosies."

Ostapenko trenera un mamma Jeļena Jakovļeva norāda, ka izloze nav tik nozīmīga, cik katras spēlētājas gatavība mačam. "Grūti novērtēt, cik veiksmīga vai neveiksmīga bija izloze. Šobrīd sieviešu teniss ir tā izmainījies, ka ir ļoti daudz spēlētāju, kuras rāda tiešām labu sniegumu, turklāt teju katrā turnīrā izceļas kāda cita. Daudz noteiks tas, cik gatava būs tenisiste katrā konkrētajā brīdī."

Šī brīža Latvijas labākā tenisiste atkārtoja, ka šobrīd vēl nezina, kā pielāgosies Tokijas kortu segumam, bet pirms tā vēl ir vairāki treniņi. "It kā, kad spēlē agresīvi, brīžiem grūti atsist, bet, kad bumbas jau nolietojušās, tad viss ir nedaudz lēnāk. Vēl ir dažas dienas un centīsimies visu saprast. Grūti pateikt. Nesaprotu, vai spēlēt uz noturēšanu, vai vairāk agresīvi. Kad agresīvi spēlēju, tad grūti atsist. Mēģināšu netrakot un izmantošu iespējas, jo tā (agresīvā) ir mana spēle, un varu iesist spēcīgi. Mēģināšu spēlēt gudri."

Ostapenko daudz nesūdzējās par karstumu, kas valda Japānā, jo arī pirms izlidošanas Latvijā bija liels karstums. Rīdziniecei gan nedaudz uztrauc mitrums, kas ir lielāks un dažreiz tas apgrūtina elpošanu, tomēr laicīga ierašanās un aklimatizācija nākusi par labu.

Ostapenko piektdien piedalīsies Tokijas olimpisko spēļu atklāšanā un nesīs Latvijas karogu. Atklāšanas ceremonija dažreiz ir pārbaudījums pašiem atlētiem, bet Ostapenko par labu nākusi izloze, jo spēle būs vien svētdien.

"Vēl nezinu, kā jānes karogs. Ceru, ka man to pastāstīs, un tad jau zināšu. Esmu priecīga, jo tas ir mans sapnis. Daudziem tas bija sapnis Man prasīja apstiprinājumu, un, protams, ka piekritu - kas par jautājumu! Ļoti priecīga, ka man būs tāds gods," saka Ostapenko.

Vasaras sākumā Ostapenko veiksmīgi aizvadīja turnīrus uz zālāja, bet labāku rezultātu Vimbldonā sasniegt traucēja veselības problēmas. Pēc Vimbldonas tenisiste nedaudz atpūtusies, tad sākusi mierīgākaus trenišnu, bet tagad spēj trenēties uz pilnu slodzi, lai gan pati ik pa laikam zemapziņā piedomā par savainojumu. "Vimbldonā, visticamāk, sastiepu vēdera "presi", veicot asu kustību. Dažreiz tā gadās."

Ostapenko norādīja uz ļoti patīkamo atmosfēru olimpiskajā ciematā, lai gan ir dažādi ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatības apkarošanu. "Ļoti patīk atmosfēra. Jā, mums ir kartona gultas (par kurām daudz runāts), tas bija neliels pārsteigums. Nekad dzīvē tādas nebiju redzējis. Bet atmosfēra forša, visu sporta veidu pārstāvji kopā, viss notiek. Visi gatavojas svētkiem. Neesam tik liela komanda, bet varam turēties kopā, parunāties."

Sevastova atguvusies un nedomā par iespējamo cīņu pret Bārtiju

Liepājniece Sevastova olimpisko spēļu mājvietā Tokijā ieradās nedaudz vēlāk par Ostapenko, tomēr arī labi aklimatizējusies un neraizējas par laika apstākļiem. Sevastova pēc Vimbldonas praktiski tikusi galā ar dažiem veselības sarežģījumiem un jūtas ļoti labi.

Pirms došanās uz Tokiju viņa domājusi, ka nāksies saskarties ar laika joslu maiņu faktoru, tomēr to izdevies viegli pārvarēt. Sevastova apradusi ar Tokijas sadzīvi un viņa īpaši neuztraucas par svelmi. "Latvijā arī bija karsts. Austrijā bija karsts. Te varbūt nedaudz karstāks, mitrāks. Bet arī Amerikā ir karsts. Esmu diezgan ilgi tūrē, un varu labāk un ātrāk pierast."

"Korts ir ciets un ne pārāk ātrs. Bumbiņas pēc desmit sitieniem ir lielas un nelido. Sākumā lido, tad nelido. Segums jauns, tas ir cietais "hard" segums. Pirms tam Tokijā te bija cits, un man nepatika, jo bija ātrs un vecs segums. Nevaru neko sliktu pateikt. Bumbiņas īsti nepatika. Jaunās un vecās atšķiras par kādiem 50% - viena lido, cita nelido. Tādas bija arī "Australian Open", bet zinu, ko darīt, esmu pieradusi pēc trim dienām," par tenisa specifiku sacīja liepājniece, kurai šī būs olimpiskā debija. Sevastova norāda uz lieliskajiem apstākļiem Tokijā un tenisa centrā. "Apstākļi labi, te jauni "indoor" (telpu) korti arī ir, daudz treniņu korti. Apstākļi tenisistiem ir super un forši. Jauns lielais stadions. Tikai 10 minūšu brauciens no olimpiskā ciemata, man turnīros dažreiz stunda jābrauc vai ilgāk. Profesionāla attieksme."

Sevastovai pirmajā kārtā būs jāspēlē pret francūzieti Ferro, bet pēc tam uzvaras gadījumā var nākties tikties ar pasaules ranga līderi austrālieti Ešliju Bārtiju. Austrālietei pirmajā kārtā jāspēlē pret spānieti Sāru Soribesu Tormo. Parasti tenisisti publiski pieklājīgi saka, ka nedomā par potenciālajiem pretiniekiem un neskatās tā saucamo "zaru", bet Sevastova uz to atsaka: "Kā tas iespējams? Aiztaisi acis, uz citurieni skaties?"

"Zinu, kā viņa (Ferro) izskatās. Zinu, ka ir no Francijas, spēlē ar labo roku. Viņai labāk patīk māla segumi, nekā "hard". Bet tas atkarīgs arī no "hard" specifikācijas. Jā, viņa spēlēja pagājušā gadā labi. Apskatīšos dažus video, tad arī redzēsim, kāda būs taktika. Jāskatās, kā viņa spēlē, jo par sevi es zinu. Būs grūti, bet katrs mačs ir grūts un jācīnās katrā mačā. Es cīnījos Vimbldonā, cīnījos Īstbornā, cīnījos katrā turnīrā šogad, to es nevaru sev pārmest. Ja cīnīšos, tad būs iespējas."

"Bet Bārtijai arī ir jāuzvar pirmā kārta. Neviena negrib spēlēt (pirmajā kārtā) pret Sorribes Tormo, man liekas. Viņa (spāniete) to ir pierādījusi. Lai viņa (Bārtija) spēlē, lai foršs mačs. Man ir mačs, viņai ir mačs, dažreiz pirmais mačs ir visgrūtākais turnīrā," piebilst Sevastova, kura arī plāno doties olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, jo spēle būs, visticamāk, svētdien.

Sevastova nesen Vimbldonas čempionāta laikā sarunā ar portālu "Delfi" neslēpa, ka ir dažādas veselības problēmas, tomēr lielāku daļu izdevies novērst un šobrīd sportiste ir ļoti labā fiziskā gatavībā. "Novēlu šeit sev veselību un apņemšanos cīnīties līdz galam. Bumbiņa ir apaļa, viss izdosies. Ir daudz labāk, bet nevaru teikt, ka viss ir "aizlidojis" un nekas nesāp. Esmu progresējusi, nav tik slikti, kustos diezgan brīvi. Patīk kustēties uz "hard" un pagaidām nekas nesāp. Gatava cīņai. Vēl 2-3 treniņi un jācīnās. Ja labi kustēšos, ja labi spēlēšu savu spēli, tad viss iespējams."

Sevastova arī Tokijā ir kopā ar savu treneri un dzīvesbiedru Ronaldu Šmitu. Brīvajā laikā pāris samērojis spēkus uz spēļu konsoles "xbox". Austrietim nācies piekāpties šajā duelī ar liepājnieci. "Viņš visu zaudēja. Tenisā - zaudēja, galda tenisā- zaudēja, pludmales volejbolā - zaudēja, boksā – tur viņam bija iespēja, bet zaudēja. Jāmeklē labāku pretinieku," ar smaidu nosaka Sevastova.