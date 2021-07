Pļaviņš/ Točs pēc uzvaras pār pasaules čempioniem: šis jau ir labākais rezultāts sezonā

Tas jau ir mūsu sezonas labākais sasniegums – pēc uzvaras pār pasaules čempioniem, Krievijas Olimpiskās komandas (KOK) pārstāvjiem Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovski sacīja Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/ Edgars Točs, kuriem šis panākums ļāva jau laicīgi nodrošināt sev vietu izslēgšanas spēlēs.

Latvijas duetam tā bija otrā uzvara, bet pirmā izcīnītā uzvara – pirmajā mačā Pļaviņš/ Točs saņēma tehnisko uzvaru, jo Čehijas duets Ondržejs Perušičs un Davids Šveiners vēl nebija noslēguši pašizolāciju pēc saslimšanas ar Covid-19.

"Pirmā spēle. Grūti. Pirmais sets grūts, jo bija mainīgs vējš. Mums pirms tam bija tikai viens treniņš uz centrālā korta, vēl iesildīšanās trīs minūtes. Bet atspēlējamies un uzvarējām. It kā darījām to pašu, ko vienmēr, bet varbūt bija mazāk kļūdu (otrajā un trešajā setā). Pludmales volejbols ir burvīga spēle, kurā jebkurš var uzvarēt un jebkurš var zaudēt. Šoreiz bija tā, ka mēs uzvarējām," sacīja Točs. Viņš piebilda, ka katrā turnīrā ir citādāki apstākļi, līdz ar to ne vienmēr favorīti tiek pie "plānotām" uzvarām.

"Divi Covid-19 gadi daudz ko mainījuši. Mūsu spēli, mūsu gatavošanos. Divi gadi ir daudz. Sākas olimpiskās spēles, un tu neko nevari zināt," Točam piekrīt Pļaviņš. Latvijas pludmales volejbolisti norāda uz Čehijas sieviešu pludmales volejbola problēmām, jo pāris atbrauca uz olimpiskajām spēlēm, bet Covid-19 protokola dēļ bija spiests atsaukt dalību.

Pļaviņam/ Točam sanāca ilgi gaidīt līdz spēlēšanai, jo pirmajā mačā viņi saņēma tehnisko uzvaru. Latvijas "bīčistiem" palīdzējuši 3x3 basketbolisti, kuriem aktīvi sekojuši līdzi un atbalstījuši viņus ceļā pēc olimpiskajām zelta medaļām.

"Viņi dzīvo mums blakus istabiņā. Viņi svinēja, bet pietiekami klusi, un varējām izgulēties. Un labi sagatavoties. Viņi vakar arī uzvarēja KOK komandu, un viņi mums teica, ka nekas nav neiespējams," atgādināja Pļaviņš. "Pauzes mums ir nepateicīgas. Biju gatavs spēlēt jau kādā trešajā dienā 20. vai 21. jūlijā. Šodien ir jau 29. jūlijs. Astoņas dienas. Ja nebūtu 3x3 basketbolistu, es te laikam…"

"Gribējās ātrāk spēlēt. Kaut kā pa ilgu. Tu visu laiku muļļājies, gaidi. Tu katru dienu ēd vienu un to pašu, dari vienu un to pašu. Baigā rutīna," par ilgo gaidīšanu sacīja Točs. Pļaviņš papildināja savu pārinieku, norādot, ka trenēties uz pilnu slodzi arī nav varējuši, lai uzturētu sevi vajadzīgajā formā un nebūtu fiziskajā "bedrē".

"Mums šosezon praktiski nav bijis labu spēļu. Bija "Ergo Open" Latvijas čempionāts. Bet šis ir labākais rezultāts šosezon. Pirmais sets bija saraustīts, jo Mārtiņu pamocīju ar piespēli. Piespēle nereāli "staigāja". Labi, krieviem arī piespēle "staigāja", bet Krasiļņikovs ar savu ātrumu to spēja izlabot. Man pirmajā setā viņu vajadzēja pāris reizes nobloķēt, bet vējš ieviesa korekcijas," skaidroja Točs. "Mēs zinājām, kas ir jādara, jo bijām arī kopā treniņnometnē. Tad mums parādījās bloks, un viņi uzreiz sāka domāt. Tas kā boksā – dabū "pa tāfeli" un sāc likt roku priekšā. Te līdzīgi – Mārtiņš pacēla aizsardzībā, viņi sāka kaut ko mainīt. Tad es nobloķēju, viņi atkal kaut ko maina. Tad sabijās, tā arī savācām punktus."

Točs bilda, ka vējš ik pa laikam traucējis, piemēram, blokā un bumbas celšanā. Tad sākuši improvizēt, kas devis vajadzīgo rezultātu.

Tokijas olimpisko spēļu B grupā latviešiem vēl jātiekas ar meksikāņiem Hosue Gastonu Gaksiolu un Hosē Luisu Rubio. Šis mačs notiks sestdien pulksten 9:00 pēc Latvijas laika.

"No viņiem viss kaut ko var gaidīt. Viņi labi spēlē. Dohā pasaules tūres posmā viņiem bija medaļa," uzskata Točs.

"Visgrūtāk mums būs tas, ka mēs pret viņiem neesam spēlējuši. Zinām, ka ir labs bloķētājs, kuram grūti dabūt pāri bumbu. Pat Evandru ar savu augumu 2,10 metri netiek pāri. Vajadzēs meklēt "padusīti", kā šodien un piekopt līdzīgu taktiku. Jāskatās, ko viņi darīs uzbrukumā," par gaidāmo maču saka Pļaviņš. "Spēlē pret krieviem viņiem bija seši "eisi". Ja mums šodien bija divi, viens gan tāds "pievilkts", tad viņiem bija seši. Jaudīga komanda ne tikai blokā, bet arī uz serves līnijas. Nebūs nekāda vieglā pastaiga."