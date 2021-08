Pļaviņš/Točs atduras norvēģu blokā un arī spēlēs par olimpisko bronzu

Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs ceturtdien Tokijas olimpiskajās spēlēs pusfinālā ar rezultātu 0-2 (15:21, 16:21) piekāpās Andersam Mūlam un Kristianam Sērumam no Norvēģijas.

Līdz ar to arī Pļaviņš/Točs cīnīsies par olimpisko spēļu bronzas medaļām, bet viņu pretinieku kļūs zināmi pēc otrā pusfināla. Jau vēstīts, ka pirms tam dāmu turnīrā arī Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka piedzīvoja zaudējumu pusfinālā.

Mūls jau no pirmajām epizodēm latviešiem ar savu teicamo darbību blokā radīja grūtības. Pļaviņam/Točam vajadzēja laiku, lai iespēlētos, taču norvēģiem pārāk tālu seta pirmajā pusē neizdevās atrauties. Tehniskajā pārtraukumā dueti devās pie rezultāta 9:12, taču pēc tam norvēģi strauji palielināja savu pārsvaru, panākot rezultātu 10:16. No šāda trieciena latvieši neatguvās un deficītu sadeldēt neizdevās.

Arī otrajā setā norvēģi ieguva nelielu pārsvaru jau pēc pirmajām izspēlēm. Mūls turpināja krāt blokus, bet uzbrukumā iespēlējās arī Sērums. Brīdi ritēja cīņa punkts punktā, bet pie rezultāta 12:13, raugoties no latviešu pozīcijām, Norvēģijas duets atkal atrāvās (14:18). Pāris epizodes vēlāk viņi jau ieguva mačbumbu, kuru ar otro piegājienu realizēja.

Līdz šim visos savstarpējos dueļos Pļaviņš/Točs piedzīvojuši zaudējumus Mūlam/Sērumam.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Tokijas olimpiskās spēlēs: Pļaviņš/Točs – Mūls/Sērums

Arī Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs cīnīsies par olimpiskajām bronzas medaļām. Bet Mūls/Sērums atzīmē savu pirmo olimpisko finālu.

Pļaviņš/Točs – Mūls/Sērums 0-2 (15:21, 16:21). Latvieši zaudē spēli. Ar bloku norvēģi turpināja tuvoties uzvarai spēlei. Točs atbildēja ar uzbrukumu gar sāna līniju, taču pēc neveiksmīga latvieša bloka Sērums panāca mačbumbu. Vienu Točs atspēlēja, bet tad neizdevās atvairīt norvēģu uzbrukumu.

14:18Garā izspēlē Mūls atkal neļāva latviešiem gūt punktu, izceļoties ar devīto bloku spēlē. Tad Pļaviņš panāca Mūla "bloku-autu", uz to Sērums atbildēja ar diagonāles sitienu.

13:16Turpinājumā Sērums un Točs guva punktus savām komandām, bet šo ritmu sabojāja Mūls ar savu bloku.

15:21, 12:13Sērumam izdevās labs slīpais uzbrukums, mirkli vēlāk Mūlam "bloks-auts". Pļaviņš atkal bija tuvu, lai uzņemtu Sēruma uzbrukumu, tomēr nedaudz pietrūka. Pļaviņš atbildēja ar labu uzbrukumu virsū Sērumam.

10:11Līdz tehniskajam pārtraukumam abi dueti guva pa punktam.

15:21, 9:10Točs pārsita bumbu pāri pretiniekam un raidīja to laukuma stūrī, savukārt nākamajā epizodē Sērums sita ārpus laukuma.

15:21, 7:9Točs neveiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu, cerot, ka pretinieks pieskārās bumbai, pirms tā izlidoja ārpus laukuma. Mūls pieļāva kļūdu servē, bet tam sekoja iespaidīgs Toča bloks.

15:21, 5:8Točs sita pietiekami precīzi, lai trāpītu pa pretinieka pirkstgaliem, no kuriem bumba lidoja ārpus laukuma. Točs neizmantoja iespēju izlīdzināt rezultātu, netrāpot gar sāna līniju. Pēc tam norvēģi atkal atrāvās.

15:21, 4:6Dueti turpinājumā apmainījās ar punktu guvumiem. Pēc Mūla ceturtās kļūdas servē rezultāts kļuva 4:5, tad Pļaviņš it kā uzņēma pretinieku uzbrukumu, taču Točs nespēja tikt piebumbas.

15:21, 2:3Otrais sets iesākās ļoti līdzīgi pirmajam, norvēģiem panākot rezultātu 3:1. Tad Mūls kļūdījās servē.

Pļaviņš/Točs – Mūls/Sērums 15:21. Latvieši zaudē pirmo setu.Latvieši uzņēma pretinieku sitienu, taču uzbrukums neizdevās, jo priekšā bija neviens cits kā Mūls.

15:20Latviešiem izdevās atgūt divus punktus, taču Sērums ar jaudīgu uzbrukumu garām blokam tuvināja norvēģus uzvarai pirmajā setā. Ar ceturto bloku šajā mačā Mūls panāca setbumbu, bet Pļaviņš pirmo punktu atspēlēja.

12:18Mūlam nākamajā epizodē "bloks-auts", tad viņš apspēlēja Toču pie tīkla. Turpinājumā dueti apmainījās ar punktu guvumiem.

10:16Pēc tehniskā pārtraukuma latviešiem zaudēti divi punkti pēc kārtas, taču Točs ar māņsitienu neļāva izrāvienam ieilgt. Pļaviņš uzņēma uzbrukumu, taču pozicionāli abi atradās neveiksmīgi, un Toča improvizācija bija neveiksmīga. Tad viņam arī kļūdains uzbrukums.

Latvieši ļoti nerunīgi pārtraukumā, salīdzinot ar pirmajiem mačiem olimpiskajās spēlēs.

9:12Sērums spēcīgi trieca bumbu Latvijas laukumā, tad Točs panāca Mūla "bloku-autu". Točs skāra bumbu, tā lidoja ārpus laukuma un dueti devās tehniskajā pārtraukumā.

8:10Abi dueti apmainījās ar punktu guvumiem, Točam izceļoties ar skaistu uzbrukumu gar sāna līniju. Latvieši nospēlēja aizsardzību un izmantoja pretinieku kļūdu, pietuvojoties rezultātā. Latvieši šķietami nospēlēja aizsardzībā, taču Točs griežoties pieskārās tīklam. Taču Mūls kļūdījās servē.

5:8Točs nepieļāva pretinieku māņsitienu, izceļoties ar bloķētu sitienu, bet Mūls atbildēja ar spēcīgu slīpo sitienu. Astoto punktu norvēģi guva pēc Toča pieskāriena tīklam, tad Sērumam kļūda servē.

3:6Fenomenāls sniegums blokā Mūlam. Viņš ar veiksmīgu bloku guva vēl vienu punktu, bet tad viņam "bloks-auts". Latvieši uzņēma norvēģu uzbrukumu, taču atkal... Mūls viņu apturēja. Točs pēc tam guva punktu, bet norvēģis atkal bumbu skāra.

1:4Latviešiem pie tīkla neizdevās saspēle, tāpēc Točam bija jāizdara neērts uzbrukums, kuru Mūls atvairīja. Mūls turpināja latviešiem radīt milzu grūtības ar savu spēli pie tīkla.

1:2Mūls ļoti pārliecinoši noslēdza spēles pirmo uzbrukumu. Latvijas pirmajā uzbrukumā Pļaviņš ar grūtībām uzņēma servi, bet noslēgumā pie tīkla iespieda bumbu pretinieku laukumā. Bija iespēja atvairīt nākamo norvēģu mēģinājumu gūt punktu, bet latvieši nesapratās

Spēle sākusies!

Abi dueti tiek izsaukti laukumā. Pirms mača vēl tiek atskaņotas abu valstu himnas.

Šoreiz Latvijas duets spēlē baltos spēles kreklos.

Mārtiņš Pļaviņš par gaidāmajiem pretiniekiem: "Viņi ir lieliski, protams. Daudz progresējuši pēdējos gados, mums viņi patīk. Baigi forši, ka "bīčā" ir tādi sportisti, kā norvēģi, kā Alisons. Sportisti ar lielo burtu. Prieks, ka varu pret viņiem spēlēt."

Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs negaidīti sasnieguši Tokijas olimpisko spēļu pufinālu, nodrošinot sev cīņu par kādu no medaļām. Pusfinālā pretinieki viņiem ir diezgan "ciets rieksts" - Anders Mūls un Kristians Sērums no Norvēģijas. Vienu no pasaules vadošajiem duetiem latviešiem vēl nav izdevies uzvarēt.