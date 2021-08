Pļaviņš/Točs: paldies Latvijas karstajai vasarai, kas mūs labi sagatavoja Tokijai

Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs pēc iekļūšanas Tokijas olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā uzvaru negribēja saukt par pārsteigumu, norādīja uz pretinieku vienkāršo spēles stilu un pateicās karstajai Latvijas vasarai, kas labi sagatavojusi sportistus Tokijas svelmei.

Tokijas olimpisko spēļu pludmales volejbola turnīra astotdaļfinālā Pļaviņš/Točs pirmdien ar rezultātu 2-0 (21:19, 21:18) pārspēja spēcīgos brazīliešus Evandru Oliveiru un Bruno Šmitu, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

"Pārsteigums? Man to neviens nav teicis. Mums savstarpēji divās spēlēs ir divas uzvaras. Pārsteigums būtu, ja mēs zaudētu ar desmit punktiem," ar smaidu saka Pļaviņš. Točs atgādināja, ka 2019. gadā pasaules tūres posmā uzvarējuši brazīliešus, jo zinājuši, ko pret viņiem iesākt. Tā bijusi arī "atslēga" panākumam Tokijā.

"Zinājām, kā spēlēt. Protams, ne vienmēr tas sanāk, bet šodien mans partneris spēlēja satriecoši. Man vajadzēja tikai lēkt blokā un biedēt, lai viņi sit uz Pļaviņu. Tas tā – īsumā," saka Točs. "Visa dzīve ir viens liels pārsteigums. Pārsteigums ir loterijas biļete. Tu nopērc un laimē. Bet te mēs smagi strādājām. Analizējām, bijām labi sagatavojušies."

"Viņi spēlēja ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Nav ātrās bumbas, nav skriešana atpakaļ. Mēs zinājām, kur servēt, kas jādara, un to izdarījām ļoti labi. Kad viņi pagura, paņēmām savus punktus," kārtis atklāj Pļaviņš.

Ņemot vērā 210 centimetrus garā Evandru spējas uzbrukumā, taktiski daudz servēts pa viņa pārinieku Bruno Šmitu. Pļaviņš norādīja, ka 2016. gada olimpiskais čempions Šmits ir ļoti labs spēlētājs, tomēr ļoti prognozējams un "pēdējos gados ir nedaudz nosēdies". "Kad viņš pieturēja roku, mānīja, bija tā sajūta, ka tu vari dabūt bumbu. Spēlē pret meksikāņiem [Hosue Gastons] bija mazāks, vājāks, bet tā sajūta ir, ka bumba ir tālu. Bet te pēc sitieniem bija sajūta, ka tā bumba ir tepat, tu vari pieskarties. Pieskārāmies un daudz dabūjām."

"Saka, ka olimpiādē tām komandām, no kurām gaida zeltu, ir papildus slogs. Līdz ar to viņi spēlē kaut kur pietur, iepauzē vairāk un līdz ar to nesanāk uzbrukumi ar 100% jaudu, sanāk ar 90%, un 80%, bet tad uzreiz parādās iespējas mums. Pret jebkuru atlikušo komandu nebūsim favorīti, tas varētu nākt pa labu," uzskata Pļaviņš.

Lai gan Točs slavēja Pļaviņu, kurš vairākās epizodēs izcili nospēlēja aizsardzībā, Pļaviņš nepalika parādā un izcēla pārinieka izcilo izstrādātā plāna pildīšanu. "Jābūt baigām iekšām. Nezinu, vai Edgaram bija iekšas vai trīceklis (Točs piebilst, ka bijis trīceklis), bet viņš izdarīja to, ko teicu – viņam nav uzdevums gūt punktus ar bloku. Šajā spēlē pret Bruno nav uzdevums par katru cenu nobloķēt. Viņam uzdevums ir aiziet tā, lai es izvēlos vietu, un dabūšu to bumbu."

"Piemēram, spēlē pret Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu ir cits uzdevums. Tur vajag nobloķēt, jo tur var "nogalināt" ar uzbrukumu. Līdz ar to cepuri nost, Edgars izdarīja visu to, ko prasīja no viņa. Vairāk neko nevajadzēja. Lai pataupa bloku nākamām spēlēm."

Otrajā setā Pļaviņš vairākas reizes viltīgi pārsita bumbu pāri ar pirmo pieskārienu, trāpot tukšajā laukumā un zināmā mērā demoralizējot pretiniekus. Pats Pļaviņš jokojot nosaka, ka "tas bijis izmisums".

"Bet droši vien ir daudz jautājumu, kādēļ ceļam no apakšas. Mums labi iet. Ar meksikāņiem visu, ko cēlām ar augšu, kļūdījāmies. Nav vairāk uzbrukumā tā tempa. Ja uzceļ ar augšu, tas skatītājiem varbūt ir labi. Bet tas nav vajadzīgs, un es tā nevaru, un pret (2,10 metrus garo Evandru) es tā nevarēšu. Man vajadzēja spēlēt tālāk no tīkla, bija vairāk laika padomāt, lai nav sasteigtie lēmumi. Ja spēlē ar apakšējo piespēli, ir ilgāks laiks padomāt. Šobrīd olimpiskajās spēlēs tas ir tas, kas vajadzīgs, – apdomāties, lai varētu gūt punktu nevis ar spēku, bet ar "galvu". Ar spēku te mēs nevienu nepaņemsim," uzsver Pļaviņš.

Točs norāda, ka ļoti labi jūtas Tokijā, bet to veicinājusi Latvijas siltā vasara. "Tur (laukumā) ir nereāls mitrums. Paldies Latvijas vasarai, kas mūs sagatavoja. Paldies, ka es dzīvoju dzīvoklī, kas ir jumta istabā, man bija tvaika treniņš. Tāpēc arī turējāmies. Mitrums ir liels."

Ceturtdaļfinālā Pļaviņš/Točs tiksies ar meksikāņiem Hosue Gastonu Gaksiolu/Hosē Luisu Rubio, kuriem zaudēja apakšgrupas cīņā, vai D apakšgrupas uzvarētājiem brazīliešiem Alisonu Ceruti/Alvaru Filju. Meksikas un Brazīlijas duetu cīņa Tokijā risināsies pirmdien pulksten 15.00 pēc Latvijas laika.

"Ko mēs gribētu? Brazīliešus. Tāpēc, ka meksikāņiem zaudējām. Vēlreiz ar meksikāņiem? Nē," saka Pļaviņš.