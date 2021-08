Smaiļotājs Akmens gandarīts par 'minimālo programmu' – iekļūšanu uzreiz pusfinālā

Pusfināls bija galvenais mērķis – pēc droša brauciena Tokijas olimpisko spēļu priekšsacīkstēs uzsvēra Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Priekšsacīkstēs Akmens distanci veica 35,448 sekundēs, savā airējumā piekāpjoties tikai divkārtējam pasaules čempionam Šāndoram Totkam no Ungārijas, kurš bija sacensību vadībā no pirmajiem metriem un finišēja 0,378 sekundes ātrāk par latvieti. Latvijas sportists bija par teju 0,3 sekundēm ātrāks nekā korejietis Čo, kā arī apsteidza 2012. gada olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēju Marku de Jongu no Kanādas un japāni Momotaro Matsušitu.

Pusfināla un fināla braucieni risināsies ceturtdien, 5. augustā.

"Finišā redzēju, ka esmu pārliecinoši otrais. Ungārs nometa ātrumu, es arī nemocījos un pietaupīju spēkus rītdienas mačiem. It kā bija neliels sāna pavējš, bet ne tik liels, lai traucētu," braucienu raksturo Akmens. "Es un ungārs uztaisījām falšstartu sākumā, mums iedeva brīdinājumu. Uz otro startu bija nelielas bailes, jo otrais falštstarts un sacensības beigušās. Tāpēc startēju nosacīti ar rezervi un neriskēju. Tur zaudēju pāris sekundes simtdaļas."

"It kā viss rit pēc plāna. Galvenais mērķis bija uzreiz iekļūt pusfinālā. Pusfināls ir, un jāgatavojas rītdienas mačiem," ar pārliecību saka Akmens. "Esmu gatavs pusfinālam. Labāk jānostrādā startā, finišā. Tagad labi jāatjaunojas, labi jāizguļas un rītdien jāmauc atkal."

Akmens pirms olimpiskām spēlēm bažījās par aprašanu ar olimpisko kanālu, jo jāstartē neierasti sālsūdenī. Tomēr sportists ar to ir apradis, un tas vairs neiespaido. "Biju domājis, ka būs daudz smagāk. Esmu apradis ar ūdeni, labi iet. Vakar krita olimpiskie rekordi, šodien arī 200 metros ir olimpiskais rekords."