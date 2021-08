Smaiļotājs Akmens olimpiskajā debijā sasniedz pusfinālu 200 metru distancē

Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens trešdien sasniedza Tokijas olimpisko spēļu pusfinālu 200 metru sprinta distancē.

Priekšsacīkstēs Akmens distanci veica 35,448 sekundēs, savā airējumā piekāpjoties tikai divkārtējam pasaules čempionam Šāndoram Totkam no Ungārijas, kurš bija sacensību vadībā no pirmajiem metriem un finišēja 0,378 sekundes ātrāk par latvieti. Latvijas sportists bija par teju 0,3 sekundēm ātrāks nekā korejietis Čo, kā arī apsteidza 2012. gada olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēju Marku de Jongu no Kanādas un japāni Momotaro Matsušitu.

Sacensībās 200 metru distancē piedalās 25 sportisti, kuri bija sadalīti piecos airējumos. 25 gadus vecais talsenieks trešdien kopsummā uzrādīja 12. labāko laiku, taču otrā vieta savā priekšairējumā garantēja viņam vietu pusfinālā.

Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) airētājs Jevgeņijs Lukancovs un brits Liams Hīts citos airējumos distanci veica ātrāk. Taču sportisti, finišējot trešajā pozīcijā savā priekšairējumā, sacensības turpinās ceturtdaļfinālā, kuram kvalificējās visi dalībnieki.

Trīs ceturtdaļfināla airējumos vēlāk trešdienas gaitā tiks noskaidroti seši papildu pusfinālu dalībnieki. Savukārt ceturtdien pulksten 3.30 un 3.37 pēc Latvijas laika tiks aizvadīti divi pusfinālu airējumu, bet pulksten 4.42 norisināsies fināls.

Roberts Akmens ir 2019. gada pasaules U-23 čempionāta uzvarētājs, bet tajā pašā gadā pieaugušo konkurencē viņš pasaules meistarsacīkstēs ieņēma 19. vietu.

Nacionālās atlases sacensībās 200 metru kvalifikācijai Akmens pārspēja pēdējās desmitgades vadošo Latvijas smaiļotāju Alekseju Rumjancevu.