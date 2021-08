Švecovs veiksmīgi uzsāk modernās pieccīņas sacensības un paukošanu noslēdz septītais

Latvijas sportists Pāvels Švecovs ceturtdien Tokijas olimpisko spēļu modernās pieccīņas sacensību paukošanas disciplīnā ieņēma septīto vietu 36 sportistu konkurencē. Atlikušās disciplīnas tiks aizvadītas sestdien.

Olimpisko spēļu debitants uzvarēja 22 no 35 cīņām, par to nopelnot 232 punktus. Sportists septīto vietu dala ar Rio spēļu sudraba medaļnieku Pavlo Timoščenko no Ukrainas.

Pēc sacensību pirmās dienas vadībā ar 25 uzvarām un 250 punktiem ir brits Džozefs Čūngs un Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportists Aleksandrs Lifanovs, kuriem ar 24 panākumiem paukošanā un 244 punktiem seko baltkrievs Iļja Palazkovs, kā arī lietuvietis Justins Kinderis, kurš ir kaimiņvalsts pēdējā lielā cerība uz pirmo olimpisko medaļu Tokijā.

Švecovs ar Kinderi sacensības aizvadīja vienā pārī. Latvijas sportists tā sauktajā "nulltajā" raundā piekāpās trīskārtējam pasaules čempionam no Lietuvas, ar kuru viņš ik kārtu aizvadīja pa divām cīņām pret tiem pašiem pretiniekiem. Lai gan sacensības šķietami tika iesāktas viduvēji, Švecovam to ievadā bija jāaizvada dueļi ar vairākiem spēcīgiem sportistiem. Latvijas sportists piekāpās topošajam līderim Lifanovam, bet pieveica jau minēto Timoščenko.

Modernās pieccīņas sportists gan tūlīt pat divus raundus pēc kārtas izcīnīja pa divām uzvarām, nostabilizējoties labāko desmitniekā, no kura viņš vairāk neizkrita. Tam sekoja arī uzvara pret vācieti Patriku Dogu, kurš Rio spēlēs bija otrajā vietā paukošanā.

Sacensību hronoloģijas ziņā nozīmīgākās bija 11. līdz 14. kārta, kuru laikā rīdzinieks svinēja septiņas uzvaras pēc kārtas. Tai skaitā tika pieveikts spēcīgais Baltkrievijas sportists Palazkovs.

Savukārt viens no pozitīvākajiem mirkļiem pēdējo kārtu laikā bija uzvara pār pirmajā vietā finišējušo Čūngu. Sacensību 16. kārtā Švecovs gan arī piedzīvoja vienīgo neizšķirtu, kas modernajā pieccīņā nozīmē zaudējumu abiem dalībniekiem. To Latvijas sportists nopelnīja duelī ar Džeimsu Kuku, kurš ar Čūngu pirms trim gadiem komandu sacensībās izcīnīja sudraba medaļas.

Piektdien modernās pieccīņas sacensības turpinās un noslēgs dāmas, bet vīriešiem nākamais starts sagaidāms sestdien pulksten 8.30, kad viņi sacentīsies peldēšanā. Noslēdzošā krosa disciplīna, pēc kuras būs zināmi medaļnieki, gaidāma pulksten 13.30.

26 gadus vecais Pāvels Švecovs olimpiskajās spēlēs startē, pateicoties vietai pasaules rangā. Ceļazīmes nodrošināšanas brīdī sportists olimpisko spēļu kvalifikācijas reitingā ierindojās 37. pozīcijā, bet pasaules rangā viņš šobrīd atrodas 27. vietā.

Sportists, kurš Tokijas spēlēm kvalificējās šogad, 28. martā pirmo reizi uzvarēja Pasaules kausa posmā. Triumfu Budapeštā viņam daļēji nodrošināja pašam sportistam tīkamā paukošanas disciplīna, kurā viņš toreiz ierindojās dalītā pirmajā pozīcijā.