Tokijā oficiāli atklātas XXXII vasaras olimpiskās spēles

Piektdien, 23. jūlijā Tokijas olimpiskajā stadionā oficiāli atklātas Tokijas vasaras olimpiskās spēles

Pirms atklāšanas ceremonijas pie stadiona notika protesti pret olimpisko spēļu norisi. Ja sākotnēji policija izkliedēja protestētājus, tad vēlāk spēļu pretinieki atgriezās pie stadiona, un viņu skaļie saukļi bija dzirdami pat tribīnēs.

Atklāšanas ceremonijas sākumā ar klusuma brīdi un emocionālu priekšnesumu tika godināti Covid-19 pandēmijas upuri.

Nāciju parādi uzsāka antīko olimpisko spēļu mājvieta Grieķija, bet pārējās valstis sekoja tai japāņu alfabēta secībā, izņemot mājinieci Japānu, kas stadionā iesoļoja kā pēdējā. Pēc japāņu alfabēta Latvijas delegācija stadionā iesoļoju tuvu beigām pēc Laosas un pirms Lietuvas kā 194., sarkanbaltsarkano karogu nesot tenisistei Jeļenai Ostapenko un 3x3 basketbola izlases spēlētājam Agnim Čavaram.

Lai arī neilgi pirms spēļu atklāšanas tika pasludināta jaunā kārtība, kurā karogu no katras valsts nes pa vienai sievietei un vīrietim, bija gana daudz valstu, kas šo iespēju neizmantoja.

Ceremonijas noslēgumā tika iedegta Tokijas olimpisko spēļu lāpa, uguns kurai tika aizdegta jau 2020.gada martā. Tā tika ar lidmašīnu nogādāta Japānā, bet pēc lēmuma par spēļu pārcelšanu uz 2021.gadu uguns laternā tika nogādāta Tokijā un savu ceļu uz olimpisko stadionu atsāka 2021.gada martā.

Olimpisko uguni Tokijas stadionā iededza viena no pasaules labākajām tenisistēm 24 gadus vecā Naomi Osaka, kuras spēle olimpiskā tenisa turnīrā tādēļ no sestdienas tika pārcelta dienu vēlāk. Olimpiskā lāpa ir veidota stilizēta japāņu svētā kalna Fudzi veidā.

Lāpas stafetē stadionā piedalījās gan japāņu sportisti un paralimpieši, gan ārsti un bērni.

Atklāšanas uzrunā Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bahs uzsvēra, ka spēles notiek, visi beidzot ir kopā Tokijā un spēļu organizatori ir veikuši lielisku darbu, lai spēles notiktu. Viņš izteica apbrīnu par valsts spēju sarīkot spēles pēc postošās zemestrīces 2011.gadā un Covid-19 pandēmijas apstākļos. Tāpat viņš sveica bēgļu komandu, kuras sportistiem šādā veidā ir iespēja īstenot citādi liegto sapni.

Pēc tam Japānas imperators Naruhito pasludināja 32. olimpiskās spēles par atklātām.

Nelielā valsts prezentācijā tika pieminētas gan Tokijas spēļu arēnas, gan humora gaisotnē iepazīstināts ar pilsētu, gan sniegts ieskats kabuki teātra tradīcijās.

Portāls "Delfi" piedāvāja interesantāko notikumu aprakstu no ceremonijas Tokijā.

Tokijas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija

Pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē olimpiskās lāpas degšanu nodrošinās ar ūdeņradi. Olimpisko lāpu dizainēja Sato Oki. Olimpiskā lāpa izveidota kā Fudzi kalns, kas ir viens no Japānas simboliem. Fudzi kalna virsotnē esošā sfēra atvērsies kā plaukstošs zieds, parādot cerību. Tieši cerības būs olimpisko spēļu motīvs. Olimpiskajām spēlēm izgatavotas divas lāpas. Otra no tām būs izvietota uz Ariake rajonā pie upes, kur to varēs redzēt miljoniem Tokijas iedzīvotāju.

Osaka uzkāpj "Fidzi kalna" virsotnē un aizdedzina olimpisko uguni. Olimpiskās spēles sākušās!https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418584274198962181

Olimpiskās lāpas pēdējais posms uzticēts Japānas tenisistei Naomi Osakai. https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418584011350310915

Olimpiskās lāpas stafetes pēdēji posmi norit "Bolero" pavadījumā.

Tuvojas olimpisko spēļu atklāšanas kulminācija - lāpas iedegšana? Kurš to veiks šogad? Olimpiskās lāpas stafetē piedalījušies apmēram 10 000 skrējēju, kas 121 dienā pa Japānu veica vairāk nekā 2000 kilometrus.

Uz speciālas platformas mīmu aktieri izrāda visu sporta veidu piktogrammas.

Tokijas olimpisko spēļu stadionā mastā uzvilkts olimpiskais karogs. Vēl atlicis iedegt olimpisko lāpu. Olimpisko karogu stadionā ienesa Japānas badmintonists Kento Momota, Marokas triatlonists Mehdi Esadiks, argentīnas džudiste Paula Pareto, austrāliešu šāvēja Jeļena Galaboviča, bijusais britu svarcēlājs Sirils Fagats Čačets II un 22 gadus vecā itāļu volejboliste Paola Ogeči Egonu. https://twitter.com/Olympics/status/1418577452738166784

Pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē gan SOK prezidents, gan rīcības komitejas vadītājs ir olimpiskie medaļnieki. Kā zināms, Tomass Bahs ir 1976. gada olimpisko spēļu čempions paukošanā vīriešu komandām, bet Seiko Hašimoto piedalījusies treka riteņbraukšanā un ātrslidošanā. 1992. gada Albervilas ziemas olipiskajās spēlēs viņa izcīnīja bronzu 1500 metru distancē.

https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418576347027283984

https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418574360407789569

Japānas imperators Naruhito oficiāli atklāj Tokijas olimpiskās spēles.

Bahs norādīja, ka olimpiskā saime ar atplestām rokām uzņem bēgļu komandu.

https://twitter.com/ltvzinas/status/1418567226609872898

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Tomass Bahs apzinās, ka šīs spēles būs citādākas globālās pandēmijas dēļ. Viņš uzsvēra, ka prioritāte esot veselība un drošība gan sportistiem, gan dalībniekiem, gan Japānas cilvēkiem. “Šis ir cerības brīdis. Novērtēsim šo brīdi. Šeit ieradušies vairāk nekā 200 olimpisko komiteju sportisti. Šis ir sporta spēks, šis ir vienotības brīdis. Organizatori un Japānas valdība visos līmeņos paveikuši lielisku darbu, sportistu vārdā vēlos pateikt lielāko pateicību,” sacīja Bahs. “Visiem sportistiem nācās saskarties ar lieliem izaicinājumiem un neskaidrību. Nebija zināms, vai varēss satikt savu treneri vai komandas biedrus. Jūs cīnījāties un nepadevāties, un šodien jūs piepildāt savu olimpisko sapni. Jūs esat patiesie olimpieši. Jūs iedvesmojāt visus mūs, jūs iedvesmojāt padarīt šo brīdi par iespējamu,” turpināja Bahs.

https://twitter.com/marruciic/status/1418564005665325060

Tokijas olimpisko spēļu orgkomitejas prezidente Seiko Hašimito norādīja, ka pēc spēļu pārcelšanas tika īstenota sadarbība ar neskaitāmi daudz cilvēkiem, lai nodrošinātu drošas spēles. Viņš norādīja, ka olimpiskās spēles pēc pandēmijas var parādīt, cik liels spēks ir sportam. “Es ļoti ceru, ka atklāšanas ceremonija būs sākums pozitīvai nākotnei, kurā visi cenšas sasniegt labāko un atbalsta dažādību,” viņa sacīja.

Pēc dronu parādes seko leģendārā "Imagine" dziesma. Leģendāro Džona Lenona un Joko Ono dziesmu šoreiz izpildīja Hanss Cimmers, Suginami jauniesu koris, Angelika Kidžo, Alehandro Sanss, Džons Ledžends, Kīts Urbans, Maiks Noblohs, jauniešu projekts “Taikoproject”, Odrija Moriseja un Ivans Dudinskis.

Virs stadiona ar droniem skaisti izveidota zemeslode. Fantastisks skats un ļoti skaista ideja no rīkotāju puses! Dronu šovu veidoja 1824 droni

Zvērestu nolasīja un pie olimpiskā karoga zvērēja: Rijota Jamagata (vieglatlēts) Asumi Cuzaki (ūdenspolo tiesnese) Kosei Inouue (džudo treneris) Kasumi Išikava (galda tenisiste) Masato Kato (sērfinga tehniskais tiesnesis) Reika Ucugi (softbola trenere)

Sportistu, tiesnešu un treneru vārdā tiek nodots zvērests par godīgu spēli turpmākajās dienās.

Atlētu parāde noslēdzas ar vēl vienu nelielu salūtu. Šoreiz gaisā izšautas 384 petardes.

Jāatzīst, ka stadionā ir ļoti maz sportistu. Ierasti sportistu delegācijas aizņem lielu teritoriju, bet ne šoreiz.

Žurnālistu rindās vairāki pieceļas kājās, suminot mājinieci Japānu. Neviena no komandām tā netika sveikta!

Trīs olimpisko spēļu lielvalstis noslēdz komandu gājienu - ASV, Francija un spēļu rīkotāja Japāna.

https://twitter.com/robholley/status/1418563805437698061

Stadiona uz brīdi dzirdami aplausi. Brīvprātīgie, kas darbojas parādes laikā, vienojās vienotā aplausu ritmā. Šajā tukšajā stadionā tas deva patīkamu sajūtu.

Un uzreiz pēc Latvijas iznāca arī Lietuva.

Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs Agnis Čavars un tenisiste Jeļena Ostapenko Tokijas olimpisko spēļu stadionā iznes Latvijas karogu. Atklāšanas ceremonijā Latviju pārstāvēja delegācija 21 dalībnieku sastāvā, ko veidoja 15 sportisti (visi, kas pašlaik atrodas olimpiskajā ciematā), 5 treneri un Latvijas delegācijas "Tokija 2020" vadītājs.

https://twitter.com/Olympics/status/1418561009321750529

https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418559278038749187

Līdz Latvijas ienākšanai stadionā vairs nav ilgi jāgaida. Beļģija iesoļoja kā 164. valsts. Latvija Agņa Čavara un Jeļenas Ostapenko pavadībā ienāks kā 194.

Ārpus olimpiskā stadiona sapulcējušies protestētāji pret olimpisko spēļu norisi. https://twitter.com/myhlee/status/1418516164590718977

Komentāri lieki!https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418556264317997061

https://twitter.com/Olympics/status/1418554980529807363

Dānijas vīriešu sportisti stadionā ienāca žaketēs un šortos. Viņi nedaudz izskatījās pēc skolniekiem. Savukārt SOK prezidents Tomass Bahs sveica stadionā savus tautiešus vāciešus, kuri bija tērpti zaļos sporta kostīmos. Šos tērpus kritiķi varētu pamatīgi kritizēt.

Olimpisko spēļu stadionā iesoļojusi Somālija, kas ir 100. valsts, kura to izdarījusi. Ceremonija turpina ritēt uz priekšu.

Kenija stadionā iesoļoja ar stilu! https://twitter.com/Olympics/status/1418550477260787716

https://twitter.com/Tokyo2020hi/status/1418548022783393793

1992. gadā ASV sportists Karls Lūiss iekūlās nelielās nepatikšanās par to, ka viņš atklāšanas ceremonijā runāja pa mobilo telefonu. Tagad sportisti ienāk stadionā ar savu viedierīci filmē, fotografē un veic video zvanus. Lūisam gan telefons bija ķieģeļa lielumā.

Kongo atklāšanas ceremonijā piedalījās tikai ar vienu dalībnieci - karognesēju Natašu Ngoji Akamabi.

Ziemeļmaķedonija kā 50. valsts iesoļoja stadionā.

Itālijas delegācijas tērpi bija ļoti interesanti. https://twitter.com/Olympics/status/1418543227465043971

https://twitter.com/Olympics/status/1418540834283216899

Stadionā iesoļoja Esvatīni delegācija. Vēl iepriekšējās vasaras olimpiskajās spēlēs šādas delegācijas nebija, jo līdz 2018. gadam šo valsti zinājām kā Svazilendu.

No Baltijas valstīm pirmā stadionā iesoļo Igaunija. Igauņiem karogu nes jāšanas sporta pārstāve Dina Ellermane un airētājs Tonu Endreksons.

Sportisti stadionā ienāk ar tik platiem smaidiem, ka tos var pamanīt cauri sejas maskām. Var jau arī saprast, jo ieguldītas milzu pūles, lai nonāktu olimpiskajās sacensībās. Līdz šim vienīgi ukraiņi stadionā ienākuši šortos.

Latvija stadionā iesoļos kā 194. valsts. Atgādinām, ka Latvijas karogu nesīs Jeļena Ostapenko un Agnis Čavars.

Argentīnas sportisti stadionā iesoļoja lēkādami, bet pirmā kuplā delegācija, kas devās stadionā bija Itālija. Itāļiem vairāk nekā 300 sportisti izbauda ceremoniju.

Parādes laikā dzirdamas vairākas dziesmas no populārām japāņu (un ne tikai) video spēlēm, kā arī citi skaņdarbi. Piemēram, spēles “Dragon Quest” tituldziesma “Overture: Roto’s Theme”, “Sonic the Hedgehog” skaņdarbs “Star Light Zone”, “Winning Eleven (Pro Evolution Soccer)” dziesma “eFootball walk-on theme” un citi.

Vairāk nekā divu stundu ilgajā sportistu parādē stadionā iesoļos apmēram 5700 atlētu no 207 komandām.

Šogad katrai komandai ir divi karognesēji, kopā nesot karogu.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/tokijas-olimpisko-spelu-atklasanas-ceremonija-katrai-valstij-bus-divi-karogneseji.d?id=53397979

Tokijas stadionā iesoļo sportisti!Tradicionāli pirmie iesoļo Grieķijas sportisti, bet tālāk soļo pēc japāņu valodas alfabēta.https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418537313139781634

2016. gadā SOK iedibināja tradīcīju, atklāšanas ceremonijā pasniegt Laureus balvu cilvēkam, kurš daudz ieguldījis olimpiskās un sporta kustības attīstībā. Šogad balvu saņēmis sociālais uzņēmējs, ekonomists, pilsoniskās sabiedrības vadītājs un Nobela Miera prēmijas laureāts profesors Muhameds Junuss no Bangladešas.

https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418534811984039938

Koka olimpisko apļu diametrs - četri metri. Koka olimpiskie apļi veidoti pēc "yosegizaiku " (parketa) modeļa, kas izmanto nejaušu krāsu shēmu, kas iegūta no koka dabiskā skaistuma.

Atstātais mantojumsLaukumā redzami Japānas tradicionālie kokapstrādes paņēmieni, kā arī skaņas un ritmi, ko ražo amatnieki, kuri joprojām praktizē šīs sensenās savu priekšteču ieviestās tradīcijas. Iespaidīgais sniegums vērsts uzskaņu, ko rada cilvēku darbības, izmantojot balsis, plaukstas, galdniecības skaņas un kāju piesitienus.Uzstāšanās noslēgumā tiek izveidoti olimpiskie apļi no koka.

Tiek lēsts, ka olimpiskajā stadionā šobrīd ir aptuveni 1000 cilvēku, starp kuriem ir žurnālisti un delegāciju pārstāvji. Drīz stadionā ienāks arī sportisti.

Nacionālajā stadionā esošie ieturēja klusuma brīdi, pieminot visus, kuri vairs nav starp mums.

Japānas himnu izpildīja viena no šobrīd populārākajām dziedātājām Misia. Viņa ir aktīva sociālo problēmu aktualizētāja, darbojas kā vēstnieks dažādās starptautiskās konferencēs.

Olimpiskajā stadionā ieradies arī Japānas imperators Naruhito. Viņš klāt bija arī iepriekšējās spēlēs Tokijā, kas risinājās 1964. gadā. Toreiz viņam bija tikai četri gadi, kad viņš ar savu ģimeni vēroja pāris sacensības.

Japānas karogu nesa:Naoko Takahasi, 2000. gada Sidnejas spēļu zelta medaļniece maratonāJosinobu Mijake, divkārtējs zelta medaļnieks svarcelšanā (1964. un 1968. gadā)Momoha Tabata, 2020. gada Jaunatnes olimpisko spēļu sudraba medaļniece kērlingā Keita Dohi, 2018. gada Jaunatnes olimpisko spēļu uzvarētājs klinšu kāpšanā, sporta veidā, kas debitē šajās olimpiskajās spēlēsHibiki Sakai, bundzinieks, kurš divu gadu vecumā smagas slimības dēļ zaudēja abas acis. Viņš četru gadu vecumā apguva bungu spēli un ir uzstājies televīzijā, kā arī dažādos pasākumos.Mizuki Asaba, kopš 2013. gada strādā Tokijas ugunsdzēsības departamentā, un šobrīd strādā par feldšeru ar padziļinātām zināšanām un prasmēm.https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418530733287641091

https://twitter.com/Tokyo2020/status/1418529555468361732

Stadiona speciālajā viesu tribīnē ienāk olimpisko spēļu rīkotāju pārstāvji un SOK pārstāvji. Stadionā tiek ienests Japānas karogs.

Otrā sadaļa "Apart, but not alone" (Atsevišķi, bet ne vientuļi) sākas ar epizodi "Gaisma kopā ar atlētiem". Ar dejotāju kustībām un iespaidīgu CG video projekciju, kurā attēlota gadalaiku maiņa, aina parāda, kā cilvēki veido savienojumus tiešsaistē. Tas parāda jaunos saziņas veidus, ko šajā laikā paveikušas modernās tehnoloģijas.

Pirmo epizodi noslēdz pirmā uguņšana. Apmēram 20 sekundes ilgajā uguņošanā galvenokārt bija indigo un balta – Tokijas 2020. gada emblēmas – krāsas.

Īsā sakuma video tika prezentāta olimpisko spēļu zaļā ideja, bet tālāk seko video ar ceļu līdz Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas sākās 2013. gadā. Un tad 2020. gadā visa pasaules "izdzisa"... Tad lēnām pasaule atgriežas ritmā. Olimpiskās spēles var sākties!

Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija sākusies

Laika atskaite sākusies. Diezgan klusa laika atskaite...

Uldis Strautmanis no TokijasVairākas stundas pirms atklāšanas ceremonijas nacionālā stadiona tuvumā bijušas protestētāju grupas, bet samērā mierīgām metodēm tās ir izklīdinātas. Drošības pasākumi iepriekšējās olimpiskajās spēlēs bija stingrāki.Ārpus stadiona ir daudz cilvēku, dažas grupas skandina "Olympic activities", atbalstot olimpisko kustību. Pretī stadionam esošo māju logu izkrāsoti ar olimpisko simboliku. Paši stadiona tuvumā esošie japāņi ļoti viesmīlīgi un laipni sagaida žurnālistus un viesus, kuriem izdosies atklāšanu vērot klātienē.

Kolēģi no portāla MVP pirms olimpisko spēļu atklāšanas piedāvā ielūkoties dažādos starpgadījumos, kas notikuši svinīgajā ceremonijā. https://www.delfi.lv/mvp/pa-pedam/griletas-dujas-un-iesprudusi-bjorka-olimpisko-atklasanas-ceremoniju-slavenakie-braki?id=53409949

Uldis Strautmanis no TokijasJau pēc brīža Tokijas nacionālajā stadionā sāksies olimpisko spēļu atklāšana. Lai gan tribīnēs nebūs skatītāji, rīkotāji sola krāšņu ceremoniju ar vairākām uguņošanām.Kā vienmēr, atklāšana risinās vairākas stundas. Paredzams, ka olimpiskā lāpa varētu tikt iedegta ap pulksten 17.

Tokijas olimpisko spēļu atklāšanas diena ir klāt! Lai arī olimpiskās sacensības futbolā un softbolā notiek jau no trešdienas, šis ir tas brīdis, kad milzīgais sporta forums oficiāli tiek atklāts. Organizatoriskajā ziņā šīs bijušas sarežģītas un ļoti dārgas olimpiskās spēles. Tomēr, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas sekām, sporta svētki var sākties! https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/tokija-sakas-covid-19-pandemijas-ietekmetas-olimpiskas-speles.d?id=53414611

