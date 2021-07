Tokijas olimpiskās spēles: Anastasija Sevastova - Fiona Ferro. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova svētdien aizvada Tokijas olimpisko spēļu tenisa turnīra vienspēļu pirmās kārtas spēli pret Fionu Ferro no Francijas.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Tokijas olimpiskās spēles: Anastasija Sevastova - Fiona Ferro

Pirms trešā seta neliels pārtraukums, lai tenisistes var atvēsināties. Pagaidām nav zināms, cik ilgs tas būs.

Otrā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 4-6. Sevastova zaudē 2. setu. Ferro ļoti veiksmīgi uzņēma servi un trāpīja sitienu pa sāna līniju no labās. Sevastova pēc tam pieļāva dubultkļūdu, bet reabilitējās ar "eisu". Tad Sevastova devās tuvāk tīklam, bet tur neizdevās uzbrukums. Ferro ieguva divkāršo setbumbu. Pirmo Sevastova atspēlēja ar precīzu uzbrukumu īsā izspēlē, bet tad izdevās laba serve (40:40). Sevastova no kreisās sita bumbiņu tīklā, un Ferro ieguva vēl vienu iespēju panākt trešo setu. Taču liepājniecei to vēl neļāva izdarīt. Viņa kontrolēja izspēli, līdz guva punktu sitienā no labās. Sevastova pēc tam pacietīgi spēlēja uz Ferro kreiso pusi un sagaidīja kļūdu no viņas. Taču Francijas tenisistei izdevās nepieļaut geima noslēgšanos, precīzi uzbrūkot no labās. Viņa pēc tam serves uzņemšanā panāca ceturto setbumbu. Sevastova sita no labās, bet bumbiņa skāra tīklu un izlidoja autā. Diemžēl.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 4-5Sevastovai nevedās ar serves uzņemšanu, un viņa atkal palika "uz nulles".

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 4-4Sevastovas serves geimā ritēja līdzīga spēkošanās, un pie rezultāta 30:30 Ferro neizdevās uzbrukums otrās serves uzņemšanā. Sevastova pēc tam sita tīklā no labās, tomēr ar pacietīgu spēli un pretinieces nodzenāšanu pa kortu viņai izdevās panākt rezultātu "vairāk". Tad Ferro neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 3-4.Sevastova "sausā" zaudēja Ferro serves geimu. Nepatīkams brīdis mačā Latvijas tenisa līdzjutējiem.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 3-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovai spēles pavediens nedaudz zudis. Pēc labām epizodēm tika pieļautas kļūdas, bet tad viņa sita tīklā un deva pretiniecei vēl vienu breikbumbu. Ar jaudīgu uzbrukumu un sitienu no labās viņa rezultātu izlīdzināja, bet Ferro ieguva vēl vienu breika iespēju ar gremdi pie tīkla. Precīzs uzbrukums no labās gar sāna līniju Sevatovai ļāva izlīdzināt rezultātu, tad Ferro sita tīklā.Francijas tenisiste veiksmīgi uzņēma Sevastovas otro servi un atjaunoja neizšķirtu rezultātu, bet pēc tam liepājniecei neizdevās saīsinātais sitiens, kas Ferro deva breikbumbu. Šoreiz Sevastova nespēja atspēlēties, viņa aiztiepās līdz bumbiņai, bet raidīja to tīklā.

Uldis Strautmanis no Tokijas.Bumbiņu padevējai karstuma dēļ kļuva slikti. Sevastova viņai iedeva ledu un ūdeni.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 3-2Ferro vēlreiz šajā mačā kļūdījās pie tīkla salīdzinoši vienkāršā situācijā, bet otrajā izspēlē Sevastova sita pāri laukumam. Pēc tam viņai neizdevās serves uzņemšana, tad neizdevās sitiens no kreisās asā leņķī. Lai arī Sevastova labi uzņēma servi, taču viņa trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 3-1. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova geimu sāka ar precīzu servi, bet otrajā izspēlē viņa netrāpīja laukumā. Tad viņa vēlreiz guva punktu ar servi, taču Ferro spēcīgi uzbruka no labās gar kreiso sāna līniju, panākot 30:30. Sevastovai no labās neizdevās sitiens, kas Ferro deva pirmo breikbumbu spēlē. To viņa realizēja, kad Sevastova sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 3-0. Sevastova vēlreiz lauž pretinieces servi. Skatīties Sevastovas spēli ir tīrākā bauda. Viņa otrajā setā demonstrē visu savu spēles arsenālu. Ar saīsināto sitienu viņa ieguva divkāršo breikbumbu, bet Ferro mēģinājums izspēlēt tādu pašu sitienu bija neveiksmīgs.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 2-0.Sevastova pēc zaudēta pirmā punkta darbojās ļoti droši, skaistās izspēlēs panākot rezultātu 40:15. Viņa pieļāva savu pirmo dubultkļūdu spēle, bet tad pie tīkla nospēlēja ļoti precīzi.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova pirmajā izspēlē serves uzņemšanā sita tīklā, bet pēc tam viņa nospēlēja pacietīgi, izkārtoja sev brīvu vietu uzbrukumam un guva punktu no kreisās. Turpinājumā abām tenisistēm pa reizei neizdevās bumbiņu dabūt pāri tīklam, bet pēc Ferro neveiksmīgā sitiena no labās Sevastova ieguva pirmo breika iespēju otrajā setā. Sevastova pretinieces otro servi uzņēma ļoti asā leņķī, bet tad viņa precīzi sita no kreisās brīvajā laukuma pusē.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 6-2. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova servēja par uzvaru pirmajā setā, taču pirmajās izspēlēs abas pa reizei sita bumbiņu tīklā. Ferro neizdevās uzņemt Sevastovas servi trešajā izspēlē, bet Sevastova brīdi pēc tam no labās sita tīklā. Skrējienā latviete izdarīja sitienu asā leņķī no labās, un tas devas setbumbu, bet noslēgumā Ferro no labās netrāpīja gar kreiso sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 5-2. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova, kura šajā mačā izmantojusi tikai vienu no deviņām breikbumbām, atkal izdevās izdarīt spiedienu uz Ferro un iegūt vēl trīs breika iespējas. Ātrā izspēlē Ferro izdevās iespiest Sevastovu laukuma stūrī un izdarīt precīzu sitienu pa līniju brīvajā laukuma malā. Labs sitiens laukuma stūrī šoreiz Sevastovai ļāva neizšķērdēt breikbumbas.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 4-2.Ferro divās izspēlēs pēc kārtas netrāpīja laukumā, bet Sevastova garā izspēlē no labās sita gar sāna līniju un panāca rezultātu 40:0. Ar "eisu" liepājniece pielika punktu geimam.

Uldis Strautmanis no TokijasSevastova fiziski izskatās labāk, svarīgi nosargāja servi saules pusē. Svelme ir liela, bet ik pa laikam mazas vēja plūsmas ienāk kortā.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 3-2Ferro pie tīkla kļūdījās, netrāpot sitienu no gaisa. Sevastova izspēlēja saīsināto sitienu, Ferro uzņēma, bet izspēles turpinājumā liepājniece sita brīvajā laukumā, taču atkal Ferro spēja pielikt raketi, taču netrāpīja laukumā. Turpinājumā Sevastovas došanās pie tīkla neatmaksājās, jo Ferro viņu apspēlēja. Sevastova vēlreiz tika pie dubultās breikbumbas, taču abas breika iespējas netika izmantotas. Pēc tam Sevastova no labās sita nedaudz par spēcīgu, dodot pretiniecei rezultātu "vairāk", bet noslēgumā viņai "norāvās" sitiens no kreisās.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 3-1Sevastova serves geimu iesāka ļoti pārliecinoši un panāca rezultātu 40:0. Ar saīsinātā sitiena kombināciju geimu noslēgt neizdevās, jo viņa pieļāva kļūdu, cenšoties bumbiņu pārcelt pāri pretiniecei, bet tad viņa no kreisās sita tīklā. Ar trešo piegājienu, izpildot labu servi, Sevastova nostiprināja vadību mačā.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova pirmajā izspēlē netrāpīja laukumā, taču tam sekoja četras labas izspēles liepājniecei - vispirms ar labu uzbrukumu viņa panāca pretinieces kļūdu, tad precīzs saīsinātais sitiens, īsā izspēlē panākta Ferro kļūda, bet noslēgumā precīzs uzbrukums no labās

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 1-1Sevastova ļoti precīzi mainīja izspēles virzienu un sita no kreisās laukuma stūrī. Mirkli vēlāk viņu pievīla precizitāte uzbrukumā no labās gar sāna līniju, taču trešajā izspēlē viņa lieliski servēja. Tam sekoja vēl viena kļūda - sitiens tīklā no labās. Latvijas tenisiste šajā geimā darbojās ļoti aktīvi, panāca pretinieces kļūdu un rezultātu 40:30, taču vāja otrā serve deva Ferro uzbrukuma iespēju, ko viņa izmantoja. Ar labu otro servi Sevastova panāca rezultātu "vairāk", bet atkal pēc labas epizodes bija kļūda. Vēlreiz serve latvietei deva punktu, bet geima noslēgumā viņa izspēlēja saīsināto sitienu un tad pārcēla bumbiņu pretiniecei pāri.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro 0-1Sevastova mača sākumā izspēlēja teicamu kombināciju, ko noslēdza ar saīsināto sitienu. Tad viņa netrāpīja laukumā, bet tad sekoja teicama darbība pie tīkla. Ar sitienu no kreisās gar sāna līniju brīvajā laukuma pusē latviete panāca divkāršo breikbumbu. Šīs iespējas gan viņa neizmantoja. Vispirms Ferro nolasīja viņas izspēlēto saīsināto sitienu un sita precīzi laukuma stūrī, trāpot pa līniju, bet tad Sevastovai neizdevās uzbrukuma sitiens. Latvijas tenisiste panāca pretinieces sitienu tīklā no kreisās, tomēr francūzietes spēcīgs uzbrukums no labās pārsteidza Sevastovu, kura nespēja precīzi nospēlēt aizsardzībā. Sevastova atbildēja ar savu perfektu uzbrukumu no labās. Arī šoreiz breika iespēju izmantot neizdevās, saīsinātajam sitienam atduroties tīklā. Ferro no labās sita bumbiņu pāri laukumam, tad Sevastova sita tīklā, pirmajam geimam turpinoties. Ferro bija problēmas ar pirmās serves trāpīšanu. Viņa sita tīklā, bet tad atkal atspēlēja breikbumbu, šoreiz precīzi uzbrūkot no kreisās pa diagonāli. Noslēgumā Sevastova vairs nespēja ieķerties cīņā par breiku - vispirms sitiens ārpus laukuma, bet tad neveiksmīgi uzņemta serve.

Anastasija Sevastova - Fiona Ferro. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Uldis Strautmanis no TokijasSevastova un Ferro jau iznākušas kortā un iesildās mačam. Karstums gan ir pamatīgs

Sevastova par gaidāmo pretinieci: "Zinu, kā viņa (Ferro) izskatās. Zinu, ka ir no Francijas, spēlē ar labo roku. Viņai labāk patīk māla segumi, nekā "hard". Bet tas atkarīgs arī no "hard" specifikācijas. Jā, viņa spēlēja pagājušā gadā labi."https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/ostapenko-un-sevastova-nedoma-par-tokijas-karstumu-bet-par-savu-speli.d?id=53414277

Šī būs otrā reize, kad Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāv divas tenisistes. 1992. gada Barselonas olimpiskajās spēlēs Larisa Savčenko-Neilande zaudēja pirmajā kārtā, bet Agnese Blūmberga aizspēlējās līdz otrajai.

Šosezon Ferro uzvarējusi desmit no 22 spēlēm, kamēr Sevastovai ir 21 uzvara 36 mačos.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piedzīvo savu olimpisko debiju, tiekoties ar Fionu Ferro no Francijas. Sevastova šobrīd WTA rangā ieņem 53. vietu, bet Ferro ir 64. vietā. Abas tenisistes savā starpā līdz šim nav spēlējušas.