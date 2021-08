Tokijas olimpiskās spēles: Austrālijas latvietei cīņa par astotnieku. Teksta tiešraide

Tokijas olimpisko spēļu desmitajā sacensību dienā turpināsies vieglatlētikas sacensības, noskaidrosim Mārtiņa Pļaviņa un Edgara Toča pretiniekus nākamajā kārtā, kā arī tiks noskaidroti pirmie medaļnieki sieviešu futbola turnīrā un treka riteņbraukšanā.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Tokijas olimpiskās spēles: desmitā diena

Badmintons/VīriešiViktors Akselsens kļuvis par pirmo olimpisko čempionu badmintonā kopš 1996. gada, kurš nav no Āzijas. Viņš finālā ar 2-0 (21:15, 21:12) pārspēja Lunu Čeņu (Ķīna), kurš viņu pēc fināla arī draudzīgi apsveic. Akselsenam prieka asaras.Bronzas medaļa Antonijam Gintingam no Indonēzijas, kurš pieveica gvatamalieti Kevinu Kordonu. Kordons ir pirmais badmintonists no Dienvidamerikas, kurš aizsniedza kaut ceturtdaļfināla kārtu.

Futbols/SievietesZviedrijas izlases rezervistes sajūsmā skrien laukumā! Uzvara ar 1:0 pār austrālietēm ļaus viņām otro reizi pēc kārtas spēlēt finālā. Rio spēlēs viņas piekāpās Vācijas izlasei. Šoreiz pretī būs Kanādas valstsvienība, kas šodien jau pieveica ASV.

Basketbols/SievietesAustrālijas izlasei neveiksmīgs pirmais puslaiks pret Puertoriko valstsvienību. Austrālietes ir vadībā ar 45:44, taču viņām nepieciešams +24 punktu pārsvars, lai kļūtu par otro labāko trešās vietas ieguvēju. Nemaz neiet tik viegli pret pastarīti, kuru Ķīna un Beļģija sagrāva.Pirmajā puslaikā divi punkti četrās minūtēs Austrālijas latvietei Sārai Blicavs.

Futbols/SievietesSpēles beigas tuvojas mačā starp Austrāliju un Zviedriju (0:1). Austrālietēm ir desmit minūtes, lai atbildētu uz puslaika ievadā precīzi izpildīto Fridolinas Rolfo sitienu.

Pludmales volejbols/VīriešiCeruti/Filju uzvar Gaksiolu/Rubio ar rezultātu 2-0 (21:14, 21:13) un kļūst par Pļaviņa/Toča pretiniekiem ceturtdaļfinālā. Dominējošs sniegums astotdaļfinālā duetam no Brazīlijas.

https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/transpersona-habarda-paliek-bez-rezultata-svarcelsana-sievietem.d?id=53449225

Diska mešana/SievietesBeigusies pirmo trīs metienu sērija. Visas favorītes turpina cīņu par zeltu. Rezultātu uzlabojusi arī divkārtējā olimpiskā čempione Perkoviča, kurai gan vajadzēs kādu labāku mēģinājumu, lai sasniegtu vēsturisku panākumu.

Pludmales volejbols/Vīrieši Kad Ceruti nenobloķēja sitienu, Filju bija gatavs bumbu uzņemt ar lielisku aizsardzības spēli. Brazīlieši pārliecinoši tuvojas uzvarai astotdaļfinālā - 14:7.

Pludmales volejbols/VīriešiBrīžiem meksikāņiem vienkārši nepaveicās, kad pēc labas izspēles neizdevās bumbu raidīt pāri tīklam. Ceruti ar saviem blokiem šajā spēlē ir galvenais varonis, un otrajā setā brazīlieši izvirzījušies vadībā ar 10:4.

Diska mešana/SievietesBrīdis, ko mēs visi gaidījām! Atsākušās diska mešanas sacensības. Sacensību tiesneši arī atļāvuši dažām sportistēm, kuras otrajā mēģinājumā lietus dēļ paslīdēja, veikt šos piegājienus pa jaunu. To izmanto vāciete Marike Šteinakere, kura pakāpjas uz septīto vietu. Tagad būs kārta svarīgajiem trešajiem mēģinājumiem.

3000 metru šķēršļu skrējiens/VīriešiMarokānis Sufians el Bakali pārtrauc deviņu olimpisko spēļu ilgo Kenijas dominanci! Sportists finišēja pēc 8:08,90 minūtēm. Otrajā vietā etiopietis Lameha Girma. Kenija bez medaļām gan nepaliek. Bendžamins Kigens tiek vismaz pie bronzas.

Pludmales volejbols/VīriešiCeruti/Filju ļoti pārliecinoši turpināja pirmo setu un izmantoja otro no septiņām setbumbām – 21:14. Gaksiolam/Rubio pagaidām neizdodas atrast veidu, kā tikt galā ar titulētajiem Brazīlijas spēlētājiem.

Pludmales volejbols/VīriešiPēc līdzīga sākuma pāris labas serves brazīliešiem deva četru punktu pārsvaru – 8:4. Divus punktus meksikāņi atguva, bet turpinājumā aizraujošās izspēlēs dueti apmainījās punktiem, bet līdz tehniskajam pārtraukumam Ceruti/Filju atkal veica izrāvienu - 13:8.

Svarcelšana/SievietesTranspersona Lorela Habarda, kuras dalība olimpiskajās spēlēs izsauca plašu ažiotāžu, neveiksmīgi izpildīja visus trīs raušanas mēģinājumus, izstājoties no sacensībām svara kategorijā virs 87 kilogramiem.

Grieķu-romiešu cīņa/Vīrieši38 gadus vecais kubietis Mihains Lopezs uzvarējis jau ceturtajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas! Sportists savās pēdējās olimpiskajās spēlēs pieveica gruzīnu Jakobu Kadžaju.Bronzas medaļas svara kategorijā līdz 130 kilogramiem turkam Rizam Kajalpam un KOK sportistam Sergejam Semjonovam.

VieglatlētikaStadiona personāls sācis susināt diska mešanas un kārtslekšanas sektorus. Lietus mitējies, stāsta Kreipāns un Peders.

Pludmales volejbols/VīriešiSpēle starp Ceruti/Filju un Gaksiolu/Rubio sākusies.

400 metru barjerskrējiens/SievietesVai pirmais situācijas cietējs? Barjeru nepārlec 2016. gada sudraba medaļniece Sāra Petersena (Dānija). Tagad nepateikt, kā būtu bijis bez lietus. Taču dāniete, tobrīd cīnoties par vietu finālā, šo notikumu noteikti atcerēsies visu dzīvi.

Pludmales volejbols/VīriešiMārtiņš Pļaviņš pēc ceturtdaļfināla sasniegšanas bija ļoti pārliecināts, ka viņa un Edgara Toča nākamie pretinieki būs Alisons Ceruti/Alvaru Filju.

VieglatlētikaTokijā turpina līt tik smagi, ka tehniskās disciplīnas joprojām ir pārtrauktas. Tā kā tūlīt būs pulksten 21.00, iespējams, tās vajadzēs turpināt rīt.400 metru barjerskrējieni sievietēm norit tāpat. Amālijai Julai, kura veica pāragru startu, tiesneši pat neizskaidrojamā kārtā ļāva startēt ar otro piegājienu. Norvēģiete finišēja pēdējā savā priekšskrējienā. Lietus varētu pamatīgi ietekmēt pulksten 15.15 gaidāmo 3000 metru šķēršļu skrējienu kungiem.

Futbols/SievietesArī otrā pusfinālā starp Zviedriju un Austrāliju pēc pirmā puslaika vārti netika gūti. Reizi Austrālija raidīja bumbu vārtos, bet tiesnese uzreiz paziņoja, ka vārtu guvums nav ieskaitīts.

Pludmales volejbols/VīriešiAlisons Ceruti ar nu jau pieveikto Oskaru Šmitu vienā pārī 2016. gadā triumfēja Rio olimpiskajās spēlēs. Mazāk pazīstami pirms olimpiskajām spēlēm bija Gaksiols/Rubio, kuri pasaules rangā ir 24. vietā, bet ne vienmēr piedalās Eiropā notiekošos mačos. Vietu astotdaļfinālā viņi nopelnīja ar vienu uzvaru apakšgrupā, kura tika izcīnīta tieši pret Pļaviņu un Toču.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/plavinstocs-tresaja-maca-tokija-netiek-gala-ar-meksikas-dueta-labo-aizsardzibu.d?id=53443717

Pludmales volejbols/VīriešiMārtiņš Pļaviņš pēc izcīnītas uzvaras sarunā ar žurnālistiem izteicās, ka labāk vēlreiz tiktos ar favorītiem, proti, Brazīlijas duetu. Viņaprāt, jo spēcīgāks pretinieks, jo labāk. Savukārt ar meksikāņiem, kuriem jau zaudēts, viņš labāk negribētu spēlēt.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/plavinstocs-paldies-latvijas-karstajai-vasarai-kas-mus-labi-sagatavoja-tokijai.d?id=53447473

Pludmales volejbols/VīriešiPulksten 15.00 spēli sāks Meksikas pludmales volejbolisti Hosue Gastons Gaksiols/Hosē Luiss Rubio un D apakšgrupas uzvarētāji brazīlieši Alisons Ceruti/Alvaru Filju. Spēles uzvarētājs ceturtdaļfinālā spēlēs pret Pļaviņu/Toču.

Diska mešana/SievietesSportistes šobrīd arī pametušas diska mešanas sektoru, LTV ēterā stāsta Anatolijs Kreipāns un Guntis Peders.

400 metru barjerskrējiens/SievietesLietus gan nekavē notikumus uz skrejceļa. Cerams, ka stiprās lietavas neietekmēs sacensību rezultātus...

Diska mešana/SievietesPerkovičai derētu trešo mēģinājumu lieti izmantot, lai uzlabotu savu rezultātu. Šādi var arī palikt ārpus astotnieka.

Diska mešana/SievietesPasmags lietus īslaicīgi apstādinājis gan diska mešanas finālu, gan kārtslekšanas priekšsacīkstes.

Svarcelšana/SievietesŠobrīd norisinās cīņa svara kategorijā pāri 87 kilogramiem. Pirmo reizi olimpiskajās spēlēs sieviešu sacensībās startē transpersona - Lorela Hubārda no Jaunzēlandes. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/tokijas-olimpiskajas-speles-sieviesu-sacensibas-pirmo-reizi-startes-transpersona.d?id=53321403

Grieķu-romiešu cīņaKubietis Luiss Alberto Orta Sančess kļuvis par olimpisko čempionu svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, finālā pieveicot japāni Keničiro Fumitu. Bronzas medaļas Sergejam Jemeļinam un ķīnietim Sailikem Valihaņam.https://twitter.com/Tokyo2020/status/1422160571894431745

Diska mešana/SievietesUz zeltu piesakās amerikāniete Valarija Olmena! 26 gadus vecā sportiste pārsteidz ar 68,98 metrus tālu raidījumu. Perkoviča pēc pirmo metienu sērijas ir ceturtajā pozīcijā (62,53 metri).

Lauka hokejs/SievietesNīderlandes hokejistes iekļūst pusfinālā pēc Jaunzēlandes pieveikšanas ar rezultātu 3:0.

200 metru sprints/SievietesJaunā olimpiskā rekordiste 100 metru sprintā Eleina Tompsone-Hera bija visātrākā arī 200 metru pusfinālā. Viņa par 0,31 sekundēm apsteidza Namībijas sportisti Kristīni Mbombu, kura sasniedza jaunu pasaules rekordu U-20 vecuma grupā (21,97 sekundes).

Diska mešana/SievietesTūlīt sāksies fināls diska mešanā. Uz trešo zeltu pēc kārtas pretendēs Horvātijas sportiste Sandra Perkoviču, kura tādējādi ierakstītu savu vārdu olimpisko spēļu vēsturē.

Volejbols/SievietesSpēlē starp vienībām, kuras uz neko vairs nepretendēja, Ķīna ar 3-0 pieveica Argentīnu. Cīņu par ceturtdaļfinālu uzsākušas Japānas un Dominikānas valstsvienības. Abām komandām ir pa vienai uzvarai, un tās pretendē uz ceturto vietu apakšgrupā.

Vingrošana/VīriešiAtbalsta lēciena sacensībās korejietim Džehvanam Šinam un krievam Denisam Abļazinam bija vienāds vidējais rezultāts pēc diviem lēcieniem (14,783), taču Šinam pirmā lēciena sarežģītībā bija rezultāts 6,00, un šis elements noteica zelta medaļas ieguvēju. Trešo vietu izcīnīja Arturs Davtjans no Armēnijas (14,733)

Par treka riteņbraukšanu jau ziņojām. Interesanti gan, ka Lietuvas kontā tagad jau ir pa vienai ceturtajai un piektajai vietai, kā arī divas sestās pozīcijas. https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/lietuvas-sportisti-velreiz-aiz-goda-pjedestala-treka-ritenbraucejas-finise-piektas.d?id=53448593

Jāšanas sportsLielbritānijas jātnieki ar saviem zirgiem atnes savai valstij zelta medaļu trīscīņā. Austrālijai sudraba medaļa, bet Francija – bronza.

Basketbols/SievietesC apakšgrupā triumfējusi Ķīnas izlase, kas ar 74:62 pieveica Beļģijas basketbolistes. Beļģietēm nelīdzēja arī superzvaigznes Emmas Mēsemanas gūtie 24 punkti, realizējot desmit no 13 divpunktu metieniem. Tiesa, šī būs ļoti draudīga otrās vietas ieguvēja jebkurai pretiniecei, kura ar to tiksies nākamajās kārtās. Pateicoties labai punktu starpībai, Beļģija turklāt būs izsēta vienība. Gan Serbijai, gan Japānai vajadzētu cerēt, ka tās neatdursies pret beļģietēm. Serbija un Beļģija būtu varens duelis ceturtdaļfinālā.

Lauka hokejs/SievietesJau noskaidrotas divas pusfinālu dalībnieces lauka hokejā. Argentīnas spēlētājas ar rezultātu 3:0 pieveica Vāciju, bet Indijai pietika ar vieniem gūtiem vārtiem mačā pret Austrāliju. Tagad spēkojas Nīderlandes un Jaunzēlandes izlases, bet vēlāk pēdējā ceturtdaļfinālā tiksies Spānija un Lielbritānija.

Futbols/SievietesKanādas futbolistes ar rezultātu 1:0 pārspēj galvenās favorītes ASV un iekļūst olimpisko spēļu finālā. Iepriekšējo spēļu čempionēm būs iespēja cīnīties par bronzu. Austrālija un Zviedrija cīnīsies par otru ceļazīmi uz finālu.

Vingrošana/SievietesBrīvajās kustībās ASV izlases sportiste Džeida Kerija izcīnīja zeltu ar 14,366 punktiem. Vanesa Ferrari no Itālijas ierindojās otrajā vietā ar 14,200 punktiem, bet dramatiska izrādījās cīņa par bronzu. Japāniete Mai Murakami un Angelina Meļņikova no KOK komandas dalīja trešo vietu ar 14,166 punktiem. Abām identisks rezultāts gan pēc sarežģītības, gan pēc izpildījuma. Japānai pirmā medaļa vingrošanas sacensībās sievietēm kopš 1964. gada.

Vingrošana/VīriešiVingrojumos ar riņķiem kārtējo zelta medaļu izcīnīja Ķīna, turklāt šai valstij dubultuzvara. Zelts Janam Liu, bet sudraba – Hao Jou. Liu uzvarēja ar 15,500 punktiem, savu tautieti apsteidzot par 0,2 punktiem. Bronzas medaļa grieķim Elefteriosam Petrunjasam.

Futbols/SievietesASV izlases spēlētāja Loida norībina vārtu pārliktni mača 86. minūtē. Pēc centrējuma viņa ar galvu sita pa vārtiem, bet pietrūka pāris centimetru.

Pludmales volejbols/VīriešiB apakšgrupa turpina izcīnīt uzvaras! Krasiļņikovs/Stojanovskis divos setos (45 minūtēs) ar 2-0 (22:20, 21:17) pieveic Erreru/Gaviru. Viņu pretinieks tiks noskaidrots pēdējā spēlē (pulksten 16.00), kurā tiksies pasaules rangā ceturtajā vietā esošie Gibs/Borns (ASV) un Tole/Viklers (Vācija).Līdz pulksten 15.00 atkal ir pauze, bet tad uzzināsim Pļaviņa un Toča pretiniekus ceturtdaļfinālā.

Futbols/Sievietes Pēc video atkārtojuma noskatīšanas uz ASV izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Džesija Fleminga izpildīja perfektu sitienu un 74. minūtē izvirzīja vadībā Kanādas valstsvienību - 1:0. Uz maiņu nākusī ASV vārtsardze Adrianna Frenča lēca pareizajā virzienā, taču neaizsniedzās līdz bumbai.

Ūdenspolo/VīriešiPēc grupu turnīra noskaidroti ceturtdaļfinālu pāri. Grieķija spēkosies ar Melnkalni, Horvātija tiksies ar Ungāriju, Itālijas pretinieki būs Serbija, bet Spānijai par vietu pusfinālā būs jātiekas ar ASV. Abu apakšgrupu pastarītes vēl aizvada savstarpējās spēles. Japānai, DĀR, Austrālijai un Kazahstānai olimpiskās spēles pēc šīs dienas būs noslēgušās.

Treka riteņbraukšanaŠodien citi medaļu komplekti Tokijas trekā netiks sadalīti. Taču varam lēnām pierast pie šī sporta veida aktualitātēm, kuras ilgs vēl sešas dienas.

Svarcelšana/SievietesSacensībās svara kategorijā līdz 87 kilogramiem uzvarēja ķīniete Džouju Vana, kura raušanā pacēla 120 kilogramus, grūšanā – 150, bet summā ieguva rezultātu 270 kilogrami. Ekvadoras sportiste Tamara Salazāra Arse ierindojās otrajā vietā ar 263 kilogramiem (113+150), bet Dominikānas Republikas sporiste Krismerija Santana Pegvero ieņēma trešo vietu ar 256 kilogramiem (116+140)

Treka riteņbraukšana/SievietesKOK komanda izcīna bronzu, pateicoties labam Darjas Šmeļevas otrajam aplim. Ar ceturto vietu jāsamierinās Nīderlandes vienībai.Ķīnas izlase izcīna zeltu, bet pēc priekšsacīkstēs sasniegtā pasaules rekorda tas nemaz nenotiek tik pārliecinoši. Pirmajā aplī ķīnietes "aizlidoja", uzreiz attīstot 0,3 sekunžu pārsvaru. Taču vācietes finišā piekāpjas tikai par +0,085 sekundēm.

Treka riteņbraukšana/SievietesLietuva izcīna piekto vietu! Piekto olimpisko spēļu dalībniece Simona Krupeckaite aizvada izcilu otro apli, palīdzot Lietuvas izlasei atrauties no Meksikas.Cīņā par septīto vietu Polija pārspēja Ukrainu.

Treka riteņbraukšana/SievietesTūlīt sāksies komandu sprintu braucieni par konkrētām vietām. Vispirms par septīto vietu sacentīsies Polija un Ukraina. Lietuvas izlase ar Meksiku pēc tam cīnīsies par piekto pozīciju.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/polija-un-cehija-piedavajusas-vizas-baltkrievijas-sprinterei-cimanouskai.d?id=53447753

Futbols/SievietesASV un Kanādas futbolistes pirmajā puslaikā spēkojās ļoti līdzīgi, taču pagaidām "atslēgt" vārtus nevienai no vienībām neizdevās.

Pludmales volejbols/VīriešiItālijas volejbolisti iznieko divas mačbumbas, bet ar trešo piegājienu Lupo realizē māņsitienu pie tīkla. Nikolai/Lupo uzvar ar 22-20, 21-18! Pēc apmēram 12 minūtēm spēli jau aizvadīs Latvijas sporta līdzjutējiem labi zināmie KOK volejbolisti Krasiļņikovs/Stojanovskis, kuriem pretī stāsies spāņi Errera/Gavira.

Pludmales volejbols/VīriešiPolijas tenisisti jau bija sadeldējuši deficītu līdz -2, piespiežot Itālijas volejbolistus palūgt minūtes pārtraukumu. Divas kļūdas servēs ļauj gan Nikolai/Lupo atkal atrauties līdz 17:13.

Vingrošana/SievietesBailsa apstiprinājusi, ka otrdien startēs vingrojumā uz baļķa! Atgādināsim, ka pēc neveiksmes komandu sacensībās Bailsa atteicās no dalības četrās disciplīnās pēc kārtas. Prieks redzēt, ka ASV sportiste jūtas pietiekami labi, lai censtos atkal startēt.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/bailsa-nepiedalisies-brivo-kustibu-sacensibas-vingrosana.d?id=53445623

Pludmales volejbols/VīriešiNikolai/Lupo pirmo setu uzvarēja ar 22-20. Sācies otrais sets cīņā starp itāļiem un poļiem.

Futbols/SievietesASV izlases vārtsardze Alisa Neiere pēc stūra sitiena nedaudz savainoja potīti, un izskatījās, ka mačs viņai beidzies. Tomēr pēc atelpas brīža viņa piecēlās, iekustināja potīti un turpināja maču.

Basketbols/SievietesĶīnas un Beļģijas izlašu spēle aizsākusi pēdējo maču kārtu C apakšgrupā. Abas spēcīgas valstsvienības cīnās par pirmo vietu grupā.

Pludmales volejbols/VīriešiLatvijas duetu panākumi vien paceļ interesi par citu pāru spēlēm. Pēc pāris stundu pauzes cīņas atsākušās. Poļi Mihals Brils/Gžegožs Fijaleks ar itāļiem Paolo Nikolai/Daniele Lupo aizvada saspringtu pirmo setu. Uzvarētājus nākamajā kārtā gaida pasaules ranga līderi Šerifs Junussi un Ahmeds Tižans.

Treka riteņbraukšana/SievietesKomandu sprinta sacensībās Ķīnas riteņbraucējas Šandzju Bao un Tiaņši Džouna uzstādījušas jaunu pasaules un olimpisko rekordu. Priekšsacīkstēs viņas uzrādīja rezultātu 31,804 sekundes. Ķīnietes ar Vāciju cīnīsies par zelta medaļu, bet KOK un Nīderlandes sportistes – par bronzu.

Futbols/SievietesZiemeļamerikas komandu derbijā starp ASV un Kanādu tiks noskaidrotas olimpisko spēļu pirmās finālistes. Mačs sācies!

Volejbols/SievietesTurcijas volejbolistes "aizsūta" KOK vienību uz ceturtdaļfināla cīņu pret titulēto Brazīlijas volejbola izlasi. Divu stundu ilgā cīņā par trešo vietu grupā turcietes ar rezultātu 3-2 (21:25, 25:23, 25:23, 15:25, 15:10) pārspēja volejbolistes no Krievijas.

Treka riteņbraukšana/SievietesLielbritānijas riteņbraucējas arī brauca jauna pasaules rekorda līmenī. Pēc 3000 metriem Lielbritānijas sportistes bija vadībā par 1,2 sekundēm, bet pēdējā kilometrā viņas nespēja noturēt šādu tempu. Lai arī britu sportistes arī brauca ātrāk par iepriekšējo rekordu, tomēr viņas piekāpās vācietēm – 4:09,022 minūtes.

Treka riteņbraukšana/SievietesKvalifikācijas sacensībās arī ASV riteņbraucējas uzrāda rezultātu, kas ir ātrāks par iepriekšējo pasaules rekordu - 4:10,118. Sacensību līmenis Tokijā ir ļoti augsts.

Šaušana/VīriešiFrancijas šāvējs Žans Kikompuā izcīnīja zeltu ātršaušanā ar pistoli 25 metru distancē. Finālcīņā sportists savāca 34 no 40 maksimālajiem punktiem, atkārtojot olimpisko rekordu.Leuriss Pupo no Kubas tika pie sudraba, bet otro reizi pēc kārtas bronzas godalgu izcīnīja ķīnietis Juehons Li.

Treka riteņbraukšana/SievietesVācijas riteņbraucējas komandu iedzīšanas sacensībās labo pasaules rekordu. Turklāt to izdara ļoti pārliecinoši – par gandrīz trīs sekundēm. Franciska Brause, Līsa Brenauere, Lisa Kleia un Mīke Krēgere 4000 metru distanci veica 4:07,307 minūtes, kas ir jauns pasaules un olimpiskais rekords!Iepriekšējais rekords piederēja Lielbritānijai - 4:10,236.

Tik mierīgā dienā kā šī var ielūkoties medaļu kopvērtējumā. Ķīnas sportisti izcīnījuši 24 zelta medaļas, kas ir par četrām vairāk nekā ASV. Amerikāņi gan ir vadībā kopējo medaļu skaita ziņā, kopā iekrājot 60 godalgas. Latvija ar vienu zelta medaļu ir 49. pozīcijā, bet Igaunija ar zeltu un bronzu ieņem 45. vietu.

Vieglatlētika/VīriešiSvētdien minējām, ka 800 metru pusfināla skrējienā kritienu piedzīvoja Londonas spēļu sudraba medaļas ieguvējs Naidžels Amoss (Botsvāna), kuram priekšā nokrita amerikānis Aizeja Dževets. Tiesneši piešķīruši Amosam vietu finālā. Tādējādi medaļas 800 metros sadalīs deviņi skrējēji.

BeisbolsIzraēlas beisbolisti pēc vēsturiskās uzvaras olimpiskajās spēlēs saņēma pamatīgu pērienu no Dienvidkorejas, kapitulējot ar rezultātu 1-11.

https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/plavins-tocs-paldies-latvijas-karstajai-vasarai-kas-mus-labi-sagatavoja-tokijai.d?id=53447473

https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/foto-vairaki-latvijas-olimpiesi-atgriezas-dzimtene-pec-startiem-tokija.d?id=53447431

Treka riteņbraukšana/SievietesŠodien sākas treka riteņbraukšanas sacensības! Šobrīd sākas sieviešu komandu sprinta kvalifikācija. Pēc pulksten 12.00 šajā disciplīnā arī tiks sadalītas medaļas.

Basketbols/SievietesASV basketbola izlase uzvarējusi jau 52. maču olimpiskajās spēlēs pēc kārtas! Francijas valstsvienība uz brīdi ceturtajā ceturtdaļā bija vadībā (72:71), taču amerikānietes spēja atgūties.Francija grupā paliek tikai trešā, finišējot aiz Japānas, bet, pateicoties labai punktu starpībai, kvalificēsies ceturtdaļfinālam.https://twitter.com/usabasketball/status/1422078955662675969

BurāšanaJau spēlē starp Pļaviņu/Toču un Brazīlijas duetu varējām novērot sliktos laikapstākļus Tokijā. Pludmales volejbolisti maču pabeidza lietusgāzē. Vēja dēļ uz nenoteiktu laiku pārceltas burāšanas sacensības, kurās šodien vajadzēja izdalīt divus medaļu komplektus.

Badmintons/SievietesIndonēzijas badmintonistes Greisija Poli un Aprijani Rahaju ar 21:19, 21:15 finālā pārspēja Čeņu Cjinčeņu un Dzja Jifaņu no Ķīnas, kuras sacensībās bija izsētas ar otro numuru.

VieglatlētikaInteresanti, ka tāllekšanas sacensībās piektais finišēja ASV sportists Džuvons Herisons, kurš apmēram 14 stundas iepriekš piedalījās arī augstlēkšanas finālā, tajā ieņemot septīto vietu.

Vieglatlētika Prieka asaras šorīt lēja barjersprintere Jasmīna Kamačo-Kvinna, kura izcīnīja Puertoriko vien otro zelta medaļu tās vēsturē. Vēl viens medaļu komplekts tika sadalīts tāllekšanā vīriešiem, kurā triumfēja grieķis Miltiadiss Tentoglu.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/barjersprinte-kamaco-kvinna-100-metros-izcina-puertoriko-otro-zeltu-os-vesture.d?id=53447117

Tapis arī zināms Anastasijas Grigorjevas pretinieks pirmajā kārtā brīvajā cīņā. Daugavpiliete dalību olimpiskajās spēlēs uzsāks otrdien.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/grigorjevai-olimpisko-spelu-pirmaja-karta-jatiekas-ar-favoriti.d?id=53447291

Labrīt! Noslēdzoties peldēšanas sacensībām, pirmā dienas puse Tokijā bijusi neierasti klusa. Par emocijām gan, protams, nevar sūdzēties Latvijas sporta līdzjutēji, kurus iepriecināja Mārtiņa Pļaviņa un Edgara Toča panākums astotdaļfinālā.