Tokijas olimpiskās spēles: cīņas par medaļām vieglatlētikā. Teksta tiešraide

Tokijas olimpiskajās spēlēs piektdien risinās 14. sacensību diena, kurā norit cīņas par atlikušajām godalgām. No Latvijas sportistiem startēs Madara Palameika, kura metīs šķēpu finālsacensībās.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no Tokijas.

Tokijas olimpiskās spēlēs: 14. sacensību diena

Galda teniss/VīriešiKomandu sacensību finālā Ķīna ar 3-0 pieveikusi Vācijas izlasi. Kopš disciplīna tika ieviesta 2008. gadā ķīnieši vēl ne reizi nav zaudējuši. Ziņojām, ka cīņā par trešo vietu Japāna pieveica Dienvidkoreju.

Šķēpmešana/SievietesKelsija-Lī Bārbere nostiprināja savu trešo vietu ar rezultātu 64,04 metri. Vēl Turcijas šķēpmetēja uzmeta pa četriem centimetriem tālāk, bet tas viņai neļauj pakāpties no piektās vietas. Pārējās sportistes savu rezultātu ceturtajā metienā neuzlaboja.

400 metru sprints/SievietesOtrās olimpiskās spēles pēc kārtas par čempioni kļūst Bahamu Salu sportiste Šona Millere-Uibo! Millere-Uibo noslēdzošajā taisnē ieskrēja ar milzu pārsvaru, ko arī pārliecinoši saglabāja. Sportiste arī uzstādīja jaunu kontinenta rekordu (48,36 sekundes). Otrā vieta Dominikānas sprinterei Merileidija Paulino, kura uzstādīja jaunu valsts rekordu (49,20 sekundes). Savukārt trešo vietu ieņēma leģendārā ASV vieglatlēte Elisona Fēliksa (49,46 sekundes). Pirmo medaļu olimpiskajās spēlēs viņa izcīnīja 2004. gadā Atēnās. Desmitā medaļa ļauj viņai panākt leģendāro Kārlu Luisu. Fēliksa un Luiss ir medaļām bagātākie sprinteri olimpisko spēļu vēsturē. Vairāk medaļu vieglatlētikā sakrāja vien Somijas garo distanču skrējējs Pāvo Nurmi, kura kontā bija 12 godalgas.

Savukārt TOP 8 sportistes turpina cīņu par godalgām.

Šķēpmešana/SievietesMadara Palameika neiekļūst TOP 8! Trešajā metienā viņai rezultāts 58,70 metri, kas ļauj apsteigt tikai japānieti Haruku Kitaguči un ieņemt 11. vietu. Ar šo metienu Palameika atvadās no olimpiskajām spēlēm.

Pagaidām, lai sasniegtu astotnieku, kas turpinās sacensības ar vēl trīs metieniem, Palameikai jāaizmet šķēps 60 metru attālumā. Šobrīd astoto vietu ieņem Makenzija Litla ar 59,96 metriem.

Šķēpmešana/SievietesPēc diviem neveiksmīgiem metieniem turciete Eda Tugsuza trešajā piegājienā ar sasniegtiem 62,13 metriem pakāpās uz piekto vietu.

Šķēpmešana/SievietesHuihui Ljui trešajā metienā uzlaboja savu rezultātu un sasniedza 63,41 metru, bet viņa tāpat saglabāja ceturto vietu.

Šķēpmešana/SievietesMadara Palameika arī otrajā metienā nebija savā līmenī. Viņa uzrādīja 54,30 metrus, kas ir sliktāks metiens nekā pirmajā piegājienā. Šoreiz gan viņa nepārkāpa pāri sektora līnijai. Pagaidām viņai 10. vieta. Pirms tam lietuvietei Livetai Jasiunaitei otrais metiens bija vājāks par pirmo (58,66).

5000 metru skrējiens/VīriešiUgandas sportists un pasaules rekordists Džošua Čeptegei pierāda favorīta statusu, izcīnot uzvaru 5000 metru skrējienā. Viņam kolekcijā jau bija sudraba medaļa no 10 000 metru skrējiena.Otro vietu izcīnīja Somālijā dzimušais Kanādas sportists Mohameds Ahmeds, bet bronza Kenijā dzimušajam ASV pārstāvim Polam Čelimo, kurš Rio guva sudraba medaļu.(Foto: Kārlis Dambrāns)

5000 metru skrējiens/VīriešiKungi devušies pēdējā aplī. Var redzēt, ka Madarai Palameikai bija jānogaida, lai skrējēji tiek garām šķēpmešanas sektoram, lai viņa tiktu izpildīt savu raidījumu.

Šķēpmešana/SievietesAmerikāniete Megija Melouna uzlaboja savu rezultātu, sasniedzot 59,82 metrus, taču neļāva viņai pakāpties no astotās pozīcijas. Tad austrāliete Kelsija-Lī Bārbere pakāpās uz trešo vietu ar savu sezonas labāko rezultātu – 63,69 metri.

Šķēpmešana/SievietesMarija Andrejčika no Polija pakāpjas uz otro vietu ar 64,61 metru tālu metienu.

Šķēpmešana/SievietesĶīniete Šijina Liu piesakās uz uzvaru šajās sacensībās! Noslēdzot pirmo metienu kārtu, viņa uzrādīja rezultātu 66,34 metri, kas viņai ir sezonas labākais rādītājs. Tad, uzsākot otro metienu kārtu, Huihui Ljui nedaudz uzlaboja savu rezultātu, sasniedzot 63,11 metrus.

5000 metru skrējiens/VīriešiKā jau tas ierasts noslēdzošajās olimpisko spēļu dienās, fināli rit viens pēc otra. Šis skrējiens ir pirmais no pieciem pēcpusdienas notikumiem, kuros uz skrejceļa tiks sadalītas medaļas.

Šķēpmešana/SievietesMadara Palameika savā pirmajā piegājienā Tokijas olimpisko spēļu finālā izpildīja neveiksmīgu metienu. Šķēps iedūrās aiz 55 metru atzīmes, un latviete pārkāpa pāri līnijai, nevēloties redzēt šādu rezultātu pie sava uzvārda.

Šķēpmešana/SievietesKatrina Mičela raidīja šķēpu pāri 60 metriem, uzrādot rezultātu 61,82 metri. Amerikāniete Megija Melouna (53,88) un japāniete Haruka Kitaguči (53,45) neuzrādīja konkurētspējīgus rezultātus. Trešā austrāliete šajās sacensībās Kelsija-Lī Bārbere raidīja šķēpu 61,98 metrus tālu, bet tad Liveta Jasiunaite uzmeta 60,06 metrus.

Šķēpmešana/SievietesSacensības tika atklātas ar ķīnietes Huihui Ljui 62,83 metru tālu metienu. Vāciete Kristina Husonga sasniedza rezultātu 59,94, savukārt turcietei Edai Tugsuzai neieskaitīts metiens. Tad Makenzija Litla meta 59,96 metrus tālu, bet pēc viņas poliete Maria Andrejčika nedaudz piekāpās ķīnietei (62,56)

Šķēpmešana/SievietesStadionā tiek izsauktas 12 finālistes, starp kurām ir arī Madara Palameika. Finālā startē lietuviete Liveta Jasiunaite

Basketbols/SievietesPusfināla spēlē Japānas izlase pēc nospēlētām 20 minūtēm ir vadībā pār Franciju ar rezultātu 41:34. Japānietes darīs visu iespējamo, lai savās mājās varētu cīnīties par zelta medaļu pret spēcīgo ASV.

Lauka hokejs/SievietesPar čempionēm kļuvušas Nīderlandes spēlētājas, kuras finālā ar rezultātu 3:1 pārspēja Argentīnas valstsvienību. Pirms pieciem gadiem Rio nīderlandietes piedzīvoja sirdi plosošu zaudējumu, finālā pēcspēles metienos piekāpjoties Lielbritānijai.

Šķēpmešana/SievietesPulksten 14.50 sāksies šķēpmešanas finālsacensības sievietēm. Kā 11. metienu izdarīs arī latviete Madara Palameika, vienīgā no četriem sķēpmetējiem no Latvijas, kura sasniegusi finālu.

Nepatikšanās iekūlusies Austrālijas lauka hokeja izlase. Vairāki spēlētāji pēc zaudējuma finālā Beļģijai izlavījās no olimpiskā ciemata un devās uz veikalu pēc alus. Viņiem noteikta izolācijas par Covid-19 protokola pārkāpšanu.

Futbols/VīriešiMeksikas izlase pēc uzvaras ar 3:1 pār Japānu izcīna olimpisko spēļu bronzas medaļas. Šodien futbola programmā vēl sieviešu futbola fināls starp Zviedriju un Kanādu.

Anastasija Grigorjeva apņēmības pilna iegūt olimpisko godalgu pēc trīs gadiem: "Es zinu, ka es arī šoreiz piecelšos un atkal sekošu savam sapnim, jo es ticu, ka manam stāstam ir laimīgas beigas. Paldies par jūsu atbalstu, es to tiešam augsti novērtēju, it īpaši brīžos, kad neesmu uzvarētāja. Es atceros katru no jums, kurš atbalsta mani šajā ceļā. Paldies un tiekamies "Parīzē 2024". https://www.instagram.com/p/CSOQIX8jjkX/

Modernā pieccīņa/SievietesKeita Frenča ir čempione, bet Laura Asadauskaite kļūst par pirmo modernās pieccīņas sportisti, kurai ir divas medaļas! Lietuvas sportiste negaidīti izrauj sudraba medaļu, lai gan startēja tikai 13. vietā! Bronza ungārietei Kovāčai.Lietuva īsi pirms olimpisko spēļu izskaņas tomēr iegūst pirmo medaļu.

Modernā pieccīņa/SievietesFrenča ceturtajā šautuvē bez kļūdām! Viņai būs zelts! Atliek sadalīt pārējās pozīcijas. Kā lido Asadauskaite! Lietuviete ķer rokā Kovāču! Un arī apdzen. Lietuviete ir otrajā vietā!

Modernā pieccīņa/SievietesŠķiet, ka Frenča pārliecinoši dodas pēc uzvaras. Trešo reizi pēc kārtas trāpīti pie no sešiem šāvieniem. Kovāča ir otrā (+12 sekundes), bet Batašovu jau apdzinusi itāliete Sotero (+15 sekundes). Asadauskaite trāpa visus piecus šāvienus trešajā šautuvē! Viņa jau ir septītajā vietā, un atpaliek 12 sekundes no trijnieka!

Modernā pieccīņa/SievietesKeita Frenča (Lielbritānija), kura jau iepriekš praktiski bija vadībā kopā ar Kovāču, mazliet atrāvusies no Kovāčas. Trešā ir Botašova. Asadauskaite pēc otrās šaušanas pakāpusies uz astoto pozīciju.

Modernā pieccīņa/SievietesLīderes godu KOK sportistei Botašovai pirmajā aplī atņem ungāriete Kovāča, kura bija trešā pirms sprinta disciplīnas. Asadauskaite jau pakāpusies uz desmito vietu.

Modernā pieccīņa/SievietesLatvijas sporta līdzjutēji, iespējams, vēl nav vērojuši citas disciplīnas kā paukošanu, kurā ceturtdien startēja Pāvels Švecovs. Katra no tām tiek aizvadīta Adzinomoto stadionā, kurā arī speciāli izvietots baseins modernās pieccīņas vajadzībām. Tajā olimpisko spēļu laikā aizritēja pirmo kārtu futbola spēles, kā arī regbija-7 turnīrs.

Futbols/VīriešiKaoru Mitomaka gūst pirmo vārtus mačā Japānai un samazina deficītu mačā pret Meksiku līdz 1:3.

Modernā pieccīņa/SievietesLietuva turpina cerēt uz pirmo medaļu. Pulksten 13.45 gaidāmas starts modernās pieccīņas sprinta disciplīnā. Laura Asadauskaite un Gintare Venčkauskaite šodien uzvarēja jāšanā ar zirgu, bet ir pietiekami tālu no labāko trijnieka.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/lietuvas-modernas-pieccinas-sportistes-lietu-svin-dubultuzvaru-jasana-ar-zirgu.d?id=53464495

Futbols/VīriešiJapāna nonākusi bezdibeņa priekšā. Alekiss Vega guva Meksikas trešos vārtus, vēl vairāk palielinot savas komandas izredzes iegūt bronzu – 3:0

Pēc finiša Huglands palika trases malā. "Eurosport" komentētāji saka, ka pie vainas esot krampji kājās.

Treka riteņbraukšana/VīriešiBronzas finālā Džeks Karlins no Lielbritānijas abos braucienos pieveica krievu Denisu Dmitrijevu. Otrajā finišā brits finišā bija tikai par 0,015 sekundēm ātrāks. Savukārt cīņā par zelta medaļām spēkojās divi Nīderlandes sportisti, un Harijs Lavreizens trīs braucienos pārspēja Džefriju Huglandu. Trešajā braucienā abi braucēji gandrīz sadūrās, taču sadusmotais Lavreizens pierādīja savu pārspēku.

Handbols/SievietesIzcili sporta spēlēs turpina startēt Francijas valstsvienības. Sieviešu handbola valstsvienība pusfinālā ar 29:27 pieveica Zviedriju. Otrajā pusfinālā pulksten 15.00 tiksies Norvēģijas un KOK izlases.Francūzietes finālā spēlēs otrajās spēlēs pēc kārtas. Pirms pieciem gadiem Rio Francija finālā zaudēja Krievijai.Francijas vīriešu izlases ceturtdien finālā iekļuva basketbola, handbola un volejbola turnīros! Šodien pusfināla spēli vēl jāaizvada arī Francijas un Japānas sieviešu basketbola izlasēm.

Futbols/VīriešiMeksikas izlase dubultojusi pārsvaru mačā par bronzas medaļu. 22. minūtē Johans Vaskess pēc Kordovas piespēles panāca mača rezultātu 2:0.

20 kilometru soļošana/SievietesItālijai jau otrā zelta medaļa soļošanā! 30 gadus vecā Antonella Palmisano distanci finišēja pēc stundas, 29 minūtēm un 12 sekundēm (1:29:12). Pie sudraba tika kolumbiete Sandra Arenasa (+0:25), bet ar bronzu jāsamierinās ķīnietei Liu Hunai (+0:45). Rio spēļu čempione un pasaules rekordiste ilgi turējās līdzi Palmisano, taču beigās tomēr neizturēja tempu.Vakar jau ziņojām, ka vīriešu konkurencē triumfēja itālietis Masimo Stano.

Ūdenspolo/VīriešiPirmo reizi olimpisko spēļu finālu sasniegusi Grieķija, kas ar 9:6 pārspēja Ungāriju. Līdz šim Grieķijai labākais rezultāts bijis ceturtā vieta, bet tagad jau nodrošināta medaļa.

Volejbols/SievietesFinālu sasniegušas ASV volejbolistes, kuras pusfinālā ar 3-0 (25:19, 25:15, 25:23) pārspēja Serbijas valstsvienību. Finālā viņas tiksies ar Brazīlijas un Dienvidkorejas pāra uzvarētāju.

Galda teniss/VīriešiCīņā par bronzas medaļām vīriešu komandu sacensībās Japāna ar 3-1 pārspēja Dienvidkoreju, izcīnot trešo vietu olimpiskajās spēlēs. Finālā spēkosies Ķīna un Vācija.

Futbols/VīriešiMeksikas un Japānas valstsvienības uzsākušas cīņu par bronzas medaļu. Jau 13. minūtē Meksika pēc Kordovas realizētā 11 metru soda sitiena izvirzījās vadībā.

Treka riteņbraukšana/SievietesMedisona braucienā sievietēm triumfēja Lielbritānijas komanda, kuru pārstāvēja Keitija Arčibalda un Laura Kenija, un viņas izdarīja to ļoti pārliecinoši, gūstot 78 punktus. Dānija ierindojās otrajā vietā ar 35 punktiem, bet KOK riteņbraucējas ierindojās trešajā vietā ar 26 punktiem.

Lauka hokejs/SievietesLielbritānijas hokejistes cīņā par bronzas medaļām ar rezultātu 4:3 pārspēja Indiju. Vīriešu konkurencē Indija tika pie bronzas, bet dāmām savai valstij sagādāt godalgas neizdevās.

Basketbols/SievietesASV basketbolistes turpina savu dominanci olimpiskajās spēlēs, iekļūstot savā septītajā finālā pēc kārtas. Viņu pretinieces būs Japānas un Francijas pāra uzvarētājas. https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/asv-speles-ari-tokijas-spelu-sieviesu-basketbola-turnira-finala.d?id=53463287

Bokss/VīriešiKuba boksā sevi turpina apliecināt kā lielvalsti. Hulio la Kruss pārliecinoši izcīnīja savu piekto uzvaru turnīrā, tiekot pie zelta medaļas.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/kuba-pec-la-krusa-uzvaras-smagaja-svara-izcina-treso-zelta-medalu-boksa-sacensibas.d?id=53463761

Tokijas olimpiskajās spēlēs šodien galvenie notikumi risināsies dienas otrajā pusē. Tāpēc pieslēdzamies tieši uz tiem.