Tokijas olimpiskās spēles: Neretnieks cer uz vietu olimpiskajā finālā. Teksta tiešraide

Tokijas olimpisko spēļu 11. sacensību dienā ne tikai startē vesels lērums Latvijas sportistu, bet norit ceturtdaļfināla spēles vīriešu basketbola turnīrā un sieviešu pludmales volejbola sacensībās, kā arī ilgi gaidīto startu individuālā disciplīnā veiks ASV vingrošanas superzvaigzne Simona Bailsa.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Tokijas olimpiskās spēles: 11. sacensību diena

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 39:33. Noslēdzies pirmais puslaiksPiecus svarīgus punktus puslaika izskaņā gūst Luka Vildosa, palīdzot argentīniešiem saglabāt labas cerības uz līdzvērtīgu cīņu. Trešo piezīmi puslaika izskaņā gan nopelnīja Skola.

Jāšanas sportsPārtraukums tūlīt noslēgsies. Pietiekami drīz vajadzētu būt skaidri zināmam, vai Kristaps Neretnieks olimpiskajā debijā sasniegs finālsacensības.

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 36:28Argentīnas basketbolistu centienus soda laukumā pastāvīgi apslāpē aktīvā Austrālijas izlase, kas turklāt veido labus pārejas uzbrukumus. Deks neiemet jau sesto no astoņiem metieniem. Vairums bijuši brīvi vai izpildīti soda laukumā.

Jāšanas sportsŠobrīd pauze pirms startēs 49. sportiste, slavenā mūziķa Brūsa Springstīna meita Džesika. Finālā vietu nodrošinājis jau TOP 5. "Q" burtiņam (kas apzīmē kvalificēšanos finālam) drīz vajadzētu arī sasniegt 14. vietā esošo Neretnieku.

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 29:26Matīss Taibuls izceļas ar vairākām lieliskām darbībām aizsardzībā. Arī viņam bijis pirks argentīniešu neveiksmēs.

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 26:24Argentīnas izlase ar radošām piespēlēm turpina radīt labus metienus, bet veiksme tai nesmaida virsū. Patijs Milss aizmūk ātrajā uzbrukumā, atgūstot vadību Austrālijas basketbolistiem.

Jāšanas sports50 gadus vecā brazīliete Lučiana Dinisa trasi aizvada precīzi un ātri (85,62 sekundes) ar zirgu "Vertigo du Desert".Neretnieks atstumts uz 14. pozīciju, taču pārāk maz konkurentu viņu apdzen, lai vismaz šobrīd Latvijas sportista līdzjutēji uztrauktos.

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 18:24Kampaco ar virtuozu caurgājienu atklāj otro ceturtdaļu.

Basketbols/VīriešiAustrālija – Argentīna 13:18Laprovitola un Inglss apmainās ar precīziem tālmetieniem. Argentīnas izlases skaistais uzbrukums spēles ievadā bijis redzams pilnā tā spožumā.

Jāšanas sportsJau trīs no trim Lielbritānijas sportistiem izteikuši pieteikumu uz vietu finālā. Arīdzan Skots Brašs maršrutu izpilda bez kļūdām, ieņemot sesto vietu. Vēl jāstartē 31 sportistam, Neretnieks 13. pozīcijā.

Basketbols/VīriešiSākusies pēdējā cīņa par vietu pusfinālā. Argentīnas un Austrālijas izlases spēkojas par vietu spēlē pret ASV basketbolistiem.

Jāšanas sportsLondonas olimpiskais čempions Bens Mērs sasniedzis labāko rezultātu līdz šim (81,34 sekundes). Labāko desmitniekā iekļuvis arī brazīlietis Jurijs Mansurs un šveicietis Martins Fukss, kurš par 0,10 sekundēm apsteidza Neretnieku.Neretnieks pēc 37 sportistu starta ieņem 11. vietu. Atgādinām, ka finālam kvalificējas labākie 30 jātnieki.

Jāšanas sportsNeretnieku apsteidzis brits Harijs Čārlzs, bet zviedrs Henriks fon Elermans kļuvis par 12. sportistu, kurš distanci pabeidzis bez soda punktiem. Kopā startējuši 33 no 73 sportistiem. Neretniekam šobrīd ir astotais labākais laiks.

Jāšanas sportsIzcils starts Kristapam Neretniekam! Latvijas jātnieks maršrutu veic bez kļūdām, kļūstot par desmito sportistu, kas to paveicis. LTV ekspertu vērtējumā Neretnieks ar ļoti spēcīgo "Valour" izņēma īsākus līkumus, lai zirgs neveiktu distanci pārlieku lielā ātrumā.Neretnieks distanci veica 87,66 sekundēs, kas viņam dod septīto ātrāko laiku. Tagad startē 30. no 73 sportistiem. Pietiekami lielai daļai jātnieku jāveic distance bez soda punktiem, lai izstumtu Neretnieku no TOP 30.

Jāšanas sportsBonda izcili izpilda maršrutu, kā devītā izpildot trasi bez soda punktiem un uzrādot otro labāko laiku (82,84 sekundes).

Jāšanas sportsGeirs Guliksens izpelnās vienu soda punktu par pārtērēto laika normu (89 sekundes). Tagad startē izraēliete Ešlija Bonda, bet pēc viņas laukumā dosies Neretnieks un "Valour".

Vingrošana/Sievietes"Tas bija ļoti, ļoti grūti. Nekad nebiju sacensības skatījusies no tribīnēm, nebiju tam pieradusi. Tāpēc vēl viena iespēja sacensties nozīmēja man visu," pēc sacīkstēm sarunā ar organizatoru pārstāvjiem izteicās sportiste."Man noteikti ir svarīgi pievērst uzmanību psihiskās veselības tematam. Tā ir problēma daudziem cilvēkiem, kas savā ziņā tiek noklusēta. Uzskatu, ka mēs neesam tikai izklaide citiem. Mēs arī esam cilvēki, un mums ir jūtas," atzina Bailsa.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/bailsa-atgriezas-ar-smaidu-un-izcina-bronzas-medalu.d?id=53452445

Jāšanas sportsNeretnieks ar zirgu "Valour" startēs otrajā grupā, laukumā dodoties trešais pēc pauzes. Tas ir sava veida ieguvums, jo pārtraukuma laikā laukuma segums tiek uzkopts.

Jāšanas sportsPieminēsim, ka katrs nogāztais šķērslis nozīmēs četrus soda punktus. Šajā disciplīnā netiek nodalīti dzimumi. Gan sievietes, gan vīrieši startē vienā konkurencē.

Jāsanas sportsPēc 26. sportista starta tiek ieturēts mazs pārtraukums. Kopā šodien kvalifikācijas sacensībās piedalīsies 73 jātnieki.

Jāšanas sportsStartu veic jau 26. konkurīsts, kanādietis Marko Deslorē. Tātad vēl trīs sportisti līdz Kristapa Neretnieka debijai olimpiskajās spēlēs. Kvalifikācijas sacensības pārvarēs 30 labākie sportisti, kuriem jāveic šķēršļu pārvarēšanas trase pēc iespējas ātrāk, taču bez kļūdām, kuras sagādā soda punktus.

Futbols/VīriešiBrazīlijas futbola izlase pēc bezvārtu pamatlaika un pagarinājuma pēcspēles sitienu sērijā ar 4:1 uzvarēja Meksiku un iekļuva olimpisko spēļu finālā.

Cīņas par bronzas medaļu pusfinālā Grigojeva spēkosies ar rumānieti Kristu Tundi Inči. Viņa pirmajā kārtā ar 3:1 pārspēja ungārieti Mariannu Sastinu, bet otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā zaudēja Tinibekova. Šī dueļa uzvarētāja spēkosies ar Irinu Koļadenko, kurā pusfinālā zaudēja Kirgizstānas cīkstonei.Grigorjeva cīņu par bronzas medaļām sāks trešdien, 4. augustā, pulksten 5.00 pēc Latvijas laika.

Brīvā cīņa/SievietesTinibekova turpināja ļoti pārliecinoši, un otrajā periodā viņa vēl trīs reizes guva pa diviem punktiem. Viņa ar rezultātu 10:0 sagrāva Koļadenko un iekļuva finālā. Viņa kļūst arī par pirmo sportisti no Kirgizstānas, kura izcīnīs olimpisko medaļu.Līdz ar to Anastasija Grigorjeva cīnīsies par bronzas medaļu gandarījuma turnīrā!

Brīvā cīņa/SievietesTinibekova pirmajā periodā divreiz guva pa diviem punktiem un diezgan pārliecinoši kontrolēja cīņas gaitu.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 75:84. Spēle beigusiesGobērs uzvaru nosvin ar savam augumam atbilstošu "slam dunk", apgriežoties ap savu asi. Tādējādi pusfinālā sagaidāms varens duelis starp Francijas un Slovēnijas izlasēm.Uzvarētāju labā 22 punktu Gobēram, bet 21 punkts Furnjē kontā. Itāļu labā 23 punktus sakrāja Fontekio, ar 21 punktu atzīmējās Galināri.

Brīvā cīņa/Sievietes! Pievēršamies pusfināla cīņai svara kategorijā līdz 62 kilogramiem. Aisula Tinibekova un Irina Koļadenko dodas uz paklāja.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 75:80Ertels meistarīgi izkārto divus punktus Gobēram. Itālijas izlasei pēc apjukuma aizsardzībā atlikušas 37 sekundes, lai atgūtos. Fontekio nerealizē tālmetienu pēc izcilas Galināri piespēles. Luvavu-Kabaro ar diviem soda metieniem var noslēgt intrigu.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 75:78Gobērs atbildīgā brīdī trāpa divus soda metienus. Viņu otrā laukuma pusē izaicina Galināri, kurš iedriblē nepatikšanās, bet savā gaumē "izmoka" divus soda metienus. Itālijas izlases līderis nekļūdās. Atlikusi 51 sekunde!

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 73:76Ar precīziem metieniem viens pēc otra izceļas Batums, Galināri un Ertels.

Futbols/VīriešiPamatlaiks starp Meksiku un Brazīliju tā arī noslēdzās neizšķirti 0:0. Cīņa turpinās pagarinājumā!

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 70:71Vairākas veiksmīgas darbības aizsardzībā abās laukuma pusēs apturējušas rezultāta attīstību. Fontekio, izcīnot atlēkušo bumbu, izprovocēja noteikumu pārkāpumu pret Gobēru. "Snaiperis" gūst vēl divus punktus no soda metienu līnijas.

Anastasija Grigorjeva pēc zaudējuma pirmajā kārtā: "Šeit var notikt pārsteigumi, taču ar visu sirdi ceru, ka viņai (Aisulai Tinibekovai) izdosies sasniegt finālu." https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/grigorjeva-prieciga-un-laimiga-varetu-but-tikai-tad-ja-uzvaretu.d?id=53450653

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 66:66Itāļi izprovocē pāris kļūdas, bet vēl divus metienus palēcienā realizē Fontekio. Pamatlaikā vēl sešas minūtes. Pret viņu tiek pārkāpti noteikumi tālmetiena laikā! Rezultāts jau tiek izlīdzināts. Simones Fontekio kontā 21 punkts.

Grieķu-romiešu cīņa/VīriešiDivas pusfināla cīņas uz paklāja aizvadītas svara kategorijā līdz 67 kilogramiem, finālu sasniedzot Mahammadrezam Geraei no Irānas un ukrainim Parvizam Nasibovam. Vēl divas cīņas svara kategorijā līdz 87 kilogramiem, un cīņu aizvadīs Aisula Tinibekova un Irina Koļadenko. Pēc tās tad zināsim, vai Anastasija Grigorjeva šodien vēl cīnīsies par bronzu.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 58:64Galināri aizlaužas līdz diviem soda metieniem, Fontekio realizē sarežģītu pustālo pēc dribla, un deficīts vairs ir tikai seši punkti.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 54:64. Noslēgusies trešā ceturtdaļaLai gan pārsvars nebūt nav tik liels, Francijas izlase noslēdz ļoti labu ceturtdaļu, kuras laikā viņu aizsardzība radīja milzu problēmas itāļiem.

Vingrošana/SievietesČeņceņa Guaņa izpildīja pagaidām sarežģītāko vingrojumu. Jautājums, kā to vērtēs tiesneši... Tiesneši viņai piešķir 8,033 punktus par izpildījumu! 16 gadus vecā sportiste no sākuma šķiet nespēj noticēt, ka kļuvusi par olimpisko čempioni.Bailsa atkārto Rio spēlēs sasniegto trešo pozīciju! Šoreiz gan, iespējams, svarīgāk bija atgūt pārliecību, kā arī palīdzēt visai pasaulei izprast, cik lielam stresam var tikt pakļauti sportisti, kuri saskaras ar milzu kritiku un negācijām ik dienu.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 48:62Batumam bloķēts metiens un trīspunktnieks! Uzbrucējs sakrājis 13 punktus, 11 bumbas zem groziem, trīs pārtvertas bumbas un divus bloķētus metienus. Francija lēnām sāk atrauties...

Vingrošana/SievietesBrazīlijas vingrotāja Flavia Saraiva ļoti ātri bija spiesta atbalstīties ar abām rokām pret baļķi, lai nenokristu. Jau skaidrs, ka Bailsa tikusi pie medaļas. Sudrabu vēl var atņemt ķīniete Guaņa. Saraivai rezultāts 13,133. Viņa apsteidz vien Urazovu.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 48:59Batums itāļu ātro uzbrukumu pārvērš Furnjē tālmetienā. Tūlīt pat uzbrucējs arī izprovocē centra autu, atbruņojot Fontekio. Pieredzējušais francūzis aizvadījis izcilu spēli aizsardzībā!

Futbols/VīriešiMeksikas un Brazīlijas valstsvienības joprojām pusfināla mačā vārtus nav guvušas. Abas vienības vairākkārt apdraudējušas vārtus, bet pagaidām sitieni nav bijuši precīzi.

Vingrošana/SievietesKOK sportiste Vladislava Urazova izcili izpildīja griezienus uz vienas kājas, bet pieļāva kļūdiņas vairākos lēcienos. Tiesnešu vērtējumā tās bijušas smagas. Zelta medaļniece komandu sacensībās tiek vien pie 12,733 punktiem. Vingrojums atzīts par ne pārāk sarežģītu. Tanai jau garantēta medaļa. Bailsa būs vismaz ceturtajā vietā.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 46:54Francūži divos ātrajos uzbrukumos pēc kārtas izceļas ar bumbas triecieniem grozā. Vispirms "gaisiņu" izpildīja Gobērs, bet uzbrukumu vēlāk Batums pielabo neprecīzu de Kolo metienu. Šādus vieglos punktus itāļi nevar pieļaut. Viens ir zaudēt augumā pozicionālā spēlē. Taču, ja Francijas izlase izcelsies arī ātrajos uzbrukumos, Itālijas valstsvienības pieeja piedzīvos sakāvi.

Vingrošana/SievietesSunisai Lī labu rezultātu neļāva sasniegt kļūda, kuru amerikāniete gan spēja izlabot. Viņai rezultāts 13,866, bet Japānas sportiste Urara Ašikava tiek pie 13,733 punktiem, ieņemot piekto vietu, pozīciju tieši aiz Lī.

Vingrošana/SievietesVingrošanas eksperti tiek mazliet pārsteigti, Bailsai saņemot 14,000 punktus. Tātad sportiste neizcīnīs zeltu. Taču galvenokārt prieks, ka izcilā vingrotāja pārvarējusi psiholoģiskās problēmas un ar smaidu noslēdza vingrojumu.

Brīvā cīņa/SievietesPulksten 12.15 atsāksies brīvās cīņas sacensības, un piektajā duelī uz paklāja dosies Kirgizstānas sportiste Aisula Tinibekova, kura pusfinālā tiksies ar Irinu Koļadenko no Ukrainas. Ja Tinibekova izcīnīs uzvaru un iekļūst finālā, tad Anastasija Grigorjeva varēs cīnīties par bronzu gandarījuma turnīrā.

Vingrošana/SievietesMilzu ovācijas Tokijā! Visi ar prieku sagaida Bailsas startu. Bailsa aplausu pavadīta aizvada teicamu vingrojumu, kas tiek noslēgts piezemējoties pēc diviem salto atmuguriski.

Vingrošana/SievietesKanādiete Elizabete Bleka sacensību ievadā aizvada pietiekami sarežģītu un sekmīgu vingrojumu uz baļķa. Ar rezultātu 13,866 gan medaļām diez vai pietiks. Arī kvalifikācijas sacensībās Bleka uzrādīja labāku rezultātu. Bailsa startēs trešā. Tana Sjidzjina tiek pie rezultāta 14,233. Tiesneši to atzina par vieglāku, bet krietni labāk izpildītu nekā Bleikai.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 42:43. Noslēdzies pirmais puslaiksGalināri un Polonaram pa desmit punktiem, bet Francijas labā 12 punkti Furnjē un desmit punkti Gobēram.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 40:39Neveiksmīgās ceturtdaļas izskaņā beidzot tālmetieni iekrīt Galināri un Polonaram. Itāļiem ir pietiekami daudz jaudas uzbrukumā, lai mačs būtu aizraujošs līdz tā beigām.

Vingrošana/SievietesSportistes iesoļo hallē.

Treka riteņbraukšana/VīriešiNīderlandes izlase komandu sprinta finālā ar jaunu olimpisko rekordu (41,369) izcīnīja zelta medaļas, pieveicot Lielbritāniju. Bronzas braucienā Francija pieveica Austrāliju.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 34:37Nikolā Batums! Fontekio jau bija šķietami aizskrējis pēc viegliem diviem punktiem, bet Francijas izlases uzbrucējs paspēj aizlidot līdz savam grozam, bloķējot pretinieku. Itālijas valstsvienībai iestrēdzis uzbrukums. Realizēti tikai trīs no 15 tālmetieniem. Šajā ceturtdaļā uzvar Francijas izlases klasiskais basketbols, nevis itāļu "mazie piecnieki". Batums atgriežas aizsardzībā, noslaucot Fontekio tālmetienu! Vēl viens izcils bloks.

Vingrošana/SievietesPagaidām vēl norisinās iepriekšējo medaļnieku apbalvošana. Pavisam drīz ilgi gaidītais Simonas Bailsas starts...

Futbols/VīriešiMeksikas un Brazīlijas spēlē pēc pirmā puslaika rezultāts ir neizšķirts 0:0. Abām komandām bija labas iespējas gūt vārtus, taču abi vārtsargi nospēlēja precīzi un glāba savas komandas.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 30:33Pāris metienus trāpa Ertels, kurš vēl nav kļūdījies no spēles, tālmetienu pievieno Batums, bet tad Ertels sekmīgi izkārto divus punktus un sodu Folam, pret kuru atkal bija palicis īsāks spēlētājs. Šoreiz tas bija aizsargs Alesandro Padžola.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 30:24Itāļi turpina spēlēt "mazo basketbolu", centra pozīciju ieņemot Galināri. Viņu zem groza "iespiež" Mustafa Fols, kurš bez problēmām gūst divus punktus. Taču arī Itālijas zvaigzne pierāda savas labi zināmās spējas izprovocēt sodus. Galināri izceļas ar 2+1 pret augumā mazāko Luvavu-Kabaro.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 25:20. Noslēgusies pirmā ceturtdaļaMikele Vitali realizē sarežģītu tālmetienu no stūra, atkal panākot itāļiem piecu punktu pārsvaru. Viņi par veiksmes trūkumu pirmajā ceturtdaļā nevar sūdzēties.

Treka riteņbraukšana/SievietesVācijas komanda vēlreiz labo pasaules rekordu (4:04.249), šoreiz turklāt nobrauc gandrīz par divām sekundēm ātrāk! Lielbritānijas izlase jau no pirmajiem apļiem atpalika ievērojami, un var samierināties ar sudraba medaļām.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 18:18Uzbrukuma basketbola baudītāji šajās olimpiskajās spēlēs nevar sūdzēties. Tomass Ertels izvirza vadībā Franciju, bet Melli atbild ar "slam dunk", apmānot Gobēru, kurš sagaidīja, ka pretinieks atkal pēc aizsega leks ārā uz tālmetienu.

Treka riteņbraukšana/SievietesASV izlase iedzīšanas sacensībās ar divu sekunžu pārsvaru pieveic Kanādas riteņbraucējas. Tūlīt kārta izcilam finālam starp Lielbritāniju un Vāciju!

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 12:10Gobēram gan nav pretinieku otrā laukuma pusē. Francūzis ar viegliem metieniem soda laukumā jau sakrājis astoņus punktus. Laukumā nāk Galināri.

Basketbols/VīriešiItālija – Francija 9:4Itāļi spēles ievadā veiksmīgi izmanto savus tālmetienu speciālistus. Gobēram aizsardzībā jāspēlē ārpus soda laukuma, lai ķerstītu Melli. Polonara ar tālmetienu ātrajā uzbrukumā panāk 9:4.

Basketbols/VīriešiPulksten 11.20 spēli uzsāks Francijas un Itālijas izlases. Lai gan francūži rādījuši izcilu sniegumu, pieveicot arī ASV valstsvienību, iespējams, tieši šis pāris varētu sagādāt ciešāko spēli. Uzvarētājs pie dāvanām gan netiks. Pusfinālā jau gaida Slovēnijas izlase ar Luku Dončiču priekšgalā.Itālijas līdzjutējiem jāuztraucas par Danilo Galināri veselību. Uzbrucējs pēdējā mačā laukumā vien bija astoņas minūtes, kuras nospēlēja, neskatoties uz sāpēm ceļgalā. Galināri pagaidām paliek uz rezervistu soliņa.

Četri izcili Lielbritānijas olimpieši, un visi dzimuši 23. martā. https://twitter.com/SamanthaQuek/status/1422468071474802718

Ūdenspolo/SievietesSpānijas ūdenspolo spēlētājas pievienojušās ASV olimpisko spēļu pusfinālā. Spānietes ar rezultātu 11:7 pārspēja Ķīnu, nodrošinot sev cīņu pa kādu no godalgām.

Klinšu kāpšana/Vīrieši"Aomi Urban" sporta parkā drīz tiks uzsāktas sacensības vēl vienā sporta veidā, kas debitē olimpiskajās spēlēs. Šī sacensību vieta jau uzņēma olimpiskās debitantes 3x3 basketbolu un skeitbordu, bet tūlīt kvalifikācijas kārtu aizsāks klinšu kāpēji.

Futbols/VīriešiPusfināla cīņu sākušas Meksikas un Brazīlijas valstsvienības.

Treka riteņbraukšana/VīriešiItālijas valstsvienības riteņbraucēji uzstāja jaunu pasaules rekordu komandu iedzīšanas sacensībās, 4000 metru distanci veicot 3:42,307 minūtes. Vidējais ātrums distancē itāļiem bija 64,775 km/h.

Mākslas vingrošana/SievietesAtgādinām, ka pulksten 11.50 tiks aizvadītas sacensības pēdējā individuālajā disciplīnā dāmām. Tajā sacentīsies ASV zvaigzne Simona Bailsa, kura psiholoģisku apsvērumu dēļ izlaidusi startu iepriekšējās četrās disciplīnās. "LA Times" žurnāliste Helēna Eliota ziņo, ka Bailsa iesildīšanās laikā izskatījusies gatava sacensībām.https://twitter.com/helenenothelen/status/1422449614330888196

Daiļlēkšana/VīriešiSacensībās no trīs metru tramplīna dubultuzvara Ķīnai. Siji Sje bija pārliecinoši labākais ar rezultātu 558,75 punkti, bet otrajā vietā ierindojās Dzunjuanš Vans (534,90). Bronzas godalgu ieguva brits Džeks Logers.

Vīrieši/BasketbolsEiropas basketbola izcilība Pau Gasols pēc spēles emocionāli atzinis, ka līdz ar šo maču viņš karjeru izlasē ir noslēdzis. Basketbolists vēl pieņems lēmumu, vai turpināt spēlēt klubu līmenī. Savukārt viņa brālis Marks Gasols apstiprināja, ka izpildīs uz vēl vienu sezonu esošās līgumsaistības ar Losandželosas "Lakers" komandu, bet uzskatot, ka pienācis laiks atvadīties no starptautiskiem basketbola turnīriem, ziņo medijs "Los Angeles Times".

Treka riteņbraukšana/VīriešiKomandu sprinta sacensībās Nīderlandes sportisti labo olimpisko rekordu, uzrādot rezultātu 42,134 sekundes. Pirms tam arī Austrālija laboja iepriekšējo olimpisko rekordu. Sacensību līmenis Tokijā ir fenomenāls!

Treka riteņbraukšana/SievietesTokijas velodromā lauzts vēl viens pasaules rekords! Lielbritānijas izlase pirmās kārtas sacensībās iedzīšanas disciplīnā finišēja pēc 4:06,748 minūtēm, par pussekundi laužot vakar uzstādīto Vācijas rezultātu. No pretiniecēm ASV izlases viņām izdevās aizmukt pēdējos 1000 metros. ASV izlase ar uzrādīto laiku gan nodrošināja vietu cīņā par trešo vietu. Vācija tūlīt pat atgūst rekordistu statusu! Pēdējā pirmās kārtas braucienā vācietes finišē pēc 4:06,166 minūtēm! Pulksten 11.26 gaidāms ļoti aizraujošs fināls, kurā Lielbritānija un Vācija jau tiksies viena pret otru!

Ūdenspolo/SievietesNeesam aizmirsuši par sieviešu ūdenspolo turnīru, un pirmajā ceturtdaļfināla duelī bija vērojams Ziemeļamerikas derbijs. ASV spēlētājas ar rezultātu 16:5 pārspēja Kanādu, gūstot principiālu uzvaru. Baseinā jau spēkojas Spānijas un Ķīnas valstsvienības.

Volejbols/VīriešiArī Brazīlijas volejbolisti iekļuvuši pusfinālā. Ceturtdaļfinālā brazīlieši ar rezultātu 3-0 (25:20, 25:22, 25:20) pārspēja sacensību mājiniekus japāņus, kļūstot par KOK komandas pretiniekiem cīņā par vietu finālā.

Burāšana/VīriešiPēc visiem braucieniem "49er" klasē Lielbritānijas burātājie Dilanam Flečeram un Stjuartam Bithelam bija vienāds rezultāts ar jaunzēlandiešiem Pīteru Bērlingu un Blēru Taku. Medaļu sacīkstēs uzvarēja briti, kuri diezgan negaidīti izcīnīja zelta godalgu.

Basketbols/Vīrieši Spānija – ASV 81:95 (21:19, 22:24, 20:26, 18:26). Spēle noslēgusies Kevins Durants ar vienkāršu "slam dunk" pieliek punktu kārtējai izcilajai olimpiskajai spēlei starp ASV un Spānijas izlasēm. Duranta kontā 29 punkti, bet neapturams bija Rikijs Rubio, kurš guva 38 punktus. Pasaules mēroga basketbola turnīros, visticamāk, pēdējo spēli aizvadījis Pau Gasols, kurš šodien laukumā bija vien sešas minūtes. Basketbolists gan vēl nav paziņojis par saviem nodomiem. Iespējams, Parīzes spēlēs vairs nepiedalīsies Marks Gasols, Rūdijs Fernandezs un Serhio Rodrigezs, kurš šodien lieti palīdzēja ar 16 punktiem.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 79:92Šķiet, ka Spānijas izlase zaudēs ar godu, bet bez iespējām kaut pasapņot par uzvaru pēdējā minūtē. Durants svarīgā brīdī izpilda vēl vienu papildu piespēli, izveidojot tālmetienu Drū Holidejam.

Handbols/VīriešiNoskaidrota otrā pusfināla dalībniece handbola turnīrā. Spānijas izlase smagā spēlē ar 34:33 pieveica Zviedrijas handbolistus.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 75:83Rikijs Rubio kļūst par citu cilvēku, uzvelkot Spānijas izlases formu. Divi fenomenāli caurgājieni, saspēles vadītājam jau 34 punkti, bet Spānija atpaliek tikai pa astoņiem punktiem. Palikušas četras minūtes.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 70:81Spāņi gluži vienkārši nepadodas. Teitams ar tālmetienu bija panācis jau +15, bet Rubio atbild ar kārtējo tālemtienu, savukārt Rodrigezs ātrajā uzbrukumā izprovocē nesportisko piezīmi, pēc tam gan trāpot tikai vienu soda metienu.

Basketbols/VīriešiPavisam maz šodien spēlējuši Gasolu brāļi. Pau bijis laukumā tikai sešas minūtes, bet Marks deviņas. Skariolo pārsvarā uzticējies Vilijam Ernangomezam, kurš guvis desmit punktus, bet trāpījis tikai četrus no 11 metieniem.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 66:77Pirmās ceturtās ceturtdaļas minūtes labāk padodas amerikāņiem. Trīspunktnieku trāpa Teitams, panākot +11.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 63:69. Noslēgusies trešā ceturtdaļaPēc ne pārāk pārliecinošas ceturtdaļas Spānijas izlase pietuvojusies līdz -6. ASV uzbrukums noslāpa pēc Duranta nomainīšanas, kamēr spāņiem vērtīgus punktus guva Rodrigezs.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 59:69Rubio (pēc vēl viena tālmetiena jau 27 punkti) tiek nomainīts 55 sekundes pirms ceturtdaļas beigām. Pēdējās deviņas minūtes var raksturot tā – ASV uzbrukumā dara, ko grib. Rubio dara, ko var, lai turētu līdzi.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 56:67ASV izlase ir "salauzusi" spēli, uz brīdi panākot +16. Rubio sakrājis jau 24 punktus. Vien trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām kāds cits spānis gūst punktus. Ernangomezs triec bumbu grozā, bet dara to pēc Rubio piespēles.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 49:58Spāņiem vairs nesanāk nekas situācijās, kurās viņi spēlē uz groza apakšu. Amerikāņi par to pretiniekus prasmīgi soda. Rikijs Rubio vienpersoniski notur Spānijas izlasi spēlē. Viņš vienīgais guvis punktus nepilnu piecu minūšu laikā.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 45:50Spāņi pasākuši neizmantot vērtīgas iespējas. Divreiz no groza apakšas pēc izcilām piespēlēm neiemet Klavers. Durantam vēl divi tālmetieni. Viņam jau 18 punkti.

Vieglatlētika/VīriešiŠķietami bez vārdiem par sasniegto pasaules rekordu bija palicis Karstens Varholms, kurš atzina, ka par šādu panākumu sapņojis jau ilgi, bet pēdējos metros jau pats pārsteidzis sevi ar sasniegto ātrumu."Sapņoju par to kā maniaks. Visu laiku pavadu, domājot par to, tāpēc pēdējās medaļas dabūšana manai kolekcijai šo visu noslēdz. Es nevaru pagulēt. Esmu par to domājis tūkstošiem stundu," atzina Varholms, kuram jau bija pasaules un Eiropas čempiontituli, kā arī pasaules rekords.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/varholms-tokijas-finala-ieverojami-labo-pasaules-rekordu-400-metru-barjersprinta.d?id=53450501

Volejbols/VīriešiKrievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komitejas izlase ceturtdaļfinālā ar rezultātu 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) pieveica Kanādu un kļuva par pirmo pusfinālisti.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 43:43. Noslēdzies pirmais puslaiksSpāņiem neizdodas puslaika izskaņa ne uzbrukumā, ne aizsardzībā. Komunikācijas kļūda ļauj Zakam Lavīnam puslaiku noslēgt ar bumbas triecienu grozā.Rubio pirmajā puslaikā 13 punkti (visi pirmajā ceturtdaļā), bet Durants sakrājis 12 punktus.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 43:41Pāris reizes pēc kārtas pie groza tiek atbruņots neveiklais Ernangomezs. Par sevi arī atgādina Kevins Durants, kurš spēlē atgriežas, gūstot piecus ātrus punktus.

Lauka hokejs/VīriešiBeļģijas lauka hokejisti kļuvuši par finālistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs. Pusfinālā beļģi ar rezultātu 5:2 pārspēja Indiju, uzvaru nodrošinot spēles trešajā periodā, kurā tā guva trīs vārtus. Beļģija tagad gaida otra pusfināla iznākumu starp Austrāliju un Vāciju.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 41:36Lilards izpilda akrobātisku divsoli, kuram ir liela pievienotā vērtība. Fernandezs tā laikā nopelna trešo piezīmi.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 39:29Izcili spēlē Spānijas izlases rezervisti! Ernangomezs un Klavers turpina sodīt pretiniekus zem groza, bet metienu pēc dribla realizē Rodrigezs, panākot jau +8 (tiesneši vēlāk konstatē, ka viņš uzkāpa uz līnijas). Jau 39:29! Ernangomezs paliek divcīņā pret Lilardu. Centrs ieņem pozīciju, saņem piespēli un viegli gūst divus punktus.Spāņi turklāt daudz riskē ar piespēlēm, pieļaujot jau septīto kļūdu. ASV izlasei tādas ir tikai divas. Parasti parūpēšanās par bumbu ir viens no pamatnoteikumiem, lai pat cerētu uz līdzīgu spēli.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 31:29Abām komandām pagaidām īsti nekrīt grozā tālmetieni (spāņiem 3/11, amerikāņiem 3/13). Divi Rodrigeza trīspunktnieki, kā arī divi Ernangomeza metieni no groza apakšas ļauj Spānijai saglabāt vadību. Centra pozīcijas basketbolists izmanto to, ka ASV trūkst spēki garajā galā.

Bokss/SievietesPusvieglā svara kategorijā par olimpiskās zelta medaļas ieguvēju kļuva Sena Irī no Ķīnas. Viņa finālā ar 5-0 pārspēja Filipīnu bokseri Nestiju Petesio, izcīnot pirmo zelta medaļu Japānai boksā. Pēc zaudējumiem pusfinālā bronzas medaļas ieguva Kerisa Artingstāla un Irma Testa no Itālijas.Vīriešu konkurencē pusviegla svara kategorijā Samuels Takji no Ganas pusfinālā zaudēja Djūkam Reganam no ASV. Taču Takji, neraugoties uz neveiksmi, Ganai sagādāja pirmo olimpisko medaļu kopš 1992. gada.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 21:19. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa Spānijas izlase vairākkārt nospēlē sekmīgi aizsardzībā, bet no rezervistu soliņa mačā iesaistās Serhio Ļuļs, kura četri punkti ļauj Spānijas izlasei izvirzīties vadībā.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 17:19Izcilu turnīru turpina aizvadīt Rikijs Rubio! Divi tālmetieni un viens divsolis triju uzbrukumu laikā palīdz Spānijai atgūties. Saspēles vadītājam jau ir 13 punkti. Jautājums gan, vai spāņiem pietiek jaudas uzbrukumā. Rubio spēlējis izcili visu turnīru, taču viņam jāuzņemas pārāk liela atbildības nasta.

Pludmales volejbols/SievietesEiprila Rosa un Eliksa Klinemane sasniegušas pusfinālu, pēc uzvaras ar 2-0 (21:19, 21:19) pār vācietēm Lauru Ludvigu un Margretu Kozuhu. Savukārt šveicietes Anuka Veržē-Deprē ar 2-1 (21:19, 18:21, 15:12) pārspēja brazīlietes Anu Patrisiju Silvu Ramosu un Rebeku Silvu. Šo abu pāru uzvarētājas tiksies savā starpā pusfinālā.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 10:17Spāņi sedz zonu, bet tās gados vecajiem basketbolistiem ir grūtības liegt amerikāņiem caurgājienus. Pēdējais no tiem tika pārvērsts trīs Kevina Duranta soda metienos.

Handbols/VīriešiFrancija pirmajā ceturtdaļfināla spēlē pierāda favorītu statusu, ar 42:28 pieveicot Bahreinas izlasi.

Uldis Strautmanis apkopojis Latvijas šķēpmetēju atziņas pēc kvalifikācijas sacensībām. Priecīga par sasniegto finālu nav Madara Palameika, asaras nācās valdīt Anetei Kociņai, kuru pēdējo mēnesi nomocījis savainojums, bet Līna Mūze pēc fiasko apsver mainīt ne tikai treneri, bet arī visu pieeju treniņiem.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/latvijas-skepmetejas-ar-grutibam-valda-emocijas-pec-olimpisko-spelu-kvalifikacijas.d?id=53450551

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 8:10Amerikāņi spēles ievadā tiek pie sev pateicīgiem metieniem, bet ar pāris skaistām piespēlēm izceļas spāņi. Klaveram nācies tikai ielikt bumbu grozā pēc Marka Gasola un Rikija Rubio piespēlēm.

Basketbols/VīriešiSpānijas izlasi šogad pārstāv katru no šiem mačiem pieredzējušie Pau Gasols (41 gads), Rūdijs Fernandezs (36 gadi) un Rikijs Rubio, bet divās no spēlēm piedalījās arī Marks Gasols (36 gadi), Serhio Rodrigezs (35 gadi), Viktors Klavers un Serhio Ļuļs.

Basketbols/VīriešiJau pulksten 7.40 gaidāma ļoti aizraujoša spēle starp Spānijas un ASV izlasēm. Var droši teikt, ka vismaz pāris Spānijas basketbola leģendām tā būs pēdējā tikšanās olimpiskajās spēlēs ar ASV izlasi, kuru tā pie sienas piespiedusi trīs iepriekšējās olimpiādēs, bet ne reizi tā arī nav spējusi uzvarēt. 2008. un 2012. gadā tas notika finālā, bet 2016. gadā pusfinālā.

Savukārt tagad mēs pievērsīsimies basketbolam. Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē pārliecinošu uzvaru jau guva Slovēnijas izlase, kuras rindās šoreiz rezultatīvākais bija teju perfektais Zorans Dragičs.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/slovenijas-basketbolisti-saber-groza-94-punktus-un-piesakas-olimpiskajam-medalam.d?id=53450379

Savas grupas favorītei piekāpās cīkstone Anastasija Grigorjeva. Kirgizstānas sportistes Aisulas Tinibekovas sekmes gan mudina cerēt, ka daugavpiliete varēs turpināt cīņu par bronzas medaļu. Svarīga būs Tinibekovas pusfināla cīņa, kas norisināsies ne ātrāk kā pulksten 12.15.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/grigorjeva-olimpisko-spelu-pirmaja-karta-zaude-favoritei.d?id=53450419

Vēsturiski notikumi norisinājās uz skrejceļa, kur norvēģis Karstens Varholms par 0,76 (!!!) sekundēm laboja pasaules rekordu 400 metru barjersprintā. Ar pēdējo lēcienu zelta medaļu tāllekšanā izrāva Vācijas sportiste Malaika Mihambo.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/varholms-tokijas-finala-ieverojami-labo-pasaules-rekordu-400-metru-barjersprinta.d?id=53450501

Agrie rīta putniņi, iespējams, jau ir pietiekami labi informēti, taču pastāstīsim, kas jau noticis no rīta. Latvijas šķēpmetējas aizvadīja neveiksmīgas sacensības, vien Madarai Palameikai kā 12. sportistei iekļūstot finālā.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/palameika-vieniga-no-latvietem-sasniedz-tokijas-olimpisko-spelu-skepmesanas-finalu.d?id=53450325

Labs rīts! Šodien mūs sagaida, iespējams, pagaidām aizraujošākā diena olimpiskajās spēlēs. Neskaitāmi latviešu starti, kā arī saistoši notikumi basketbolā, pludmales volejbolā, vieglatlētikā, mākslas vingrošanā un citos sporta veidos. Portāls "Delfi" tiem sekos līdzi šajā teksta tiešraidē.