Tokijas olimpiskās spēles: Neretnieks startē jāšanas sporta finālā. Teksta tiešraide

Olimpisko spēļu debitants Kristaps Neretnieks un zirgs "Valour" trešdien piedalās Tokijas olimpisko spēļu konkūra disciplīnas finālā jāšanas sportā.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Tokijas olimpiskās spēles: konkūra fināls jašanas sportā

Henriks fon Ekermans (Zviedrija) ar zirgu "King Edward" piesakās uz zeltu! 85,48 sekundēs paveikts maršruts, turklāt bez kļūdām! Tagad kārta Kristapam Neretniekam!

Japānas sportists Koki Saito ar "Chilensky" uzreiz ierindojas otrajā vietā ar pieciem soda punktiem. Nostartējuši septiņi jātnieki. Pēc trim konkurentiem laukumā dosies Neretnieks.

2012. gada bronzas medaļnieks Kians O'Konors distanci aizvada bez kļūdām, bet par 0,45 sekundēm ilgāk nekā atļauts. Tas viņam dod tikai vienu soda punktu, bet pagaidām izskatās, ka šis būs ļoti labs rezultāts. Īra sniegums arī pierāda, ka titulētie sportisti tomēr ir spējīgi sarežģīto trasi aizvadīt precīzi.

Mājinieks Eikenam Sato un zirgs "Saphyr Des Lacs" aizvada maršrutu 84,67 sekundēs, bet sapelna 16 soda punktus. Norvēģis Geirs Guliksens ar "Quatro" nogāž pa barjerai teju katrā šķērslī, un pēc 32 soda punktiem izstājas. No pieciem sportistiem divi nav pabeiguši distanci.

Mouda Zejada no Ēģiptes maršrutu ar "Galanthos SHK" aizvada ātri (86,63 sekundēs), bet ar astoņiem soda punktiem. Beats Mandli no Šveices ar "Dsarie" to vispār nepabeidz, jo bija jau sakrājis 12 soda punktus. Maršruts noteikti ir izveidots krietni sarežģītāks nekā vakar.

Sacensības sākušās ar Daniela Mīča startu. Jaunzēlandietis savāca 14 soda punktus, tostarp par neiekļaušanos laikā (88 sekundes). Viņš noteikti nefinišēs augstu.

Atgādināsim, ka jebkurš pilnībā nepārvarēts šķērslis dod soda punktus. Piemēram, vienas barjeras apgāšana ir četru punktu liels sods. Uzvaru var izcīnīt, finišējot visātrāk starp sportistiem, kuriem nav soda punktu. Sportisti tālāk tiek sarindoti pēc soda punktiem. Jātniekiem ar zirgu maršrutā jāsastopas ar 14 šķēršļiem, bet jāveic 18 lēcieni. Latvijas čempione Maira Leja vērtē šo trasi kā ļoti sarežģītu, jāšanas sporta pārstāve izsakās LTV ēterā. Leja otrdienas translācijā vērtēja, ka Neretnieka jaunais zirgs "Valour" ir ļoti spēcīgs. Sportists pārdomāti izpildījis pagriezienus, neļaujot zirgam pārāk ieskrieties. Tas daļēji kaitējis uzrādītajam laikam, bet ļāvis distanci veikt precīzi.

Sacensības sākas pulksten 13.00, bet Neretniekam piešķirts 11. starta numurs 30 jātnieku konkurencē. Jātnieki startē pretējā secībā, salīdzinot ar vakar uzrādītajiem rezultātiem. Proti, Neretnieks kvalifikācijā uzrādīja 20. labāko laiku.

To pašu paveica vēl 24 sportisti. Tā kā finālā bija vieta 30 jātniekiem, konkurence kvalifikācijā bija īpaši spraiga.

Neretnieks otrdien sagādāja ļoti patīkamu pārsteigumu, konkūra disciplīnā pārliecinoši kvalificējoties finālsacensībām. Latvijas sportists ar zirgu "Valour" šķēršļu pārvarēšanas distanci veica bez nevienas kļūdas, turklāt paveica to arī laikā (87,66 sekundēs), iekļaujoties 89 sekundēs. Šie abi fakti palīdzēja sportistam neizpelnīties nevienu soda punktu.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/neretnieks-pec-nekludigas-olimpiskas-debijas-ieklust-konkura-finala.d?id=53452989

Sveicināti visi Latvijas sporta līdzjutēji! Šodien mūs jau otro dienu pēc kārtas sagaida aizraujošas jāšanas sporta sacensības. Šāda frāze plašākai Latvijas publikai, visticamāk, sakāma pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē. Olimpiskais debitants Kristaps Neretnieks gan parūpējies par to, lai mēs vairāk pasekotu līdzi šim sporta veidam.