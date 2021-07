Tokijas olimpiskās spēles: piektā sacensību diena. Teksta tiešraides arhīvs

Tokijas olimpisko spēļu piektajā sacensību dienā turpinājās cīņas par godalgām, un startēja arī Latvijas sportisti.

Tokijas olimpiskās spēles: piektā diena

3x3 basketbols/VīriešiSerbi apskaujas, viens otram pasakās, bet skaidrs, ka diži nepriecājas. Uzvara ar 21:10 viņiem dod trešo vietu, taču Serbijas izlase Tokijā ieradās pēc kā vairāk. Tāds ir 3x3 basketbols... Astoņas uzvaras un viens zaudējums, kas piedzīvots nepareizajā brīdī.

3x3 basketbols/VīriešiSerbijas izlase tomēr ar laiku spēj izrādīt lielu pārākumu, uzspiežot savu spēli. Vairāki labi izspēlēti metieni no groza apakšas ļauj viņiem atrasties vadībā ar 17:10.

3x3 basketbols/VīriešiNiks Seliss ar tālmetienu atjauno vismaz kādas cerības Beļģijas izlasei. Serbi vadībā ar 11:8.

3x3 basketbols/VīriešiSaspringta bronzas spēle kungu konkurencē. Serbi pēc divarpus minūtēm vadībā ar 4:1. Tiesnešiem bieži jāiejaucas, abām komandām jau pa četrām piezīmēm.

3x3 basketbols/SievietesĶīnas sieviešu izlase kļūst par pirmo olimpisko medaļnieci 3x3 basketbola vēsturē! Francijas izlase tā arī netiek pie kārtīga pēdējā metiena, zaudējot ar 14:16.

3x3 basketbols/SievietesAbas valstsvienības skaisti apmainās ar tālmetieniem. Vadībā ar 16:14 ir Ķīna.

Futbols/VīriešiSākušās arī četras vakara spēles futbolā. Iespējams, saistošākais ir Spānijas un Argentīnas izlašu mačs, kurā pēc 45 minūtēm rezultāts ir neizšķirts 0:0.

3x3 basketbols/SievietesSākušās medaļu cīņas 3x3 basketbolā! Ķīna ir vadībā ar rezultātu 9:7 pret Franciju.

Džudo/VīriešiIzcilu gadu turpina 2021. gada Eiropas čempions Laša Bekauri, kurš 21 gada vecumā triumfē svara kategorijā līdz 90 kilogramiem. Gruzijas sportists finālā pieveica vācieti Eduardu Tripelu. Bronzas medaļas uzbekam Davlatam Bobonovam un ungāram Kristianam Totam.

Džudo/SievietesJapāna ar sesto zelta medaļu džudo izvirzās vadībā kopējā rangā (12 zelta medaļas)! Sievietēm svara kategorijā līdz 70 kilogramiem triumfē Arai Tidzuru, kura pieveica Austrijas sportisti Mihaelu Polleresu. Pie bronzas medaļām tika KOK pārstāve Madina Taimazova un Nīderlandes sportiste Sanne van Deika.

Paukošana/VīriešiReabilitēties par vakardienu izdodas Dienvidkorejas paukotājiem. Vīriešu komandu sacensībās ar zobenu korejieši finālā ar 45:26 pieveica Itālijas izlasi. Atgādinām, ka vakar dāmu finālā komandām ar špagu Igaunija pārsteidza Dienvidkoreju.Bronzas medaļas izcīnīja Ungārijas valstsvienība, kura pārspēja Vācijas paukotājus (45:40).

Teniss/VīriešiDivkārtējais olimpiskais čempions Endijs Marejs pārdzīvo izstāšanos no dubultspēļu turnīra. 34 gadus vecā sportista paziņojumā lasāmas arī pārdomas par to, ka Tokijas olimpiskās spēles varētu būt bijušas pēdējās viņa karjerā.""Pēc šodienas zaudējuma jūtos satriekts," raksta Marejs. "Sports mēdz būt brutāls. Liels paldies, Džo [Solsberij], par iespēju spēlēt kopā! Tu biji izcils! Vēlētos kaut būtu gājis mazliet labāk, bet s**i notiek. Ja šādi beidzas manas gaitas olimpiskajās spēlēs, vēlos teikt lielu paldies Lielbritānijas tenisa izlasei par visu, ko viņi gadu laikā darījuši."

Peldēšana/SievietesDĀR peldētāja Tatjana Šenmakere gandrīz labo pasaules rekordu, taču sasniedz jaunu olimpisko rekordu 200 metru distancē brasā. Viņa 190 metrus peldēja jauna pasaules rekorda tempā, taču finišu tomēr sasniedza 0,05 sekundes lēnāk. Taču rezultātus 2:19,16 ir jauns olimpiskais rekords.

Futbols/vīriešiD grupā Vācija un Kotdivuāra nospēlēja neizšķirti 1:1, bet Brazīlija otrajā puslaikā pieveica Saūda Arābiju ar 3:1. "Everton" futbolista Rišarlisona kontā "hat-trick", otros un trešos vārtus futbolistam gūstot 76. minūtē un kompensācijas laikā. Līdz ar to Brazīlija uzvarēja apakšgrupā, Kotdivuāra ieņēma otro vietu, bet Vācijai un Saūda Arābijai turnīrs noslēdzās. Savukārt B grupā Dienvidkoreja ar 6:0 sagrāva Hondurasu, bet Rumānija un Jaunzēlande vārtus tā arī neguva. Kopvērtējumā Dienvidkoreja ar sešiem punktiem uzvarēja grupā, Jaunzēlande un Rumānija izcīnīja pa četriem punktiem, rumāņi noslēdza turnīru sliktākas vārtu attiecības dēļ. Hondurasa ar trīs punktiem palika pēdējā

Basketbols/VīriešiAustrālijas izlase notur visu pēdējo ceturtdaļu saglabātu, bet gandrīz vai minimālu pārsvaru, ar 86:81 pieveicot Itālijas izlasi.

Peldēšana/SievietesPēdējā priekšpeldējumā 100 metros brīvajā stilā uzvarēja Kaila Sančesa, kuras rezultāts bija 53,12 sekundes. Uz starta neizgāja itāliete Federika Pelegrini, kas ļauj Maļukai pakāpties pozīciju uz augšu.

Peldēšana/SievietesSestajā peldējumā austrāliete Emma Makkeona sasniedz jaunu olimpisko rekordu – 52,13 sekundes!

Peldēšana/SievietesPiektajā priekšpeldējumā uzvarēja Sāra Šestrēma, kura sasniedza rezultātu 52,91 sekunde. 0,05 sekundes viņai piekāpās dāniete Pernille Blūma.

Ceturtajā peldējumā visas sportistes uzrādīja ievērojami labākus rezultātus nekā Maļuka. Šobrīd droši var apgalvot, ka Maļuka sacensības noslēgs 38. vietā.

Peldēšana/SievietesMaļuka šajās sacensībās pagaidām apsteigusi 14 peldētājas.

Peldēšana/SievietesIeva Maļuka distancē devās ar 0,66 sekunžu reakcijas laiku, kas bija otrais labākais šajā peldējumā. Viņa 50 metrus veica 26,77 sekundēs, ieņemot ceturto vietu, bet finišu viņa sasniedza 56,39 sekundēs, kas bija par 1,01 sekundi lēnāk nekā uzvarētājai Kaliai Antoniu. Tas dod sesto vietu šajā peldējumā.

Ieva Maļuka uz starta!

Peldēšana/SievietesOtrajā peldējumā ātrākā bija 15 gadus vecā maķedoniete Mia Blaževska Eminova, kuras rezultāts bija 57,19 sekundes.

Peldēšana/SievietesPirmajā peldējumā uzvarēja Nigērijas sportiste Abiola Ogunbanvo, kuras rezultāts nebija pārāk konkurētspējīgs – 59,74 sekundes.

Peldēšana/SievietesSākas priekšsacīkstes 100 metros brīvajā stilā.

Regbijs-7/Vīrieši.Fidži izcīna otro olimpisko čempionu titulu pēc kārtas, finālā ar rezultātu 27:12 pārspējot Jaunzēlandi.

Peldēšana/SievietesSacensības 100 metru brīvajā distancē sāksies pulksten 13.00, bet Maļukas peldējums sāksies pulksten 13.07.

Peldēšana/SievietesIeva Maļuka jau gatavojas 100 metru sacensībām brīvā stila distancē. Viņa startēs trešajā peldējumā kopā ar Rumānieti Bjanku Andrea Kosteu, Mirjamu Šēhanu no Puertoriko, Aniku Delgado, islandieti Solu Jorunartiru un alžīrieti Amelu Melihu

Medaļu garšahttps://twitter.com/Tokyo2020/status/1420313480033226754

3x3 basketbols/SievietesOlga Frolkina pēc izcilas māņkustības realizē tālmetienu, nodrošinot uzvaru ar 21:13.

3x3 basketbols/SievietesSaspringtu pusfināla cīņu aizvada KOK un Ķīnas vienības. Iniciatīva nonākusi Ķīnas izlases pusē, kura atspēlējusies un panākusi 7:7.

Regbijs-7/VīriešiBronzas medaļu iegūšanu svin Argentīnas izlase! Par pumām dēvētā vienība ar 17:12 pārspēj Lielbritāniju, kura vadībā bija vien spēles ievadā.

Teniss/VīriešiPārsteigumi izpaliek. Džokovičs pārliecinoši izrēķinās ar Davidoviču Fokinu, uzvarot ar 6-3, 6-1. Viņu ceturtdaļfinālā gaida Nišikori. Ar šo maču šodien noslēgušās vīriešu vienspēles.https://twitter.com/Olympics/status/1420311652621291527

Basketbols/VīriešiĻoti baudāmā pirmajā puslaikā ar 45:44 uzvarēja Itālijas izlase, kuras labā 12 punktus guvis Simone Fontekio. Austrālijas izlase izcēlusies ar sabalansētu punktu sadalījumu. Pa astoņiem punktiem ir garā gala spēlētājiem Āronam Beinsam, Džokam Landeilam un Nikam Kejam.

Handbols/ vīrieši.Japāna ar rezultātu 29:33 B grupas spēlē piekāpās Ēģiptei, savukārt A grupā Norvēģija ar 27:23 pārspēja Argentīnu.

Futbols, vīrieši.B grupas paralēlajās spēlēs Dienvidkoreja izvirzījusies vadībā ar 2:0 pār Hondurasu, bet Rumānija un Jaunzēlande cīnās neizšķirti. D grupā nekas nav mainījies. Saūda Arābija un Brazīlija cīnās neizšķirti 1:1, bet Vācija un Kotdivuāra vārtus vēl nav guvušas.

Basketbols/vīrieši. Itālijas un Austrālijas spēlē turpina ritēt punkts punktā. Metjū Delavedova ar soda metieniem atkal izlīdzina rezultātu, panākot 42:42.

3x3 Basketbols, VīriešiLīksmo krievi, neizpratnē serbi! KOK vienība ar 21:10 pusfinālā sagrauj līdz šim nepieveikto Serbijas izlasi.

3x3 Basketbols, VīriešiZujevs ar tālmetienu panāk jau 16:7! Mazāk nekā trīs minūtes palikušas. Serbiem ne tikai smeļas ūdens mutē, bet viņi jau gandrīz ir noslīkuši.

3x3 Basketbols, VīriešiKOK komanda panākusi 14:6. Beidzot kādu punktu gūst serbi, bet Karpenkovs ar fizisku spēku "iespiež" pretinieku zem groza, tad arī gūst punktu. Serbiem grūti pretoties, jo viņi sakrājuši septiņas piezīmes.

3x3 basketbols/VīriešuMajstorovičam nav iekritis neviens no pieciem tālmetieniem. Serbiem jau sešas piezīmes. Viss norisinās par labu KOK vienībai.

3x3 Basketbols, VīriešiKOK komandai vadība 11:5! Staņislavs Šarovs atbrīvojas no pretspēlētāja un trāpa tālmetienu. Zujevs pēc caurgājiena panāk jau sešu punktu pārsvaru.

3x3 Basketbols, VīriešiKOK komanda jau vadībā ar 8:4! Sarežģīts tālmetiens iekrīt Zujevam, bet Karpenkovs "iemoca" 1+1.

3x3 basketbols/VīriešiKOK komanda šoreiz ir krietni vairāk sagatavojusies iesaistīties fiziskā cīņā ar serbiem. Viņiem to pilnībā noteikti arī atļauj fiziskie parametri. Rezultāts 4:4. Pagājušas trīs minūtes, serbiem jau četras piezīmes.

Vai Vācijas cīkstone Martina Trajdosa pēc šī jutās možāka? Grūti teikt, bet uzvaru pirmajā kārtā viņa neizcīnīja. https://twitter.com/chris_hawkins/status/1420218593535479812

3x3 basketbols/VīriešiSerbiem spēle neiet tik viegli kā apakšgrupas noslēdzošajā mačā. Spēles ievadā nepārliecinoša vadība 3:2 pret KOK vienību.

Teniss/VīriešiCeturtdaļfinālā tiksies Aleksandrs Zverevs (Vācija) un Žeremijs Šardi (Francija). Zverevs ar 6-4, 7-6 (7:5) pieveica gruzīnu Nikolozu Basilašvili, bet Šardi apturēja negaidīti tālu tikušo britu Liamu Broudiju, uzvarot ar 7-6 (7:3), 4-6, 6-1.

Futbols/VīriešiFutbola turnīra D grupā Brazīlijas izlases spēlētājs Kunja jau 14. minūtē izvirzīja vadībā savu komandu pret Saūda Arābiju, bet 13. minūtes vēlāk Alamri rezultātu izlīdzināja. Citā mačā Vācija pagaidām cīnās bezvārtu neizšķirti ar Kotdivuāru.

Basketbols/VīriešiSākusies otrā spēļu kārta B apakšgrupā. Laukumā tiekas Austrālijas un Itālijas valstsvienības, kuras šodien var izcīnīt otro panākumu un spert platu soli pretim vietai ceturtdaļfinālā.

3x3 basketbols/SievietesASV basketbolistes veiksmīgi izprovocē noteikumu pārkāpumu, tiekot pie diviem soda metieniem, taču realizē tikai vienu. Tas pats notiek, kad Francijai jau apzināti jāpārkāpj noteikumi. Taču francūzietēm nav pa spēkam realizēt tālmetienu. ASV ar uzvaru 18:16 iekļūst finālā. Nākamās spēlēs Serbijas un KOK vīriešu vienības. Protams, ka pasekosim šai spēlei līdzi.

3x3 basketbols/SievietesSākušās medaļu cīņas 3x3 basketbolā. Pirmajā pusfinālā tiekas ASV un Francijas sieviešu izlases. Atlikusi mazāk nekā minūte, un rezultāts ir 16:16. Vai patiešām Francija sagādās sensāciju!?

Toms Skujiņš šajā sacensībās ierindojās 30. pozīcijā, sacensību uzvarētājam piekāpjoties septiņas minūtes.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Par Tokijas olimpisko spēļu čempionu individuālajā braucienā trešdien kļuva slovēnis Primožs Rogličs. Viņš aiz sevis atstāja Tomu Dubulēnu, bet trešo vietu izcīnīja Roans Deniss. Ganna finišēja piektajā vietā, zaudējot cīņā par medaļām.

Šveicietis Stefans Kungs finišā iebrauca ceturtajā vietā. Viņam līdz bronzas medaļai viņam pietrūka 0,4 sekundes.

Riteņbraukšana/VīriešiRoans Deniss tikai divas sekundes piekāpās Dumulēnam, bet vēl viņš saglabā cerības uz bronzas medaļu. Par medaļām pēdējos kilometros vēl cīnās arī Ganna un šveicietis Kungs.

Riteņbraukšana/VīriešiPrimožs Rogličs vēl vairāk uzlabo šo sacensību rezultātu un piesakās uz zelta medaļu. Viņš par vienu minūti un 1,39 sekundēm apsteidz Dumolēnu - 55:04,19. Savukārt dānis Kaspers Agrēns ierindojas trešajā vietā, apsteidzot Uranu (+1:48,02).

Riteņbraukšana/Vīrieši.Toms Dumulēns sasniedz finišu pārliecinošā līderpozīcijā. 44,2 kilometrus viņš nobrauca 56:06 minūtēs, kas ir par 1:13 minūtēm ātrāk nekā Uranam, kurš bija līderis pēc divām grupām.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Finišu sāk sasniegt trešās grupas sportisti. Drīz kļūs zināma Toma Skujiņa vieta šajās sacensībās.

Riteņbraukšana/VīriešiCīņā par medaļām iesaistās arī itālietis Filipo Ganna, kurš brauc līdzīgā tempā, kā Rogličs, Dumulēns un Deniss. Finišējušajiem Uranam un Evenpūlam gaidīšana noteikti ir ļoti nervoza.

Riteņbraukšana/VīriešiSlovēnis Primožs Rogličs pirmo apli veicis vēl ātrāk nekā Dumulēns, uzrādot par deviņām sekundēm ātrāku rezultātu. Roans Deniss pēc pirmā apļa ierindojas trešajā vietā, zaudējot nedaudz vairāk par deviņām sekundēm. Cīņa par medaļām solās būs ļoti sīva.

Riteņbraukšana/VīriešiNīderlandes sportists Toms Dumulēns veicis pirmo apli, un viņš ieņem līderpozīciju ar laiku 27:38,32 minūtes.

Teniss/VīriešiLīdz ar Džokoviča un Davidoviča Fokinas došanos laukumā uzsāktas arī visas atlikušās vienspēles tenisā! Tenisa pasaulē ir un būs liela interese par katru nākamo Serbijas zvaigznes spēli, Džokovičam tiecoties pēc "Golden Slam".

Daiļlēkšana/VīriešiPēc ķīniešu neveiksmes sinhronajā daillēkšanā no desmit metru tramplīna Vans Dzunjuaņs/Sje Šiji izcīna zeltas medaļas no trīs metru tramplīna. Otrā vieta Endrjū Kapobianko/Maiklam Hiksonam no ASV, bet bronzas medaļas vāciešiem Patrikam Hausdingam/Larsam Rīdigeram.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Finišu sasnieguši visi otrās grupas braucēji. Skujiņš ierindojas 17. vietā no 25 finišējušajiem sportistiem. Trešajā grupā startē 13 riteņbraucēji, bet spānis Jons Izagire Insausti finišu nesasniedza.

Teniss/SievietesTas gan nenozīmē, ka Benčičai viegli gāja karstumā.https://twitter.com/Tennis_Majors/status/1420260888536305666

Riteņbraukšana/Vīrieši.Toms Skujiņš sasniedz finišu stundā divās minūtēs un 4,93 sekundēs (1:02:04.93). Pagaidām viņš ir 14. vietā. No otrās grupas, visticamāk, viņu apsteigs vēl trīs riteņbraucēji.

Teniss/SievietesOlimpisko spēļu debitante Belinda Benčiča sasniedz pusfinālu! Šveices tenisiste uzvarēja ārkārtīgi ilgo pirmo geimu trešajā setā, viena serves geima pārsvaru noturot līdz galam, kad viņa atkal lauza KOK tenisistes Anastasijas Pavļučenkovas servi. Rezultāts 6-0, 3-6, 6-3. Benčiča pretinieci sagaidīs duelī starp Mugurusu un Ribakinu.

Riteņbraukšana/VīriešiRigoberto Urans no Kolumbijas pārņem līderpozīciju, par 2,58 sekundēm apsteidzot Remko Evenpūlu.

Toms Skujiņš pēc 37,1 km ierindojas 17. vietā, šo distanci veicot 51:29,01 minūtēs. Tas ir ir par 3,42 minūtēm lēnāk nekā līderim.

Teniss/VīriešuIzcilu iespēju garām nepalaiž Igo Umbērs! 23 gadus vecais Francijas tenisists pieveic Stefanosu Cicipasu, sasniedzot ceturtdaļfinālu. Umbērs uzvarēja ar 2-6, 7-6 (7:4), 6-2. Lielu lomu spēlēja otrā seta izskaņā gūtais Cicipisa potītes savainojums. Nākamajā kārtā Umbērs tiksies ar Hačanovu.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Remko Evenpūls no Beļģijas kļūst par sacensību līderi. Viņš teicami veica sacensību otro apli un 44,2 km garo distanci veica 57:21,27 minūtēs, bet itālietis Alberto Betiols finišēja 17 sekundes lēnāk. Līdzšinējais līderis Igo Ūlē nobīdīts uz trešo vietu.

Beisbols/VīriešiDominikāna uz brīdi devītajā inningā pat izvirzījās vadībā ar 3-1, tomēr mājinieki izglābās, Japānai svinot uzvaru ar 4-3.

Riteņbraukšana/VīriešiPēc 31,8 kilometriem Toms Skujiņš summā ierindojas 14. vietā. Viņa rezultāts 45:37,91 minūtes, kas ir vairāk nekā trīs minūtes lēnāk nekā līderim Remko Evenpūlam.

Riteņbraukšana/Vīrieši. Toms Skujiņš veicis pirmo individuālā brauciena apli, 22,1 km veicot 30:10,72 minūtēs. Viņš šobrīd summā ierindojas 13. vietā, līderim zaudējot 1:45,17 minūtes.

Riteņbraukšana/VīriešiSpānijas sportistam Jonam Izagirem Insausti krampji pamatīgi patraucēja, un izskatās, ka viņš līdz finišam individuālajā braucienā tomēr netiks.

Riteņbraukšana/VīriešiToms Skujiņš trasē apdzina slovāku Lukasu Kubisu un 15 kilometru kontrolpunktu sasniedza 19:51,19 minūtēs. Viņš minūti un 10,34 sekundes zaudē līderim no otrās grupas Remko Evenpūlam.

Teniss/VīriešiJapānas tenisists Kei Nišikori piesakās spēlei ar Novaku Džokoviču! Iļja Ivaška izniekoja divus serves geimus, ar kuriem varēja uzvarēt pirmo setu, kā arī izlaida no rokām 6:4 vadību "taibreikā". Otrajā setā baltkrievs saplīsa, Nišikori uzvarot ar 7-6 (9:7), 6-0. Ivaška neslēpa dusmas pēc spēles, niknumā aizsviežot arī savus apavus.Džokovičs šodien spēlēs pēdējais, tiekoties ar Davidoviču Fokinu.

Vingrošana/SievietesSimona Bailsa atsaukusi dalību no daudzcīņas sacensībām sievietēm. Lai arī vakar ASV vingrošanas federācija ziņoja, ka viņa medicīnisku iemeslu dēļ nepabeidza komandu sacensības, patiesais iemesls esot sportistes psiholoģiskais stāvoklis. Pirms olimpiskajām spēlēm sportiste vēstīja, ka izjūt milzīgu spiedienu.https://twitter.com/USAGym/status/1420266286441922562

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 120:66. Spēle noslēgusies. ASV uz brīdi pretendēja uz divreiz vairāk punktiem nekā pretiniekam (114:57), bet tik milzīga sagrāve viņiem nepadodas. Skaidrs gan, ka Irānas izlase nav objektīva mēraukla. Šodien A apakšgrupā vēl jāspēlē Čehijai un Francijai, kura var pirms mača ar Irānu pieteikties uz pirmo vietu grupā.

Riteņbraukšana/VīriešiToms Skujiņš sasniedzis trases pirmo kontrolpunktu, un viņš 9,7 kilometrus sasniedzis 14:11,80 minūtēs, kas pagaidām otrajā grupā ir trešais labākais rezultāts, 56,56 sekundes piekāpjoties Alberto Betiolam.

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 102:57. Zaks Lavīns ar soda metienu sagādā ASV vienībai 100. punktu. Tūlīt viņam ar diviem brīvmetieniem pievienojas Džeisons Teitams.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Pirmās grupas braucēji sasniedz finišu. Igo Ulē savu tempu nenoturēja, taču viņš pagaidām ir līderpozīcijā ar rezultātu 57:56,46 minūtes, kas ir tikai par 0,64 sekundēm ātrāk nekā DĀR sportistam Stefanam de Bodam. Šie noteikti nebūs rezultāti, ar kuriem var cīnīties par medaļām.

Teniss/VīriešiNo Tokijas atvadās Londonas un Rio vienspēļu čempions Andijs Marejs. Brits pēdējā brīdī atteicās no dalības vienspēlēs, lai koncentrētos uz dubultspēlēm. Tomēr ceturtdaļfināla duelī Marejs/Solsberijs ar 6-4, 6-7 (2:7), 7:10 zaudē Marinam Čiličam/Ivan Dodigam no Horvātijas.

Ūdenspolo/SievietesUngārija beigās izrauj uzvaru ar 10:9 pār ASV. Tā viņām bija ļoti svarīga pēc neizšķirta (10:10) spēlē ar KOK komandu. ASV jau bija paguvusi pieveikt pastarītes Japānu un Ķīnu. Skaidrs, ka visas trīs spēcīgākas komandas izkļūs no grupas (ārā tiek četras vienības), bet vienlaikus notiek cīņa par parocīgāku pretinieku.

Riteņbraukšana/VīriešiAiziet! 30 gadus vecais Tomas Skujiņš dodas distancē. Viņš lūkos sagādāt nelielu pārsteigumu un pacīnīties par vietu TOP 20!

Olimpiskajās spēlēs darbojas arī sporta amatpersonas no Latvijas.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/latviete-tokija-pasniedz-olimpiskas-zelta-medalas-igaunijas-paukotajam.d?id=53430571

Riteņbraukšana/VīriešiTrasē sāk doties otrās grupas braucēji, kurā startē arī Toms Skujiņš.

Ūdenspolo/SievietesASV divas minūtes pirms pamatlaika beigām panāk 9:8. Ungārijai jāatspēlējas! Tas notiek jau nākamajā uzbrukumā, 9:9!

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 77:36. Pāris skaistas epizodes padodas arī Irānas izlasei, kura ir jau zaudētājos ar vairāk nekā -40. NBA draftētais Arsalans Kazemi atbruņo Drū Holideju, bet tad ātrajā uzbrukumā noslēdz metienu atmuguriski, no otras groza puses.

Teniss/VīriešiKrievijas tenisists Karens Hačanovs pievienojas ceturtdaļfinālā esošo tenisistu pulciņam. Hačanovs viļņainā spēlē ar 6-1, 2-6, 6-1 pārspēja argentīnieti Djego Švarcmanu.

Riteņbraukšana/VīriešiPēc pirmās distances puses Igo Ulē saglabājis savu līderpozīciju. Šis temps ir diezgan labs, bet šajā gadījumā aktuāls jautājums ir – vai viņš nav atdevis pārāk daudz spēkus distances pirmajā pusē?

Beisbols/VīriešiBeisbola atgriešanās olimpiskajās spēlēs varētu sākties ar pārsteigumu. Dominikānas izlase astotajā inningā ir vadībā ar 2-1 pret favorītiem un pasaules ranga līderi Japānas izlasi.

Lauka hokejs/sievietes.A grupas spēlēs fiksētas divas pārliecinošas uzvaras – Nīderlande ar 5:0 pieveica DĀR, bet Lielbritānija ar 4:1 pārspēja Indiju. Vēl Vācija ar 4:2 pārspēja Īriju. Savukārt B grupā Spānija ar 2:1 pieveica Jaunzēlandi.

Ūdenspolo/SievietesIntriģējošu apakšgrupas spēli aizvada Ungārijas un ASV sieviešu izlases, kuras abas ir starp turnīra favorītēm. Trešajā ceturtdaļā vadībā ar 6:5 ir amerikānietes.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Igo Ulē no Kanādas pēc 15 km ir līderis ar laiku 18 minūtes un 40,85 sekundes. Igaunis Kangerts distanci sācis piesardzīgām, būdams 43,72 sekundes lēnāks.

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 60:30. Noslēdzies pirmais puslaiks. ASV pirmajā puslaikā trāpīja 13 no 21 tālmetiena. Gandrīz pusi no tiem sarūpēja Deimiens Lilards (6/11). Lai kā spēlētu Irānas izlase, pret šādā līmenī metošu ASV komandu visiem ietu grūti.

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 51:23. ASV izlases pārsvars solās būt nepieklājīgi liels. Taču basketbola līdzjutējiem ir iespēja pavērot 36 gados veco Āzijas zvaigzni Hamedu Hadadi, kuram šīs varētu būt pēdējās olimpiskās spēles. Centrs nupat trāpīja Dirka Novicka cienīgu pustālo pāri Džaveila Makgī izslietajai rokai.

Riteņbraukšana/Vīrieši.Ar astoto starta numuru trasē devās igaunis Tanels Kangerts, kurš 2019. gada pasaules čempionātā šajā distancē ierindojās septītajā vietā.

Teniss/SievietesVēl viens Tokijas šausmīgā karstuma upuris... Paula Badosa (Spānija) nespēj turpināt spēli pret čehieti Mārketu Vondroušovu. Čehijas sportistei pietiek ar vienu setu (6-3), lai nodrošinātu pusfināla cīņu ar Svitoļinu. Savukārt Badosai šodien vēl paredzēta arī dubultspēle.

Teniss/VīriešiCeturtdaļfinālu sasnieguši Pablo Karenjo-Busta (Spānija) un Daniils Medvedevs (KOK), kuriem arī vajadzēs tikties savā starpā. Spānis ar 7-6 (9:7), 6-3 pieveica Dominiu Kopferu, bet Medvedevs uzvarēja Fabio Foņini (6-2, 3-6, 6-2).

Riteņbraukšana/Vīrieši.Sacensības sākušās! Pirmais sportists devies trasē

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 28:12. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa. Irāna jau labu laiku netiek pāri 12. punktam. Komanda bez Hadadi laukumā ir bezspēcīga uzbrukumā. ASV ar precīzu metienu pēc metiena droši soļo pretim pirmajai uzvarai.

Basketbols/VīriešiASV – Irāna 23:12. Irānas izlasei ir palielas grūtības apturēt jaudīgo ASV valstsvienības uzbrukumu. Spēles sākumā sešus punktus guva Hameds Hadadi, palīdzot komandai turēties līdzi, taču irāniešu Jānis Krūmiņš ir mazliet noguris.

Basketbols/Vīrieši.Zvaigžņotā ASV basketbola izlase mačā pret Irānu lūkos reabilitēties par zaudējumu Francijai. Spēle tikko sākusies.

Handbols/VīriešiB grupas spēlē Dānijas ļoti pārliecinoši tika galā ar Bahreinu – 31:21, bet Zviedrijai smagā mača galotnē izdevās nosargāt uzvaru pār Portugāles valstsvienību un izvairīties no sensācijas 28:27.

Peldēšana/VīriešiLai gan ungārs Krištofs Milaks pierādīja favorīta statusu 200m tauriņstilā, viņam panākums nācis pēc paliela misēkļa: "Desmit minūtes pirms starta saplīsa mans tērps. Tobrīd zināju, ka pasaules rekords [Milakam piederošais] ir "aizgājis", jo biju pilnībā pazaudējis spēju koncentrēties."

Riteņbraukšana/Vīrieši.Sportisti trasē dosies pa vienam ar pusotras minūtes intervālu. Skujiņam piešķirts 21. numurs, tāpēc viņš startēs pulksten 9.03:30.

Regbijs-7/VīriešiNoskaidroti lielā fināla dalībnieki! Jaunzēlande sagrāva Lielbritāniju (29:7), bet Fidži pārspēja Argentīnu (26:14). Cīņa par zeltu solās būt pietiekami principiāla. Fidži pret saviem tuvajiem sāncenšiem jācenšas aizstāvēt olimpiskais tituls.

Toms Skujiņš pavisam noteikti nav izteikts individuālā brauciena speciālists. Vienlaikus, carnikavietis gatavs atdot visus spēkus, lai spēcīgajā konkurencē pacīnītos par vietu TOP 20 skaitā. Starp favorītiem jāpiemin Filipo Ganna no Itālijas, Roans Deniss no Austrālijas, Vouts van Ārts, slovēnis Primoža Rogliča starts. Nedrīkst aizmirst arī Remko Evenpūla (Beļģija), Toma Dumulēna (Nīderlande), Brendona Maknultija (ASV), Stefana Kinga (Šveice) un Maksimiliana Šahmana (Vācija) vārdus.

Riteņbraukšana/VīriešiTomam Skujiņam un pārējiem dalībniekiem būs jāveic 44,2 kilometru gara un reizē arī smaga trase. Daļa trase vedīs par Fudži autotrasi, tomēr neiztiks arī bez lielākiem kāpumiem. Divas reizes būs jāpievar Šibantas kāpums, kura garums sasniegs divus kilometrus, bet stāvuma pakāpe 6,2 procentus. Pa divām reizēm riteņbraucēji veiks arī Pit Lane kāpumu, tā garumam sasniedzot 1,4 kilometrus. Kopumā trase būs kāpumiem bagātīga un nebūs izteikti piemērota augumā un miesas būvē raženākajiem braucējiem.Olimpiskajās individuālā brauciena sacensībās startēs kopumā 39 riteņbraucēji no 31 valsts.

Teniss/SievietesZināma pirmā pusfināliste vienspēļu sacensībās. Eļina Svitoļina (Ukraina) ar 6-4, 6-4 pārspēja Itālijas sportisti Kamilu Džordži.

Pie zelta medaļas individuālajā braucienā sievietēm tika riteņbraucēja Annemīka van Vlētena. Grūti nepriecāties par Nīderlandes sportistes panākumu. Pirms četriem gadiem grupas braucienā Rio viņa piedzīvoja smagu kritienu, esot sacensību vadībā. Savukārt Tokijā viņa uzskatīja, ka uzvarējusi, taču ierindojās otrā.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/ritenbrauceja-van-vletena-izcina-ilgi-loloto-olimpisko-zeltu.d?id=53430295

Tuvu pirmajai medaļai šorīt bija arī Lietuva. Taču kaimiņvalsts cerība Donata Karaliene/Milda Valčukaite ieņēma ceturto vietu pārairu sacensībās sievietēm. Lietuvietes pēc finiša bija apbēdinātas, taču Valčukaite uzsvēra, ka pirms gada viņai vēl tika veikta muguras operācija, tā kā sasniegtā pozīcija daļēji ir panākums.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/airesanas-finalos-lauzti-vairaki-rekordi-lietuvas-olimpiska-ceriba-paliek-ceturtaja-vieta.d?id=53430217

Peldēšanas sacensībās pasauli turpina pārsteigt Titmusa, kura izcīnījusi jau otro zelta medaļu. Turklāt ārpus trijnieka palika Ledeki, kura pēcāk revanšējās par neveiksmēm, beidzot tiekot pie kādas zelta medaļas. Amerikāniete tagad ir pirmā olimpiskā čempione 1500 metru distancē brīvajā stilā.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/tokijas-2020-zvaigzne-titmusa-uzvar-ari-200-metros-ledeki-revansejas-par-neveiksmem.d?id=53430197

Latvijas sporta līdzjutējiem šī diena iesākusies veiksmīgi - Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka guvušas savu pirmo uzvaru olimpiskajās spēlēs. https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/graudinakravcenoka-galotne-nospele-aukstasinigi-un-izcina-pirmo-olimpisko-uzvaru.d?id=53430179

Latvijas sporta līdzjutējiem Tokijas olimpiskās spēles turpināsies ar Toma Skujiņa startu riteņbraukšanas individuālajā braucienā, šo sacensību sākums pulksten 8.00. Dienas turpinājumā pulksten 12.40 Latvijas 3x3 basketbola izlase aizvadīs pusfināla spēli pret Beļģiju, bet tad pulskten 13.00 savu otro olimpisko startu aizvadīs arī peldētāja Ieva Maļuka.