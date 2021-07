Tokijas olimpiskās spēles: sieviešu tenisa turnīra medaļu cīņas. Teksta tiešraide

Tokijas olimpiskajās spēlēs sestdien sākusies otrā sacensību nedēļa, un saistošas cīņas risināsies tenisa, basketbola, futbola un vieglatlētikas sacensībās.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no notikumiem Tokijā.

Tokijas olimpiskās spēles: astotā diena

Teniss/SievietesOtrajā setā Ribakina atkal lauza pretinieces servi un panāca 3-1 arī otrajā setā. Panākums viņai jau ir rokas stiepiena attālumā.

Basketbols/VīriešiAustrālija 89:76 Vācija. Spēle tā arī noslēdzas. Vāciešiem situācija ir relatīvi pateicīga. Ja vien Čehija nešokē ASV, tad jebkurš čehu zaudējums ar vismaz -2 garantē viņiem vietu ceturtdaļfinālā. Šī spēle gaidāma pulksten 15.00.Uzvarētāju labā 24 punkti un sešas piespēles Milsam, bet 18 punkti Landeilam. Zaudētāju rindās 17 punktus sakrāja Obsts.

Futbols/Vīrieši.Spānijas un Kotdivuāras futbolisti pēc aizraujošās mača izskaņas aizvadīs pagarinājumu.

Futbols/VīriešiSpānija izlīdzina rezultātu! Pēdējo minūšu izmisīgos uzbrukumos Rafa Mirs uzvar gaisa divcīņā un izkārto sev sitienu no pašas vārtu priekšas. Rezultāts neizšķirts 2:2.

Futbols/VīriešiFutbola turnīrā sensācija! Kompensācijas laikā Makss Gradels izdarīja precīzu sitienu, kas bija vārtsargam ļoti neērts un dod vadību Kotdivuārai - 2:1.

Basketbols/VīriešiLandeils triec bumbu grozā no augšas, pusotru minūti pirms spēles beigām panākot 89:76. Var jau teikt, ka Austrālijas izlase noslēdz grupu turnīru ar trim uzvarām.Tagad arī skaidri zināms, ka visām trešās vietas īpašniecēm būs uzvaru un zaudējumu starpība 1-2. Ceturtdaļfinālā iekļūs divas komandas ar labāko gūto punktu starpību. Vācijai šobrīd ir -16, C apakšgrupā par trešo vietu cīnīsies Argentīna (-28) un Japāna (-46). Bet A apakšgrupā ASV (+47) un Čehija (-14).

Teniss/SievietesRibakina ļoti pārliecinoši uzvar pirmo setu un pietuvojas bronzas medaļai - 6-1

Basketbols/VīriešiMilss ar skaistu piespēli atrod Niku Keju, kurš gūst 12. punktu. Rezultāts 81:72. Džoks Landeils savukārt sakrājis 14 punktus. Viņi abi tikuši pie iespējas spēlēt vairāk minūtes, turnīrā vairs nespējot piedalīties savainotajam Āronam Beinsam.

Basketbols/VīriešiAndreass Obsts trāpa jau piekto tālmetienu šodien! Vācijas izlasei -5, bet pavisam pietuvoties nesanāk. Atlikušas vēl sešas minūtes.

TenissAustrālijas tenisisti Ešlija Bārtija un Džons Pīrss bez cīņas kļuvuši par olimpiskajiem čempioniem jauktajās dubultspēlēs, jo serbi Novāks Džokovičs un Nina Stojanoviča atsauca dalību no bronzas spēles.

Basketbols/VīriešiDžo Inglss ar tālmetienu panāk 69:59. Punktu starpībai arī ir liela nozīme, ja runājam par Vācijas izlasi. Viņiem jācenšas samazināt deficītu.

Teniss/SievietesRibakina pirmajā setā mačā pret Svitoļinu izvirzījusies vadībā ar breika pārsvaru - 3-1.

Regbijs-7/SievietesPar Tokijas olimpisko spēļu čempionēm regbijā-7 kļuva Jaunzēlandes spēlētājas, kuras finālā ar 26:12 pārspēja Franciju. Tādējādi viņas ir reabilitējušās par zaudējumu Rio spēļu finālā.

Vingrošana/VīriešiLēcienos uz batuta par olimpisko čempionu kļuva baltkrievs Ivans Litvinovičs, kurš uzvarēja ar 61,715 punktiem. Aiz viņa palika ķīnietis Duns Duns, kuram tā bija ceturtā olimpiskā medaļa šajā disciplīnā, bet bronza jaunzēlandietis Dilanam Šmitam.

Basketbols/VīriešiAizraujošu cīņu aizvada Vācijas un Austrālijas izlases (55:55). Austrālijai jau ir divas uzvaras, bet Vācijai (viena uzvara, viens zaudējums) derētu pārliecināties par savu vietu ceturtdaļfinālā. Tā arī iespējama zaudējuma gadījumā, bet šobrīd to nevar droši prognozēt.

Uzskatāms piemērs, cik lieliskā formā ir Ketija Ledeki. https://twitter.com/emmabaccellieri/status/1421286669089656834

ŠaušanaSavukārt jaukto komandu sacensībās tranšeju stendā uzvarēja Spānijas izlase, aiz sevis atstājot sportistus no Sanmarīno un ASV.

Šaušana/SievietesSacensībās 50 metru distancē ar šauteni no trīs pozīcijām ar jaunu olimpisko rekordu uzvarēja šveiciete Nina Kristena, sasniedzot rezultātu 463,9 punktus, bet KOK sportistes Julija Zikova un Julija Karimova ieņēma atlikušās vietas uz goda pjedestāla.

BurāšanaBurāšanas sacensībās “RS:X” klasē vīriešu konkurencē uzvarēja Nīderlandes burātājs Kirans Badle, kurš aiz sevis atstāja Tomasu Gojā no Francijas un ķīnieti Kuņu Bi. Sieviešu konkurencē labākā Juņcju Lu no Ķīnas, francūziete Šarlīne Pikona ieguva sudrabu, bet Emma Vilsone no Lielbritānijas tika pie bronzas.

Futbols/VīriešiCeturtdaļfinālu uzsākušas arī Japānas un Jaunzēlandes valstsvienības.

Teniss/SievietesSieviešu dubultspēļu turnīrā brazīlietes Laura Pigosi un Luisa Stefani ar 4-6, 6-4, 11:9 pārspēja KOK sportistes Veroniku Kudermetovu un Jeļenu Vesņinu.

Sievietes/TenissPēc brīža sāksies tenisa turnīra cīņa par bronzu starp Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas un ukrainieti Jeļinu Svitoļinu.

Regbijs-7/Sievietes.Fidži regbistes pusfinālā ar 17:22 piekāpās Jaunzēlandei, bet bronzas cīņā viņas pārspēja Lielbritāniju ar 21:12. Regbijā-7 Fidži izcīnījusi divas godalgas.Finālā spēkojas Jaunzēlandes un Francijas izlases.

Teniss/VīriešiTokijas olimpiskajās spēlēs Novāks Džokovičs paliek bez medaļas. Cīņā par bronzu viņš ar 4-6, 7-6 (8:6), 3-6 zaudēja spānim Pablo Kareno-Bustam.

Futbols/VīriešiSākušies ceturtdaļfināli futbola sacensībās. Pēc pirmā puslaika Spānija spēkojas neizšķirti 1:1 ar Kotdivuāru. Jau trešajā minūtē Ēriks Beilijs izvirzīja vadībā Kotdivuāru, bet 30. minūtē Dani Olmo rezultātu izlīdzināja.

Basketbols/VīriešiA grupas spēlē Francija droši ar 79:62 pārspēja Irānu, bet Itālijai vajadzēja pacīnīties ar Nigēriju B grupas spēlē, gūstot panākumu ar 80:71.

Tokijas olimpiskajās spēlēs sestdienas sacensību diena jau ir otrajā pusē. Latvijas sportistiem olimpiskie starti šodien noslēgušies un varam pievērsties arī citiem notikumiem.