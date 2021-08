Tokijas olimpiskās spēles: Spānijas leģendu pēdējā iespēja pieveikt ASV. Teksta tiešraide

Tokijas olimpisko spēļu 11. sacensību dienā ne tikai startē vesels lērums Latvijas sportistu, bet norit ceturtdaļfināla spēles vīriešu basketbola turnīrā un sieviešu pludmales volejbola sacensībās, kā arī ilgi gaidīto startu individuālā disciplīnā veiks ASV vingrošanas superzvaigzne Simona Bailsa.

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Tokijas olimpiskās spēles: 11. sacensību diena

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 31:29Abām komandām pagaidām īsti nekrīt grozā tālmetieni (spāņiem 3/11, amerikāņiem 3/13). Divi Rodrigeza trīspunktnieki, kā arī divi Ernangomeza metieni no groza apakšas ļauj Spānijai saglabāt vadību. Garā gala spēlētājs izmanto ASV trūkstošos centra pozīcijas spēlētājus.

Bokss/SievietesPusvieglā svara kategorijā par olimpiskās zelta medaļas ieguvēju kļuva Sena Irī no Ķīnas. Viņa finālā ar 5-0 pārspēja Filipīnu bokseri Nestiju Petesio, izcīnot pirmo zelta medaļu Japānai boksā. Pēc zaudējumiem pusfinālā bronzas medaļas ieguva Kerisa Artingstāla un Irma Testa no Itālijas.Vīriešu konkurencē pusviegla svara kategorijā Samuels Takji no Ganas pusfinālā zaudēja Djūkam Reganam no ASV. Taču Takji, neraugoties uz neveiksmi, Ganai sagādāja pirmo olimpisko medaļu kopš 1992. gada.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 21:19. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa Spānijas izlase vairākkārt nospēlē sekmīgi aizsardzībā, bet no rezervistu soliņa mačā iesaistās Serhio Ļuļs, kura četri punkti ļauj Spānijas izlasei izvirzīties vadībā.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 17:19Izcilu turnīru turpina aizvadīt Rikijs Rubio! Divi tālmetieni un viens divsolis triju uzbrukumu laikā palīdz Spānijai atgūties. Saspēles vadītājam jau ir 13 punkti. Jautājums gan, vai spāņiem pietiek jaudas uzbrukumā. Rubio spēlējis izcili visu turnīru, taču viņam jāuzņemas pārāk liela atbildības nasta.

Pludmales volejbols/SievietesEiprila Rosa un Eliksa Klinemane sasniegušas pusfinālu, pēc uzvaras ar 2-0 (21:19, 21:19) pār vācietēm Lauru Ludvigu un Margretu Kozuhu. Savukārt šveicietes Anuka Veržē-Deprē ar 2-1 (21:19, 18:21, 15:12) pārspēja brazīlietes Anu Patrisiju Silvu Ramosu un Rebeku Silvu. Šo abu pāru uzvarētājas tiksies savā starpā pusfinālā.

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 10:17Spāņi sedz zonu, bet tās gados vecajiem basketbolistiem ir grūtības liegt amerikāņiem caurgājienus. Pēdējais no tiem tika pārvērsts trīs Kevina Duranta soda metienos.

Handbols/VīriešiFrancija pirmajā ceturtdaļfināla spēlē pierāda favorītu statusu, ar 42:28 pieveicot Bahreinas izlasi.

Uldis Strautmanis apkopojis Latvijas šķēpmetēju atziņas pēc kvalifikācijas sacensībām. Priecīga par sasniegto finālu nav Madara Palameika, asaras nācās valdīt Anetei Kociņai, kuru pēdējo mēnesi nomocījis savainojums, bet Līna Mūze pēc fiasko apsver mainīt ne tikai treneri, bet arī visu pieeju treniņiem.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/latvijas-skepmetejas-ar-grutibam-valda-emocijas-pec-olimpisko-spelu-kvalifikacijas.d?id=53450551

Basketbols/VīriešiSpānija – ASV 8:10Amerikāņi spēles ievadā tiek pie sev pateicīgiem metieniem, bet ar pāris skaistām piespēlēm izceļas spāņi. Klaveram nācies tikai ielikt bumbu grozā pēc Marka Gasola un Rikija Rubio piespēlēm.

Basketbols/VīriešiSpānijas izlasi šogad pārstāv katru no šiem mačiem pieredzējušie Pau Gasols (41 gads), Rūdijs Fernandezs (36 gadi) un Rikijs Rubio, bet divās no spēlēm piedalījās arī Marks Gasols (36 gadi), Serhio Rodrigezs (35 gadi), Viktors Klavers un Serhio Ļuļs.

Basketbols/VīriešiJau pulksten 7.40 gaidāma ļoti aizraujoša spēle starp Spānijas un ASV izlasēm. Var droši teikt, ka vismaz pāris Spānijas basketbola leģendām tā būs pēdējā tikšanās olimpiskajās spēlēs ar ASV izlasi, kuru tā pie sienas piespiedusi trīs iepriekšējās olimpiādēs, bet ne reizi tā arī nav spējusi uzvarēt. 2008. un 2012. gadā tas notika finālā, bet 2016. gadā pusfinālā.

Savukārt tagad mēs pievērsīsimies basketbolam. Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē pārliecinošu uzvaru jau guva Slovēnijas izlase, kuras rindās šoreiz rezultatīvākais bija teju perfektais Zorans Dragičs.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/slovenijas-basketbolisti-saber-groza-94-punktus-un-piesakas-olimpiskajam-medalam.d?id=53450379

Savas grupas favorītei piekāpās cīkstone Anastasija Grigorjeva. Kirgizstānas sportistes Aisulas Tinibekovas sekmes gan mudina cerēt, ka daugavpiliete varēs turpināt cīņu par bronzas medaļu. Svarīga būs Tinibekovas pusfināla cīņa, kas norisināsies ne ātrāk kā pulksten 12.15.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/grigorjeva-olimpisko-spelu-pirmaja-karta-zaude-favoritei.d?id=53450419

Vēsturiski notikumi norisinājās uz skrejceļa, kur norvēģis Karstens Varholms par 0,76 (!!!) sekundēm laboja pasaules rekordu 400 metru barjersprintā. Ar pēdējo lēcienu zelta medaļu tāllekšanā izrāva Vācijas sportiste Malaika Mihambo.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/varholms-tokijas-finala-ieverojami-labo-pasaules-rekordu-400-metru-barjersprinta.d?id=53450501

Agrie rīta putniņi, iespējams, jau ir pietiekami labi informēti, taču pastāstīsim, kas jau noticis no rīta. Latvijas šķēpmetējas aizvadīja neveiksmīgas sacensības, vien Madarai Palameikai kā 12. sportistei iekļūstot finālā.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/palameika-vieniga-no-latvietem-sasniedz-tokijas-olimpisko-spelu-skepmesanas-finalu.d?id=53450325

Labs rīts! Šodien mūs sagaida, iespējams, pagaidām aizraujošākā diena olimpiskajās spēlēs. Neskaitāmi latviešu starti, kā arī saistoši notikumi basketbolā, pludmales volejbolā, vieglatlētikā, mākslas vingrošanā un citos sporta veidos. Portāls "Delfi" tiem sekos līdzi šajā teksta tiešraidē.