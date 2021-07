Tokijas olimpiskās spēles: svarīgas cīņas tenisa un 3x3 laukumos. Teksta tiešraide

Tokijas olimpiskajās spēlēs otrdien norisinās ceturtā sacensību diena, kurā vairākos sporta veidos norit ļoti svarīgi dueļi.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no notikumiem Tokijā.

Tokijas olimpiskās spēles: ceturtā diena

Kanoes slaloms/SievietesAustrāliete Džesika Foksa dramatiski zaudēja olimpisko zelta medaļu. Viņa nopelnīja četras soda sekundes, kas viņu atmeta uz trešo vietu. Līdz ar to pirmo vietu ieguva vāciete Rikarda Funka ar laiku 105,50, bet sudrabs Majalenai Šoro, kura tagad savā karjerā izcīnījusi pilnu medaļu komplektu (106,63). Foksas laiks pēc soda sekundēm ir 106,73.

Sērfošana/SievietesSieviešu konkurencē par pirmo olimpisko čempioni kļuva Kerija Mūra no ASV, finālā pārspējot Bjanku Buitendagu no DĀR. Uzvarētāja ieguva 14,93 punktus, bet sudraba medaļas ieguvēja – 8,46.

Teniss/SievietesSpāniete Badosa ar 6-2, 6-3 uzvar Podorosku un sasniedz ceturtdaļfinālu. Otrajā setā viņa bija vadībā ar 5-0, tomēr argentīniete sparīgi centās atspēlēties. Nebija tālu, lai viņa atspēlētu vēl vienu breiku un panāku 3-5, tomēr Badosa atrada spēkus un izpildīja svarīgas serves.

Teniss/SievietesUkrainas tenisiste Eļina Svitoļina izrauj uzvaru (5-7, 6-3, 6-4) pār Sakari, nodrošinot sev vietu ceturtdaļfinālā. Viņai jāgaida iznākums jau aizsāktajai spēlei starp Plīškovu un Džordži.

Ja kādam radās jautājumi, kā Tokijas spēļu organizatori tik ātri pārvarēja lietu, ļaujot atsākties tenisa spēlēm.https://twitter.com/mrenzaero/status/1419883806622953500

Šaušana/Jauktie pāriJau otro zelta medaļu šajās olimpiskajās spēlēs izcīnījusi gan Cjaņa Jana, gan Haoraņs Jans. Abi zelta medaļu ieguvēji 10 metru ātrajā šaušanā ar pneimatisko šauteni uzvarējuši arī jaukto pāru sacensībās.Otrā vieta amerikāņiem Merijai Takerai/Lūkasam Kozeņeskim, bet trešajā vietā KOK komandas šāvēji Jūlija Karimova/Sergejs Kamenskis.

Pludmales volejbols/VīriešiE grupas spēlē brazīlieši Evandru/Brunu Šmits diezgan droši ar 2-0 (21:14, 21:16) pieveica Marokas duetu Abišu/Elgraui.

Ūdenspolo/VīriešiDĀR spēlētāji baseinā nespēja izrādīt pretestību ASV, A grupas spēlē kapitulējot ar 3:20. Citā šīs grupas mačā Itālija un Grieķija spēlēja neizšķirti 6:6. B grupā Spānija ar 8:6 pārspēja Melnkalni, bet Serbija ar 19:5 sagrāva Kazahstānu.

Volejbols/SievietesKOK volejbolistes B grupā ar 3-0 pārspēja Argentīnu, bet ASV ar 3-0 tika galā ar Ķīnu. A apakšgrupā Serbija ar 3-0 pieveica mājinieces japānietes.

Sērfošana/VīriešiBrazīlijas sportists Italo Fereira kļuvis par pirmo olimpisko čempionu sērfošanā, finālā pārspējot japāni Kanoa Igaraši. Finālā Fereira ieguva vērtējumu 14,14, bet Igaraši – 6,60.https://twitter.com/Tokyo2020/status/1419924116425961479

Kalnu riteņbraukšana/SievietesŠorīt noslēgušās kalnu riteņbraukšanas sacensības Tokijā. Dāmu konkurencē pie visām trim medaļām tikusi Šveice! Pārliecinoša uzvara jau no pirmajiem metriem Jolandai Nefai, sudraba medaļa Sinai Frejai, bet trešā vieta Lindai Indergandai.

Naomi Osaka šajās olimpiskajās spēlēs bija Japānas cerība, bet pēc izstāšanās no tenisa turnīra viņa atzīts, ka viņa izjutusi lielu spiedienu. “Es domāju, ka tas tāpēc, ka neesmu iepriekš spēlējusi olimpiskajās spēlēs. Esmu apmierināta ar to, kā spēlēju, ņemot vērā to pauzi, kas man bija. Es no sevis sagaidīju vairāk, protams. Es vēl nezinu, kā tikt galā ar lielo spiedienu. Šis zaudējums ir nepatīkamāks kā citi,” teica Osaka.

Teniss/SievietesIntriga tenisa laukumos netrūkst ne brīdi. Trešais sets sasniegts arī Sakari un Svitoļinas cīņā. Pirmo setu uzvarēja grieķiete (7-5), bet Svitoļinai izdodas atspēlēties, otrajā triumfējot ar 6-3.

Teniss/SievietesTapis zināms jau viens intriģējošs ceturtdaļfināla pāris! Belinda Benčiča tomēr atguvās no sakāves pirmajā setā, ar 1-6, 6-2, 6-3 pieveicot Krejčikovu. Viņai nākamajā kārtā jāspēlē pret Pavļučenkovu.

Daiļlēkšana/SievietesĶīnas sportistes Jusji Čeņa un Dzjacji Džana uzvarējušas sinhronajās daiļlēkšanas sacensībās no 10 metru platformas sievietēm, aiz sevis atstājot ASV (Džesika Parato un Deleinija Šnela) un Meksikas (Gabriela Agundesa Garsija un Alehandra Orosko Losa) sportistes.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/sinhronas-daillecajas-sagada-kinai-kartejo-zelta-medalu.d?id=53426723

Teniss/SievietesSākusies trešās kārtas spēle star spānieti Badosu un argentīnieti Podorsku. Spēles otrais geims pamatīgi ieilga un ritēja aptuveni 12 minūtes.

Vakar olimpiskajās spēlēs medaļas izcīnīja 13 gadus veci sportisti. Šodien organizatori apkopojuši visu laiku jaunākos medaļu ieguvējus olimpiskajās spēlēs. https://twitter.com/Olympics/status/1419878921546436609

Šāds starpgadījums noticis BMX riteņbraukšanas treniņos - viens no darbiniekiem neuzmanīgi šķērsoja trasi un viņam uztriecās Nīderlandes sportists Niks Kimmans. Sportists esot sasitis ceļgalu, kas, protams, neuzlabo viņa cerības uz rezultātu.https://twitter.com/niekkimmann/status/1419635120261124104

Sērfošana/sievietesJapāniete Amuro Cuzuki sagādā pārsteigumu šajās sacensībās, un cīņā par bronzas medaļu pārspējot amerikānieti Karolīnu Marksu. Japāna vēl iespēja izcīnīt zeltu sērfošanā, jo vīriešu sacensību finālā startēs Kanoa Igaraši.

3x3 basketbols/VīriešiIevilksim visi elpu un atpūtīsimies no 3x3 basketbola straujajiem pavērsieniem! Spēles turpinās pulksten 12.00, kad laukumā dosies Serbijas un KOK vienības. Tūlīt pēc tam arī spēle starp Latviju un Nīderlandi.

Pludmales volejbolsVīriešu sacensībās itāļi Nikolai/Lupo F grupā ar rezultātu 2-0 (21:19, 21:16)pārspēja japāņus Gotsu/Širatori, savukārt amerikāņi Lucena/Dalhauzers D grupā ar 2-1 (24:22, 19:21, 15:13) pieveica Alisonu/Alvaru Filju no Brazīlijas. Dāmu sacensībās Eiprila/Eliksa no ASV ar 2-0 (21:13, 21:16) pārspēja spānietes Lilianu/Elsu, bet kanādietes Beslija/Breidija ar 2-0 (22:20, 21,12) tika galā ar argentīnietēm Galaju/Pereiru.

3x3 basketbols/VīriešiIzcils piemērs punktu nozīmei 3x3 basketbolā! Japānas izlase ar uzvaru (21:16) pret Ķīnu izrauj vietu ceturtdaļfinālā! Japānas, Polijas un Ķīnas izlasēm ir pa divām uzvarām septiņās spēlēs, kā arī uzvaru un zaudējumu starpība 1-1 savstarpējos mačos. Kurš tiek tālāk? Komanda ar visvairāk punktiem!Pirkstos kost var poļi un ķīnieši! Atgādināsim, ka Polija tikko guva tikai 14 punktus pret Beļģijas izlasi.6. Japāna 2-5, 123 punkti7. Polija 2-5, 120 punkti8. Ķīna 2-5, 119 punkti

Basketbols/SievietesGalvenās favorītes uz olimpisko čempioņu titulu ASV basketbolistes mača beigu daļā nenosargāja lielo pārsvaru, taču tik un tā guva uzvaru pār Nigēriju ar rezultātu 81:72.

3x3 basketbols/VīriešiSituāciju turnīra tabulā var labāk pārskatīt šajā rakstā:https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/belgija-ar-neticamu-atspelesanos-nelauj-latvijas-3x3-basketbolistiem-uzreiz-sasniegt-pusfinalu.d?id=53426275

Teniss/SievietesKā pa viļņiem gājis Benčičas un Krejčikovas spēlē. Čehijas tenisiste pirmo setu uzvarēja 6-1, bet Benčiča atbildēja ar 6-2. Nesen sācies trešais sets.

Teniss/SievietesCeturtdaļfinālu sasniegusi arī Spānijas tenisistes Garbīne Mugurusa, kura trešās kārtas mačā ar 6-4, 6-1 pieveica beļģieti Alisoni van Ujtvanku.

Softbols/SievietesKanādas softbola spēlētājas izcīnījušas bronzas medaļu, cīņā par trešo vietu ar 3-2 pārspējot Meksiku.

3x3 basketbols/VīriešiBeļģija savstarpējās spēlēs pieveikusi Nīderlandi, KOK un Latviju. Viņiem atliek cerēt, ka Nīderlande zaudēs Latvijai. Latvijas izlase šodien vien noskaidros pretinieku ceturtdaļfinālā.Turnīra tabula:1. Serbija 6-02. Beļģija 4-33. Nīderlande 4-24. KOK 3-35. Latvija 3-36. Ķīna 2-47. Polija 2-58. Japāna 1-5

3x3 basketbols/VīriešiBeļģijas izlase nerealizē divus brīvus tālmetienus un divus metienus no groza apakšas. Niks Seliss gan reabilitējas par neprecīzo metienu pēc divsoļa, trāpot metienu atmuguriski! Rezultāts 14:14. Un arī neticama uzvara Beļģijai, kas nepieļauj Latvijas izlases iekļūšanu pusfinālā! Tibo Vervūrts atkal izceļas svarīgākajā brīdī. Beļģiem bija atlikušas 0,7 sekundes, un viņš uzreiz pēc bumbas saņemšanas izpildīja metienu kritienā prom no groza.

Sērfošana/VīriešiIzcīnīta pirmā olimpiskā medaļa sērfošanā – austrālietis Ouvens Raits cīņā par bronzas medaļu pārspēja brazīlieti Gabrielu Medinu. Raita rezultātus 11,97, bet Medinas – 11,77. Ouvena stāsts ir aizkustinošs ar to, ka vēl 2015. gadā viņš guva nopietnu smadzeņu traumu, bet spējis no šīm problēmām atgūties.

3x3 basketbols/VīriešiUn jau 14:11 vadībā Polijas izlase! Vareni spēlē Maikls Hikss, kurš realizējis divus svarīgus tālmetienus. Vervūrts ar smagu divpunktu metienu samazina starpību līdz 14:13.

3x3 basketbols/VīriešiPoļi ar diviem metieniem palēcienā izlīdzina rezultātu! 11:11.

3x3 basketbols/VīriešiŠīs spēles ieraksts nebūs starp eksemplāriem Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) slavas zālē. Daudz garām aizmestu metieni no pašas groza apakšas. Beļģi vadībā ar 11:8, atlikušas četras minūtes.

3x3 basketbols/VīriešiBeļģijas izlasei apsīkusi metienu precizitāte. Viņi gan joprojām vadībā ar rezultātu 10:8.

3x3 basketbols/VīriešiBeļģijas izlase ātri tikusi pie vadības ar rezultātu 8:2. Vervūrts pēdējos divus soda metienus iemeta pēc Hiksa nesportiskās piezīmes.

Softbols/SievietesMedaļu spēles lēnām sāk sasniegt arī dažādas sporta spēles. Latvijas sporta līdzjutēji, iespējams, var atrast brīvu brītiņu, lai pavērotu mūsu pusē svešo softbolu. Meksika cīņā par bronzu nupat izlīdzinājusi rezultātu (2-2) pret Kanādu.

Uldis Strautmanis no TokijasŠodien varētu pat teikt, ka Tokijā ir mazliet pavēss. Saule joprojām spīd, bet temperatūra nokritusi zem +30 grādiem.

Teniss/SievietesTokijas debesīs atgriezusies saule. Spēles lēnām atsākas. Savukārt centrālajā laukumā uz iesildīšanos ieradušās Eļina Svitoļina un Marija Sakkari, kuras aizvadīs divu TOP 20 tenisistu dueli.

3x3 basketbols/VīriešiTurnīra tabula:1. Serbija 6-02. Nīderlande 4-23. Beļģija 3-34. KOK 3-35. Latvija 3-36. Ķīna 2-47. Polija 2-48. Japāna 1-5

3x3 basketbols/SievietesPirmo zaudējumu olimpiskajās spēlēs piedzīvojusi ASV sieviešu izlase, kas piekāpās Japānas izlasei. ASV gan tāpat nodrošinājusi uzvaru grupu turnīrā (6-1). Latvijas izlases līdzjutējiem vērts gaidīt pulksten 8.40 notiekošo spēli starp Beļģiju un Poliju. Ar to aizsāksies sacensības vīriešiem. Beļģijas izlase ar uzvaru var atņemt Latvijas izlasei cerības uz otro vietu grupā.

Regbijs-7/VīriešiRegbija turnīrā kļuvuši zināmi ceturtdaļfinālu pāri – Jaunzēlande spēlēs pret Kanādu, Lielbritānija spēkosies ar ASV, DĀR tiksies ar Argentīnu, bet Fidži duelēsies pret Austrāliju.

Šī diena ir zīmīga ar vakarā gaidāmo tropisko vētru "Nepartak". Olimpisko spēļu organizatori gan kļuvuši optimistiskāki, paužot, ka tā sacensības būtiski neietekmēs.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/vetra-ietekme-kalendaru-bet-butiski-neietekmes-tokijas-spelu-norisi.d?id=53426067

Teniss/SievietesPlaši apspriestā Naomi Osakas dalība Tokijas spēlēs ir noslēgusies! Japānas tenisiste pēc atteikšanās no dalības "French Open" un Vimbldonas čempionātā nav spējusi reabilitēties savās mājās notiekošajās olimpiskajās spēlēs.Markēta Vondroušova uzvar ar rezultātu 6-1, 6-4, iekļūstot ceturtdaļfinālā! Viņai jāgaida iznākums spēlē starp Paulu Badosu un Nadju Podorošku.

Teniss/SievietesOsaka atspēlē divas mačbumbas, bet tagad saskaras ar trešo pretinieces mačbumbu.

Teniss/SievietesTurpināties gan var Vondroušova un Ošakas duelis, tenisistēm spēlējot zem jumta. Osaka, rezultātam esot 4-5, serves geimā cīnās par vietas saglabāšanu Tokijas spēlēs!

TenissLietus dēļ gan apturētas ārā notiekošās spēles. Turpināties nevar divi mači kungiem, kā arī trīs sieviešu turnīra spēles. To starpā ir intriģējošais duelis starp TOP 15 tenisistēm Barboru Krejčikovu un Belindu Benčiču, kuras ievadā vadībā ar 3-1 ir Krejčikova.

Teniss/VīriešiJau diezgan agri no rīta noslēdzās pirmā spēle šodien. Ar trešo numuru izsētais grieķis Stefanoss Cicipass pārliecinoši pieveica amerikāni Frensisu Tiafo, sasniedzot astotdaļfināla kārtu. Viņš uzvarēja ar rezultātu, 6-3, 6-4.

Teniss/Sievietes Šodien vairākas interesantas cīņas sagaidāmas tenisa laukumos, kur dāmas sākušas aizvadīt jau astotdaļfināla kārta spēles. Divu spēcīgu tenisistu cīņā čehiete Markēta Vondroušova ar 6-1 pirmajā setā pieveikusi mājinieci un pasaules otro raketi Naomi Osaku.

Triatlons/SievietesPie pirmās zelta medaļas olimpisko spēļu vēsturē tikusi Lielbritānijas aizjūras teritorija Bermudu salas. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja divkārtējā pasaules čempione Flora Dafija (1:55,36), kura pa vairāk nekā minūti apsteidza otrajā vietā esošo Džordžiju Teiloru-Braunu no Lielbritānijas. Savukārt trešā vieta amerikānietei Keitija Zaferesai.

Peldēšana100 metru brasa distancē sievietēm negaidīti par uzvarētāju kļuva 17 gadus vecā amerikāniete Lidija Džekobija, uzrādot rezultātu 1:04,95 sekundes un aiz sevis uz goda pjedestāla atstājot abas galvenās favorītes.200 metru sacensībās brīvajā stilā par uzvarētāju kļuva Lielbritānijas peldētājs Toms Dīns, kurš pēdējos 50 metros izrāva uzvaru, finišējot minūtē un 44,22 sekundēs.

PeldēšanaKrievijas Olimpiskās komitejas (KOK) peldētājs Jevgeņijs Rilovs ar jaunu Eiropas rekordu uzvarēja 100 metru distancē uz muguras. Šajā pašā distancē sieviešu konkurencē ar jaunu olimpisko rekordu triumfēja austrāliete Keilija Makkiona, finišējot 57,47 sekundēs.

Labrīt, portāla "Delfi" lasītāji! Atkal pievēršamies notikumiem Tokijā, kur sacensības tiek atsāktas dažādās sporta hallēs.