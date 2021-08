Tokijas olimpiskās spēles: Švecovs paukošanas papildu kārtā pakāpjas uz sesto vietu. Teksta tiešraide

Latvijas modernās pieccīņas sportists Pāvels Švecovs sestdien turpina cīņu Tokijas olimpiskajās spēlēs, pēc peldēšanas disciplīnas un paukošanas papildu kārtas pakāpjoties uz sesto vietu.

Sacensības sākās ceturtdien, kad Švecovs paukošanas disciplīnā ieņēma dalītu septīto vietu. Latvijas sportists uzvarēja 22 no 35 dueļiem.

Sestdien tiek aizvadītas atlikušās disciplīnas. Peldēšanas sacensībās Latvijas sportists uzrādīja desmito labāko laiku (1:59,83), par ko saņēma 311 punktus. Šajā disciplīnā Švecovs pēc punktiem ieņēma dalītu devīto vietu ar pasaules ranga līderi Adamu Maroši (Ungārija).

Tam sekoja paukošanas papildu kārta, kurā sportisti aizvada cīņas, sākot ar pēdējās vietās palikušajiem modernās pieccīņas meistariem. Švecovs svinēja uzvaras dueļos pret ukraini Pavlo Timoščenko un Janu Kufu, tādējādi apsteidzot čehu kopvērtējumā.

Kopvērtējumā pēc divām disciplīnām un paukošanas papildu kārtas Pāvels Švecovs ar 545 punktiem ieņem sesto pozīciju. Tiesa, gan paukošana, gan peldēšana uzskatāmas par viņa kroņa disciplīnām. Sportistiem vēl paredzēts starts jāšanas sportā (pulksten 11.15) un sprintā (pulksten 13.30).

Vadībā šobrīd ir Lielbritānijas sportists Džozefs Čūngs (573 punkti), otro vietu ieņem Dienvidkorejas pārstāvi Džungs Džinhva (554 punkti), bet labāko trijnieku noslēdz baltkrievs Iļja Palazkovs (552 punkti), kuram uz papēžiem min lietuvietis Justins Kinderis (551 punkti). Pirms sprinta disciplīnas punkti tiks pārvērsti sekundēs. Katrs punkts, par kuru sportists zaudē līderiem, piespiedīs viņu gaidīt papildu sekundi pirms došanās distancē.

Tokijas olimpiskās spēles: modernās pieccīņas otrā sacensību diena

Gustavs Gustenau kļūst par ceturto sportistu, kuram padodas izcils brauciens! Paldies zirgam "Aerosmith", kurš atļauj austrietim turpināt sapņot! Austrijas sportists noteikti pakāpsies augstāk par 12. vietu. Sestajā vietā esošais Švecovs viņam ir priekšā tikai pa 18 punktiem.

Jau šobrīd var pateikt, ka Švecovs nestartēs gaidītajos pulksten 12.22. Līdz viņa uznācienam vēl jāstartē sešiem sportistiem.

Ļoti veiksmīgu sacensību dienu turpina aizvadīt ASV pārstāvis Amro Elgeziri, kurš ar "Far West" tika pie 290 punktiem. Viņš šobrīd ir piektajā vietā.

Valentīns "Belo" saņem vien septiņus soda punktus un ierindojas trešajā vietā. Zirgs "Eutric" palīdzēja arī Fernonam, kurš pagaidām ir ceturtais.

Ar pagaidām "netīrāko" maršrutu starp finišējušajiem sportistiem aizvada ķīnietis Luo Šuai, kurš zirgu "Cassis" izveda pa taisno cauri vairākiem šķēršļiem, zirgam nepārlecot pat vienu barjeru. Par laimi uz maršruta otru pusi "Cassic" pārlec dažus šķēršļus.

Distanci nenoslēdz arī 21. vietā kopvērtējumā bijušais Duilio Kariljo (Meksika). Viņš ar zirgu "Quidoso 2" vairākkārt tā arī neizleca. Šis pats zirgs būs arī trešajā vietā esošajam Iļjam Palazkovam. Redzēsim, vai vaina bija sportistā vai zirgā. Baltkrievs, iespējams, spēs to labāk savaldīt. Tas pats liktenis piemeklē čīlieti Estebanu Bustosu ar "Kairo". Šis zirgs, protams, būs otrajā vietā esošajam Džunam. Ļoti interesanti būs pavērot šo situāciju!

Ļoti labu rezultāta uzrāda spānis Eredija, kurš startē ar to pašu zirgu ("Up to You"), kas ielozēts Švecovam. Viņš nopelnīja 14 soda punktus par nogāztām barjerām, bet iekļāvās laikā. Tā ir laba pazīme. Tātad viss ir paša Latvijas sportista rokās!

No zirga nokrīt Gvatemalas sportists Čārlzs Fernandess, kurš, saņemot 57 soda punktus par neiekļaušanos laikā, šobrīd pārliecinoši ir pēdējais starp finišējušajiem sportistiem.

Čehijas sportists Martins Vlahs kļūst par otru sportistu, kurš distanci aizvada perfekti. Trešajā vietā pēc desmit sportistu starta joprojām ir Edvards Fernons (288 punkti).

Jāpiemin, ka Pāvels Švecovs startēs ap pulksten 12.22!

Perfektas sacensības aizvada vācietis Patriks Dogs! Viņš nepieļauj kļūdas, kā arī sacensības noslēdz laikā, uzrādot rezultātu 79,76 sekundes! Sportistiem distance jāveic 80 sekundēs. Par šādu veikumu sportisti tiek pie 300 punktiem. No šī skaitļa tiek atņemti jebkādi iespējamie soda punkti. Piektdien tikai Lietuvas sportistes uzrādīja perfektu rezultātu konkūrā.Alvaro Sandovals ar "Zamenntosu" izstājas, jo zirgs vairākkārt neuzņemas lekt pāri barjerām. Viņam un Lesteram Dersam sacensības beigušās bez punktiem.

Savkins nopelna 279 punktus, bet Fernons atzīmējas ar 288 punktiem. Austrālietis neiekļāvās laikā, taču distanci veica daudz precīzāk.

Sākušās konkūra sacensības! Sieviešu sacensībās dalībnieces Mariana Arseo un Kima Sunvū ar zirgu "Up to You" nopelnīja 293 un 284 punktus, norāda kolēģi no ziņu aģentūras LETA.

Jāšanas sportā dalībnieki startēs otrādā secībā, sākot ar kopvērtējumā pēdējā vietā esošo uzbeku Aleksandru Savkinu. Švecovs izlozē dabūjis zirgu "Up to You".

Gaidām pulksten 11.15 paredzēto jāšanas sporta disciplīnu, kas allaž var sagādāt dažādus pārsteigumus.Kopvērtējums:1. Džozefs Čūngs (Lielbritānija) – 573 punkts2. Džungs Džinhva (Dienvidkoreja) – 554 punkti3. Iļja Palazkovs (Baltkrievija) – 552 punkti4. Justins Kinderis (Lietuva) – 551 punkti5. Aleksandrs Lifanovs (KOK) – 550 punkti6. Pāvels Švecovs (Latvija) – 545 punkti7. Jans Kufs (Čehija) – 544 punkti8. Džuns Vungti (Dienvidkoreja) – 542 punkti9. Adams Maroši (Ungārija) – 531 punkti10. Džeimss Kuks (Lielbritānija) – 531 punkti

Džozefs Čūngs ar papildu punktu nodrošina uzvaru paukošanā. Iepriekš britam bija tikpat punktu, cik Lifanovam. Tas arī nozīmē, ka kopvērtējumā lietuvietis Justins Kinderis apsteidz Lifanovu, un pakāpjas uz ceturto vietu.

Kinderis pieveic arī Palazkovu, bet zaudē Lifanovam. Ja Lifanovs paukošanas sacensību uzvarētāju duelī zaudēs Čūngam, tad lietuvietis pakāpsies kopvērtējumā.

Švecovs paukošanas papildu kārtu noslēdz ar diviem punktiem, piekāpjoties korejietim Džungam. Dienvidkorejas sportists zaudē lietuvietim Justinam Kinderim.

Švecovs atkal uzbrūk precīzi pretuzbrukumā! Tātad Latvijas sportists pakāpjas uz sesto vietu kopvērtējumā! Kufam pēc peldēšanas bija par punktu vairāk.

Bijušais kopvērtējuma kaimiņš Timoščenko aptur Pradē uzvaru sēriju! Tātad Švecovs pirmo dueli aizvadīs pret ukraini. Tieši pirms TOP 7 gan tiek ieturēta pauze. Timoščenko tika pie iespējas atpūsties pirms cīņas. Švecovam jāaizstāvās, bet viņš sekmīgi noķer pretinieku uz pretkustību. Uzvara pret Janu Kufu ļautu pakāpties uz sesto vietu kopvērtējumā.

Pradē tagad cīnīsies ar Džunu, kurš tikai pa punktu atpaliek no Švecova. Kaut īstermiņā nozīmīga cīņa Švecovam kopvērtējuma ziņā. Punkti pēc tam tiek pārvērsti par sekundēm sprinta disciplīnā. Katrai sekundei galu galā arī var būt nozīme. Pradē pieveic arī korejieti! Tātad Švecovs arī šo papildu kārtu noslēgs septītajā vietā!

Tūlīt pat zīmīga cīņa starp spēcīgajiem Pradē un Maroši, kurš peldēšanas disciplīnā pakāpās uz astoto vietu. Pradē viņu pieveic. Otrā uzvara pēc kārtas francūzim.

Tagad jau uzvaru sēriju uzsācis francūzis Valentīns Belo! Arī viņš ticis pie papildu četriem punktiem. Viņu aptur ēģiptietis Ahmeds Elgendi, kurš pēc paukošanas bija 15. vietā. Jau pavisam drīz startēs Švecovs.

Četras cīņas pēc kārtas uzvarējis Spānijas sportists Alekss Eredija! Veiksmīgākais dueļu nogrieznis šajās sacensībās.

Divas cīņas pēc kārtas uzvarēja jaunais olimpiskais rekordists peldēšanā Elgeziri. Pēc 15 dueļiem gaidāms Švecova uznāciens.

Pieci sportisti pēc kārtas uzvarēja pa vienai cīņai. Ungārijas sportists Roberts Kasa pārtrauc šo sēriju, triumfējot divās cīņās pēc kārtas.

Austrālijas sportists Edvards Fernons uzvarējis jau trīs cīņas pēc kārtas! Fernona uzvaru sērija beidzas pret Vācijas sportistu Patriku Dogu. Viņu gan pieveic otrā peldējuma uzvarētājs Sandovals.

Papildu paukošanas kārta. Tūlīt varēs sākties aizraujošais papildinājums olimpisko spēļu modernās pieccīņas programmai. Katra uzvara ir viena punkta vērta. Cīņa ilgst 30 sekundes. Teorētiski kāds no pēdējās divās cīņās esošajiem sportistiem var nopelnīt 35 punktus. Sieviešu sacensībās šo kārtu vislabāk izmantoja meksikāniete Mariana Arseo, kura uzvarēja četras cīņas pēc kārtas.

Pulksten 9.45 gaidāma papildu kārta paukošanā. Sacensības ar dueli uzsāks 36. un 35. vietā esošie sportisti (pirms peldēšanas sacensībām!) Edvards Fernons un Aleksandrs Savkins. Cīņas uzvarētājs tiksies pret 34. pozīcijā esošo Lesteru Dersu. Paukošana šādi turpināsies līdz sasniegs līderi Džozefu Čūngu.Švecovs tātad piedalīsies 29. cīņā, kurā spēkosies ar Timoščenko vai Džunu, kuri viņam sekoja kopvērtējumā pirms peldēšanas.Pagaidu kopvērtējums:1. Džozefs Čūngs (Lielbritānija) – 571 punkts2. Džungs Džinhva (Dienvidkoreja) – 553 punkti3. Iļja Palazkovs (Baltkrievija) – 552 punkti4. Aleksandrs Lifanovs (KOK) – 549 punkti5. Justins Kinderis (Lietuva) – 549 punkti6. Jans Kufs (Čehija) – 544 punkti7. Pāvels Švecovs (Latvija) – 543 punkti8. Džuns Vungti (Dienvidkoreja) – 542 punkti9. Adams Maroši (Ungārija) – 531 punkti10. Džeimss Kuks (Lielbritānija) – 531 punkti

Peldēšanas disciplīnas rezultāti ("olympics.com"):

Sestais peldējums. Otrā labākā laika īpašnieks šogad ir Džozefs Čūngs, kurš ar Lifanovu dalīja pirmo vietu. Britam vajadzētu izrauties vadībā pēc šīs disciplīnas. Startēs arī piektajā vietā esošais korejietis Džungs.ASV sportists Amro Elgeziri uzstāda olimpisko rekordu! Sportists nopelna 325 punktus par rezultātu 1:52,96. Otrais ir Kuks (1:53,80, 323 punkti), bet trešo vietu ieņem Čūngs (1:54,87, 321 punkti), kurš, kā bija paredzams, izvirzās vadībā kopvērtējumā.Pāvels Švecovs peldēšanā pēc punktiem ierindojas dalītā devītajā vietā, bet kopvērtējumā saglabā septīto pozīciju.

Piektais peldējums. Tūlīt startēs Švecovs! Viņš šogad peldējis visātrāk no šiem sešiem sportistiem. Startēs arī dalītā trešajā vietā esošais Iļja Palazkovs un desmitā vietā esošais pasaules ranga līderis Adams Maroši no Ungārijas.Ļoti līdzvērtīga cīņa pirmajos 100 metros. Latvijas sportists ir trešais, bet turpat ir līderis Palazkovs. Švecovs un Čārlzs Fernandess ķer baltkrievu! Uzvaru svin Fernandess, otro vietu izrauj Maroši, bet trešais ir Švecovs!Švecovam rezultāts 1:59,83! Viņš šogad ir peldējis par minūti ātrāk, taču tas tāpat ir pietiekami atzīstams laiks. Nopelnītie 311 punkti viņam ar Maroši ļauj ierindoties dalītā trešajā vietā pēc punktiem pirms pēdējā peldējuma. Latvijas sportists pietuvojas Kufam, Kinderim, Palazkovam un Lifanovam, bet nevienu ne apdzen, ne palaiž sev garām. Var droši prognozēt, ka Švecovs saglabās septīto pozīciju kopvērtējumā.

Ceturtais peldējums. Sākās līderu cīņas! Peldējumus veiks KOK sportists Aleksandrs Lifanovs (1. vieta pagaidām) un lietuvietis Justins Kinderis (3. vieta), kā arī trīskārtējais pasaules čempions Valentīns Pradē (10. vieta).Pārliecinoša uzvara Džungam, kurš pirmais nopeld ātrāk nekā divās minūtēs (1:57,23 un 316 punkti). Pradē trešajā pozīcijā (309 punkti), Kinderis finišē ceturtais (305 punkti), bet Lifanovs ir tikai sestais (299 punkti). Lietuvietis tātad sasniedz līdzšinējo sacensību līderi!

Trešais peldējums. Šoreiz jāizceļ čehs Jans Kufs, kurš kopvērtējumā ir tieši sešus punktus virs Švecova. Pārējiem TOP 8 sportistiem vēl jāstartē.Uzvar kubietis Lesters Ders (2:01,45 un 308 punkti), bet otrs labākais laiks pirmajos trīs peldējumos ir tieši Kufam, kurš finišē pēc 2:02,32 minūtēm (306 punkti). Iepriekšējās sacensības mudina teikt, ka Švecovam to vajadzētu pārspēt, taču olimpiskās spēles nav nekāds parastais posms.302 punkti seškārtējam pasaules čempionam Valentīnam Belo no Francijas.

Otrais peldējums. Starp peldētājiem būs ukrainis Pavlo Timoščenko, kurš sakrājis tikpat punktu, cik Švecovs (232). Latvijas sportistam šajā disciplīnā noteikti jāatraujas no konkurenta.Timoščenko finišē vien piektais, lai gan viņa rezultāti peldēšanā iepriekš bijuši labāki nekā konkurentiem. Ukrainis pēc 150 metriem bija trešais. Jāmin, protams, gan, ka svarīgāks ir paša rezultāts un nopelnītie punkti (297), nevis sāncensība ar vairākiem zemā vietā esošiem sportistiem.Pirmā vieta meksikānim Alvaro Sandovalam, kurš finišēja pēc 2:02,52 minūtēm (305 punkti). Tas ir ātrākais laiks pagaidām. Sandovals pēc paukošanas bija 31. vietā.

Otrā sacensību diena sākusies! 200 metru brīvā stila pirmo peldējumu 2:03,75 minūtēs uzvar Japānas sportists Šohei Ivamoto. Šajā peldējumā nestartēja neviens no galvenajiem favorītiem.

Švecova starts gaidāms pulksten 8.54. Viņš ar septīto ātrāko laiku šosezon pieteikts priekšpēdējam peldējumam. 36 sportisti sadalīti sešos peldējumos, pirmajiem startējot potenciāli vājākajiem peldētājiem.

Noteikti jāuzsver, ka modernās pieccīņas tradicionālais kalendārs ir ļoti parocīgs, lai veidotu intrigu par Latvijas sportista startu. Tieši paukošana un peldēšana ir viņa kroņa disciplīnas. Piemēram, šogad uzvarētajā Pasaules kausa izcīņas posmā Budapeštā viņš bija otrais paukošanā, bet septītais peldēšanā.

Atgādināsim, ka modernā pieccīņā Baltijas valstīm jau sagādāja medaļu. Pie tās tika lietuviete Laura Asadauskaite, kura noslēdzošajā sprinta disciplīnā pakāpās no 13. uz otro vietu.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/asadauskaite-modernas-pieccinas-sprinta-izrauj-lietuva-ilgi-gaidito-pirmo-medalu.d?id=53464495

Pirmajā sacensību dienā Švecovs sev parocīgajā paukošanā ieņēma augsto septīto vietu, veiksmīgi debitējot olimpiskajās spēlēs.https://www.delfi.lv/sports/news/vasaras-olimpiskas-speles/zinas/svecovs-veiksmigi-uzsak-modernas-pieccinas-sacensibas-un-paukosanu-nosledz-septitais.d?id=53460139

Labrīt, portāla "Delfi" lasītāji! Pulksten 8.30 turpinās ceturtdien uzsāktās modernās pieccīņas sacensības vīriešiem! Tajās startē Pāvels Švecovs. Viņš ir pēdējais Latvijas delegācijas pārstāvjiem, kurš startē Tokijas spēlēs!