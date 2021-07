Tompsone-Hera 100 metru finālā lauž 33 gadus vecu olimpisko rekordu

Eleina Tompsone-Hera sestdien olimpiskajās spēlēs Tokijā vieglatlētikas sacensībās atkārtoti uzvarēja 100 metru distancē, visu goda pjedestālu aizņemot Jamaikas sprinterēm. Olimpiskā čempione lauza arī 33 gadus veco Florensas Grifitas-Džoineres rekordu.

Tompsone-Hera, kura uzvarēja arī Riodežaneiro spēlēs, finišēja ar jaunu olimpisko rekordu 10,61 sekunde. Jamaikas sportiste lauza leģendārās Florensas Grifitas-Džoineres rekordu (10,62 sekundes), kuru amerikāniete uzstādīja 1988. gada Seulas olimpiskajās spēlēs.

Līdz šim tikai amerikānietes Vaimoija Tajasa un Geila Dīversa, kā arī jamaikete Anna Freizere-Praisa bija uzvarējušas divās olimpiskajās spēlēs. Freizere-Praisa sestdien varēja kļūt par pirmo sprinteri sieviešu konkurencē, kam izdevies uzvarēt trīsreiz, taču 2008. un 2012. gada čempionei nācās samierināties ar sudrabu, distanci veicot 10,74 sekundēs.

Trešo vietu ar jaunu personisko rekordu 10,76 sekundes izcīnīja Šerika Džeksone.

