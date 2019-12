Bendika iedzīšanā pakāpjas par 18 vietām uz 27.vietu

Latvijas vadošā biatloniste Baiba Bendika sestdien Francijas trasē Legrānā-Bornānā ieņēma 27.vietu Pasaules kausa trešā posma iedzīšanas sacensībās un svētdienas sacensībām ar kopēju startu nekvalificējās.

Sievietēm desmit kilometru distancē Bendika pa reizei kļūdījās pirmajā un trešajā šautuvē un no uzvarētājas norvēģietes Tirilas Ekhofas, kura Pasaules kausa sacensībās svinēja otro uzvaru pēc kārtas iedzīšanā, atpalika par divām minūtēm uz 52 sekundēm.

Ekhofa tāpat kā Bendika pa reizei kļūdījās pirmajā un trešajā ugunslīnijā un distanci veica 29 minūtēs un 41,6 sekundēs. Norvēģijai tika dubultuzvara, jo otrā finišēja Ingrīda Lanmarka Tandrevolla, kura arī divreiz kļūdījās šaušanā un no komandasbiedrenes atpalika par 38,1 sekundi, atkārtodama savu labāko rezultātu Pasaules kausa sacensībās individuālajās distancēs, taču pirmoreiz to paveikdama šajā disciplīnā. Savukārt pirmoreiz uz goda pjedestāla Pasaules kausā kāpa šveiciete Lēna Heki, kura arī divreiz nopūdelēja šautuvē, taču spēja pacelties no 11.vietas sprintā uz trešo vietu iedzīšanā, par 46 sekundēm atpaliekot no uzvarētājas. Arī iepriekšējais labākais sasniegums - ceturtā vieta - viņai 2016./2017.gada sezonā bija pa spēkam iedzīšanā Zviedrijas trasē Estešundā.

Jau ziņots, ka Bendika piektdien 7,5 kilometru sprintā ieņēma 45.vietu, iedzīšanu uzsākot vienu minūti un 52 sekundes aiz norvēģietes Tirilas Ekhofas.

Pasaules kausa kopvērtējumā vadībā ar 253 punktiem izvirzījusies Tandrevolla, kura par trim punktiem apsteidz līdzšinējo līderi itālieti Doroteju Vīreri un par 26 punktiem Ekhofu. Bendika iekrājusi 39 punktus, kas dod 44.vietu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Rastorgujevs šautuvē kopā neaizvēra četrus mērķus, līderim zaudēdams trīs minūtes un 35,2 sekundes, kas kopējā ieskaitē bija 33.ātrākais laiks. Latvijas sportistam pietrūka mazāk nekā desmit sekundes, lai kvalificētos svētdien gaidāmajām sacensībām ar masu startu.

Aleksandrs Patrijuks, Roberts Slotiņš un Ieva Pūce sprintā uzrādīja pieticīgus rezultātus, tāpēc iedzīšana viņiem gāja secen.

Svētdien notiks sacensības ar kopēju startu, kurā piedalīsies pa 30 labākajiem sportistiem kungu un dāmu konkurencē.

Nākamais Pasaules kausa posms biatlonistiem būs jau jaunajā gadā Vācijas trasē Oberhofā.

Latvijas komandas sastāvā Pasaules kausa sezonai šobrīd ir Andrejs Rastorgujevs, Roberts Slotiņš, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendika, Jūlija Matvijenko un Ieva Pūce.

Pasaules kausa izcīņā šajā sezonā kopumā būs deviņi posmi un pasaules čempionāts, kas februārī notiks Antholcā-Anterselvā, Itālijā.