Bendika Rūpoldingas sprintā ieņem 50. pozīciju

Latvijas vadošā biatloniste Baiba Bendika trešdien Rūpoldingā Pasaules kausa sestā posma 7,5 kilometru sprinta sacensībās ieņēma 50.vietu, kamēr Sanita un Sandra Buliņas bija attiecīgi 69. un 104.pozīcijā.

Ar nekļūdīgu šaušanu pirmo vietu izcīnīja zviedriete Elvīra Ēberja, kura finišēja 19 minūtēs un 45,2 sekundēs. Perfekti šāva arī nākamās trīs sekotājas.

Otrā bija norvēģiete Marte Ulsbū Reiselanne, kura zaudēja 21,6 sekundes, itāliete Doroteja Vīrere atpalika 29,7 sekundes, par pussekundi pārspējot baltkrievieti Dzinaru Aļimbekavu.

Bendika katrā šaušanā pieļāva pa vienai kļūdai un uzvarētājai zaudēja divas minūtes un 12,0 sekundes. Cīņa par vietu iedzīšanā bija ļoti spraiga - ja Bendika finišētu deviņas sekundes vēlāk, nāktos samierināties ar vietu aiz pirmā sešdesmitnieka.

Arī Sanita Buliņa katrā ugunslīnijā neaizvēra pa mērķim, sportistei uzvarētājai zaudējot divas minūtes un 41,7 sekundes, bet līdz dalībai iedzīšanā pietrūka vairāk nekā 20 sekunžu. Viņas dvīņumāsa Sandra kļūdījās divreiz pirmajā šaušanā, bet otrajā aizvēra visus mērķus, finišā no Ēberjas atpaliekot vairāk nekā četras minūtes. Piedalījās 111 biatlonistes.

Bendika šosezon sprintā startējusi ar mainīgām sekmēm. Sezonas ievadā Estešundā tika gūta gan 14., gan 104.vieta, bet Hohfilcenē izdevās izcīnīt devīto pozīciju, kas cēsniecei ir labākais rezultāts šajā sezonā un otrs labākais sniegums šajā disciplīnā. Vēlāk Ansi/Legrānā-Bornānā nācās samierināties ar 78.vietu, bet iepriekšējā posmā Oberhofā tika gūta 38.pozīcija.

Sanita Buliņa no piecām sacensībām sprintā visaugstāk bija Estešundā, kur vienā no posmiem ieņēma 73.vietu. Tas gan ir tālu no viņas pērn izcīnītās 32.pozīcijas šajā pašā trasē. Sandra iepriekšējā posmā debitēja Pasaules kausā un sprintā guva 94.pozīciju.

Ceturtdien desmit kilometru sprintā spēkosies vīri, piektdien un sestdien būs stafetes, bet svētdien norisināsies iedzīšana.

Nākamais posms norisināsies Itālijā - Antholcā-Anterselvā. Februārī olimpiskās spēles uzņems Pekina, bet mēneša beigās sāksies posms Kontiolahti, pēc tam pirmoreiz Pasaules kausa posmam notiekot Otepē trasē Igaunijā. Sezona tradicionāli noslēgsies Oslo.