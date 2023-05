Biatlona federācija vēlas slēgto kongresu; pēc aizrādījumiem 'atver durvis'

Pretēji Latvijas likumiem, Latvijas Biatlona federācija (LBF) maijā plānoja rīkot slēgtu biedru kopsapulci un neļaut tajā piedalīties arī masu mediju pārstāvjiem. Portāls "Delfi" sazinājās ar Latvijas vadošajām sporta organizācijām, bet drīz pēc tam LBF mainīja savu pozīciju – kongress tomēr būšot atvērts.

Pērnā gada maija vidū par LBF prezidentu ievēlēja Kasparu Sakniņu, bet valdē kopā ar viņu iekļuva Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) tehniskais delegāts un tiesnesis Jānis Bērziņš, toreizējais Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora vietnieks Raimonds Bluķis, treneris Intars Berkulis, Cēsu novada domes deputāte Elīna Stapulone, juriste Baiba Broka un Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Tomēr ziemā no valdes aizgāja Berkulis, līdz ar to viena vieta palika vakanta. 5. maijā LBF mājaslapā publicēja informāciju, ka 19. maijā plānota biedru kopsapulce. Viens no LBF kongresa dienas kārtības punktiem ir tieši valdes locekļa vēlēšanas.

LBF valdes sākotnēji apstiprinātajā vēlēšanu nolikumā bija iekļauts punkts, ka biedru kopsapulce notiks slēgtā sēdē, kur drīkst piedalīties LBF juridiskie biedri, valdes locekļa amata kandidāti, kā arī biatlona treneri, sportisti un LBF uzaicināti viesi. Tāpat nolikums paredzēja, ka LBF kongresā nedrīkst piedalīties masu mediji un fotogrāfi, kas ir pretēji Sporta likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un demokrātijas principiem.