Biatlonists Mise cer līdz sezonas sākumam noslēgt atteikšanās no Krievijas pilsonības procesu

Latvijas biatlonists Edgars Mise sagaida, ka līdz sezonas sākumam tiks noslēgts viņa atteikšanās no Krievijas pilsonības process, atzina sportists.

Lai pretendētu uz valsts finansējumu, Misem, kuram bija Latvijas un Krievijas dubultpilsonība, bija jāatsakās no Krievijas pilsonības. Sportists iesniegumu par atteikšanos no Krievijas pilsonības iesniedza pirms apmēram četriem mēnešiem un Latvijas Biatlona federācijā (LBF), apliecinot procesa sākšanu, varēja saņemt atbalstu no valsts.

Kā liecina Krievijas valsts portālā publicētā informācija, pēdējā gada laikā Krievijas prezidenta kanceleja izdevusi septiņus rīkojumos par uzņemšanu Krievijas pilsonībā vai atbrīvošanu no Krievijas pilsonības. Pēdējais šāds rīkojums izdots 26.septembrī, bet iepriekšējais - jūlijā.

"Oktobrī vai novembrī šim procesam vajadzētu noslēgties, taču viss ir atkarīgs no Krievijas puses. Man teica, ka tie varētu būt trīs līdz pieci mēneši. Nevajadzētu būt kādām problēmām, jo man nav nekādu sodu vai citu šķēršļu, kas kavētu šo procesu," stāstīja Mise, kurš gaidāmajai sezonai gatavojās arī par personīgajiem līdzekļiem.

Daļa no Mises ģimenes dzīvo Krievijā un nākotnē, ja būs iespēja viņus apmeklēt, biatlonistam vajadzēs kārtot vīzu. Iepriekš, kad viņam bija gan Krievijas pase, gan Latvijas pase, Mise uz Krieviju varēja doties bez lieliem šķēršļiem.

Oktobra sākumā Mise uzvarēja Latvijas čempionāta vasaras biatlona sacensībās ar kopēju startu, bet vēl nedēļu pirms tam viņš Otepē piedalījās Baltijas čempionātā, kur sprintā un mastu startā ieņēma attiecīgi sesto un desmito vietu.

"Pašsajūta ir normāla, un ceru, ka ziemā būs labāka fiziskā forma, nekā iepriekšējā sezonā. Fiziski un funkcionāli jūtos labāk, nekā pirms iepriekšējās sezonas. Šaušanā vēl neesmu ieguvis stabilitāti, jo vasarā mainīju laidi un vajag laiku, lai pielāgotos. Tāpēc pirmssezonā ir tā, ka šauju ļoti labi un arī ne tik labi," skaidroja 23 gadus vecais biatlonists.

Mises mērķis Pasaules kausā nākamajā sezonā ir cīnīties par pirmo sešdesmitnieku sprintā, kas dotu iespējas piedalīties arī iedzīšanas sacensībās. Mise arī vēlas piedalīties 2026.gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, ne tikai individuālajās sacensībās, bet arī stafetē kopā ar Latvijas komandu.

"Ceru, ka būs labs temps trasē un būšu progresējis šaušanā. Galvenais starts būs Eiropas čempionātā Lencerheidē. Šajā trasē esmu izcīnījis 13.vietu pasaules junioru čempionātā, tāpēc ceru tur sasniegt maksimāli labāko rezultātu," atklāja Mise.

Šoruden noslēdzās Latvijas vadošajam biatlonistam Andrejam Rastorgujevam piespriestā 18 mēnešu diskvalifikācija, un viņš atgriezies sacensībās vasaras biatlonā un vieglatlētikā.

"Bez Andreja bija grūti. Startējot Baltijas čempionātā, redzēju, ka viņš ir labā fiziskā formā," komentēja Mise, paužot cerību, ka Rastorgujevs atgriezīsies arī Pasaules kausa apritē un stiprinās Latvijas komandu.

Pasaules kausa 2022./2023.gada sezona sāksies novembra pēdējā nedēļā.