Eiropas junioru čempionātā Smeceres silā startēs 29 valstu biatlonisti

Pēc nepilna mēneša, no 13. līdz 19. februārim, "Smeceres sils" trasē, Madonā norisināsies Eiropas junioru čempionāts biatlonā. Dalību apstiprinājušas 29 valstu komandas un uz starta līnijas plāno iziet aptuveni 250 sportisti.

Tas ir pirmais Eiropas līmeņa mēroga biatlona pasākums Latvijā, un, to aizvadot veiksmīgi, līdz ar nepieciešamās infrastruktūras attīstību, ļaus nākotnē pretendēt uz arvien vairāk starptautisku biatlona pasākumu organizēšanu, uzsver Latvijas Biatlona federācija.

Sacensību nedēļā, otrdien, 14.februārī, trasē tiks aizvadīti pirmie oficiālie treniņi, bet trešdien norisināsies pirmās ieskaites - sacensības distancē ar individuālo startu. Ceturtdien paredzētas sacensības divās disciplīnās: jauktajā stafetē, kurā pārmaiņus savus etapus veic komandas divas meitenes un divi puiši, kā arī stafetē ar nosaukumu 1+1, kur komandu pārstāv tikai viens viena sportiste juniore un viens sportists juniors. Piektdien abām grupām paredzēti oficiāli treniņi, bet sestdien paredzētas sacensības sprintā, savukārt svētdien čempionāta nedēļa noslēgsies ar iedzīšanas sacensībām.

Junioru sacensību kalendārā Madonā notiekošais Eiropas čempionāts ir sezonas ceturtās sacensības, kas vienlaikus dod punktus arī Nāciju junioru kausa izcīņā. Eiropas atklātajā čempionātā junioriem savu dalību pieteikuši sekojošo valstu delegācijas: Austrālija, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Kanāda, Horvātija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Apvienotā Karaliste, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Kazahstāna, Latvija, Lietuva, Moldova, Polija, Slovēnija, Serbija, Šveice, Slovākija, Taizeme, Ukraina un ASV.

"Paralēli tam, ka izpildīt Starptautiskās biatlona federācijas prasības, organizējot Eiropas junioru čempionātu, pats par sevi nozīmē sasniegt zināmu "latiņu", papildu izaicinājumu rada gan preču un pakalpojumu vispārējais sadārdzinājums, gan arī tas, ka gada sākumā esam piedzīvojuši atkusni, kas arī Madonas pusē samazinājis sniega segas biezumu. Šajā sakarā gan jāpiebilst, ka "Smeceres sils" trasē un stadionā iespējams uzražot mākslīgo sniegu, tādējādi nodrošinot sacensību norisei nepieciešamos apstākļus. Kopumā esam gandarīti, ka dalību Eiropas čempionātā pieteicis tik plašs valstu pulks jeb 29, kas nozīmē, ka arī no sportiskā viedokļa sacensības solās būt interesantas," stāsta čempionāta sporta direktors un sacensību organizators Gundars Upenieks.

Biatloniste Sandra Buliņa: "Ņemot vērā, ka sacensību sezona rit pilnā sparā, viss gatavošanās periods tiek pielāgots sacensībām. Runājot par Madonā gaidāmo Eiropas čempionātu junioriem, no vienas puses, domāju, ka varam lepoties un ir liels gandarījums, ka Latvijā iespējams aizvadīt šāda mēroga biatlona sacensības, no otras puses, domāju, ka "mājiniekiem" tas radīs papildu spriedzi. Lai gan "Smeceres sils" ir ļoti interesanta trase, nevarētu teikt, ka tā man personīgi šķiet vienkārša, jo tajā ir vairāki gari nobraucieni, kā arī gari un ne tik gari kāpumi. Katrā ziņā, domāju, ka sacensības būs interesantas un izaicinošas, tāpēc tām atbilstoši gatavojamies."

Saskaņā ar Starptautiskās Biatlona savienības kalendāru, junioru sezona no 5. līdz 11. decembrim tika atklāta Itālijā, un no 12. līdz 17. decembrim turpinājās Austrijā. Vēl pirms Madonas, no 6. līdz 11. februārim, viens no sezonas posmiem norisināsies Hānjā, Igaunijā, tad sacensības turpināsies Madonā, bet sezona noslēgsies Kazahstānā ar pasaules junioru čempionātu.