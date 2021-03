'MVP': Bendikas ambīcijas, Lāča tvēriens un nāve sporta arēnā

Nu jau vairāk nekā gads, kopš Zemeslodi savās ķepās virpina vīruss, tomēr dzīve nav apstājusies. Arī sportā – kaut kas viens beidzas, taču kaut kas cits – jau sākas. Roku uz notikumu pulsa turpina turēt arī MVP – pagājušajā nedēļā atzīmējot gan biatlona sezonas noslēgumu, gan Latvijas futbola izlases kārtējo cerību sākumu. Pieminot kādu jaunu un daudzsološu karjeru, kas tikai plaukst, un arī kādu, kas pāragri pārtrūkusi...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baiba Bendika: 'Ceru, ka Latvijas biatlons nākotnē kādu laiku bez manis iztiks'

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pēc Andreja Rastorgujeva briestošās diskvalifikācijas par Latvijas biatlona vienīgo "karognesēju", visticamāk, kļūs Baiba Bendika. Atklātā intervijā MVP sportiste ne tikai nevairās no tiešas valodas, komentējot komandas biedra neveiklo situāciju, bet stāsta par pagājušās sezonas ķibelēm ar šaušanu un vīrusu, mērķiem nākamajā, olimpiskajā sezonā, kā arī plāniem nākamajā četrgades ciklā paņemt pārtraukumu no sporta.

Lasīt vairāk

Latvietis sensācijas epicentrā. Francis Lācis pārraksta ASV studentu basketbola vēsturi

Foto: Privātais arhīvs

Tēva pēdās neaizgāja un par mūziķi nekļuva, taču Francis Lācis savu ģimeni dara lepnu tāpat – kā ASV sporta patlaban skaļākās sensācijas līdzautors basketbolā. Studentu basketbola marta trakumā laiku pa laikam kādai komandai izdodas Pelnrušķītes cienīgs stāsts, un šajā pavasarī kristāla kurpīti pielaikoja evaņģēlista Grenvila Orāla Robertsa vārdā nosauktās universitātes komanda, kuras starta pieciniekā spēlē arī 22 gadus vecais latvietis. Mācījies par mūziķi, patlaban apgūst kino mākslas noslēpumus, bet lieliski pieprot savaldīt arī oranžo bumbu.

Lasīt vairāk



Milimetri, sekundes, pēkšņi šķēršļi... Apstākļu sakritības, kas dzēsušas sportistu dzīvības

Foto: TASS/Scanpix/LETA

MHL līgu, kurā hokeju spēlē arī Rīgas jauniešu komanda, marta vidū satrieca nelaimes gaidījums – pēc ripas trāpījuma dzīvību zaudēja 19 gadus vecs krievu hokejists. Diemžēl šis ne tuvu nav pirmais gadījums profesionālā sporta vēsturē, kad tieši arēnā, skrejceļā vai trasē piedzīvots negadījums izrādās letāls. Ikviens nosauks F1 leģendu Airtonu Sennu, daudzi atcerēsies olimpisko čempionu riteņbraukšanā Fabio Kazartelli, taču realitāte ir skarba – viņu ir vairāk. Daudz vairāk...

Lasīt vairāk

Zaudējums izmēru ziņā piecreiz mazākajai Melnkalnei Latvijas futbolā patlaban tiek uztverts kā likumsakarība – esam tālu no labākajiem. Teju 15 gadus pavadot Latvijā, taču ikdienā darbojoties starptautiskajā futbolā, vācu speciālistam Oliveram Šlēglam nostiprinājies redzējums, kā to mainīt. Tikmēr tiem, kam profesionālais sports ir tikai pa televizoru, bet – vai nu veselības, pašapziņas vai vienkārši solidaritātes vārdā – tomēr iet pie sirds izkustēties arī pašiem, noderēs speciālistu padomi, kā to pavasara saules skurbumā izdarīt prātīgāk – tā, lai mājsēdi nenāktos pagarināt sporta traumu dēļ...

Kas gaidāms "MVP"

Šonedēļ vilksim nedaudz provokatīvus krustiņus un nullītes par tēmu, vai Latvijai vajadzētu apsvērt nepiedalīšanos nākamā gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, lūkosim izsekot straujajām pārmaiņām, kas pēdējos mēnešos skārušas vienu no mūsu Ziemeļamerikas leģionāriem, iepazīsimies ar Latvijas hokeja izlases jauno treneri, kura karjeras izaugsme, neskatoties uz nelielo vecumu (vien dažas nedēļas vecāks nekā atjaunotā Latvijas neatkarība!) pēdējos gados bijusi galvu reibinoša, kā arī no dažādiem, tostarp neierastiem leņķiem palūkosimies arī basketbola valstsvienības jaunā galvenā trenera apstiprināšanas stāstu.