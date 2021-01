Rastorgujevs ar trim kļūdām šaušanā Eiropas čempionātā ieņem 22. vietu sprintā

Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs piektdien Eiropas čempionātā Polijā 10 kilometros sprintā izcīnīja 22.vietu.

Rastorgujevs garām mērķim vienu lodi raidīja šaušanā guļus, vēl divus "pūdeļus" pievienoja ugunslīnijā stāvus un ieņēma 22.vietu, uzvarētājam šveicietim Martinam Jēgeram piekāpjoties 55,1 sekundi.

Distancē Latvijas biatlonistam bija piektais ātrākais solis.

Otro vietu ieņēma Saīds Karimulla Halili, kurš uzvarētājam piekāpās 7,3 sekundes. Abi pirmo vietu ieguvēji bija perfekti šautuvē.

Trešā vieta ar diviem mērķim garām raidītiem šāvieniem tika vācietim Johannesam Kīnam, kurš no Jēgera atpalika par 15,3 sekundēm.

52.vietu ieņēma Edgars Mise, kurš ar perfektu šaušanu Jēgeram zaudēja minūti un 56,2 sekundes. 59. ar vienu kļūdu šautuvē guļus bija Roberts Slotiņš, no uzvarētāja atpaliekot divas minūtes un 6,2 sekundes. Pa reizei katrā no ugunslīnijām kļūdījās Aleksandrs Patrijuks, ieņemdams 64.vietu 141 sportista konkurencē divas minūtes un 14,4 sekundes aiz uzvarētāja.

Sacensībām bija pieteikts arī Rūdis Balodis un Kirils Matjuhins, taču viņi trasē nedevās.

Rastorgujevs Polijā par Eiropas čempionu tika kronēts individuālajā distancē. No pārējiem Latvijas biatlonistiem vislabāk veicās Patrijukam, kurš katrā no šautuvēm reizēm kļūdījās pa reizei un ieņēma 43.vietu, atpaliekot no komandasbiedra par piecām minūtēm un 48,8 sekundēm.

Edgars Mise pa reizei kļūdījās abās pirmajās šautuvēs, finišējot 61.vietā sešas minūtes un 35,1 sekundi aiz uzvarētāja. Roberts Slotiņš mērķī netrāpīja piecreiz, ieņemot 80.vietu. Viņš Rastorgujevam zaudēja septiņas minūtes un 50,4 sekundes. Rūdis Balodis ar trim kļūdām ugunslīnijā ierindojās 86.vietā astoņas minūtes un 21,9 sekundes aiz uzvarētāja.

Savukārt Kirils Matjuhins 142 sportistu konkurencē ieņēma 90.vietu, Rastorgujevam zaudēdams astoņas minūtes un 38,3 sekundes.

Jau ziņots, ka Latvijas spēcīgākā biatloniste Baiba Bendika piektdien sieviešu sacensībās 7,5 kilometru sprinta disciplīnā pirmo reizi karjerā tika kronēta par Eiropas čempioni.

Sestdien notiks sacensības iedzīšanā, bet svētdien - jauktajās stafetēs.

Kā ierasts, Eiropas čempionātā nepiedalās lielākā daļa pasaules elites sportistu.

Turpinājumā februārī Pokļukā norisināsies pasaules čempionāts, pēc tam būs divi Pasaules kausa posmi Nove Mesto, bet sezonas izskaņa paredzēta marta otrajā pusē Oslo.